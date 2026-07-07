1/2026

MPO chystá novou vyhlášku k zárukám původu energie a emisnímu vykazování

7. 7. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

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zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh vyhlášky, která navazuje na novelu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. Cílem je sjednotit pravidla pro záruky původu energie, kreditní systém pro dobíjecí stanice a vykazování emisí skleníkových plynů v teplárenství.

Nová úprava zpřesňuje také pravidla pro zbytkový energetický mix a navazuje na již zavedený systém vykazování energie. Významnou změnou je rozšíření záruk původu, které nově mají obsahovat i informace o emisní intenzitě a dalších parametrech udržitelnosti. Vzniká tak jednotný certifikát, který má usnadnit prokazování plnění povinností v oblasti OZE, emisí i ESG reportingu.

Návrh vyhlášky vychází ze zákona č. 87/2025 Sb., kterým se mění energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích energie. Provádí zmocnění obsažená v těchto předpisech, která se týkají záruk původu energie, kreditů pro dobíjecí stanice, stanovení emisí skleníkových plynů v teplárenství a pravidel pro zbytkový energetický mix.

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