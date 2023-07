Možnost uspořit na energiích spojených s bydlením se otevře většímu okruhu obyvatel ČR

Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo životního prostředí a Asociace českých stavebních spořitelen budou spolupracovat na podpoře energetické transformace českých domácností. Společně připravují systémové řešení, které urychlí zelenou transformaci a umožní snížení energetické náročnosti a modernizaci bytů a domů. Cílem je zajistit, aby občané ČR získali na jednom místě přístup k dostupným úvěrům, poradenství a dotacím pro investice do energetických úspor. Čelní zástupci institucí dnes záměr oficiálně stvrdili podepsáním Memoranda o spolupráci na energetické transformaci českých domácností.

„Chceme rozšířit okruh lidí, kteří se díky dotačním programům Státního fondu životního prostředí ČR a dostupným úvěrům stavebních spořitelen budou moci pustit do energeticky úsporných renovací svých domů a snížit si tak měsíční náklady na energie. Sníží se počet domácností, které jsou ohrožené energetickou chudobou a zároveň tím přispějeme ke kvalitě životního prostředí. A to zejména snižováním produkce znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší, které vznikají vytápěním fosilními palivy. Přispějeme tak k modernizaci bytového fondu v České republice a podpoříme strategický cíl vlády v oblasti bydlení a v oblasti udržitelnosti. Naším cílem je navýšit tempo renovací až na 3 % ročně,“ uvedl po podpisu Memoranda Petr Hladík, ministr životního prostředí.

„Spolupráce rovněž posílí energetickou soběstačnost českých domácností a tím i celé České republiky. Sníží se počet domácností postižených či ohrožených energetickou chudobou. Spolupráce se stavebními spořitelnami dává z pohledu Ministerstva financí velký smysl, jelikož umožňuje využít existující síť sektoru stavebních spořitelen k zajištění služeb občanů v oblasti poskytování informací a asistence při sjednávání dotačních podpor a úvěrů určených na investice do energetických úspor domácností,” objasnil Zbyněk Stanjura, ministr financí.

„Stavební spořitelny se dlouhodobě hlásí ke společenské odpovědnosti za zelenou transformaci České republiky. Podepsáním Memoranda se stávají klíčovým partnerem státu v energetické transformaci domácností a občanům ČR se tak otevírá cesta k efektivnějšímu čerpání dotačních programů na energetické úspory prostřednictvím existující infrastruktury stavebních spořitelen,“ uvedl Libor Vošický, předseda Asociace českých stavebních spořitelen.

“Občané budou mít nově možnost na jednom místě získat výhodné financování, poradenství i asistenci s vyřízením dotací z příslušných podpůrných programů,“ dodává Michael Pupala, 1. místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Ministerstvo financí (MF) a Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) uzavřením Memoranda o spolupráci na energetické transformaci domácností deklarují zájem spolupracovat v oblasti podpory financování a administrace dotací energetických úspor domácností a obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím sítě stavebních spořitelen, a to takto:

MF podpoří zachování státní podpory stavebního spoření v intencích návrhu konsolidačního balíčku veřejných financí a současně též podpoří legislativní změny vymezující působení stavebních spořitelen tak, aby se mohly aktivně zapojit do realizace programů podpory energetických úspor domácností, včetně poskytování úvěrů na investice směřující k energetickým úsporám;

MŽP (i) v maximální možné míře podpoří vzájemnou kompatibilitu a synergii dotačních a úvěrových programů týkajících se podpory energetických úspor v sektoru bydlení, (ii) zajistí možnost průběžného školení pracovníků stavebních spořitelen zaměřeného na dotační podmínky, energetické úspory a obnovitelné zdroje a (iii) zajistí rozvoj dostupné poradenské sítě pro domácnosti;

AČSS podpoří, v mezích daných právními předpisy a při zachování podpory v intencích návrhu konsolidačního balíčku veřejných financí zmíněné v bodě a) výše, aby stavební spořitelny prostřednictvím své infrastruktury nově umožňovaly asistenci, komunikaci a financování investic do energetických úspor a podporovaly čerpání příslušných dotačních programů tak, aby se zvýšila dostupnost financování energetických úspor a dotací na ně pro občany.

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí a Asociace českých stavebních spořitelen se rovněž zavázaly, že maximálně podpoří veškeré kroky, které umožní zahájení programu podpory financování a administrace žádostí o dotace prostřednictvím stavebních spořitelen od 1. 1. 2024.

Memorandum o spolupráci na energetické transformaci českých domácností