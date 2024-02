Monitoring průmyslové ekologie | 27. 1. - 2. 2. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 27. - 29. 1. 2024



Věda a výzkum:



Vlků na Šumavě přibývá, vědci zkoumají jejich vliv na obnovu lesa

| Enviweb.cz |

Rostoucí populace vlka na Šumavě by mohla mít vliv na obnovu lesa, a to díky dopadu výskytu těchto šelem na pohyb a počet jelenů, srnců a prasat. Zda to tak je, nyní zkoumají vědci. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze Karla Mráčková. Vědci sledují pohyb zvířat pomocí GPS obojků, jejich počet prostřednictvím fotopastí a také třeba analyzují trus vlků. Na výzkumu se podílí také správy českého Národního parku Šumava a německého Národního parku Bavorský les.



Brněnští vědci odhalili princip světélkování enzymu z mořských krevet

| Enviweb.cz |

Způsob, jakým funguje enzym luciferáza, který umožňuje hlubokomořským krevetám produkovat světlo, odhalili společně vědci z Masarykovy univerzity v Brně a Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC). Díky pochopení způsobu, jakým na úrovni molekul funguje, se jim podařilo světlo zesílit. Nový poznatek mohou vědci využít při dalším výzkumu lidských buněk, testování nových léčiv, najde uplatnění i při zkoumání nádorů, uvedl v tiskové zprávě mluvčí IRCR Jiří Erlebach.



Nová laboratoř průmyslové robotiky v Plzni

| Vedavyzkum.cz |

Automatizace a robotika – to je budoucnost nejen technických oborů. Nově otevřená laboratoř robotiky vytvořená ve spolupráci se strategickými partnery a klíčovými dodavateli má být dalším krokem k dosažení tohoto cíle, který realizuje Fakulta elektrotechniky Západočeské univerzity.



VUT má 125 let - připomene význam technického vzdělávání a rozvoj technologické excelence

| Vedavyzkum.cz |

Při příležitosti zasedání Vědecké rady VUT proběhlo v pátek 19. ledna 2024 zahájení celoročních oslav, během kterých si nejstarší vysoká škola v Brně připomene 125 let od svého založení. V rámci oslav univerzita plánuje více než dvě desítky akcí, které budou propojeny tématem zásadního významu pro budoucnost České republiky a Evropské unie.



Do Antarktidy míří 20. expedice Masarykovy univerzity

| Vedavyzkum.cz |

Vědecký tým Masarykovy univerzity před třemi dny vyrazil na ostrov Jamese Rosse v Antarktidě. Během následujících dvou měsíců se kromě výzkumu zaměří na testování nových přístrojů, vybavení a také výrobků, které se uchází o ochrannou známku Testováno v Antarktidě.



Japonská vesmírná agentura dostala miliardy na rozvoj vesmírných technologií

| Vedavyzkum.cz |

Japonská vesmírná agentura (JAXA) má nový fond na rozvoj vesmírných, především raketových a satelitních technologií. V průběhu příštích deseti let dostane k dispozici 1 bilion jenů (6,9 mld. USD), pomocí nichž má upevnit postavení Japonska mezi vesmírnými velmocemi a rozšířit jeho kosmický program.



Petr Janský: Chci pomáhat druhým růst ekonomic­ky i profesně

| Vedavyzkum.cz |

Ekonom Petr Janský z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se věnuje výzkumu daňových rájů. Spolu se zahraničními kolegy a kolegyněmi navrhuje praktická řešení, jak pomoci především chudým zemím, které na podvodných praktikách tratí nejvíce. Jeho další prioritou je pomáhat růst mladším kolegům a kolegyním.



Odpady a recyklace:



Taxi odpad odveze starý gauč či skříň. V Pelhřimově věří, že ubude černých skládek

| idnes.cz |

Nový způsob, jak se vypořádat s objemným odpadem, zavádějí v Pelhřimově. Minulý týden v pátek poprvé do ulic vyjelo takzvané „Taxi odpad“ řízené pracovníky technických služeb. Jak má novinka fungovat?



MŽP vypořádává na sedm stovek připomínek k návrhu novely zákona o obalech

| Tretiruka.cz |

Ministerstvo životního prostředí s více než 700 připomínek k návrhu novely o zálohování, která má zavést zálohování nápojových obalů. Podněty míří zejména na vztah návrhu k evropské legislativě, k tomu, jak by měl fungovat budoucí provozovatel zálohového systému nebo k dopadům na financování odpadového hospodářství obcí a příspěvků na jeho provoz. Vypořádání jednotlivých připomínek zabere přibližně měsíc.



V průměru vyhodí každý Čech jedny džíny týdně. Textilní odpad je stále vážnější nebezpečí

| Medium.seznam.cz |

Textilní odpad v Česku tvoří zhruba tři až šest procent směsného komunálního odpadu. Vypadá to jako malé množství, ale ve skutečnosti je to 120 000 – 200 000 tun ročně. V přepočtu na obyvatele je to 11-19 kilogramů oblečení ročně.



Přes 300 stravovacích provozů na Moravě a ve Slezsku separuje kuchyňský odpad se službou Třídím gastro

| Enviweb.cz |

Už více než tři stovky gastroprovozů na Moravě a ve Slezsku se zapojily do projektu ,,tridimgastro.cz" společnosti Energy financial group (EFG). V rámci tohoto projektu je svážen veškerý kuchyňský odpad do bioplynových stanic EFG Rapotín BPS či EFG Vyškov BPS. Separované kuchyňské zbytky tak díky zodpovědnému nakládání nekončí na skládkách, ale slouží k výrobě nízkoemisního biometanu, elektřiny a tepla. Pro další zvyšování povědomí o třídění gastroodpadu chystá skupina EFG ve spolupráci s vybranými gastroprovozy instagramové soutěže o hodnotné ceny.



Ovzduší a klima:



Asociace: Letos bude nutné vyměnit stovky tisíc kotlů, kapacity topenářů nestačí

| Oenergetice.cz |

V Česku bude kvůli novým pravidlům o ochraně ovzduší nutné letos vyměnit až stovky tisíc kotlů. Zájem o výměny je zatím nízký, komplikovat je pak zřejmě mohou nedostatečné kapacity topenářů. Vyplývá to z informací Asociace podniků topenářské techniky (APTT).



Mýty a fakta - O počasí, vodě a ovzduší

| Info.chmi.cz |

Může voda téct do kopce? Co nejvíce znečišťuje ovzduší – průmysl, doprava, nebo snad něco úplně jiného? Kouří se od pusy, jen když mrzne? Kdy bývá během dne nejtepleji a kdy naopak nejchladněji? Proč je dnes kvalita ovzduší často lepší ve velkoměstech než na vesnicích? Je rak říční nebo průhledná voda indikátorem její čistoty? Nastává stoletá povodeň jednou za sto let? Má tajfun horší následky než hurikán? Vytváří dnes předpověď počasí numerické modely nebo meteorologové? O počasí, vodě a ovzduší panuje mezi veřejností řada mýtů a nejasností. Cílem této stránky je stručnou a srozumitelnou formou uvést skutečná fakta a danou problematiku vysvětlit.



Energetika:



Počet podnětů na kontrolu dodavatelů v krizi strmě vzrostl

| Komunalniekologie.cz |

V energetické krizi výrazně vzrost počet podnětů na kontrolu toho, jak se dodavatelé energií chovají ke spotřebitelům. Zatímco za roky 2020 a 2021 Energetický regulační úřad (ERÚ) obdržel takových podání 387, loni a předloni to bylo dohromady 2 112, tedy více než pětinásobek. V některých případech obchodníci již dostali milionové pokuty, v dalších dosud probíhají správní řízení.



Jaderná energetika v roce 2023, 3. část: Čína a Rusko v čele rozvoje

| Oenergetice.cz |

Čína se blíží k okamžiku, kdy bude mít více reaktorů, než má Francie, a dostane se před ní na druhé místo za Spojené státy. V současné době má v provozu 55 reaktorů, zatímco Francie jich má 56. Francie by mohla v příštím roce spustit blok Flamanville 3, ale Čína spustí velice pravděpodobně více než dva bloky.



Jaderná elektrárna Dukovany chce zvýšit výkon a vyrobit tak víc elektřiny

| Oenergetice.cz |

Jaderná elektrárna Dukovany letos zvýší svůj výkon o 2,3 procenta. Umožní to zvýšení teploty v primárním okruhu. Elektrárna možnost zvýšení výkonu analyzovala přes pět let. Využije k tomu projektovou rezervu. Na konci procesu by výroba měla vzrůst o více než 300.000 MWh. Novinářům to dnes řekl ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.



Praktické zkušenosti s použitím elektromobilu a domácí fotovoltaiky – roční zhodnocení

| Oenergetice.cz |

V polovině roku 2023 bylo v ČR připojenu zhruba 120 000 malých FVE o výkonu bezmála bloku Temelína. Užívání domácí FVE má svá specifika a je potřeba se naučit zdroj správně využívat. V červenci jsem sepsal článek na téma spolupráce střešní fotovoltaiky a elektroauta. Nyní již mám k dispozici data za celý rok, tak že bych rád na článek navázal spolu s detailnějším rozborem způsobu užívání auta.



Biden pozastavil schvalování terminálů na export LNG po prudkém nárůstu vývozu

| Oenergetice.cz |

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena dnes oznámila, že pozastavuje schvalování nových terminálů na vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Biden v prohlášení toto rozhodnutí vysvětluje zejména snahou bojovat proti „klimatické krizi“. Po intervenci volali environmentální aktivisté, píše agentura AP, která krok spojuje s nadcházejícími prezidentskými volbami v USA.



Stěna proti tsunami může vyrábět elektřinu

| Nase-voda.cz |

Pohyblivé stěny proti tsunami s přílivovými mikroturbínami mohou ochránit japonské přístavy a zároveň zajistí elektřinu, která po katastrofě často schází, nejen pro obsluhu zmíněných stěn.



Voda:



S recyklací odpadních vod z vinařství pomůže odparka

| Prumyslovaekologie.cz |

Cukry, kyselina octová, etanol. Tyto a další látky byste našli v odpadních vodách, které vznikají ve vinařstvích při zpracování hroznů a výrobě oblíbeného nápoje. Poradit si s takto znečištěnou vodou je pro běžné čistírny odpadních vod problém. Vinaři proto musí složitě a draze hledat jiný způsob likvidace. Pomoci by jim mohla nová technologie, kterou vyvíjí odborníci z Ústavu procesního inženýrství VUT.



Vodohospodáři na severu Čech vynaloží na investice 2,5 miliardy korun

| Nase-voda.cz |

Vodohospodáři v Ústeckém a Libereckém kraji dají v letošním roce na investice a opravy zhruba 2,5 miliardy korun, což je více než loni. Týkají se mimo jiné prací v souvislosti se zásobováním oblasti postižené důlní činností polského dolu Turów na Liberecku. ČTK o tom informoval mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Mario Böme.



Chomutov chce vybudovat nový přivaděč ke Kamencovému jezeru

| Nase-voda.cz |

Chomutov chce do jara vybudovat nový přivaděč, který bude regulovat hladinu vody v Kamencovém jezeře. Ke konci prosince byla zhruba o 30 centimetrů pod normální stavem, na konci září o více než půl metru.



Příroda a ekologie:



Nepovolené kácení náletových dřevin zvýší firmě náklady na vybudování nové fotovoltaické elektrárny

| Prumyslovaekologie.cz |

Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany přírody v Hradci Králové uložili pokutu 800 tisíc korun společnosti za to, že svým aktivním jednáním směřujícím k realizaci zamýšleného stavebního záměru způsobila pokácení 34 396 m2zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les v uzavřeném areálu u Třemošnice na Chrudimsku bez povolení orgánu ochrany přírody.



Dotační program Zdravá krajina 2024

| Komunalniekologie.cz |

Plzeňský kraj na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4550/24 ze dne 22. 1. 2024 vyhlašuje dotační program Zdravá krajina 2024.



Certifikovaný návod na záchranu české přírody

| Ekolist.cz |

Ministerstvo životního prostředí certifikovalo dokument Metodika přirozené pastvy velkých býložravců poskytuje návod k přírodě blízké a finančně efektivní ochraně velkých krajinných celků, který pomůže výrazně zlepšit ochranu přírody v České republice. Informuje o tom Dalibor Dostál ze spolku Česká krajina.



Rostlinou roku 2024 vyhlásila Česká botanická společnost kosatec sibiřský

| Ekolist.cz |

Kosatec sibiřský, latinsky iris sibiri­ca, vyhlá­sila Česká botanická společnost rostlinou roku 2024. Modře kvetoucí rostlina sice jménem odkazuje na Sibiř, ale v Česku je původním druhem, navíc chráněným a ohroženým. Společnost chce udělením titulu upozornit na ohrožené nebo jinak zajímavé druhy české květeny a seznámit veřejnost s jejich biologií či ochranou. Loni byl rostlinou roku kociánek dvoudomý, předtím hlaváček letní a vstavač kukačka.



Kolébkou biologické rozmanitosti hmyzožravců v Africe je Etiopská vysočina

| Ekolist.cz |

Kolébkou biologické rozmanitosti hmyzožravců v Africe je podle výzkumu vedeného českými vědci Etiopská vysočina. Potvrdili to na příkladu drobných bělozubek. Zároveň osvětlili, jak se horské bělozubky dostaly navzdory poušti do celé Afriky, uvedla Eliška Zvolánková z Akademie věd ČR.



Životní prostředí:



Hledáme dodavatele. Zn.: výpočet uhlíkové stopy podmínkou

| Prumyslovaekologie.cz |

Do receptu na úspěch ve výběrových řízeních a tenderech pronikla nová ingredience. Kromě nejlepší kvality a nejnižší ceny si velké firmy začínají vybírat dodavatele i podle uhlíkové stopy a snahy ji snižovat.



Pyrotechnici zahájí desátou etapu průzkumu Bořího lesa koncem ledna

| Nase-voda.cz |

Desátá etapa pyrotechnického průzkumu 39,45 hektarů Bořího lesa u Valtic v Jihomoravském kraji, kontaminovaného koncem druhé světové války municí, začne v lednu a skončí nejpozději v únoru příštího roku. Práce provede společnost Zámecký lihovar Domoradice, která uspěla s nejlepší nabídkou.



Lesnictví a zemědělství:



Šnečí farma na Přerovsku ročně vyrábí tuny šnečích pochoutek

| Ekolist.cz |

Až deset tun hotových produktů ze šnečího masa a kaviáru může ročně vyrobit šnečí farma v Nahošovicích na Přerovsku, která se tak řadí mezi největší tuzemské producenty těchto delikates. Farma má vnitřní a venkovní chov severoafrických šneků Helix aspersa Maxima i zpracovatelkou část. Šnečím masem a pochoutkami z této svaloviny zásobuje vyhlášené restaurace a některé velkoplošné prodejny. Část produkce exportuje do Francie, řekl ČTK jednatel farmy Vlastimil Čevela.



Lesníci s ornitology instalují ptačí budky, chrání tak lesy před škůdci

| Enviweb.cz |

Tisíce ptačích budek každoročně instalují na stromy v porostech lesníci s ornitology. Další udržují a čistí. Podporují tak hnízdění ptáků, kteří chrání les před hmyzími škůdci včetně kůrovců, ale i před hlodavci.

MONITORING 30. 1. 2024