Monitoring průmyslové ekologie | 25. - 31. 3. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 25. - 27. 3. 2023



Legislativa:



MMR: Novela stavebního zákona prošla jednomyslně Poslaneckou sněmovnou. Zajistí stabilitu i zkvalitnění stavebnictví v Česku

| Tretiruka.cz |

Poslanecká sněmovna definitivně schválila klíčovou novelu nového stavebního zákona, která zajistí rychlé, jednoduché a transparentní stavební řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. Podporu pro něj se podařilo vyjednat napříč politickými kluby. Jindy u takto důležitých zákonů rozhádaná Poslanecká sněmovna přijala novelu jednomyslně.



Energetika:



Umísťování obnovitelných zdrojů na území Kraje Vyso­čina

| Komunalniekologie.cz |

Splatností nové legislativy, především pak stavebního zákona, zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona dochází k zásadním změnám v posuzování umísťování obnovitelných zdrojů energie v návaznosti na územně plánovací dokumentaci.



Německá vláda vyloučila další prodloužení provozu zbývajících jaderných elektráren

| Oenergetice.cz |

Provoz zbývajících tří jaderných elektráren v Německu nebude dále prodlužován a elektrárny tak budou trvale odstaveny do poloviny dubna. Uvedla to německá ministryně pro životní prostředí, jadernou bezpečnost a ochranu spotřebitele Steffi Lemkeová a potvrdila tak vyjádření kancléře Olafa Scholze ze začátku března.



Ukrajina chce do roku 2026 vyrábět jaderné palivo, plánuje i jeho export

| Oenergetice.cz |

Ukrajina hodlá do tří let vyrábět vlastní jaderné palivo. Ministr energetiky Herman Halušenko uvedl, že v dlouhodobějším horizontu je cílem také vývoz palivových souborů do dalších zemí. Haluščenko při návštěvě závodu, kde se bude jaderné palivo vyrábět řekl, že Ukrajina je jednou z prvních zemí, která diverzifikovala dodávky jaderného paliva, což umožnilo upustit od jeho nákupu z Ruska.



Počet dobíjecích stanic pro elektromobily loni v ČR stoupl o třetinu na 1364

| Oenergetice.cz |

Počet dobíjecích stanic pro elektrická auta loni v Česku vzrostl o více než 30 procent. V závěru loňského roku stát evidoval 1364 stanic, které byly rozmístěny v celkem 1200 lokalitách. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). V současnosti je v ČR registrováno kolem 15.000 elektromobilů, další desetitisíce tvoří hybridy.



Evropská komise navrhuje významnou změnu dlouhodo­bých trhů s elektřinou, obchodníci se staví proti

| Oenergetice.cz |

Návrh Evropské komise na reformu energetického trhu přichází se změnou, která může výrazně ovlivnit způsob obchodování na dlouhodobých trzích s elektřinou v konti­nentální Evropě. Proti této změně se však staví hlavní akté­ři na trhu s elektřinou z řad obchodníků, burz a provozova­telů přenosových soustav.



Obyvatelé Dolní Řasnice a Krásného Lesa budou hlasovat o větrných elektrárnách

| Oenergetice.cz |

Obyvatelé Dolní Řasnice a Krásného Lesa na Liberecku budou o příštím víkendu rozhodovat o plánované výstavbě větrných elektráren. Podle projektu firmy W.E.B Větrná energie by mělo šest elektráren vyrůst v Dolní Řasnici a jedna v Krásném Lese. Dvě elektrárny byly v plánu v Horní Řasnici, tam už ale obyvatelé stavbu odmítli, referendum se tam konalo souběžně s prvním kolem prezidentských voleb. Referenda v dalších obcích se uskuteční v sobotu 1. dubna.



Globální kapacita obnovitelných zdrojů energie loni vzrostla o 9,6 procenta

| Ekolist.cz |

Celosvětová kapacita obnovitelných zdrojů energie v loňském roce vzrostla o rekordních 295 gigawattů (GW), tedy 9,6 procenta, na 3372 GW. Uvedla to Mezinárodní agentura pro obnovitelné energie (IRENA). Upozornila ale, že pro omezení globálního oteplování by bylo potřeba zvýšit kapacitu třikrát rychleji.



Odpady a recyklace:



Který čerchmant to těm městům a obcím nakukává

| Prumyslovaekologie.cz |

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený tlak na realizaci projektů dotřiďování směsného komunálního odpadu a já si tak říkám, zda si ti, kterých se to týká a rozhodují o schématu odpadového hospodářství uvědomují, do čeho jdou.



Švédsko zrušilo daň ze spalování odpadu

| Prumyslovaekologie.cz |

Švédský parlament od 1. ledna 2023 zrušil daň z ener­ge­tického využití odpadů, která byla zavedena před dvěma a půl lety. Daní se země pokoušela zvýšit míru recyklace, i když její první zavedení v letech 2006 – 2010 skončilo neúspěchem.



Češi do lékáren vracejí čím dál více nepoužitých léčiv, loni jich odevzdali rekordních 800 tun

| Tretiruka.cz |

Do lékáren se loni vrátilo téměř osm set tun nepoužitých nebo expirovaných léčiv. To je o dvanáct procent více než v roce 2021. Stát za likvidaci tohoto nebezpečného odpadu loni zaplatil přes 38 milionů korun.



Plastové odpadky mění geologii Země. Tyto horniny vznikají přírodním tavením plastů. Vítejte v antropocénu

| Tretiruka.cz |

V roce 2016 se pracovní skupina pro antropocén při IUGS shodla na tom, že antropocén je samostatnou geologickou epochou a začal v roce 1950, kdy došlo k dramatickému nárůstu lidské aktivity ovlivňující planetu. Často jsou tyto plasty promísené s přírodním materiálem. Někdy jde ale o „kameny“ tvořené takřka výhradně plastem.



Téměř 30 ukrajinských uprchlíků čistilo jihlavský park Malý Heulos

| Ekolist.cz |

Téměř 30 ukrajinských uprchlíků včetně dětí včera čistilo v Jihlavě městský park Malý Heulos. Brigádu uspořádala ukrajinská komunita jako poděkování za to, jak Češi pomáhají všem lidem z Ukrajiny, kteří sem utekli kvůli válce. ČTK to řekl Radim Fiedler z organizace F Point.



Odpad z přírody sám nezmizí

| Enviweb.cz |

Rozhovor o projektu Ukliďme Česko, který poskytl Miroslav Kubásek pro magazín Munipolis.



Příroda a ekologie:



Přijďte zasadit stromy a podpořit dobrou věc

| Komunalniekologie.cz |

V Olomouci se chystá netradiční lesní benefice! Staňte se dobrovolníkem, který pomůže vysadit kus lesa u Grygova, a zároveň podpoří dobročinnou aktivitu.



Voda z Dyje opět zaplaví Kančí oboru, pomůže to lužním lesům

| Ekolist.cz |

Lesy ČR také letos vodou ze Staré Dyje zaplaví Kančí oboru na Břeclavsku, hladina vody v kanálech i tůních se v lokalitě zvedne začátkem příštího týdne. Svědčí to vysychajícím lužním lesům, informovala mluvčí státního podniku Eva Jouklová.



Voda:



Dotace na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody

| Komunalniekologie.cz |

Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do vodohospo­dář­ských projektů měst, obcí a dalších veřejných subjektů představují jeden ze základních pilířů Operačního pro­gra­mu Životní prostředí (OPŽP) i v jeho aktuálním progra­mo­vém období do roku 2027.



Do oprav vodohospodářské sítě dá letos Praha asi 2,96 miliardy Kč

| Nase-voda.cz |

Hlavní město letos prostřednictvím své firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS) investuje do obnovy vodohospodářské sítě zhruba 2,96 miliardy korun, více než loni. ČTK to řekl pražský radní Michal Hroza (TOP 09).



Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2023 – 4. část

| Nase-voda.cz |

Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na Ostravské vodárny a kanalizace a.s.



Exploze na potrubí Severních proudů rozvířily toxický sediment

| Nase-voda.cz |

Mezi oběma místy, v nichž došlo k destrukci plynovodů, se nachází skládka z 2. světové války obsahující i chemické bojové látky. Dánští, němečtí a polští výzkumníci zveřejnili studii mapující možné důsledky explozí na podmořský život.



Davy lidí si přišly prohlédnout vodní elektrárnu Střekov

| Nase-voda.cz |

Zájemcům se dnes otevřela vodní elektrárna Střekov, která je součástí ústeckých Masarykových zdymadel. Plno bylo před vstupem už před otevřením a fronta se nezmenšila ani před polednem, zjistila zpravodajka ČTK na místě.



Tisíce lidí zamířily k přehradám ve správě Povodí Odry

| Nase-voda.cz |

Tisíce lidí dnes zamířily k moravskoslezským přehradám ve správě Povodí Odry. Využili dne otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody. Akci vodohospodáři zorganizovali po třech letech, kdy se kvůli epidemii koronaviru nekonala.



Ovzduší a klima:



"Poslední varování": Globální teplota stoupla oproti předindustriální době již o 1,1 stupně

| Oenergetice.cz |

Dle poslední zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) stoupla globální teplota již o 1,1 °C oproti předindustriální době. Cíl Pařížské dohody zamezit oteplení o 1,5 °C se tak zdá ve světle poslední zprávy přinejmenším hůře dosažitelný.



Lesnictví a zemědělství:



Meruňky vykvetly na jižní Moravě velmi brzy, příští týden jim hrozí pomrznutí

| Ekolist.cz |

Kvůli teplé zimě a mimořádně teplému a slunečnému počasí posledních dnů už na jihu jižní Moravy, převážně na Znojemsku a Břeclavsku, vykvetly meruňky. Velmi časné kvetení je již téměř pravidlem, proto se z tohoto ovoce stává v podmínkách jižní Moravy velmi riziková plodina. Podle předpovědi počasí hrozí příští týden výrazné ochlazení, které může již nyní potenciální úrodu z velké části zlikvidovat.



České velkochovy vězní téměř 5,5 milionu zvířat v klecích

| Enviweb.cz |

Nový žebříček klecových velkochovů přisoudil České republice 14. místo v EU, co se týče podílu hospodářských zvířat v klecích. V neklecových chovech žije pouze 35 % českých zvířat. Svou videovýzvou podpořil celoevropskou kampaň za zákaz klecí a zlepšení legislativy na ochranu zvířat v EU hollywoodský herec Alan Cumming.



Řešením hraboší krize je ozdravení české krajiny, nikoliv jedy, upozorňují ekologické organizace

| Enviweb.cz |

Ministerstvo zemědělství od 21. února povolilo trávit hraboše zvýšenou dávkou jedu Stutox II. vkládáním do nor. V teritoriích kriticky ohrožených sýčků obecných se ale naštěstí jed aplikovat nesmí, a to za žádných okolností. Hraboši jsou hlavní kořistí sýčků a v případě pozření přiotrávených hlodavců by těmto malým sovám bezprostředně hrozila sekundární otrava. Česká společnost ornitologická (ČSO) sice vítá kompromis nerozhazovat jed v teritoriích sýčků a sov pálených, ale dlouhodobě upozorňuje, že trávení je pouze dočasným řešením gradace hrabošů. V Česku převládá monokulturní intenzivní hospodaření s velkými lány, které hůře čelí různým aktuálním problémům, jako je sucho či degradace půdy. Pestrá krajina, která hostí ptačí i savčí predátory, by si s hlodavci poradila lépe.



Chemie:



Z pěti krajů má letos nejlepší mladé chemiky Vysočina

| Prumyslovaekologie.cz |

16. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH), zná své vítěze. Ve všech soutěžních kategoriích obsadily první místa základní školy z Kraje Vysočina.



Věda a výzkum:



Proč jsme vlastně každý jiný a kdy se lidé chovají jako fyzikální částice?

| Vedavyzkum.cz |

Jak je možné, že v tropickém pralese spolu dokáže žít tolik druhů zvířat, aniž by se navzájem požrala? Odpověď nyní hledá jihočeský přírodovědec Jan Hrček. Nová strategická karetní hra vysvětluje, jak obstát v klimatických změnách. A kolik nám o lidském chování řekne fyzika?



QS World University Rankings podle oborů 2023: Uspělo umění i zemědělství

| Vedavyzkum.cz |

Byl zveřejněn nejnovější žebříček QS World University Rankings podle oborů za rok 2023, který hodnotí vysoké školy v jednotlivých disciplínách. Z výsledků vyplývá, že české vysoké školy uspěly například v zemědělství a lesnictví, ale také ve vybraných společenskovědních a uměleckých oborech.



Petra Winnette: Jak souvisí činnost mozku s naším chováním?

| Vedavyzkum.cz |

Petra Winnette je vědkyně v oboru psychologie a psycho­patologie a zabývá se sociálním vývojem dětí. Je také pedagožka a psychoterapeutka. V akademickém roce 2017/2018 strávila čtyři měsíce jako stipendistka Fulbright-Masarykova programu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.



Napříč:



Komise zavádí nová pravidla týkající se oprav výrobků

| Prumyslovaekologie.cz |

Ve středu 22. března přijala Komise nový návrh, který obsahuje soubor společných pravidel na opravy výrobků.



Od filantropie k udržitelným strategiím: Kam se posunula udržitelnost za poslední dekádu

| Komunalniekologie.cz |

Před 10 lety si 22 % Čechů vybavilo společensky odpo­věd­nou firmu, v roce 2022 už to bylo 40 %. Naproti tomu ale klesá ochota připlatit si za odpovědné produkty, nejvyš­ší byla mezi zákazníky v roce 2019.



Odstartoval první ročník soutěže Zelená obec roku

| Ekolist.cz |

Skupina ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami a společností REMA Systém vyhlašují soutěž Zelená obec roku. Soutěž je otevřena všem obcím, které se angažují v environmentální oblasti, udržitelném fungování a mají odpovědný postoj k životnímu prostředí. Doložit to mohou některým ze svých projektů, který právě realizovaly nebo jej připravují. Vítězná města a vesnice získají ocenění Zelená obec roku a až 300 tisíc korun pro svůj další rozvoj. Speciální kategorií soutěže je pak Sociální počin roku. Tento titul a finanční výhru 100 tisíc korun spolu s možností konzultace získá obec s nejlepším sociálním projektem, respektive počinem, který přináší řešení ve společensko-ekonomických tématech. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne společně s odbornou konferencí 15. června 2023 v pražském ČSOB Kampusu, který je považován za jednu z nejekologičtějších staveb Evropy.



Lidé od začátku tisíciletí rozšířili pobřeží o 2500 kilometrů čtverečních

| Ekolist.cz |

Koncept utváření nové půdy na místech, kde předtím byla voda, není ničím novým. V tomto tisíciletí ale počet uměle vytvořených ploch výrazně narostl, píše list The Guardian. Lidé od roku 2000 rozšířili přirozená pobřeží po celém světě o více než 2500 kilometrů čtverečních - to je plocha odpovídající zhruba rozloze Lucemburska. Uvádí to stu­die zveřejněná v odborném časopise Earth's Future.

MONITORING 28. 3. 2023