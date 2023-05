Monitoring průmyslové ekologie | 6. - 12. 5. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 6. – 9. 5. 2023



Věda a výzkum:



Japonské investice do České republiky se zaměří na výzkum a vývoj, shodli se ministři na jednání

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jednal v Praze s ministrem hospodářství, obchodu a průmyslu Japonska Yasutoshi Nishimurou. Ministr Nishimura ocenil tradiční a silné průmyslové zázemí v Česku a uvedl, že o příznivém klimatu pro podnikání svědčí dlouhodobá přítomnost japonských investorů, kteří zde proinvestovali již téměř šest miliard USD.



Mikroplasty se dostávají i do lidského mozku, zjistili rakouští vědci

| Ekolist.cz |

Jak se drobné plastové části dokáží dostat až do lidského mozku? Na tuto otázku dokázali poprvé ve své studii odpovědět vědci z Lékařské univerzity ve Vídni zveřejněné v časopise nanomaterials. Vídeňští odborníci tak rozšiřují svůj soustavný výzkum k dopadům mikroplastů na lidské zdraví. Informuje o tom Zahraniční kancelář města Vídně.



Vizi budoucnosti železniční dopravy budou řešit na Západočeské univerzitě v Plzni

| Vedavyzkum.cz |

Jak by měla v budoucnu vypadat železniční doprava? Tím se bude zabývat Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s evropským konsorciem, vedeným německou společností Siemens Mobility GmbH. Díky mezinárodnímu projektu PODS4RAIL se totiž fakulta stala součástí skupiny prestižních evropských univerzit a podniků.



Odborníci na umělou inteligenci pomohou v boji proti civilizačním chorobám

| Vedavyzkum.cz |

Srdeční choroby, cukrovka nebo obezita. To jsou některé z civilizačních chorob, kterým naše společnost dlouhodobě čelí. Evropský projekt CoDiet podpořený z prestižního programu Horizon Europe vyzkouší nový přístup k jejich prevenci. Odborníci z 10 zemí včetně výzkumníků z Centra umělé inteligence na FEL ČVUT využijí inovativní nástroje k monitorování a vyhodnocení stravovacích návyků pacientů.



Energetika:



Poradenské centrum pomůže Brňanům zorientovat se na trhu s energiemi

| Prumyslovaekologie.cz |

Nabídnout pomoc těm Brňanům, kteří se potřebují zorientovat na trhu s energiemi, hledají jejich dodavatele, potřebují odstoupit z nevýhodné smlouvy nebo třeba chtějí vyměnit zdroj tepla. To je náplní nového Energeticko-poradenského centra, které od května na Cimburkově provozují Teplárny Brno.



Komunitní energetika zvýší odolnost a nezávislost regionu

| Komunalniekologie.cz |

Novela Energetického zákona (v rámci Lex OZE II) byla vrácena pro přepracování, takže řada obcí s přípravou projektů v rámci komunitní energetiky zatím vyčkává. Využívání obnovitelných zdrojů zažívá boom, zvažují se možnosti sdružování obcí v oblasti energetického managementu i užší spolupráce se zemědělci.



V Rakousku bylo uvedeno do provozu první geologické úložiště vodíku na světě. Pracuje s přebytky solární energie z letní sezóny

| Ekonomickydenik.cz |

Dva roky po zahájení projektu bylo na konci dubna 2023 v hornorakouském Gampernu uvedeno do provozu první skladování vodíku v podzemním porézním zásobníku na světě. Oznámila to společnost RAG Austria, která je iniciátorem projektu a technologickým lídrem. Toto geologické úložiště bude v budoucnu schopno přeměnit přebytky solární energie z letní sezóny z přibližně 1 000 rodinných domů na vodík a sezónně jej skladovat.



Výzkum: Investiční fondy pod označením ESG investují peníze do fosilních aktiv

| Oenergetice.cz |

Podle zprávy britského think tanku Common Wealth některé z největších světových investičních fondů, které jsou označované jako ekologické nebo sociálně odpovědné, investují stovky milionů EUR do společností využívajících fosilní paliva. Výzkum se zaměřil na americké správce fondů BlackRock a State Street a britský Legal & General.



FT: Zákaz dodávek ruské ropy stojí PKN Orlen miliony dolarů denně

| Oenergetice.cz |

Zákaz dodávek ruské ropy stojí polskou rafinerskou společnost PKN Orlen miliony dolarů denně. Firma uvádí, že má problém shánět alternativní dodávky pro svou českou rafinerii v Litvínově, píše na svém webu deník Financial Times (FT). Podle generálního ředitele polské firmy Daniela Obajteka by protiruské sankce měly být přísnější.



Německý kancléř a ministr financí kritizují plány na dotování elektřiny pro průmysl

| Oenergetice.cz |

Německý kancléř Olaf Scholz a ministr financí Christian Lindner kritizují plány německého ministerstva hospodářství na dotování cen elektřiny pro průmysl k zajištěné jeho konkurenceschopnosti vůči zahraničním konkurentům. Podle obou je cestou zajistit levnější výrobu elektřiny a vyhnout se dlouhodobé zátěži pro německý rozpočet.



Westinghouse představil malý modulární reaktor. Výkon 300 MWe s životností 80 let

| Ekolist.cz |

Společnost Westinghouse Electric Company ve čtvrtek představila malý modulární reaktor AP300™, jednosmyčkový tlakovodní reaktor o výkonu 300 MWe. Konstrukce vychází z reaktoru AP1000®. Nový reaktor je navržen pro více než 80letý životní cyklus. Informuje to tom společnost Westinghouse Electric Company.



Odpady a recyklace:



Vytříděnost plechovek roste i díky vícekomoditnímu sběru

| Komunalniekologie.cz |

Vícekomoditní sběr je velmi vhodné řešení pro oddělený sběr odpadů v obcích, které nedisponují dostatečným prostorem pro přidání další nádoby. U tohoto typu sběru lze kovy sbírat v kombinaci s plasty, případně s plasty a nápojovými kartony společně.



Soutěž O perníkovou popelnici se obešla bez překvapení. Titul obhájily Čenkovice

| Komunalniekologie.cz |

Již 16. ročník soutěže O perníkovou popelnici, ve které obce a města soutěží v třídění odpadu, nepřinesl žádné velké překvapení. Absolutním vítězem se stejně jako v loňském roce stala obec Čenkovice. Z větších měst opět bodovala Choceň. Největším skokanem ročníku se stala obec Břehy na Přeloučsku.



Legislativa:



Jak na nezaplacené místní poplatky?

| Komunalniekologie.cz |

Budou moci obce prominout nezaplacené místní poplatky a penále u porušení rozpočtové kázně?



Voda:



SmVaK Ostrava: Výroční zpráva 2022: pokles ztrát v síti, stabilní výroba, miliarda do infrastruktury

| Komunalniekologie.cz |

SmVaK Ostrava zveřejnily výroční zprávu za rok 2022, která komplexně popisuje činnost a fungování společnosti v daném období. Společnost vyrobila 56 764 tisíc metrů krychlových pitné vody, což představuje meziroční pokles o 790 tisíc metrů krychlových.Pokles byl zaznamenán u odběrů domácností, nárůst u ostatních odběratelů a systémů dalších vodárenských společností (VAK Přerov, OVAK a další).



Lhotka pod Ondřejníkem bude napojena na Ostravský oblastní vodovod

| Komunalniekologie.cz |

95 % pitné vody vyrobené v provozech SmVaK Ostrava pochází z povrchových zdrojů v podobě údolních nádrží v Beskydech (Šance a Morávka), případně podhůří Jeseníků (kaskáda Slezská Harta – Kružberk). Ta je následně transportována přivaděči páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu – po regionu.



V jižní Francii zakážou prodej zahradních bazénů. Nebudou se smět mýt auta ani zalévat zahrady

| irozhlas.cz |

V části jižní Francie bude zakázán prodej zahradních bazénů kvůli zhoršujícímu se nedostatku vody, informoval server BBC News. Francouzský ministr pro životní prostředí Christophe Béchu uvedl, že v departementu Pyrénées-Orientales, který sousedí se španělským Katalánskem, bude od 10. května oficiálně vyhlášen „krizový“ stav sucha. Od stejného data začne platit zákaz mytí aut, zalévání zahrad i napouštění bazénů.



Kyanidy v odpadech by měly firmy nahlašovat od 50 kg za rok

| Nase-voda.cz |

Kyanidy vypouštěné v odpadech by měly být pod větší kontrolou. Ve středu vláda projedná změnu seznamu znečišťujících látek, které musejí firmy nahlašovat do veřejného registru.



Na Josefovských loukách vzniklo tříhektarové lákadlo pro bahňáky i ledňáčky

| Ekolist.cz |

Přes tři hektary tůní navíc mají letos k dispozici ptáci hnízdící v mokřadním ptačím parku České společnosti ornitologické (ČSO) Josefovské louky. Ornitologové tu vyhloubením centrálního ptačníku významně rozšířili již existující mokřad u Jaroměře, který s počtem téměř 200 pozorovaných druhů ptáků patří k nejvýznamnějším v kraji. Nově vytvořené mělké tůně s ostrůvky lokalitu ještě více zatraktivní, a to i pro obojživelníky, hmyz a návštěvníky. Už nyní lze na novém ptačníku pozorovat vzácné druhy mokřadních kachen, jako je čírka obecná, čírka modrá a lžičák pestrý. Skvělou zprávou je první zahnízdění hus velkých v parku. Informuje o tom Česká společnost ornitologická.



Příroda a ekologie:



Plzeň otvírá oázy klidu plné zeleně

| Komunalniekologie.cz |

Počínaje středou 3. května 2023 bude možné opět každou první středu v měsíci navštívit dvouhektarovou Luftovu zahradu na pravém břehu Radbuzy u Tyršova mostu v Plzni-Doudlevcích a nově i hřbitov u kostela Všech svatých na Roudné.



Potápěči našli u Mexika zázrak. Na dně modré díry se skrývá záhadný svět, o kterém ví jen málo

| Dotyk.cz |

Stejně jako závrty na zemi, lépe řečeno pod zemí, i ty mořské kypí životem a poskytují vědcům náhled do minulosti naší planety. Překvapivý objev další modré díry badatele nesmírně nadchnul. Je zároveň oknem do vesmíru, protože poskytuje vodítka k možnému životu na planetách.



MŽP a MZe má společný plán na případné zásahy proti problematickým jedincům vlka

| Enviweb.cz |

Vlk obecný do naší přírody patří. Jeho přirozený návrat s sebou však může přinášet i komplikace, zejména pro chovatele hospodářských zvířat. Ministerstvo životního prostředí se spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR této problematice dlouhodobě věnuje. Chovatelům se hradí případné škody na hospodářských zvířatech, na jejich minimalizaci se poskytují dotace z Operačního programu Životní prostředí, hradí se i náklady na jinou organizaci pastvy. V některých specifických případech může docházet i k problematickému chování u jedinců vlka a rizikům pro bezpečnost obyvatel. Resort životního prostředí se proto zaměřuje na informování o tom, jak takovým situacím předcházet. Klíčové je, aby si vlci nezvykli na snadný zdroj potravy - ať už jsou to nedostatečně zabezpečená stáda či vyhozené zbytky jídla. Nyní MŽP ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství představuje dokončený Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu jedinců vlka s problematickým chováním.



Je třeba změnit legislativu, shodli se odborníci na silniční zeleň v Trpišově

| Enviweb.cz |

Po roce se v Trpišově na Chrudimsku opět řešila doprovodná silniční zeleň. Stejně jako loni se na seminář pořádaný Správou a údržbou silnic Pardubického kraje sjela řada odborníků z celé republiky. Vzhledem k tomu, že toto téma v mnoha ohledech naráží i na aktuální legislativu, nenechali si ho ujít vedle ekologů, arboristů, dendrologů a samozřejmě silničářů ani vrcholní politici, včetně ministra životního prostředí Petra Hladíka.



Chemie:



Seriál o plastech XXXXII.: Polykarbonáty

| Prumyslovaekologie.cz |

Agentura Marketsand Markets předpověděla globální růst inženýrských plastů v období 2017 - 2023 každoročně o 7,2 %. Motorem růstu má být automobilový průmysl.



Jednodušší pravidla pro detergenty na jednotném evropském trhu

| Prumyslovaekologie.cz |

Komise 28. dubna navrhla nová pravidla týkající se užívání detergentů, která by měla lépe chránit zdraví a životní prostředí a zajistit lepší fungování jednotného trhu s detergenty.



Průmysl a obchod:



Které firmy jsou v ESG nejlepší?

| Prumyslovaekologie.cz |

Pouze zlomek české vevařejnosti si dokáže nějakou firmu spojit se společenskou odpovědností, přitom 74 % z nich vidí udržitelnost jako jednu ze základních hodnot každé firmy. Jaké podniky berou udržitelnost vážně a jak má vlastně udržitelné podnikání vypadat už ale ví jen málokdo. I letos se to bude snažit změnit ESG Rating – žebříček udržitelných firem dle kritérií ESG, do kterého se před rokem zapojilo 87 firem s 22% podílem na HDP České republiky v roce 2021. Společně s Asociací společenské odpovědnosti žebříček připravuje uznávaný byznysový vysokoškolský program CEMS z Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Právě teď se firmám otevírá možnost se do ESG Ratingu znovu přihlašovat. Výsledky budou na začátku listopadu.



Životní prostředí:



Co víme o materiálech pro styk s potravinami

| Enviweb.cz |

Odpovědi na jednotlivé otázky ukázaly, že se povědomí o materiálech a rizicích s nimi spojených v různých evropských zemích liší. První otázky dotazníku mířily na sebehodnocení úrovně znalosti problematiky skladování potravin, nežádoucích látek v obalech nebo materiálů použitých pro výrobu obalů.

