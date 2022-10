Monitoring průmyslové ekologie | 8. - 14. 10. 2022

Služba pro předplatitele.

Průmysl:



Vodíkové projekty v chemickém a ocelářském průmyslu dostaly zelenou, rozdělí si téměř 30 mld. Kč

| Oenergetice.cz |

Evropská komise schválila Německu státní podporu pro chemičku BASF a ocelárnu Salzgitter. Podpora má formu dotací, které budou využity na podporu výroby obnovitelného vodíku. Celkem se jedná o 1,13 mld. EUR, díky které budou vybudovány elektrolyzéry o instalovaném výkonu celkem 154 MW.



Příroda a ekologie:



Obec Dolní Město získala Zelenou stuhu 2022 za péči o životní prostředí i historii

| Komunalniekologie.cz |

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2022 se stala obec Dolní Město z kraje Vysočina. Cenu získala za mimořádný, vyvážený a příkladný přístup obce a občanů ke zlepšení životního prostředí a péči o historické kulturní dědictví.



Miroslav Bobek: Co nám vzkazuje Jane Goodall

| Ekolist.cz |

Minulý týden jsme pokřtili knihu Ryšavý knihovník. Stejně jako předchozí výbory mých sloupků – nutno říci, že rozšířených a doplněných a spoustu fotografií – nese podtitul a další zápisky ředitele zoo. Čím se Ryšavý knihovník od předchozích svazků liší, je to, že tentokrát má předmluvu. Její autorkou není nikdo jiný než primatoložka a ochránkyně přírody světového věhlasu i významu Jane Goodall.



Jak se proměnila krajina kolem Aše za posledních 150 let? To ukáže nový web

| Ekolist.cz |

Přírodovědci připravili interaktivní webovou prezentaci, pomocí níž chtějí ukázat, jak se za posledních 150 let proměnila krajina na Ašsku a jak tyto změny ovlivňují tamní přírodu. Po dva roky (2020–2022) zkoumali ašskou vegetaci, mapové podklady, odebírali vzorky půdy z mokřadních ploch. Výsledná webová prezentace umožňuje veřejnosti nahlédnout proměny krajiny našeho nejzápadnějšího regionu optikou několika vědních disciplín.



LIDL získal jednu z nejvýznamnějších environmentálních certifikací budov

| Enviweb.cz |

Společnost LIDL řadí environmentální management mezi své dlouhodobé priority. O tom svědčí i množství aktivit, které tato společnost vykonává a zasazuje se tak o zmírnění dopadů na životní prostředí. Její trvalé úsilí navíc bylo nově odměněno elitní certifikací BREEAM In Use (certifikace budov s důrazem na trvalou udržitelnost), což odpovídá 1 % nejlepších budov a představuje tak zcela výjimečný výsledek i v mezinárodním srovnání.



Pestrou zelenou střechu v Truhlářské ulici zdobí bílé i fialové kvítí

| Enviweb.cz |

Stromky, keře i pestrobarevné květiny a traviny zdobí elegantní zelenou střechu na administrativní budově v Truhlářské ulici, která se nachází v samém centru Prahy. Nově zrenovované místo s příjemnou atmosférou láká k posezení všechny místní zaměstnance. Intenzivní vegetační střecha zároveň vzbudila zájem lidí hlasujících v letošním ročníku soutěže Zelená střecha roku, a získala proto Cenu veřejnosti.



Odpady:



Palety - odpad nebo materiál?

| Prumyslovaekologie.cz |

Je možné odprodat zaměstnancům ve firmách nepotřebné dřevěné palety? To je otázka, která se obzvlášť v době energetické krize opakuje stále častěji. Zeptali jsme se proto odborníků na odpadové hospodářství a získali ryze legislativní výklad, vhled do běžné praxe, ale také stanovisko dozorčího orgánu. Blíže pak toto téma rozeberou experti v panelové diskusi Předcházení vzniku odpadů & vedlejší produkt & neodpad v rámci konference Povinnosti v podnikové ekologii, která proběhne 23. listopadu 2022 v Praze.



Energetika:



Záznam ze semináře k problematice DNSH ve výzvě Úspory energie

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo ozvěny semináře k problematice DNSH ve výzvě Úspory energie z OP TAK ze dne 5. 10. 2022 včetně prezentace a záznamu.



Plány Japonska na výrobu elektřiny ze čpavku jsou podle BNEF neefektivní dekarbonizační cestou

| Oenergetice.cz |

Plány Japonska spočívající v nasazení technologií umožňujících využití čpavku při výrobě elektřiny jsou podle analytiků z BNEF dekarbonizační cestou, která se pravděpodobně neprokáže jako nákladově efektivní. Podle BNEF by bylo pro Japonsko výhodnější dosáhnout snížení emisí CO₂ v sektoru výroby elektřiny pomocí využití větrných a solárních elektráren kombinovaných s bateriovými úložišti.



Vídeň se kvůli zařazení jádra a plynu mezi zelené investice obrátila na soud EU

| Oenergetice.cz |

Kvůli dočasnému zařazení jádra a plynu mezi takzvané zelené investice podalo Rakousko žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Oznámila to dnes ministryně pro ochranu klimatu Leonore Gewesslerová. Podle agentury APA se k rakouské žalobě chce připojit i Lucembursko.



Německá pošta zkouší solární loď, pošťáci ji nazývají "kachničkou" podle dětské hračky

| Ekolist.cz |

Nová poštovní loď na špandavském kanálu, který v Berlíně spojuje Havolu se Sprévou, vypadá trochu jako dětská kachnička do vany. Protáhlá a široká příď připomínající zobák, výrazná kabina podobná kachní hlavě a jasně žlutá barva. K obyčejné kachničce má ale tato loď daleko, je totiž na solární pohon. Německá poštovní a logistická skupina Deutsche Post DHL i s pomocí tohoto plavidla chce dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality.



Voda:



Středočeský kraj připravuje stavbu přivaděče vody

| Komunalniekologie.cz |

Středočeský kraj připravuje uzavření dalšího memoranda v souvislosti s přípravou stavby přivaděče vody v koridoru dálnice D3.



Do kanalizace a potoka v Zaječí vyteklo několik tisíc litrů topného oleje

| Nase-voda.cz |

Do kanalizace a potoka v Zaječí na Břeclavsku v pátek uniklo několik tisíc litrů lehkého topného oleje. Hasiči na několika místech potok přehradili nornými stěnami. Využili také odlučovač oleje a sorbent, tedy pohlcovač tekutin. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky vyteklo až 9000 litrů oleje.



Na dně vypouštěné přehrady v Liberci může být přes metr bahna, varuje povodí

| Nase-voda.cz |

Povodí Labe se obrací na lidi s výzvou, aby nevstupovali do prostoru vypouštěné liberecké přehrady. Mohli by uvíznout ve více než metrové vrstvě bahna.



VTEI: Dotace podzemních vod v ČR klesá kvůli rostoucím teplotám

| Nase-voda.cz |

Stanovení využitelného množství podzemní vody pro odběry je jedním ze základních úkolů hydrogeologického průzkumu. Hlavní součástí těchto bilančních prací je ocenění velikosti zdrojů podzemní vody v rámci vymezeného bilančního hydrogeologického celku.



V Jihlavě by měla přibývat opatření na zadržování vody, i kvůli minulému suchu

| Ekolist.cz |

Jihlavská radnice chce ve větší míře zavádět opatření zaměřená na zadržování vody a zlepšení klimatu. Vychází ze zkušeností před čtyřmi lety, kdy kvůli suchu výrazně klesla hladina vodárenské nádrže Hubenov, z níž do města teče pitná voda. Přibývat by například měly zelené střechy a zelené pásy na polích v okolí, lépe by se měla využívat dešťová voda. Adaptační strategii město chystalo dva roky, dostalo na ni dotaci z takzvaných norských fondů, uvedla Katarína Ruschková, vedoucí městského odboru životního prostředí.



Věda a výzkum:



Westinghouse a Ansaldo Nucleare spolupracují na technologii olovem chlazeného rychlého reaktoru

| Oenergetice.cz |

Společnosti Westinghouse Electric Company a Ansaldo Nucleare podepsaly dohodu o spolupráci na vývoji jaderné elektrárny nové generace založené na technologii olovem chlazeného rychlého reaktoru (Lead-cooled Fast Reactor – LFR). Podle dohody budou obě společnosti rozvíjet společný projekt s cílem maximalizovat synergie, spojit zkušenosti s projektováním, testováním a licencováním a sladit příslušné partnery a dodavatele.



Delfíni skákaví využívají k rozpoznání přátel chuť jejich moči, zjistili vědci

| Ekolist.cz |

Delfíni skákaví rozeznávají své přátele nejen pomocí již dlouho známého pískání, ale i skrze chuť jejich moči. Naznačuje to nová studie mořského biologa Jasona Brucka ze státní univerzity Stephena F. Austina v Texasu, o které informoval měsíčník National Geographic.



Věda do praxe: Násobně vyšší životnost materiálů díky laserům

| Vedavyzkum.cz |

Průmyslový potenciál laserových systémů nové generace je obrovský. Uplatněním laserů v dalších odvětvích se zabývá centrum HiLASE, které je součástí Fyzikálního ústavu Akademie věd. Vědci a inženýři se zde zaměřují na vývoj a optimalizaci v oblasti efektivního laserového mikro- a nanoobrábění a laserového vyklepávání.



Jak ocenit hodnotu inovativního výzkumu, aby měl šanci se uplatnit?

| Vedavyzkum.cz |

V okamžiku, kdy se výsledky vědecké činnosti komercializují, je třeba určit, jakou přidanou hodnotu tyto výsledky s sebou nesou. Málokdo totiž umí ocenit vynález tak, aby se neprodal pod cenou. Společnost UNICO pro tyto účely připravila speciální metodu, která pro nacenění využívá potenciální výnosy.



Lenka Libusová: Za Biologickou olympiádu dýchám

| Vedavyzkum.cz |

V červenci 2022 stanula jako první žena v čele nejvyššího orgánu Mezinárodní biologické olympiády (MBiO) – středoškolské soutěže, na které kdysi sama dvakrát získala stříbro. Vědkyni a pedagožku Lenku Libusovou těší, že „její“ katedra buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK je ukázkovým příkladem skvělých mezilidských vztahů.



Česko se v inovacích zlepšuje, ukazuje hodnocení

| Vedavyzkum.cz |

Ačkoli v aktuálním hodnocení European Innovation Scoreboard 2022 vykazuje Česká republika nejvyšší meziroční nárůst celkového inovačního skóre, přesto se stále řadí k tzv. mírným inovátorům. Na jaké silné a slabé stránky hodnocení poukazuje? A jak si v globálním měřítku vede celá Evropa?



Ovzduší a klima:



Tématem klima konference OSN v Egyptě bude financování adaptačních opatření v rozvojových zemích

| Prumyslovaekologie.cz |

Již za měsíc, od 6. do 18. listopadu se pod egyptským předsednictvím sejde v Šarm aš-Šajchu 27. Konference OSN o změně klimatu (COP27), kde bude Česká republika reprezentovat celou Evropskou unii. Na začátku října proto Demokratická republika Kongo uspořádala předcházející ministerské zasedání (pre-COP) v Kinshase. Hlavním tématem bylo jednání o financování Zeleného klimatického fondu, ze kterého mohou čerpat rozvojové státy, na které změny klimatu především dopadají.



Adaptace na změnu klimatu přináší v Jihlavě změnu myšlení

| Komunalniekologie.cz |

Jihlava má vlastní strategii, která navrhuje konkrétní opatření pro zmírnění změn klimatu. Dokument, který je těsně provázán se Strategií rozvoje statutárního města Jihlavy 2022–2032, zastupitelé schválili letos v červnu a nyní se město zaměřuje na jeho implementaci do chodu úřadu a všech jeho činností.



Ceny emisních povolenek ze srpnového rekordu klesly o více než 30 procent

| Oenergetice.cz |

Ceny emisních povolenek v posledních dvou měsících klesají. V srpnu cena stoupla na rekordních téměř 100 eur (2500 Kč) za tunu, od té doby se ale o více než 30 procent snížila a v posledních týdnech se pohybuje pod 70 eury za tunu. Podle analytiků jsou za poklesem ceny zejména slabší spekulace na burze, přispívá k němu ale i zhoršení výhledu ekonomiky a možnost prodeje dodatečných povolenek.



Lesnictví a zemědělství:



Pro turisty bezpečné ponechávání dřeva v lese po kalamitě je možné

| Enviweb.cz |

Způsob, jak zajistit bezpečnost turistů a zároveň ponechat stromy odumřelé po napadení kůrovcem v lese, prověřily v přírodní rezervaci Oheb v CHKO Železné hory Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Lesy České republiky, s. p.. Podél turistické stezky na hranicích rezervace byla ponechána zhruba pět metrů vysoká torza stromů.



Napříč:



e-Salon 2022

| Komunalniekologie.cz |

Historicky nejbohatší účast ekologické mobility, tedy elektromobilů, hybridních a dalších ekologických vozidel i dopravních prostředků, nabídne v pořadí už 4. ročník úspěšného veletrhu e-SALON ve dnech 10. – 13. listopadu 2022 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.



Global Goals Summit už ani ne za týden

| Komunalniekologie.cz |

Čtvrtek 13. října se ponese v Národním muzeu v Praze v duchu udržitelnosti a oceňování inovativních projektů, které to se záchranou planety myslí opravdu vážně. Jako každý rok, i letos bude Asociace společenské odpovědnosti udělovat prestižní ocenění v udržitelnosti — Ceny SDGs. Slavnostnímu galavečeru předchází Global Goals Summit s českými i zahraničními řečníky pořádaný ve spolupráci s internetovou televizí DVTV.



Brownfields Trip

| Komunalniekologie.cz |

Některé stále chátrají, jiné už se dočkaly záchrany a slouží svému původnímu anebo zcela novému účelu. Řeč je o brownfieldech, opuštěných zemědělských či průmyslových stavbách, které nemají využití. Jak pro ně najít nový smysl napoví akce Brownfields Trip neboli výjezd napříč krajem, který Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje uchystal pro zájemce na 26. říjen.



Ministerstvo financí představilo parametry daně z neočekávaných zisků, rozpaky zůstávají

| Oenergetice.cz |

Ministerstvo financí prostřednictvím ministra Zbyňka Stanjury (ODS) představilo parametry tzv. windfall tax (označována též jako daň z neočekáváných zisků, válečná daň a další). Daň má postihnout oblasti ekonomiky a společnosti generující neočekávaně vysoké zisky. Účelem je získat prostředky na financování mimořádných výdajů. Mezi zasažené segmenty patří výroba a obchod s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžba energetických komodit, petrochemie a velkoobchod s pohonnými hmotami.

