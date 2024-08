Monitoring průmyslové ekologie | 27. 7. - 2. 8. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 27. – 29. 7. 2024



Odpady a recyklace:



Hanušovice opatřily popelnice čipy, lidé zaplatí podle množství odpadu

| Enviweb.cz |

Radnice v Hanušovicích na Šumpersku začala pomocí čipů monitorovat množství směsného komunálního odpadu, který lidé vyhazují do popelnic. Obyvatelé díky tomu zaplatí za skutečně vyhozené množství směsného odpadu, což je má v době rostoucích cen za ukládání odpadu na skládky motivovat k jeho většímu třídění.



Příroda a ekologie:



Obcím došla s MŽP trpělivost

| Komunalniekologie.cz |

Svazek obcí Křivoklátska společně se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Sdružením vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR či Lesnicko-dřevařská komora ČR a dalšími subjekty vyjadřují zásadní nesouhlas s nestandardním a netransparentním postupem Ministerstva životního prostředí (MŽP), které plánuje vyhlásit Národní park Křivoklátsko bez ohledu na názory místních samospráv, odborné veřejnosti a občanů.



Velké solné jezero nejen vysychá, ale také otepluje planetu, píše The Washington Post

| Ekolist.cz |

Jako nějaká dystopická astronautka se Melissa Coboová každých pár týdnů vydávala na túru po rozpálených pláních vyschlého Velkého solného jezera a táhla těžký batoh připevněný hadicí k něčemu, co vypadalo jako kopulovitý poklop na dort. To, co z jezera zbylo, se jí často zdálo nedosažitelné, když se prodírala vyschlou krustou, hlínou a podivnou krystalickou vrstvou, která se pod jejími kroky rozpadala na nazelenalé bahno, napsal server The Washington Post.



Třetí ročník akce Biosmršť 2024 zaznamenal nový rekord v počtu pozorování

| Enviweb.cz |

Do třetího ročníku bleskového mapování nepůvodních druhů živočichů a rostlin v ČR, které koordinovali vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Botanického ústavu AV ČR, se zapojilo téměř 200 dobrovolníků. Z více než 850 pozorování se podařilo získat informace o rozšíření 27 nepůvodních druhů. Rozšiřovat databázi nepůvodních druhů o svá pozorování může veřejnost i nadále. V přírodě právě nyní nápadně kvete např. nepůvodní bolševník velkolepý, kolotočník ozdobný či netýkavka žláznatá.



Voda:



Z Popůvek až do Ghany. Technologie HUTIRA pomáhá s úpravou říční vody v Africe

| Prumyslovaekologie.cz |

Společnost HUTIRA před několika lety odstartovala projekt, který cílí na pomoc v rozvojových oblastech světa. Jedním z jeho hlavních výsledků je aktuálně kontejnerová úpravna vody, kterou společnost HUTIRA letos v únoru odeslala do Ghany, konkrétně do města Kade. Inovativní technologie by měla zlepšit životní podmínky zhruba 20 tisícům tamních obyvatel.



Bez nadnárodních vodohospodářských firem se Česko v budoucnosti neobejde

| Prumyslovaekologie.cz |

Stejně tak jako spekulace o tom, kdo nejvíce vydělává na růstu cen potravin, jsou v poslední době obdobné teze o tom, kdo může za výrazné zvýšení cen vodného a stočného v roce 2023, v porovnání s předchozím rokem. Terčem kritiky je v současné době například španělská vodárenská společnost AQUALIA CZECH, která vlastní Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zásobující pitnou vodou značnou část Moravskoslezského kraje. Nejen kvůli tomu je proto vhodné zopakovat si alespoň základní zásady tvorby cen vodného a stočného a faktory, které s tím souvisí.



V povodí Moravy byly loni povodně i sucho, jako celek dopadl rok průměrně

| Nase-voda.cz |

V povodí Moravy byly loni povodně i sucho, což mělo za následek, že jako celek dopadl rok průměrně. Na průměrných hodnotách byly průtoky v tocích i srážky. Vyplývá to z výroční zprávy Povodí Moravy zveřejněné na webu.



Přípravy konference Provoz vodovodů a kanalizací 2024 zahájeny

| Nase-voda.cz |

SOVAK ČR pořádá ve dnech 13.–14. 11. 2024 na Výstavišti a v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích tradiční konferenci Provoz vodovodů a kanalizací.



Kalové čerpadlo vždy vybírejte podle typu čerpané vody

| Nase-voda.cz |

Pokud si plánujete pořídit drenážní čerpadlo nebo tlakovou kanalizaci, neobejdete se bez kalového čerpadla. „Kalovky“ se řadí mezi nejpoužívanější pomocníky na čerpání vody v domě i na pozemku. Můžete s nimi čerpat dešťovou či odpadní vodu, fekálie i kapaliny s obsahem různých nečistot.



Brno hledá firmu, která přepracuje projekt na revitalizaci Holáseckých jezer

| Nase-voda.cz |

Brno nechá přepracovat projektovou dokumentaci pro revitalizaci přírodní památky Holásecká jezera. Starý projekt z roku 2020 obsahoval chyby a nedodělky. Radní proto na svém posledním jednání schválili výběrové řízení na firmu, která dokument zreviduje. Hledají také někoho, kdo v oblasti provede pyrotechnický průzkum.



Právo narazilo u Novomlýnských nádrží na hranici vymahatelnosti

| Ekolist.cz |

V případě nepovolených staveb okolo nádrže Nové Mlýny u jihomoravské obce Přítluky se stavební úřad dostal podle zjištění veřejného ochránce práv do patové situace.



Triatlonisté na OH přišli kvůli zhoršené kvalitě vody o tréninky v Seině

| Ekolist.cz |

Triatlonisté na olympiádě v Paříži přišli kvůli zhoršené kvalitě vody po pátečním a sobotním dešti o dnešní tréninky v Seině. Pořadatelé her však věří, že závody se uskuteční podle plánu. Uvedla to agentura AFP.



Vodu v Jizerských horách by mělo pomoci zadržet 234 klád a fošen v potocích

| Ekolist.cz |

Do koryt dvou přítoků Smědé v Jizerských horách umístili vodohospodáři z Lesů ČR 234 příčných objektů z klád a fošen. Měly by pomoci v oblasti Pavlovy planiny a Smědavské hory zadržet více vody pro lesy a zamezit erozi, informovala mluvčí státního podniku Lesy ČR Eva Jouklová.



Energetika:



V Česku se připravuje první vodíkové město

| Prumyslovaekologie.cz |

Skupina GasNet pracuje na projektu vodíkového města v Česku. Hranice u Aše v Karlovarském kraji by se měly stát první municipalitou, kde bude GasNet ve svých plynovodech distribuovat směs zemního plynu a vodíku. Cílem je zde postupně přimíchávat k zemnímu plynu až 10 % vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů v nedalekém okolí města.



Vláda chce rozjet ve velkém stavbu solárních i větrných elektráren. Avšak některé kraje to sabotují

| Ekonomickydenik.cz |

Vláda plánuje, že do konce desetiletí na českém území vzniknou tisíce megawattů nového výkonu solárních a větrných elektráren. Dokonce chce jejich výstavbu usnadnit vytyčením tzv. akceleračních zón. Jenže vedení některých krajů to vidí jinak a výstavbu ekologických zdrojů energie komplikuje či rovnou blokuje. Dlouhodobě tak činí Kraj Vysočina a nově už i Ústecký kraj.



Nové LNG projekty v Evropě jsou ohroženy nízkým využitím těch stávajících

| Oenergetice.cz |

V Evropě je momentálně plánováno 42 nových LNG terminálů, které by měly zahájit provoz v roce 2025. Realizaci těchto projektů však ohrožuje aktuální nízká míra využití stávajících regasifikačních zařízení, která je pouze 46 %.



Finští provozovatelé OZE vyhlíží očekávaný boom elektrokotlů

| Oenergetice.cz |

Vysoký počet hodin se zápornou cenou elektřiny ve Finsku odstartoval boom elektrokotlů, jejichž celkový výkon by se měl během tří let ztrojnásobit ze současných zhruba 500 MW na více než 1,5 GW.



Německo přijalo klíčovou strategii pro import vodíku a jeho derivátů

| Oenergetice.cz |

Německá vláda přijala dlouho očekávanou strategii pro import vodíku a jeho derivátů. Strategie počítá s importy v objemu 45 až 90 TWh ročně v roce 2030 a následně dalším růstem.



LPG pohání balóny, ledové rolby i olympijskou pochodeň. Na LOH v Paříži bude poprvé hořet biopropan

| Enviweb.cz |

LPG, propan-butan nebo jen čistý propan, autoplyn, ale i bio LPG nebo biopropan. To vše jsou názvy používané pro zkapalněný ropný plyn, tedy Liquified Petroleum Gas. Díky nezávislosti na distribuční síti se s ním setkáme v širokém spektru aplikací, často také ve sportu. Obvykle slouží i jako palivo pro olympijský oheň a nejinak tomu je i na letních olympijských hrách 2024 v Paříži.



Ovzduší klima:



Emise CO₂ jako byznys: V boji s klimatickou změnou mají pomáhat i mamuti

| Ekonom.cz |

Podle údajů NASA byl loňský červenec globálně nejteplejším měsícem od roku 1880, ostatně jako celý rok 2023. Asi na tom globálním oteplování něco bude. Podle reportu Mezivládního panelu pro změnu klimatu bychom měli do roku 2030 snížit roční emise CO₂ o 22 miliard tun, tedy skoro polovinu. Potom nám snad zůstane rozumná šance, že se vyhneme drastickým dopadům klimatické změny. Jaké jsou základní nástroje boje s ní? Jak nás státy motivují, abychom snížili svou uhlíkovou stopu? A nešlo by skleníkové plyny z atmosféry prostě odsát?



Hlasy proměny: Mění se klima, měníme se i my - poslechněte si náš klimatický podcast

| Enviweb.cz |

Jste farmář hospodařící na rodinném statku a vaše pole trpí suchem. Co můžete dělat? Jste seniorka a potřebovala byste zateplit dům. Zvládnete to finančně? Jste pedagog na střední škole a máte chuť učit o změně klimatu. Kam se obrátit? Jste starostka a vaše vesnice se potýká s nedostatkem vody. Jak můžete motivovat lidi k zalévání pouze dešťovou vodou?



Extrémní horka budou v létě novým normálem, řekl generální tajemník OSN

| Enviweb.cz |

Svět se musí připravit na trvalou změnu letních teplot v důsledku klimatické krize, v budoucnu budou extrémní teploty v létě jednoduše celou dobu, řekl dnes na tiskové konferenci k tématu globálního oteplování generální tajemník OSN António Guterres.



Lesnictví a zemědělství:



Změna klimatu ohrožuje úložiště uhlíku v evropských lesích

| Nase-voda.cz |

Nová studie publikovaná v časopise Nature Climate Change odhaluje, že pouhé navýšení výsadby stromů v Evropě nebude stačit k účinnému boji proti změně klimatu a zachování kontinentálního pozemního uhlíkového rezervoáru.



Věda a výzkum:



Nobelista Jean-Marie Lehn: Lidé dnes někdy zapomínají na to, že úspěch si musíte odpracovat

| Vedavyzkum.cz |

Jean-Marie Lehn získal v roce 1987 Nobelovu cenu za chemii, popsal proces, kterým se molekuly navzájem rozpoznávají. Co ho na chemii lákalo a jak mu ve studiu chemie pomohla filozofie? Jaké rady by dal mladým vědcům? A co považuje za hrozbu pro Evropu?



Nová studie odhalila roli cukrů na povrchu buněk v navigaci neuronů

| Vedavyzkum.cz |

Mezinárodní tým vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu molekulární genetiky AV ČR a kalifornské Stanford University odhalil molekulární mechanismy, jimiž cukry na povrchu buněk ovlivňují navigaci neuronů v nervovém systému. Jejich výsledky mohou vést i k vylepšení léčby poranění mozku a míchy. Studii publikoval prestižní časopis PNAS.



Nitroděložní transfuzi vděčí za život. Zachránce potkal po 40 letech

| Vedavyzkum.cz |

Martin Polách se narodil v Praze 10. prosince 1981. Čtyřicet let poté, v lednu 2024, muž trvale žijící v Anglii, přišel do restaurace „U Dobré myšlenky" na Rašínově nábřeží poděkovat. V podstatě za život. Dnes pětadevadesátiletému profesorovi Antonínu Doležalovi, který vyřešil zásadní komplikace jeho narození nitroděložní transfuzí krve. Nedílně k ní patřila výjimečná týmová práce specialistů – pediatrů a neonatologů – z nemocnice U Apolináře.



Opomíjené životní strategie: minulost pomáhá pochopit současnost

| Vedavyzkum.cz |

Paleobiologie již léta není vědou o popisu a klasifikaci schránek, kostí a zubů. Je to moderní vědní obor, který se zabývá hledáním struktury fosilních ekosystémů a procesů, které byly hybateli jejich vývoje. Věnuje se mu i Katarína Holcová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.



Napříč:



VLS otevřou v Brdech první část areálu Tři Trubky

| Nase-voda.cz |

Od středy 2. srpna 2023 otevřou Vojenské lesy a statky ČR (VLS) návštěvníkům Brd nový informačně edukativní areál Tři Trubky.



SPÚ opět v čele žebříčku nejtransparentnějších organizací

| Nase-voda.cz |

Státní pozemkový úřad (SPÚ) získal první místo v hodnocení organizačních složek státu podle K-Indexu od neziskové organizace Hlídač státu. S počtem 0,95 bodů obhájil prvenství ve své kategorii a s ratingem A se opět se zařadil na první místa žebříčku nejúspěšnějších institucí. Ze všech hodnocených subjektů se SPÚ umístil na 2. místě.

MONITORING 30. 7. 2024