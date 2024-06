Monitoring průmyslové ekologie | 25. - 31. 5. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 25. - 27. 5. 2024



Liberecký kraj stále přijímá žádosti na nové akumulační nádoby. Podporuje tím ekologické vytápění

| Komunalniekologie.cz |

Do 21. října tohoto roku Liberecký kraj přijímá žádosti o dotace v rámci programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Dotace může činit až 70 % ze způsobilých nákladů s limitem 50 tisíc korun a je určena na výdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.



EPC projektů v Česku rychle přibývá. Loni ušetřily přes 400 milionů korun

| Komunalniekologie.cz |

Projekty garantovaných úspor energie (EPC) se stávají stále populárnějšími a efektivnějšími nástroji pro snižování energetické náročnosti budov a další infrastruktury a pro dosažení cílů v oblasti dekarbonizace české ekonomiky. V souvislosti s klimatickými cíli Evropy se očekává, že poptávka po projektech úspor ve všech oblastech – včetně EPC metody – se nejméně ztrojnásobí.



Firmy mohou žádat o dotace na úsporu energií z OP TAK

| Businessinfo.cz |

Firmy a vybrané organizace mohou začít žádat o finanční podporu na zlepšení hospodaření s energiemi. Pro žadatele je až do října 2025 připraveno celkem pět miliard korun.



Finsko by mohlo do střední Evropy dodávat až 70 TWh zeleného vodíku

| Oenergetice.cz |

Severské státy mají významný potenciál pro výrobu zeleného vodíku a jeho export do střední Evropy. Obzvláště velký potenciál byl podle studie od poradenské společnosti DNV, kterou si objednal německý provozovatel přepravní soustavy plynu GASCADE, identifikován u Finska.



Equinor investuje do rozšíření těžby plynu v největším evropském poli Troll

| Oenergetice.cz |

Norská energetická společnost Equinor investuje spolu se svými obchodními partnery více než 12 miliard norských korun (25,8 miliardy Kč) do rozšíření těžby v poli Troll. Projekt Troll se nachází v Severním moři a je největším plynovým polem v Evropě.



V Číně zprovoznili velín prvního malého modulárního reaktoru ACP100

| Oenergetice.cz |

Čínský malý modulární reaktor ACP100 v Changjiang má za sebou další důležitý milník. Konkrétně se jedná o spuštění řídicího systému na velínu bloku s instalovaným výkonem 125 MW. Čína zahájila výstavbu svého demonstračního malého reaktoru v roce 2021, do komerčního provozu podle plánů vstoupí v roce 2026.



Sopečný popel je vynikající levná baterie na termální solární energii

| Nase-voda.cz |

Termosolární elektrárny obvykle ukládají získané teplo do tavených solí. Mají sice vhodné fyzikální vlastnosti, ale také řadu nevýhod. Pozoruhodnou alternativu tavených solí představuje sopečný popel. Mohl by se stát novým praktickým materiálem pro uložení termální energie. Stačí si ho nasbírat někde u sopky.



Odpady a recyklace:



Sdružení komunálních služeb: Polsko-Česko-Slovenský kongres v Karpacz

| Komunalniekologie.cz |

Ve dnech 22. až 24. května probíhal v polském městě Karpacz Polsko-Česko-Slovenský kongres. Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Senátu Parlamentu ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Komunální ekologie byla mediálním partnerem kongresu.



Příroda a ekologie:



Stezka Českem vznikla před čtyřmi lety, do přírody už nalákala desetitisíce lidí

| Ekolist.cz |

Stezka Českem je fenomén, který vznikl teprve před čtyřmi lety, ale stihl nadchnout a dostat do přírody desetitisíce lidí. V aplikaci světových dálkových treků FarOut je teprve třetím evropským, ale jak říká tvůrce Stezky Martin Úbl, od ostatních se liší tím, že ji může jít každý. Maximálně se tak podle něj naplňuje jeden z hlavních cílů Stezky, jímž je setkávání lidí.



Kvůli modráskovi se ve Zlíně změní režim sečení u řeky Dřevnice

| Ekolist.cz |

Režim sečení ve Zlíně se v létě změní v okolí cyklostezky u řeky Dřevnice ve zlínských částech Malenovice a Louky. Důvodem je ochrana stanoviště chráněného modráska bahenního. K jeho ochráncům z Univerzity Tomáše Bati a Povodí Moravy se tímto krokem přidalo i město Zlín, sdělil ČTK mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.



Voda:



Krnov plánuje opatření, která na pozemcích v katastru města zadrží vodu

| Ekolist.cz |

Radnice v Krnově na Bruntálsku plánuje opatření, která na pozemcích v katastru města zadrží vodu a ochrání půdu před erozí. Vychází z odborných studií. První nechá město udělat ještě letos. V blízkosti pastevního areálu v krnovské části Chomýž vznikne soustava sedmi tůní a chystá se i výsadba stromů a keřů, řekla mluvčí města Dita Círová.



Chemie:



Veolia vyhlásila nulovou toleranci k používání pesticidů

| Prumyslovaekologie.cz |

Do roku 2027 nebude pesticidy používat 95 % společností ze skupiny Veolia. Ochrana a obnova přírodní rozmanitosti je jedním z jejích klíčových závazků.



Nařízení Komise (EU) 2024/1328 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

| Prumyslovaekologie.cz |

Nové nařízení Komise (EU) 2024/1328, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká omezeni cyklosiloxanů D4, D5 a D6.



Lesnictví a zemědělství:



Středočeská "chytrá krajina" poskytuje data pro mírnění dopadů změn klimatu

| Ekolist.cz |

Na pomezí Kladenska a Rakovnicka vznikla "chytrá krajina", která poskytuje data pro mírnění dopadů klimatických změn. Systémy fungující přímo v krajině v okolí farmy České zemědělské univerzity (ČZU) ukazují, jak je možné bránit například vysychání krajiny nebo erozi. Poznatky z komplexního výzkumu by měly být použitelné i pro zemědělce. Zásadní jsou také zjištění ohledně budoucího vývoje změn klimatu.



V ČR přibývá ekologických vinic. Po zdanění by vína zdražila o 50 korun, uvedl svaz

| Ekolist.cz |

V Česku přibývá ekologických vinic. Zatímco v roce 2000 jich bylo 17 hektarů, letos je to podle PRO-BIO ligy 1353 hektarů. Česká ekologická vinařství patří podle manažerky ligy Kateřiny Urbánkové ve světě mezi ta nejlepší. Jejich další rozvoj by ale mohlo ohrozit zvažované zavedení spotřební daně na tiché víno, řekli ČTK zástupci Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína Ekovín. Podle vinaře a člena svazu Petra Marcinčáka by ekologická vína po zavedení daně zdražila zhruba o 50 korun a na českém trhu, kde lidé kupují 80 procent vín v obchodních řetězcích, by se tím tato vína stala neprodejná.



Pomůže nám buk zvládnout klimatickou změnu?

| Enviweb.cz |

Ekosystémy po celém světě čelí stále větším výzvám v důsledku probíhající globální klimatické změny. Pro tento proces je charakteristické především zvyšování průměrných teplot vzduchu a proměny v distribuci srážek během vegetačního období, což se v posledních letech negativně projevuje především silnými letními přísušky. Ty mají za následek plošné odumírání lesních porostů a sekundárně i pokles rozmanitosti poskytovaných ekosystémových služeb.



Průmysl a obchod:



Na trhu s kritickými nerosty loni prudce klesaly ceny a přetrvávala dominance Číny

| Oenergetice.cz |

Ceny klíčových nerostů používaných v "čistých" technologiích, jako je lithium, nikl nebo kobalt, v roce 2023 razantně klesly. Vychází to z dat nové zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), která zároveň poukazuje na potřebu větších a diverzifikovanějších investic při úsilí o dosažení energetických a klimatických cílů. Ty jsou dnes koncentrované v několika státech v čele s Čínou a zeměmi Latinské Ameriky.



Provozovatel: Elektroloď je velká investice, je ale ekonomičtější i tišší

| Enviweb.cz |

Investice do lodí s elektrickým pohonem jsou sice násobně vyšší než investice do lodí s klasickým motorovým pohonem, jejich provoz je ale naopak mnohem ekonomičtější. ČTK to řekl Richard Vojta, výkonný ředitel a zakladatel společnosti Prague Boats, která v Praze provozuje výletní lodě a parníky. Nevýhodami elektrolodí je kromě vysoké pořizovací ceny také menší dojezd. Výhodou jsou kromě ekonomického provozu nulové emise a nízká hlučnost lodě. Loď bez motoru také méně vibruje, což zvyšuje komfort plavby, uvedl Vojta.



Věda a výzkum:



Vědci tvrdí, že našli způsob, jak recyklovat cement z demolovaných betonových budov

| Techsvet.cz |

Cement je nejrozšířenějším stavebním materiálem v moderním světě, ale je také obrovským zdrojem emisí plynů, které oteplují planetu. To je způsobeno chemickými reakcemi při zahřívání vápence na vysoké teploty spalováním fosilních paliv. Recyklace cementu by výrazně snížila jeho uhlíkovou stopu, píše BBC.



Astronomové poprvé změřili rotaci supermasivní černé díry

| Vedavyzkum.cz |

Astronomové poprvé změřili rotaci supermasivní černé díry pomocí kolísání hvězdného materiálu. Výsledky, které přinesl mezinárodní tým vědců, nabízejí nový způsob zkoumání supermasivních černých děr a jejich vývoje ve vesmíru. Jedním z hlavních autorů studie publikované v prestižním časopise Nature byl také Michal Zajaček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.



Vědci nahlédli pod pokličku evoluce bakterií a přiblížili je k dalšímu využití v moderních technologiích

| Vedavyzkum.cz |

Některé mikroorganismy, například bakterie mléčného kvašení či kvasinky, pomáhají lidem od nepaměti. Od minulého století pak pomáhají lidem jako jakési buněčné továrny vyrábět důležitá léčiva, některé průmyslové chemikálie, biopaliva, složky potravin či nadějné nové materiály. Pro tuto výrobu potřebují cukr, nejčastěji glukózu v rostlinách.



Peter McCoy: Houby jsou velkou slepou skvrnou v našem vztahu k přírodě

| Vedavyzkum.cz |

Říká o sobě, že mluví jménem hub, nejvíce přehlížených organismů na Zemi. Americký popularizátor Peter McCoy se snaží náš často přezíravý vztah s touto skupinou organismů měnit. Dle jeho slov není mnoho lidí, kteří by o houbách dokázali mluvit tak, aby to bylo poutavé a jen velmi málo z toho, co o houbách víme, je přeloženo do jakékoliv formy pro laiky.



Napříč:



CESNET bude spolupracovat s House of Lobkowicz na digitalizaci uměleckých sbírek

| Vedavyzkum.cz |

Sdružení CESNET a zástupci rodiny Lobkowiczů podepsali memorandum o spolupráci, jejímž cílem je digitalizace rodových uměleckých sbírek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Dlouhodobé vzdělávací aktivity, zaštítěné organizací House of Lobkowicz, se díky digitalizaci stanou dostupnějšími pro zájemce jak v České republice, tak v zahraničí.

MONITORING 28. 5. 2024