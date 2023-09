Monitoring průmyslové ekologie | 9. - 14. 9. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 9. - 11. 10. 2023



Životní prostředí:



Green Days v rámci veletrhu Pollutec, najděte toho správného byznys partnera

| Prumyslovaekologie.cz |

Pollutec je bezpochyby nejvýznamnějším veletrhem zaměřeným na technologická řešení v oblasti životního prostředí a energetiky. Jeho součástí je matchmaking platforma Green Days, která vytváří jedinečnou příležitost setkávání mezi společnostmi, specialisty a nejrůznějšími aktéry v oboru.



Ovzduší a klima:



Polsko žaluje EU kvůli nedávno přijatým klimatickým politikám

| Oenergetice.cz |

Dle Polska klimatické právní předpisy EU v oblasti klimatu nebyly řádně posouzeny a překročily pravomoci Bruselu. Tím je ohroženo polské hospodářství a energetická bezpečnost, jak argumentuje Varšava.



Von der Leyenová na G20 navrhla globální systém emisních povolenek

| Oenergetice.cz |

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes vyzvala účastníky víkendového summitu skupiny G20, aby se připojili k návrhu na zavedení globálního systému stanovení cen za povolenky na emise uhlíku. Člověk je zodpovědný za změny klimatu a má i prostředky jak je řešit, uvedla von der Leyenová na sociální síti X. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva dnes zase v Dillí hovořil o potřebě okamžitě bojovat proti klimatickým změnám a jako příklad uvedl nedávné povodně ve své zemi, které si vyžádaly 46 obětí, uvedla agentura AFP.



OSN: Současné tempo snižování emisí nestačí na omezení globálního oteplování

| Ekolist.cz |

Současné tempo snižování emisí nestačí na to, aby se podařilo dodržet cíl omezit globální oteplování na úrovni 1,5 stupně Celsia do konce století. Uvádí to dnes zveřejněná zpráva OSN, o které informovala agentura AFP. Omezení růstu globálních teplot oproti předprůmyslové éře je hlavním závazkem klimatické pařížské dohody z roku 2015 a podle odborníků také jediným způsobem, jak zabránit katastrofálním důsledkům změn klimatu.



Odpady a recyklace:



Jak se rodí pyrolýza aneb Povolovací procesy v Česku III.

| Prumyslovaekologie.cz |

Třetí díl našeho seriálu o strastech uvádění pyrolýzní technologie do komerčního prostředí naznačí její složitost. Zároveň ukáže, jak důležité je důsledně a trpělivě testovat, zkoušet, analyzovat a znovu testovat.



Den recyklace baterií: Baterie jako nenápadný zabiják i zdroj cenných surovin

| Prumyslovaekologie.cz |

Přemýšleli jste někdy o tom, kam mizí všechny vysloužilé tužkové baterie? Pokud bychom seřadili všechny jednorázové baterie, které jen Američané za rok vyhodí, obkroužily by Zemi šestkrát. A to nemluvíme o akumulátorech, které se nacházejí v mobilních telefonech, tabletech, noteboocích a dalších přístrojích. Jediným správným řešením je tak šetrná a ekologická recyklace všech použitých baterií a akumulátorů. Proto si 9. září připomínáme Evropský den recyklace baterií.



Příroda a ekologie:



Brdské stromsázení 2023: Souhrn, fotoreportáž a video

| Nase-voda.cz |

Přes šest tisíc dobrovolníků dorazilo v sobotu do Jinců, aby se zapojili do proměny lokality po zaniklé brdské obci Velcí. Na Výzvu vojenských lesů a statků (VLS) na druhém ročníku akce Brdské stromsázení vysázeli na dva a půl tisíce třešní, hrušní a jabloní.



Archeolog Pavel Pavel počtvrté zachránil přírodní památku Kadovský viklan

| Ekolist.cz |

Experimentální archeolog Pavel Pavel včera opravil přírodní památku Kadovský viklan v Kadově na Strakonicku. Viklan, balvan vážící asi 30 tun, v červnu zřejmě poškodili turisté, ležel sesunutý stranou. Pomocí dřevěných sochorů a pák dávali Pavel a jeho pomocníci od rána balvan na původní místo, nakonec použili hydraulickou techniku, řekli Pavel a starostka obce Vladimíra Tomanová. Zajímavostí těžkého balvanu je, že se mírně kýve. Technik Pavel Pavel (66) se proslavil, když se mu v roce 1986 podařilo na Velikonočním ostrově "rozchodit" obří sochy moai.



Energetika:



Sokolovská uhelná získala americký grant na přípravu malých modulárních reaktorů

| Oenergetice.cz |

Sokolovská uhelná a SUAS Group zadají zpracování studie možného umístění malých modulárních jaderných reaktorů (SMR) ve svých areálech. Umožní jim to dotace z programu Phoenix amerického ministerstva zahraničí. Program financuje studie proveditelnosti související s umístěním SMR v Evropě. Cena studie může dosáhnout až dva miliony dolarů (v přepočtu asi 45 milionů korun), přičemž dotace činí 1,5 milionu dolarů (asi 34,1 milionu korun). Malé reaktory by podle Sokolovské uhelné mohly být v areálu Elektrárny Tisová a komplexu ve Vřesové.



EU vyhlásí v listopadu pilotní aukci na podporu výroby obnovitelného vodíku

| Oenergetice.cz |

Evropská vodíková banka (EHB), kterou Evropská komise vytvořila s cílem rozvoje vodíkového hospodářství v EU, plánuje 23. listopadu vyhlásit pilotní aukci na provozní podporu pro výrobu obnovitelného vodíku. Úspěšné projekty získají fixní příplatek na každý kilogram vyrobeného obnovitelného vodíku po dobu 10 let.



Grossi zdůrazňuje význam přítomnosti IAEA v Záporožské jaderné elektrárně

| Oenergetice.cz |

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Rafael Mariano Grossi, uvedl, že příjezd expertů IAEA do Záporožské jaderné elektrárny před rokem byl „klíčový“. Jejich přítomnost zde podle něj nadále zůstává „nanejvýš důležitá“.



Firmy můžou žádat o dotace na malé vodní elektrárny i vtláčení biometanu do sítě

| Nase-voda.cz |

Firmy mohou žádat o dotace na výstavbu a modernizaci malých vodních elektráren a na vtláčení biometanu do distribuční sítě. V obou výzvách lze získat až 65 procent výdajů, maximálně však 100 milionů korun na projekt. Žádosti v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API) do 13. prosince, informovala dnes v tiskové zprávě. Výzvy vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které operační projekt řídí.



McDermittova kaldera: Možný největší zdroj lithia na světě

| Nase-voda.cz |

Na pomezí států Oregon a Nevada se nachází McDermittova kaldera, oblast vulkanického původu o rozměrech zhruba 45 krát 35 kilometrů. Podle geologů je to zřejmě nejstarší známá kaldera vytvořená aktivitou yellowstonské horké skvrny (Yellowstone hotspot), kterou dodnes sledujeme s obavami kvůli pravděpodobné budoucí erupci supervulkánu.



V Josefově lidé větrné elektrárny nechtějí, rozhodli v referendu

| Oenergetice.cz |

Obyvatelé Josefova na Sokolovsku nechtějí v katastru obce větrné elektrárny. Rozhodli o tom v sobotu v místním referendu. Investor zde zamýšlel postavit dva větrníky. Obec tak mohla získat příspěvky do rozpočtu a realizovat naplánované investice, na které jinak těžko získá finance. Referenda se zúčastnilo 192 voličů z celkových 327, proti bylo 141, tedy 73,8 procenta z odevzdaných platných hlasů. Referendum je podle zákona platné.



Photon Energy a RayGen zprovoznili v Austrálii unikátní solární elektrárnu

| Enviweb.cz |

Photon Energy N.V. (dále jen "Photon Energy Group" nebo "společnost"), společnost s českými kořeny se sídlem v Amsterdamu, poskytující řešení pro solární energii a čistou vodu v Evropě a Austrálii, spolu s australskou technologickou společností RayGen Resources Pty Ltd (,,RayGen"), zprovoznili RayGen projekt - inovativní solární elektrárnu s elektrotermálním úložištěm u města Carwarp.



Čeští vodíkoví vývojáři otevírají první energeticky nezávislý průmyslový areál v Česku

| Enviweb.cz |

O energetické nezávislosti se v minulosti hovořilo spíše jen v kontextu speciálně uzpůsobených rodinných domů. Díky vodíku ale začíná mít reálnou podobu také pro průmyslové areály a řadu dalších staveb. Cesta k ní vede přes zelený vodík.



Voda:



Hostivařská přehrada má nový bezpečnostní přeliv, vydrží desetitisíciletou vodu

| Prumyslovaekologie.cz |

Stavební práce na Hostivařské přehradě a jejím okolí jsou dokončené. Nový bezpečnostní přeliv na vodním díle zabrání v případě povodně nekontrolovanému přelivu hráze, odolá tak i desetitisícileté vodě. Upravený je také pravý břeh přehrady včetně cest a instalováno je nové osvětlení. Cena stavebních prací činila 191 534 248,60 Kč bez DPH.



Přivaděč vody z Římova odstavila havárie, záložní zdroje JVS zafungovaly

| Nase-voda.cz |

Mimořádná situace, která v týdnu nastala u osady Hamr nedaleko obce Doudleby na hlavním přivaděči surové vody DN 1400 mm, a vedla až k několika dennímu přerušení její dodávky z přehrady Římov do úpravny vody Plav, potvrdila, jak robustní a odolná je Vodárenská soustava jižní Čechy.



Věda a výzkum:



Vědci vynalezli postup, jak diagnostikovat virus, který napadá jahody

| Ekolist.cz |

Vědci z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR vynalezli postup, jak včas diagnostikovat virus napadající jahody. Díky tomu lze zvýšit produkci pěstovaných jahod. Takzvaný strawberry virus způsobuje až třetinový pokles úrody a téměř poloviční snížení počtu odnoží, informovala mluvčí centra Daniela Procházková.



Díky vědcům z CzechGlobe nabízí aplikace Windy.com i předpověď požárního rizika

| Enviweb.cz |

Jaké je riziko vzniku a šíření požáru, zjistí nově lidé kdekoliv na světě díky české aplikaci pro předpověď počasí Windy.com. Ta, ve spolupráci s vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe, přidala další dvě předpovědní vrstvy.



Vědci z MENDELU hodnotili nové druhy léčivých třapatkovek

| Enviweb.cz |

Třapatkovky (Echinacea) jsou okrasné rostliny známé pro své léčivé účinky. Šlechtění těchto nenáročných trvalek se posledních dvanáct let věnují odborníci z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Několik perspektivních klonů dostali ke zhodnocení také vědci z Mendelovy univerzity v Brně. U rostlin zkoumali morfologické a estetické vlastnosti nebo obsah účinných látek.



Lesnictví a zemědělství:



Směs rostlin vysazená mezi řádky vinohradu pomáhá chránit révu před suchem

| Ekolist.cz |

Ochranu vinohradů před suchem i půdní erozí může pomoci zajistit speciální zelená směs rostlin zasetá mezi řádky vinohradu. Tento postup vyvinula skupina Bohemia Sekt ve spolupráci s odborníky z Mendelovy univerzity a využívá jej na svých vinohradech.



Napříč:



Část kolejového lože připomene unikátní přesun mosteckého kostela

| Prumyslovaekologie.cz |

Zajímavý artefakt z nedávné historie Mostu věnuje obyvatelům města skupina SEV.EN ČESKÁ ENERGIE, která v jeho okolí provozuje uhelné lomy ČSA a Vršany. Jejím pracovníkům se totiž podařilo objevit část speciální kolejové konstrukce, po které byl před 48 lety unikátně přesunut děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie.

