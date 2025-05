Náměstek Frélich podpořil české průmyslníky na strojírenském veletrhu v Číně a jednal o hospodářské spolupráci v Kazachstánu

V Pekingu se konal 19. ročník strojírenského veletrhu China International Machine Tool Show. České strojírenské firmy na něm doposud ještě nikdy nechyběly. Čína je v sektoru strojírenství pro české výrobce obráběcích a tvářecích strojů 3. nejdůležitějším exportním trhem.

Jejich exportní záměry na čínském trhu podpořil náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Frélich účastí na zahájení veletrhu a v rámci setkání s obchodními partnery. O podpoře českých nejen strojírenských zájmů v teritoriu jednal také s náměstkem ministra obchodu ČLR Ling Ji.

Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show (CIMT) je jednou z nejprestižnějších veletržních přehlídek na světě a přitahuje návštěvníky nejen z Číny, ale z celého východoasijského regionu. Česká průmyslová tradice má v Číně stále zvuk a její výrobní a průmyslové firmy mají v tomto sektoru stále co nabídnout. Silnou pozici českých strojírenských firem v tomto náročném období vývoje mezinárodního obchodu osobně na místě konání veletrhu podpořil náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Frélich. „Ocitli jsme se v době turbulentních změn v mezinárodním obchodě. Naše české podniky a firmy, které exportují do zahraničí a také do Číny, nabízejí mnohdy unikátní strojírenské technologie a řešení, o které je ve světě zájem. Obchodní spolupráce a vzájemný ekonomický dialog je cílem i mé cesty zde v Pekingu,“ říká náměstek Frélich.

Veletrhu se zúčastnilo 15 českých firem. Českou oficiální účast na veletrhu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a realizovala agentura CzechTrade prostřednictvím svého zastoupení v Pekingu. Veletrh podpořil také náš zastupitelský úřad v Pekingu.

S firmami, náměstkem ministra obchodu ČLR Ling Ji a dalšími partnery jednal náměstek Frélich o obchodních aktivitách, záměrech a příležitostech na čínském trhu. Jednání současně prezentovalo zájmy dalších českých firem na čínském trhu, vytyčilo možnosti a příležitosti česko-čínské obchodní spolupráce a dotklo se také současné situace světového obchodu. Zde náměstek Frélich akcentoval jasnou podporu obchodu založenému na pravidlech Světové obchodní organizace WTO i v rámci aktuálních jednání vedených Evropskou unií s Čínou.

Čína se řadí mezi největší obchodní partnery České republiky, přičemž celková hodnota vzájemného obchodu v roce 2024 představovala téměř 43 miliard dolarů. Strojírenství patřilo již od prvopočátku našich bilaterálních vztahů mezi české tradiční exportní artikly. Svou pozici a přítomnost na čínském trhu má české strojírenství zájem posilovat i do budoucna.

Poté se náměstek Martin Frélich přesunul do Kazachstánu, aby vedl českou delegaci na 12. zasedání mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Kazachstánem v Astaně, které se uskutečnilo ve dnech 23.–24. dubna 2025.

Spolupředsedou za kazašskou stranu byl Olzhas Saparbakov, náměstek ministra průmyslu a konstrukcí Republiky Kazachstán. Zasedání se za českou stranu zúčastnili zástupci řady resortů vedle MPO, například z ministerstva dopravy, obrany, zemědělství či financí. Dále pak delegaci doprovázela podnikatelská mise organizovaná Hospodářskou komorou ČR a představitel EGAP.

Program akce zahrnoval mimo samotné plenární zasedání mezivládní komise také oficiální bilaterální jednání pana náměstka s představiteli ministerstev průmyslu a konstrukcí, zahraničí či energetiky, meziresortní jednání na pracovní úrovni, podnikatelské fórum, sérii B2B a B2G setkání či návštěvu místního veletrhu Kazakh Machinery Fair. Cílem bylo posílit hospodářskou spolupráci, podpořit exportní příležitosti a rozvíjet nové formy partnerství v klíčových odvětvích, jako jsou energetika, strojírenství, zdravotnictví, IT a inovace.

„Tato mezivládní komise, kterou jsme právě uzavřeli, je klíčovou pro další rozvoj našich vzájemných vztahů a naplnění společných ambicí. Těším se na splnění různých konkrétních cílů stanovených touto komisí, které prokáží sílu našich bilaterálních vazeb,“ uvedl náměstek Frélich. V průběhu jednání pak byly vyzdvihovány nejen jednotlivé aspekty vzájemné bilaterální spolupráce, ale také širší iniciativy Evropské Unie v regionu.

Jasně deklarovanými prioritami Kazachstánu byly suroviny, energetika – s důrazem na ozelenění energetického mixu a jadernou energetiku – a doprava, kde byl často skloňován pojem Middle Corridor, totiž alternativní transportní cesta do Číny, jež nabývá na důležitosti s přerušením „Severní cesty“ přes Rusko. Kazašští představitelé dále vyzdvihovali působení Evropské Unie v regionu a také iniciativy EU jako je například Global Gateway.

Podnikatelské fórum nabídlo českým a kazašským firmám příležitost k prezentaci svých projektů a přímému navázání kontaktů s potenciálními partnery a investory. Během navazujícího B2B setkání byly projednány konkrétní možnosti obchodní a investiční spolupráce. Členové delegace navštívili také veletrh Kazakh Machinery Fair v Astaně, jež je pro kazašské partnery klíčovým a který plánují do budoucna dále rozvíjet.

Zasedání komise bylo završeno podpisem společného protokolu vytyčujícího další směřování hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi, kvůli čemuž bylo proběhlé zasedání dalším důležitým krokem v rozvoji česko-kazašských ekonomických vztahů, přičemž potvrdilo oboustranný zájem na jejich dalším prohlubování.