Monitoring průmyslové ekologie | 28. 1. - 3. 2. 2023

Vláda dokončila legislativu k zastropování cen energií pro velké firmy

| Prumyslovaekologie.cz |

Novelou nařízení vláda stanovila maximální ceny elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci pro velké firmy. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun.



Energetika:



Ceny energií na trzích klesají

| Prumyslovaekologie.cz |

Ceny energií na světových trzích se postupně vrací na úroveň před zahájením ruské agrese. Odlišné nákupní strategie obchodníků s energiemi ale umožňují jen obtížně předvídat, kdy se pokles cen projeví také u konečných zákazníků. Pro dlouhodobý výhled je důležitý jak pozitivní vývoj vnějších vlivů, tak správné nastavení jasných a transparentních pravidel. O připravovaných opatřeních s cílem podpořit co nejrychlejší pokles cen pravidelně jednají zástupci ministerstva průmyslu a obchodu s obchodníky.



Hlavní město rozešle všem Pražanům Zpravodaj k pomoci při řešení energetické krize a zvýšených výdajů

| Komunalniekologie.cz |

Od pátku 27. ledna 2023 začne hlavní město distribuovat Zpravodaj k pomoci Pražanům do schránek všech občanů metropole. Více jak 700 000 domácností nalezne ve Zpravodaji informace k tomu, jak požádat o pomoc při řešení energetické krize, vyšších výdajů kvůli inflaci, na koho se obrátit, na co mají nárok a další důležité informace.



Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie v EU v roce 2021 vůbec poprvé meziročně klesl

| Oenergetice.cz |

Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii (EU) dosáhl v roce 2021 hodnoty 21,8 %, což představuje meziroční pokles o 0,3 procentního bodu. Jedná se o vůbec první zaznamenaný meziroční pokles tohoto ukazatele, který patří mezi tři klíčové cíle EU v oblasti energetiky a klimatu.



Evropská komise žaluje Slovensko kvůli obnovitelným zdrojům energie a skládkám

| Oenergetice.cz |

Evropská komise zažalovala Slovensko a Bulharsko kvůli tomu, že podle ní neplní pravidla spojená se zaváděním obnovitelných zdrojů energie. Oba státy dosud nepřevedly do svého práva unijní směrnici, která stanovuje podmínky rozvoje obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny, vytápění, klimatizaci či dopravě. Komise požádala Soudní dvůr EU, aby oběma státům vyměřil pokuty, pokud se pravidlům nepodřídí. Slovensko čelí i další žalobě kvůli tomu, že neuzavřelo několik skládek podle požadavků jiné unijní normy.



Suma na úspory energií v nízkopříjmových domácnostech se zdvojnásobí na 3 mld Kč

| Oenergetice.cz |

Ministerstvo životního prostředí zdvojnásobí kvůli zájmu veřejnosti sumu určenou na podporu energetických úspor v nízkopříjmových domácnostech na tři miliardy korun. Přijímání žádostí otevřelo 9. ledna, do dneška jich úřad přijal 8306 za 951 milionů korun. Největší je zájem o dotace na výměnu oken. Průměrná výše dotace je 116.000 korun a 91 procent žádostí podali senioři. Data dnes na tiskové konferenci shrnul vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), který dočasně vede ministerstvo životního prostředí.



V elektrárně Dukovany ČEZ investuje 2,3 miliardy, palivo chce využívat déle

| Oenergetice.cz |

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ vydá za obnovu zařízení přes 2,3 miliardy korun, bude to skoro o půl miliardy víc než v uplynulém roce. Investicemi chce zajistit, aby bylo možné provozovat dukovanské bloky nejméně 60 let, tedy nejméně do roku 2047. Vyplývá to z informací, které dnes novinářům řekli zástupci společnosti ČEZ.



Polská společnost Respect Energy zvažuje francouzský malý jaderný reaktor

| Oenergetice.cz |

Polský obchodník s obnovitelnou energií Respect Energy podepsal dohodu o spolupráci při vývoji jaderných energetických projektů v Polsku. Dohoda s francouzskou společností EDF zahrnuje analýzy projektu SMR Nuward.



Norská vláda chce zavést opatření umožňující omezit vývoz elektřiny

| Oenergetice.cz |

Norská vláda představila několik opatření zaměřených na zajištění zásob vodních zdrojů, včetně možnosti úřadů zasáhnout a omezit vývoz elektřiny v případě kriticky nízké hladiny vodních nádrží. Proti omezování vývozu elektřiny z Norska, které je tradičním vývozcem, se vyjádřil Statnett, norský provozovatel přenosové soustavy.



Odpady a recyklace:



Od letošního jara čeká Prahu multikomoditní sběr odpadu

| Prumyslovaekologie.cz |

Pražské domácnosti loni vyprodukovaly o 4500 tun méně směsného komunálního odpadu, než tomu bylo v roce 2021. Naopak se zvýšil podíl všech tříděných odpadů. Jednoznačným vítězem je rostlinný bioodpad, kterého Pražané do hnědých nádob odevzdali téměř 13 000 tun.Od dubna pak dojde k postupnému zavádění společného, tzv. multikomoditního sběru některých využitelných složek komunálního odpadu na území metropole.



Opětovné použití materiálů nemusí být ekologičtější než jejich okamžitá recyklace

| Komunalniekologie.cz |

Evropská unie připravuje nové nařízení o obalech a obalových odpadech, které se výrazně dotkne výroby i přepravy zboží ve všech jejích členských státech. Regulace se nejvíce dotkne odvětví s vysokým potenciálem opětovného použití obalů, jako jsou prodeje potravin a nápojů či bílého zboží.



Recyklace provozních kapalin – chladicí kapaliny

| Vseoprumyslu.cz |

Zatímco motorové oleje byly donedávna povinnou položkou, která se musela při podnikání na automobilovém trhu sbírat a likvidovat, zůstávají nemrznoucí směsi do chlazení stranou zájmu odpadového hospodářství a běžně „se ztrácejí“ při provozu nebo jsou vědomě po velkém naředění vodou vypouštěny do kanalizace. Pouze méně jak 5 % glykolu každoročně uvedeného na český trh nachází svůj legální osud ve spalovnách nebo ve fyzikálně-chemické úpravě na ČOV. Zbytek odpadů oficiálně neexistuje. Článek představuje, jak bylo v českých podmínkách uvedeno do praxe středoevropsky jedinečné zařízení na recyklaci chladicích kapalin.



Do konce roku chce United Energy vybrat dodavatele stavby spalovny na Mostecku

| Oenergetice.cz |

Do konce letošního roku by mohlo skončit zadávací řízení na dodavatele stavby zařízení na spalování 150.000 tun odpadu v Komořanech na Mostecku. Se spuštěním zkušebního provozu spalovny se počítá v roce 2026. United Energy jedná se společnostmi a zástupci měst v Ústeckém kraji o budoucích odběrech komunálního odpadu. ČTK to řekla mluvčí United Energy Miloslava Kučerová.



Na jaře vyvrcholí kampaň Ukliďme svět, zapojí se tisíce dobrovolníků

| Ekolist.cz |

Jarní akce Ukliďme svět, kterou každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos začne 25. března. Tisíce dobrovolníků se pustí do úklidu přírody i ulic v Česku, každoročně uklidí tuny odpadu, sdělila koordinátorka akce Veronika Andrlová z ČSOP. S úklidem přírody a veřejných prostranství dobrovolníci mohou pomoct kdykoliv během roku.



Český Brod připravuje přeměnu bývalé deponie na rekreační zónu

| Ekolist.cz |

Český Brod na Kolínsku připravuje revitalizaci bývalé skládky za jatky na městský park. Zhruba dvouhektarový městský pozemek na jihovýchodním okraji města, kde je dnes nevyužívaná deponie, by se měl proměnit v rekreační areál. Letos chce vedení města začít s projektovou přípravou a podat žádost o dotaci. Práce na přeměně by pak mohly začít v roce 2025. Náklady budou předběžně v desítkách milionů korun, řekl ČTK starosta města Tomáš Klinecký (Lepší Brod).



Nebát se a repasovat! Jak poznat spolehlivého prodejce repasovaných telefonů

| Enviweb.cz |

Online nákupy jsou v Česku zcela běžnou záležitostí. Dokazují to také nová zjištění z průzkumu, který provedla výzkumná agentura Kantar ve spolupráci s finskou společností Swappie, jež vykupuje, repasuje a prodává iPhony. Podle průzkumu by si 63 % Čechů koupilo chytrý telefon přes internet spíše než v kamenném obchodě. Pokud jde ale o repasovaná zařízení, vládne mezi Čechy stále nedůvěra jak vůči prodejci tak samotnému telefonu. Jak se mezi prodejci správně zorientovat, abyste nakoupili u solidního e-shopu?



V Praze vytřídilo rekordní množství bioodpadu, množství komunálního po letech mírně kleslo

| Enviweb.cz |

Pražské domácnosti loni vyprodukovaly o 4500 tun méně směsného komunálního odpadu, než tomu bylo v roce 2021. Naopak se zvýšil podíl všech tříděných odpadů. Jednoznačným vítězem je rostlinný bioodpad, kterého Pražané do hnědých nádob odevzdali téměř 13 000 tun. Od dubna pak dojde k postupnému zavádění společného, tzv. multikomoditního sběru některých využitelných složek komunálního odpadu na území metropole.



Areál sběrného dvora v Sokolově začne zdarma odebírat pneumatiky

| Enviweb.cz |

Sokolov zřídí v areálu sběrného dvora Sotes kontejner, kde budou moci lidé zdarma nechat nepotřebné pneumatiky. Chce tak zamezit černým skládkám, které se tvoří zejména v okrajových částech města, jako je například Jižní lom. Odběr pneumatik začne fungovat zhruba do měsíce, řekl dnes novinářům místostarosta Jan Picka (nez.).



Voda:



Napojení na kanalizace podpoří Jihomoravský kraj 23 miliony korun

| Komunalniekologie.cz |

Na budování kanalizace a další vodohospodářské stavební akce chce Jihomoravský kraj přispět vybraným obcím letos více než 23 miliony korun. Podporu ve středu 25. ledna 2023 odsouhlasili na svém zasedání krajští radní a doporučili bod schválit i zastupitelstvu.



Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 25. lednu 2023

| Komunalniekologie.cz |

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.



Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 1/2023 časopisu Sovak

| Nase-voda.cz |

V úvodním rozhovoru Největší radost mám z toho, že se nám daří adaptovat na nové výzvy se Ing. Vilém Žák, člen představenstva a ředitel SOVAK ČR, zamýšlí nad uplynulým rokem. Z úspěchů spolku za toto období vyzdvihuje především zastropování cen energií pro obor nebo změnu kalové vyhlášky týkající se hygienizace čistírenských kalů.



Potok Turolod u Mikulova je znečištěný, asi fekáliemi

| Nase-voda.cz |

Zakalená voda s nevábným zápachem protéká od začátku ledna potokem Turold v okolí Mikulova. Rozsáhlé znečištění potoka nyní už prověřuje Česká inspekce životního prostředí, píše Břeclavský deník.



Adapterra Awards odstartuje přímo na Světový den mokřadů

| Nase-voda.cz |

U příležitosti Světového dne mokřadů vyhlásí Nadace Partnerství společně s Integra Consulting další ročník celostátní soutěže Adapterra Awards, která hledá a oceňuje inspirativní projekty řešící sucho, přehřívání měst v letních vedrech, erozi půdy, extrémní vítr, přívalové srážky a další výzvy spojené s klimatickou změnou.



Povodí pokračuje v opravách Baťova kanálu, mimo jiné zpevňuje břehy

| Ekolist.cz |

Povodí Moravy pokračuje v opravách Baťova kanálu. Mimo jiné zpevňuje břehy, letos v úseku u Sudoměřic na Hodonínsku, informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Povodí je správcem vodní cesty.



Příroda a ekologie:



Jana Dlouhá: České univerzity se spojily ve snaze o prosazování udržitelnosti

| Ekolist.cz |

V loňském roce došlo k poměrně zásadnímu obratu v postoji českých univerzit vůči životnímu prostředí a problematice udržitelnosti, obecně vzhledem k Cílům udržitelného rozvoje OSN. Naše vysoké školy ukázaly, že chtějí veřejně deklarovat (a také pečlivě dokumentovat) své odpovědné chování v běžných provozních záležitostech – a věnovat se přitom celé šíři především environmentální problematiky (sociální aspekty udržitelnosti zohledňují ve své činnosti již tradičně).



Fotosoutěž Alej roku 2022 vyhrála Nádražní alej u Hory svatého Šebestiána v Krušných horách

| Enviweb.cz |

Vítězná fotografie Aleje roku 2022 pochází z Ústeckého kraje. Její autorka Petra Štelcichová do soutěže poslala hned tři snímky Nádražní aleje u Hory svatého Šebestiána, aby ukázala, že její kouzlo nezmizí v žádném ročním období. Na druhém místě skončila fotografie aleje Lipky v Telči na Vysočině a jako třetí snímek Dubové aleje v krajinářském parku Mošnice v Pardubickém kraji.



Šance na záchranu sýčka mohou zvýšit správně prováděné repatriace podle nově vzniklé metodiky

| Enviweb.cz |

Další možnost na záchranu mizejících sýčků. Pracovní skupina odborníků ochrany přírody koordinovaná Českou společností ornitologickou (ČSO) vytvořila metodiku, která doporučuje, jak v praxi provádět repatriace sýčků. Vypouštění sýčků z chovů do přírody patří k možnostem, jak sýčky podpořit. Dosud ale tento způsob nebyl příliš úspěšný kvůli chybnému provádění. Nově vytvořená metodika nabízí detailní návod, který dává nejvyšší šance na úspěch. Repatriace je nicméně pouze doplňkovou možností, jak pomoci kriticky ohroženým sýčkům. Prioritou ochránců je stále záchrana divoké populace včetně nabídky bezpečných hnízdišť a úpravy loveckých teritorií v úzké spolupráci se zemědělci.



Ovzduší a klima:



Proč naši předci 2. února pečlivě sledovali počasí a nechávali si vysvětit svíce?

| Enviweb.cz |

Během roku se toho kolem našich dětí děje opravdu hodně. Pozorujeme měnící se přírodu, slavíme různé svátky, připomínáme si slavné osobnosti a to všechno v pravidelně se opakujícím ročním cyklu. Mimo významné svátky přibývá v poslední době také mnoho významných dnů, jejichž účelem je připomenout si důležitou událost, vést lidi k zamyšlení nad vlastním životním stylem, nebo upozornit na místní nebo celosvětový problém, který je třeba řešit.



Průmysl:



Největší česká mlékárna zavádí systémy zpětného získávání tepla, mění i způsob chlazení

| Ekolist.cz |

Největší česká mlékárna Madeta zavedla kvůli vysokým cenám energií úsporná opatření. Zkrátila dobu, kdy se topí, zavádí systémy zpětného získávání tepla. Když mění v provozech světla, tak rovnou na úsporná svítidla LED. V českobudějovickém skladu změnila způsob chlazení, díky tomu ročně ušetří asi 400 000 Kč. Vyplývá to z informací ve firemním zpravodaji, které ČTK potvrdilo vedení firmy.



Dřevo místo železa – menší mosty se mohou opravovat pomocí nové metody, která šetří čas, přírodu i peníze

| Dvs.cz |

Pardubický kraj chce v pilotním projektu vyzkoušet novinku při opravách mostů. Místo klasické železobetonové konstrukce odborníci z českých vysokých škol a stavebních firem přišli s nápadem využívat lepené lamelové dřevo v kombinaci s betonem. Ověřená technologie, která se už desítky let využívá například v Kanadě, Spojených státech či Skandinávii, má umožnit rychlejší rekonstrukci mostu za využití ekologicky přívětivějších materiálů, prodloužit jeho životnost a ušetřit náklady.



Věda a výzkum:



Čeští vědci rozluštili pradávnou paleooceánologickou záhadu

| Ekolist.cz |

Biologové v současné době stále častěji přicházejí se zjištěními, že za mnoha procesy v živém světě stojí nečekaní hráči: prvoci. Studie, publikovaná nedávno týmem českých vědců ukazuje, že významnými hráči v koloběhu prvků ve světových oceánech je málo známá a dlouho zcela přehlížená skupina, tzv. diplonemy.



Zanesené vodní vrty vyčistí ultrazvuk z Liberce

| Vedavyzkum.cz |

Vědci z Technologické univerzity v Liberci spolu s průmyslovými partnery vyvinuli ekologicky bezpečnou metodu čištění zanesených vodních vrtů pomocí ultrazvuku. Přínos nové „smart“ technologie spočívá v tom, že vůbec nezatíží životní prostředí a je navíc šetrná k tělesu vrtu.



Věda kolem světa: Švýcarsko vyloučeno ze společenství evropských výzkumných infrastruktur

| Vedavyzkum.cz |

Velká Británie bude lákat soukromé investory do výzkumu, Brusel chystá iniciativu na podporu mladých výzkumníků, napětí v oblasti výzkumu mezi USA a Čínou stoupá. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací za uplynulý měsíc událo.



RVVI navrhla Barboru Šmahlíkovou na Cenu vlády nadanému studentovi

| Vedavyzkum.cz |

V pátek 27. ledna 2023 se v sídle vlády ČR uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřila volba laureátky či laureáta Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2022.



NanoBio zkoumá nanomateriály – úžasné i nebezpečné

| Vedavyzkum.cz |

Oceňujeme na nich jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti, ale zatím jen málo víme o jejich negativních dopadech. Proto se vědci z Lékařské fakulty v Hradci Králové UK, Univerzity Pardubice a Fakultní nemocnice Hradec Králové rozhodli pro mezioborovou spolupráci ve výzkumu nanomateriálů a jejich účinků na živé organismy – v projektu NanoBio. Jedním z iniciátorů projektu byl Zdeněk Fiala z LFHK UK.



Podle výzkumu může nízkouhlíkové hospodářství přinést i ekonomické potíže

| Vedavyzkum.cz |

Zvýšená poptávka po kovech potřebných pro výrobu obnovitelné energie, jako jsou měď, nikl a lithium, by mohla být pro některá města a regiony rušivější než ukončení produkce uhlí. Vědkyně z České zemědělské univerzity v Praze analyzuje důsledky dekarbonizace.



Autonomní nanoroboti se mohou stát budoucností cílené nádorové terapie

| Vedavyzkum.cz |

Dostanou se na místa, kam nemůže žádná jiná technika, jsou totiž malí jako viry. Zvládnou operaci oka, vyčistit vodu a vědci je připravují na léčbu rakoviny. Vývoji nanobotů se badatelé věnují už dvě desetiletí a zdá se, že například v biomedicíně o nich budeme slýchat čím dál častěji.



Lesnictví a zemědělství:



ÚKZÚZ upozorňuje na vysokou populační hustotu hraboše polního

| Nase-voda.cz |

Z výsledků lednových pozorování výskytu hraboše polního Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) vyplývá, že stav jeho populací od podzimu 2022 významně vzrostl.



Nových vinic v Česku meziročně přibylo, roste zájem o PIWI odrůdy

| Ekolist.cz |

Vinaři v České republice loni vysázeli o 115 hektarů vinic více než v roce 2021, nejčastěji vysazované odrůdy byly Pálava, Tramín červený a Veltlínské zelené. Pokračuje také růst zájmu o takzvané PIWI odrůdy, které jsou odolné proti houbovým chorobám, informoval Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).



Lidé mohou v Kohoutovicích kupovat ovoce a zeleninu z automatu od farmářů

| Ekolist.cz |

V městské části Brno-Kohoutovice přibyl automat, ze kterého mohou lidé kupovat ovoce a zeleninu od lokálních farmářů z nedalekých Malhostovic. Podle starosty Kohoutovic Jakuba Hrušky (KDU-ČSL) jsou ceny podobné jako v obchodech, ale potraviny jsou kvalitnější. Například tři kila brambor lidé dostanou za 55 korun, stejnou cenu zaplatí i u dvou kilogramů jablek.



Nejchutnějším jablkem z loňské sklizně je odrůda Admirál, uvedli degustátoři

| Ekolist.cz |

Nejchutnější odrůdou jablek z loňské úrody je Admirál. Rozhodla o tom lednová degustace jablek, kterou pořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Degustátoři posuzovali 40 odrůd jablek z loňské sklizně v sadech výzkumné stanice v Lysicích na Blanensku. Hodnocení má tradici od roku 1958, řekla ČTK mluvčí ústavu Ivana Kršková. V letech 2020 a 2021 se degustace kvůli epidemii koronaviru a zničení sadů krupobitím nekonaly.



Napříč:



V NZÚ Light se navyšuje alokace na tři miliardy korun

| Prumyslovaekologie.cz |

Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vyčerpány dvě třetiny finančních prostředků, kterými program disponuje a Státní fond životního prostředí ČR už proplácí první schválené žádosti. Ministr životního prostředí proto oznámil zdvojnásobení alokace na 3 miliardy korun.



Pokud se chce Česko stát společností odolnou proti katastrofám, mělo by překonat resortismus, podporovat komunity a být flexibilnější

| Enviweb.cz |

Se zvyšujícími se teplotami planety Země roste také intenzita a četnost výskytu extrémních projevů počasí, jakými jsou vlny veder a sucha, silné bouře či přívalové deště. Vědkyně z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe ve spolupráci s nevládní organizací Hnutí DUHA zjišťovaly, kde jsou silné stránky a slabiny české společnosti v odolnosti (resilienci) vůči katastrofám. Vycházely při tom z rozhovorů a skupinových diskuzí s experty, kteří se katastrofami, jejich riziky a důsledky zabývají



O sdílení je stále větší zájem. Platformy se stávají pro mnoho firem důležitým zdrojem dodatečných příjmů

| Enviweb.cz |

Sdílená ekonomika stále nabírá na síle a dle studie společnosti Oliver Wyman bude za devět let ve světovém měřítku 12x větší, tedy v hodnotě okolo 300 miliard dolarů. Roste zájem o sdílení ubytování, automobilů, jízdních kol, peněz ale i volných kapacit kanceláří nebo skladů. Nyní se dokonce i korporátní giganti začínají zaměřovat na tento stále populárnější fenomén a část svých aktivit směřují tímto směrem. Pokud tento trend bude pokračovat, zažije sdílení v dalších letech obrovský růst.

