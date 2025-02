Monitoring průmyslové ekologie | 8. - 14. 2. 2025

Služba pro předplatitele.

Legislativa:

Od března začne platit novela zákona o ochraně ovzduší, podepsal ji prezident

Rozšíření počtu firem, které budou nepřetržitě sledovat emise škodlivých látek, jednoznačná pravidla pro jednorázová měření emisí, ale i pravidla pro firmy, která mají omezit prašnost při stavbách i demolicích. Součástí novely je také snížení administrativy, digitalizace a zkvalitnění podkladů pro rozhodování orgánů ochrany ovzduší. Zákon, který ve čtvrtek podepsal prezident Petr Pavel, začne platit od 1. března 2025.

Připomínky: Návrh zákona o ekodesignu výrobků a o výkonu státní správy v této oblasti

Hlavním důvodem předložení je potřeba adaptace českého právního řádu na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1781 o vytvoření rámce pro stanovení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků, o změně směrnice (EU) 2020/1828 a nařízení (EU) 2023/1542 a o zrušení směrnice 2009/125/ES (dále jen "nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků").

Chemie:

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek /aktualizováno 3.2.2025/.

Odpady a recyklace:

Recyklace zařízení o novitelných zdrojů energie

Mezi rozšířené argumenty zpochybňující obnovitelné zdroje energie patří jejich obtížná či neexistující recyklace. Obnovitelné zdroje jsou bez dalších podmínek obnovitelné, pokud se týče vstupu primární energie. Potřebná zařízení na transformaci energie jsou podmíněně obnovitelná, pakliže se recyklují.

Ukliďme Česko už podvanácté v řadě!

Příroda v Česku je jedno z nejcennějších národních dědictví, o které je potřeba důkladně pečovat. Víme to my v E.ONu, ale nejlépe to ví projekt Ukliďme Česko, který se v roce 2014 stal absolutním vítězem E.ON Energy Globe.

Příroda a ekologie:

Výstava v ostravskm zemědělském muzeu ukazuje rekultivaci krajiny po těžbě uhlí

Národní zemědělské muzeum Ostrava uvedlo výstavu Rekultivace, druhý život krajiny. Mapuje obnovu pohornické krajiny na Ostravsku a Karvinsku. Potrvá do poloviny června. ČTK to dnes řekla mluvčí muzea Tereza Plavecká.

Zpátky k plastovým brčkům, zavelel Trump. Papírová se podle něj neosvědčila

Americký prezident Donald Trump chce prosadit návrat k plastovým brčkům místo těch papírových, která se ve Spojených státech z ekologických důvodů začala nahrazovat v posledních letech. Trump oznámil, že příští týden podepíše výnos, jímž zruší plán svého předchůdce Joea Bidena, který měl postupně ukončit využívání plastových brček federálními zaměstnanci. Trump se opět vrací ke sporu, který je dlouholetou součástí americké kulturní války, napsal web Politico.

Přerovští studenti zajistí transfer žab přes silnici, hynuly pod koly aut

Studenti Střední zemědělské školy v Přerově se chystají zajistit stovkám až tisícům zvláště chráněných žab bezpečnost při překonání silnice na okraji Přerova. Od poloviny února do konce května budou přenášet v nádobách z jedné strany na druhou ropuchu zelenou, rosničku zelenou, skokana štíhlého, skokana zeleného i skřehotavého či kuňku obecnou. Umožní jim tak bezpečně překonat cestu z jejich zimoviště u lužního lesa Žebračka směrem k malé Laguně, kde se rozmnožují, informovali dnes ČTK zástupci přerovské radnice.

Energetika:

Dodavatel si nárokoval 150 tisíc za předčasné ukončení smlouvy. I s takovým případem se loni setkal ERÚ

Marné čekání na vrácení přeplatků z vyúčtování a někdy až astronomické sankce za předčasné ukončení smlouvy s dodavatelem. Tak se dají shrnout nejzávažnější případy, s nimiž se spotřebitelé loni obraceli na Energetický regulační úřad (ERÚ). Většina z nich mířila na několik málo dodavatelů.

Další plynárenská krize? Evropa by se s ní podle německé studie vyrovnala

Německo i celá Evropa jsou dobře připraveni na vypořádání se s případnou další plynárenskou krizí. I přes "masivní dopady", které by byly vidět krátce po přerušení dodávek plynu, by se evropské trhy se zemním plynem postupně zotavily a do 10 let by se ceny vrátily na předkrizové hodnoty.

Voda:

Loňské záplavy znečistily i vodu z třetiny testovaných vodovodů

Zářijové povodně na severu Olomouckého kraje kontaminovaly kromě zasažených studní i vodu z téměř třetiny vodovodů, které testovali hygienici. Do monitoringu zařadili 27 vodovodů zajišťujících zásobování pitnou vodou více než 45.000 obyvatel. Po provedení sanačních opatření v 2. kole testování však již vzorky odpovídaly hodnotám pitné vody, sdělila dnes ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice (KHS) Markéta Koutná. Hygienici zároveň uvedli, že v souvislosti s povodněmi nezaznamenali žádné epidemické výskyty infekčních onemocnění spojených s nekvalitní pitnou vodou.

Na ČVUT zkoumají hydraulické chování jezů v Povodí Ohře

Na stavební fakultě ČVUT, s níž dlouhodobě spolupracuje státní podnik Povodí Ohře, proběhla návštěva představitelů podniku ve vodohospodářském experimentálním centru, kde představili diplomanti své výzkumy.

Věda a výzkum:

Vědci popsali evoluci samčího pohlavního chromozomu Y díky rostlině

Rostlinní biologové popsali evoluci samčího chromozomu Y u silenky širolisté. Je to kvetoucí rostlina, která má podobně jako lidé oddělená pohlaví. Odhalili také možné geny zodpovědné za určení pohlaví. Nové objevy mohou přispět k lepšímu porozumění pohlavního rozmnožování rostlin, ale i dalších organismů včetně člověka. Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR (AV ČR) o tom informoval v tiskové zprávě.

Marcel Karabín: Tvořím potraviny budoucnosti, které by mohly mít programovatelnou stravitelnost

Marcel Karabín z Ústavu biotechnologie VŠCHT Praha, je jedním z úspěšných vědců, kteří získali grant Grantové agentury České republiky (GA ČR). Ve svém projektu se věnuje výzkumu interakcí mezi škrobem a polyfenoly při procesu extruze, který kombinuje tlakové tepelné zpracování a hnětení.

Lenka Krajčovičová: Změny ve střevech mohou přispět k nemoci mozku

Neuroložka Lenka Krajčovičová se kromě diagnostiky a léčby pacientů s neurodegenerativními onemocněními v Centru pro kognitivní poruchy na I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU věnuje také výzkumu Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci na ICRC a NEUR-INu. Nyní se pustila do studia střevního mikrobiomu a jeho vlivu na rozvoj právě těchto onemocnění. Jak jsou naše střeva propojená s naším mozkem a jak zdraví jednoho orgánu ovlivňuje stav toho druhého?

Lesnictví a zemědělství:

Genová databáze pomůže se šlechtěním včel

Výsledky výzkumu zaměřeného na genetickou diverzitu v populaci včely medonosné představili po mnohaleté práci genetici z Agronomické fakulty. Při bádání se zaměřili především na hledání polymorfismů v DNA vhodných k selekci včel podle jejich odolnosti vůči chorobám. Vznikla tak ojedinělá genová databáze. Získaná data by jednou mohla posloužit při šlechtění na odolnost vůči nemocem u včel.

Šlechtitelé jabloní hledají odolné odrůdy pro měnící se klima

Šlechtitelé jabloní hledají odolné odrůdy pro měnící se klima. Vysazování odrůd s delší dobou kvetení může být cestou pro sadaře, jak snížit rizika spojená s brzkým nástupem jara. Je u nich větší šance, že případné mrazy nezasáhnou všechny květy. Právě loňský rok ukázal různý stupeň tolerance odrůd s dlouhou dobu kvetení, uvedl v rozhovoru s ČTK vedoucí šlechtitelské stanice ze Střížovic u Turnova Radek Černý. Stanice, jež je dlouhodobě součástí Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, se věnuje šlechtění jabloní na rezistenci k chorobám.

V anketě vybere veřejnost NEJ dřevostavby Lesů ČR

,,Myslím si, že je důležité zvýšit povědomí lidí o výhodách stavění ze dřeva, ať už jde o jeho skvělé izolační vlastnosti a energetickou nenáročnost i dlouhodobou schopnost vázat uhlík. Podporujeme tedy jeho tuzemské zpracování a sami dřevo maximálně využíváme při opravách i výstavbě našich objektů a inženýrských staveb," řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík s tím, že podnik postupuje v souladu s novou státní Surovinovou politikou pro dřevo Nová surovinová politika pro dřevo: V ČR se bude ve stavebnictví i v dalších odvětvích víc využívat dřevo z našich lesů.

Bramboračku a další historické semenářské stroje darovaly Lesy České republiky Národnímu zemědělskému muzeu

Historické stroje a zařízení na přípravu semen a osiva lesních dřevin darovaly Lesy České republiky Národnímu zemědělskému muzeu.

Ovzduší a klima:

Co se děje v oblasti zachytávání CO₂ ve světě a v ČR

Technologie zachytávání, využití a ukládání oxidu uhličitého (CCUS) se má stát důležitým nástrojem pro dosažení klimatických cílů. Nedávné rozhodnutí amerického Ministerstva energetiky o přidělení 1,3 miliardy dolarů na projekty CCUS zdůrazňuje rostoucí význam této technologie pro dekarbonizaci průmyslu.

Průmysl a obchod:

Pomozte MPO nastavit nové dotace na brownfieldy – váš názor rozhoduje

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nové dotační programy na revitalizaci brownfieldů ve veřejném sektoru. Věnujte pár minut krátkému dotazníku a dejte ministerstvu vědět, jaké jsou potřeby obcí a měst. Termín pro vyplnění je 13. února 2025.

Airbus odkládá vývoj nového vodíkového letadla

Evropský výrobce letecké techniky Airbus odkládá plány na vývoj nového komerčního letadla na vodíkový pohon na polovinu příštího desetiletí. Zdůvodnil to tím, že potřebná technologie se vyvíjí pomaleji, než se očekávalo. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters. Zpoždění znamená komplikaci pro ambice Airbusu stát se průkopníkem v zavádění vodíkového paliva, které má omezit letecké emise, píše agentura.

