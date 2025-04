Náklady na úpravy sítí ČEZ Distribuce se letos vyšplhají na 19,2 mld. korun

Společnost ČEZ Distribuce v roce 2025 vynaloží 19,2 miliard korun na úpravy své distribuční soustavy. Prostředky půjdou do připojení zákaznických požadavků zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a nově i zařízení pro ukládání elektrické energie. Další výdaje si vyžádají investice do digitalizace, především pro inteligentní měření a IT řešení.

„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především obnovitelné zdroje elektřiny. Letos také očekáváme zvýšený příjem žádostí o připojení bateriových uložišť, a významná částka poputuje také do digitalizace naší distribuční sítě,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

FVE za loňský rok pro připomenutí

Společnost ČEZ Distribuce připojila v roce 2024 k distribuční síti 29 744 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 647 MW. Téměř 84 % byly výrobny do 10 kW na hladině nízkého napětí. Více jak 77 % instalací je vybaveno zařízením pro ukládání elektrické energie. Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 137 430 fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 2 641 MW.

Lex OZE III

Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona, známou jako LEX OZE III. Tato novela zavádí nové oblasti jako jsou ukládání energie, flexibility a agregace výroby a spotřeby elektřiny. Je klíčovým krokem k modernizaci a decentralizaci energetiky, která bude mít pozitivní dopad na celý energetický sektor. Na tento zákon bude navazovat úprava navazujících a prováděcích vyhlášek, které budou specifikovat detaily implementace novely.

„Přestože jsou tyto úpravy zatím ve fázi legislativního procesu a připomínkování, zahájili jsme na naší straně přípravné práce a pracujeme na nastavení procesů a systémů, abychom mohli zákaznické požadavky v souladu s novými pravidly přijímat a vyhodnocovat co nejefektivněji,“ dodává Martin Zmelík.

Inteligentní měření v ČEZ Distribuce

Součástí zajištění moderní, digitální a efektivní správy sítí ČEZ Distribuce je bezplatná výměna stávajícího elektroměru za inteligentní elektroměr, kterou energetici provádí u zákazníků se spotřebou elektřiny větší než 6 MWh/rok. Výměna elektroměru je zdarma v souladu s platnou legislativou.

Inteligentní elektroměr umožňuje provádět odečty na dálku a inteligentní řízení spotřebičů jako náhrada za dříve používané HDO (hromadné dálkové ovládání), pokud využíváte nízký tarif. Naměřená data může zákazník/odběratel sledovat prostřednictvím aplikace Proud, Portálu naměřených dat nebo přímo přes komunikační rozhraní inteligentního elektroměru. To zákazníkům/odběratelům umožní nejen optimalizovat spotřebu, ale také zapojení do sdílení elektřiny nebo do budoucna využívat dynamické tarify.

Významné strategické stavby

V regionu Morava pokračuje letos kompletní obnova transformovny Mohelnice, která zajišťuje již 40 let napájení části Olomouckého kraje. Nová transformovna bude odpovídat stávajícím ekologickým a technickým standardům. Realizační náklady stavby činí 194 mil. Kč.

Společnost ČEPS ukončuje provoz stávající sítě 220 kV a kompletně přechází na napětí 400 kV. V souvislosti s tím je zahájena kompletní rekonstrukce rozvodny 110 kV Prosenice za 165 milionů korun, zejména z důvodu správného dimenzování rozvodny z hlediska zkratové odolnosti.

V regionu Sever bude letos dokončena kompletní obnova transformovny Děčín - Východ, která zajišťuje již 40 let napájení Děčína a okolí. Nová transformovna bude odpovídat stávajícím ekologickým a technickým standardům. Náklady na stavbu si vyžádají částku 165 mil. Kč.

Také na severu Čech společnost ČEPS ukončuje provoz stávající sítě 220 kV a kompletně přechází na napětí 400 kV. V souvislosti s tím budou stávající transformátory 220/110 kV v rozvodně Chotějovice nahrazeny novými transformátory 400/110 kV. Z pohledu ČEZ Distribuce dojde k úpravě rozvodny 110 kV pro připojení transformátorů. Realizační náklady stavby jsou 75 mil. Kč.

V regionu Střed energetici realizují posílení první části koridoru mezi rozvodnou Čechy-střed a rozvodnou Mladá Boleslav s cílem posílit přenosovou kapacitu z důvodu požadavků na příkon významných odběratelů v automobilovém průmyslu. Stávající vedení ze 60. let již kapacitně nevyhovuje novým požadavkům. Výše investice je v tomto případě 293 mil. Kč.

V souvislosti s ukončením provozu stávající sítě 220 kV přechází společnost ČEPS na jednotné napětí 400 kV, kdy bude stávající transformátor 220/110 kV v rozvodně Milín nahrazen novým transformátorem 400/110 kV. Z pohledu ČEZ Distribuce dojde k úpravě rozvodny 110 kV pro připojení transformátoru. Realizační náklady stavby jsou 58 mil. Kč.

V regionu Západ byla letos zahájena kompletní obnova a posílení vedení 110 kV v délce 23,5 km mezi rozvodnou Ostrov u Karlových Varů a rozvodnou Vřesová. Jedním z hlavních důvodů je posílení přenosové schopnosti vedení a možnost připojit další odběry a obnovitelné zdroje v západní části České republiky. Realizační náklady stavby jsou 461 mil. Kč.

Další investiční akcí je výstavba kompletní nové transformovny na jihozápadním okraji města Plzeň, která nahradí původní rozvodnu 110 kV, která primárně sloužila k odpojení kabelových vedení od venkovních vedení 110 kV. Nová plnohodnotná transformace 110/22 kV umožní další kapacitu pro připojení odběrů v Plzni a nejbližším okolí. Realizační náklady stavby jsou 272 mil. Kč.

V regionu Východ bude letos dokončena kompletní obnova transformovny Havlíčkův Brod, která zajišťuje již 40 let napájení severní části kraje Vysočina. Nová transformovna bude odpovídat stávajícím ekologickým a technickým standardům. Realizační náklady stavby jsou 244 mil. Kč.

Ve vazbě na investici společnosti ČEPS bude rozšířena rozvodna 110 kV o připojení dalšího transformátoru 400/110 kV na základě velkých požadavků na připojování obnovitelných zdrojů a odběrů v uzlové oblasti Neznášov. Realizační náklady stavby jsou 100 mil. Kč.

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina.

Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

