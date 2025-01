Monitoring průmyslové ekologie | 4. - 10. 1. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 4. - 6. 1. 2025

Energetika:



Připomínky: Akční plán podpory rozvoje využívání biometanu

| Prumyslovaekologie.cz |

Předkládaný Akční plán podpory rozvoje využívání biometanu navazuje na Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, schválený Vládou ČR 18. 12. 2024. Zároveň reaguje na potřebu naplnit klimatické a energetické cíle České republiky v souladu s evropskými strategiemi, jako je balíček Fit for 55, plán REPowerEU a cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Zásobníky Gas Storage CZ jsou plně připraveny na maximální těžbu

| Prumyslovaekologie.cz |

V šesti zásobnících Gas Storage CZ je aktuálně uloženo více než 1,8 miliardy m³ zemního plynu. Technicky jsou plně připraveny plnit i maximální požadavky zákazníků na těžbu plynu, v minulých dnech dosahovaly v průměru 15 milionů m³ plynu denně. Průměrná spotřeba zemního plynu v České republice se v uplynulých dnech pohybovala okolo 30 milionů m³ denně.

Pět tipů, jak šetrněji přistupovat k vytápění

| Komunalniekologie.cz |

Náklady na vytápění patří mezi významné výdaje českých domácností, podle Českého statistického úřadu představuje až dvě třetiny jejich roční spotřeby energie. Zároveň se jedná o zásadní zdroje emisí skleníkových plynů. Jak udržet domov příjemně teplý, aniž by to zbytečně zatěžovalo peněženku či naši planetu? Klíčem je změna návyků, investice do úsporných řešení a zodpovědný přístup. Příchod nového roku je ideální příležitostí zamyslet se nad tím, co vše lze změnit k lepšímu. Jaká novoroční předsevzetí si tedy dát, aby byla vaše domácnost ekonomicky efektivní a zároveň šetrnější k přírodě?

Ministerstva i podnikatelé vesměs souhlasí s návrhem na podporu plynových zdrojů

| Oenergetice.cz |

Ministerstva i podnikatelé vesměs souhlasí s návrhem ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) na podporu plynových zdrojů energie. Vlček příslušnou novelu energetického zákona předložil jako poslanec koncem roku spolu s dalšími třemi koaličními poslanci. Ve středu ji projedná vláda. Úprava má podle důvodové zprávy zajistit nezbytné kapacity pro výrobu elektřiny při útlumu uhlí. Předloha má také urychlit přestavbu uhelných elektráren na plynové. Z informací na vládním webu vyplývá, že výhrady má sdružení ekologických organizací Zelený kruh.

První větrník u Hořan na Nymbursku by se mohl stavět do několika měsíců

| Oenergetice.cz |

První ze tří věží chystaného větrného parku u obce Hořany na Nymbursku by se mohla začít stavět do několika měsíců. Soukromý investor nyní chystá vznik společného podniku s obcí, na jejímž katastru mají větrné elektrárny stát. Zastupitelé Hořan by měli v dalších týdnech schvalovat vstup obce do nově vzniklé společnosti, řekla ČTK starostka Anděla Frumarová.



Odpady a recyklace:



Čistá Vysočina: Začala registrace dobrovolníků. Přidejte se k jarnímu úklidu region

| Komunalniekologie.cz|

Osvětová akce Čistá Vysočina v rámci kampaně Den Země, který připadá na 22. dubna, spojená s jarním úklidem přírody, se uskuteční už po šestnácté. Tradiční sběr odpadků se týká především okolí silnic a veřejných prostranství v obcích a městech na Vysočině. Od 1. ledna 2025 se mohou skupiny i jednotlivci registrovat a rezervovat si úseky, které následně v dubnu pomohou uklidit.



Voda:



Jízdní řád pro Nové Heřminovy: Ministr zemědělství představil harmonogram výstavby vodního díla

| Komunalniekologie.cz |

Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení k Novým Heřminovům bude podle předpokladu hotová letos v červenci, samotná stavba začne v říjnu 2027 a přehrada bude uvedena do provozu v roce 2032. Harmonogram jednotlivých fází stavby od začátku až do konce připravilo Ministerstvo zemědělství a Povodí Odry.



Příroda a ekologie:



U soutoku Dyje s Moravou vznikla dvě nová menší chráněná území

| Ekolist.cz |

U soutoku Dyje s Moravou na Břeclavsku vznikla počínaje Novým rokem dvě nová menší chráněná území. Účinnosti nabyla vyhláška o vzniku národní přírodní rezervace (NPR) Lanžhotské pralesy a národní přírodní památka (NPP) Soutok. Obě území tvoří funkční celek, řekla ČTK mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Stále v přípravě je vznik Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok.

Perspektivy původní populace tisu červeného v širší oblasti Podyjí

| Enviweb.cz |

Tis červený byl v minulosti z různých příčin dlouhodobě vytlačován na méně přístupná extrémní stanoviště a postupně se stal silně ohroženým rostlinným druhem. Do současnosti se v České republice zachovalo jen několik významnějších oblastí přirozeného výskytu a větší počet drobných lokalit, převážně v chráněných územích.



Životní prostředí:



BBC: Sedm osvědčených způsobů, jak pomoci planetě Zemi v roce 2025

| Ekolist.cz |

Zpomalení klimatických změn je obrovský úkol, ke snížení emisí ale mohou přispět i malé individuální kroky, píše server BBC a nabízí sedm kroků, jak toho docílit. Od konzumace rostlinných potravin přes snížení počtu letů až po nákupy oblečení z druhé ruky.



Věda a výzkum:



Borůvkové galaxie nám mohou prozradit, jaké byly vůbec první galaxie ve vesmíru

| Ekolist.cz |

Borůvkové galaxie jsou relativně blízké galaxie, ale protože jsou drobné, jejich světlo dokáží pořádně zachytit až nejmodernější astronomické přístroje. Celkově v sobě tyto galaxie ukrývají desítky až stovky milionů hvězd, což je ale pořád tisíckrát méně, než má naše Mléčná dráha. Řadí se tak mezi takzvané trpasličí galaxie.

Objevy, které měnily svět v roce 2024

| Vedavyzkum.cz |

Časopis Science zveřejnil desítku vědeckých objevů roku 2024, které nás významně posouvají vpřed. Mezi ně řadí například injekci chránící před HIV, na níž se podílel i Čech Tomáš Cihlář, RNA pesticidy nebo objev nového typu magnetismu, za kterým stojí mezinárodní tým pod vedením dalšího Čecha – Tomáše Jungwirtha z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Klára Hlouchová: Na cestě za pradávnou buňkou mi pomůže ERC grant

| Vedavyzkum.cz |

Ve svém výzkumu se vrací až ke vzniku života na Zemi. Spát jí nedá především 20 aminokyselin, které od samého počátku tvoří bílkoviny všech organismů od těch nejjednodušších až po člověka. Jak by vypadal život, kdyby se jejich počet změnil, a mohl by vůbec vzniknout? Těmito otázkami se zabývá Klára Hlouchová z Přírodovědecké fakulty UK.

Triky přírody: Vědci odhalují, jak vznikají nová antibiotika

| Vedavyzkum.cz |

Ztráta účinnosti antibiotik v důsledku rostoucí odolnosti patogenních bakterií představuje stále větší výzvu pro moderní medicínu a vědu. Výzkumníkům z Mikrobiologického ústavu AV ČR ve spolupráci s vědci z Tokijské univerzity se podařilo dešifrovat klíčový molekulární mechanismus, kterým příroda – konkrétně půdní mikroorganismy – vytváří antibiotika ze skupiny linkosamidů.

Arktida v hledáčku vědců z Fakulty životního prostředí ČZU aneb Deset způsobů, jak si zamilovat Špicberky

| Vedavyzkum.cz |

Díky specialistům na výzkum v polárních oblastech, Pavle Waldhauserové a Romanu Jurasovi z Katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování, se Česká zemědělská univerzita v Praze stala další vědecko-vzdělávací institucí sdruženou do organizace UArctic zajišťující spolupráci vědců napříč Arktidou.



Ovzduší a klima:



Dramatické dopady změn klimatu uvidíme v polovině století, pokud něco neuděláme, říká meteorolog Žák

| irozhlas.cz |

Loňský rok byl v Česku nejteplejší od počátku měření v pražském Klementinu. Znamená to, že u nás teplota stoupá rychleji, než je celosvětový průměr? „Jsme schopni se adaptovat se na 1,5-2 °C oteplení vůči druhé polovině 19. století. Ale pokud míra oteplení bude větší – a zatím bohužel směřujeme k tomu, že bude – tam už schopnosti adaptace začínají výrazně klesat a škody a dopady výrazně stoupat,“ popisuje meteorolog Michal Žák.

Britové nasadí na klimatickou změnu miliony liber a roboty

| Oenergetice.cz |

Spojené království chce mít dopady klimatické změnymonitorované a pod kontrolou. V rámci víceletého programu proto vynaloží 81 milionů liber na výzkum klimatických jevů, které by mohly ohrozit například zemědělství na britských ostrovech.



Lesnictví a zemědělství:



Změny klimatu ohrožují budoucnost pěstování kávy v Keni

| Ekolist.cz |

Změny klimatu ohrožují budoucnost pěstování kávy v Keni, ta místní přitom patří k nejlepším druhům na světě. Kávovníky jsou velmi citlivé na teplotní změny, a jsou tak i náchylnější na plísně a jiné infekce, které ničí sklizeň kávových zrn. To ztěžuje práci tisícům farmářů a dělníků, kteří si za den vydělají sotva přes dva dolary (48 Kč). Do budoucna však hrozí, že o toto zaměstnání přijdou úplně, píše BBC.

Bio zemědělství není jenom o motyčce a ručním pletí: Rozhovor s Josefem Sklenářem z Biofarmy Sasov

| Enviweb.cz |

Biofarma Sasov ležící na okraji Jihlavy, není jen obyčejným místem pro chov zvířat a pěstování plodin. Pod vedením Josefa Sklenáře se proměnila v



Průmysl a obchod:



Zastánci zálohování silně tlačí na poslance. Petr Havelka o tlaku rádoby zelených organizací

| Komunalniekologie.cz |

V nedávné době spatřil světlo světa mail zakladatelky společnosti Incien Soni Jonášové (redakci Komunální ekologie doputoval z více zdrojů) adresovaný poslancům sněmovny ČR, kde slibuje dozor nad tím, jak se postaví k zálohování při hlasování a případnou nutnost zdůvodnění postoje každého jednoho z nich.



Napříč:



Nový přeshraniční projekt podporuje adaptaci na změnu klimatu v česko-rakouském příhraničí

| Komunalniekologie.cz |

V roce 2024 byl spuštěn projekt DeKLARed ADAPTRegions, který je financovaný z programu Interreg Rakousko - Česko 2021 – 2027. Cílem projektu je podpořit adaptační opatření v reakci na klimatickou změnu a vytvořit podmínky pro jejich efektivní zavádění v příhraničních regionech České republiky a Rakouska.

MONITORING 7. 1. 2025