Monitoring průmyslové ekologie | 24. 5. - 30. 5. 2025

MONITORING 24. - 26. 5. 2025



Legislativa:



MPO pořádá seminář k chemické legislativě

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se společností Consulteco, s.r.o. bude dne 27. 5. 2025 pořádat jednodenní seminář k aktuálním tématům a novinkám v oblasti chemické legislativy.



MŽP předkládá vládě návrh nařízení o kompenzacích za nepřímé náklady emisí za rok 2024

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí předkládá vládě k projednání návrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů.



MPO vyhlásilo aukci pro provozní podporu výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)

| Prumyslovaekologie.cz |

MPO zveřejňuje 1. výzvu k podání nabídek v aukci na provozní podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2025.



Odpady:



My třídíme nejlépe, hlásají Tři Studně, Věcov, Ždírec nad Doubravou a Polná

| Komunalniekologie.cz |

Kraj Vysočina ve spolupráci s kolektivními systémy ocenil nejúspěšnější obce v soutěži My třídíme nejlépe 2024.



Podpora a fungování potravinových bank jako hlavní téma MŽP na výstavišti v Českých Budějovicích

| Komunalniekologie.cz |

Zástupci Ministerstva životního prostředí, především z Operačního programu Životní prostředí, se zúčastnili tradičních veletrhů Hobby a Czech Food Expo na výstavišti v Českých Budějovicích. Hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o podpoře potravinových bank a předcházení vzniku gastroodpadu.



Italové tisíce tun nelegálního odpadu z Vyškovska odvezou, tvrdí Hladík

| SeznamZpravy.cz |

Itálie slíbila odvoz hor odpadu, které byly navezeny na bývalý statek v Křižanovicích na Vyškovsku, a uhrazení nákladů.



Pardubice chtějí ještě snížit počet velkoobjemových kontejnerů. Část obyvatel nesouhlasí

| CeskyrozhlasPardubice.cz |

Pardubice za posledních pět let snížily počet velkých plechových kontejnerů na odkládání odpadu z domácností na polovinu. Končily v nich často věci, které se místo ukládání na skládku dají třídit a recyklovat. Město proto zvažuje zrušení této služby.



Ovzduší:



Denní zprávy o trhu EU ETS: 23. 5. 2025

| Prumyslovaekologie.cz |

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €72.28 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).



Emise jdou dolů, EU zřejmě splní klimatické cíle pro rok 2030

| SeznamZpravy.cz |

Evropská unie chce do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent, předpokládá se, že dojde ke snížení okolo 54 procent. Za většinou poklesu emisí stojí energetický průmysl.



Do centra jen nečoudícím autem, a hlavně tam neparkovat. Praha plánuje, jak dál přiškrtit emise

| Zdopravy.cz |

Pražští zastupitelé řeší stav ovzduší v metropoli, pro který je současným hlavním zdrojem znečištění doprava. Už od roku 2030 totiž evropská legislativa stanoví přísnější imisní limity NO2 a pevných částic.



Američané ruší omezení pro emise skleníkových plynů. Náš globální podíl je malý, tvrdí

| Forum24.cz |

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí vypracovala plán na zrušení všech omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami ve Spojených státech.



Energie:



Spotřebu elektřiny či plynu může stanovit i odhad distributora

| Prumyslovaekologie.cz |

Na Energetický regulační úřad se spotřebitelé aktuálně obracejí se specifickým dotazem týkajícím se vyúčtování. Není jim jasné, jak mohla být stanovená spotřeba energie, aniž by kdokoliv viděl jejich elektroměr nebo plynoměr.



V Mělníku vznikne největší paroplynový teplárenský zdroj v Česku

| Komunalniekologie.cz |

Skupina ČEZ pokračuje v dekarbonizaci českého teplárenství. Do roku 2029 nahradí první část uhelné výroby v lokalitě Elektrárny Mělník za nízkoemisní paroplynový zdroj.



Nové zdroje samy nezaručí levnější energie, říká poslanec Roman Kubíček

| iDNES.cz |

Jihočeský poslanec hnutí ANO vysvětluje, proč mají energetické plány zpravidla skluz a proč se v dohlednu levnějších energií zřejmě nedočkáme.



Drábová: Životnost starších reaktorů je možné prodloužit, pokud projdou kontrolami

| oEnergetice.cz |

Provoz starších jaderných reaktorů v Dukovanech je možné prodloužit minimálně do roku 2045, pokud nebude při desetiletých periodických hodnoceních zjištěn žádný bezpečnostní problém. Dosud mají bloky povolení k provozu do roku 2035.



Neuvěřitelné bohatství pod povrchem Země. Skrývá se tam 6 bilionů tun čisté energie

| Fonotech.cz |

Pod povrchem naší planety se skrývají biliony tun čisté energie. Kdybychom se k ní dostali, odstranila by naši závislost na fosilních palivech. Velký problém však představuje to, že vědci zatím netuší, kde přesně se vodík nachází a jak ho vytěžit.



Voda:



Studie upozorňuje na rizika vypouštění odpadních vod z výletních lodí v polárních vodách

| Prumyslovaekologie.cz |

Polární oblasti jsou čím dál přístupnější a turismus v nich roste. S vyšším provozem výletních lodí ale přibývá i odpadních vod, které ohrožují křehké ekosystémy.



VOD-KA 2025: Akce plná technologických novinek, legislativy, ocenění a soutěží

| Prumyslovaekologie.cz |

Letošní mezinárodní vodohospodářská výstava VOD-KA představila nejen světové novinky v oblasti vodního hospodářství, ocenila nejlepší inovace a zručnost odborníků v oboru, zároveň přinesla odborné přednášky zaměřené na legislativní změny.



Jak efektivně zachytávat dešťovou vodu: Tipy na výběr nádrže i čerpadla

| Komunalniekologie.cz |

Jak a do čeho dešťovou vodu efektivně zachytávat? Jaké čerpadlo zvolit pro její distribuci a lze na pořízení systému získat dotaci?



Cena vody se v příštím roce poprvé přehoupne přes čtyřicet korun

| iDNES.cz |

Hranici čtyřiceti korun přesáhne v příštím roce cena vody pro odběratele vodárenské společnosti SmVaK. Stoupne i cena stočného, celkem lidé zaplatí o 2,2 procenta více.



Plzeň opravila vodní nádrž v Malesicích

| Nase-voda.cz |

Vodní nádrž u řeky Mže v Plzni-Malesicích, kterou využívají místní i lidé z okolí ke koupání, je po celkové generální rekonstrukci. Opravou prošla nejen vana nádrže a jímací objekt s přívodním potrubím, ale i výpusť včetně odtokové šachty.



Napříč:



Pollutec Lyon: Evropská přehlídka inovací pro udržitelnou budoucnost

| Prumyslovaekologie.cz |

Pollutec Lyon, veletrh s více než 45letou tradicí, se letos uskuteční od 7. do 10. října 2025 v prostorách Eurexpo Lyon.



Dotace:



Středočeský kraj připravil dotační fond s téměř 600 miliony korun. Pomůže s rozvojem menším obcím

| Komunalniekologie.cz |

Krajská rada schválila nový dotační program pro obce do 2000 obyvatel, který jim pomůže s opravami silnic, výstavbou školek, modernizací veřejného osvětlení nebo zaváděním rychlého internetu. Připraveno je celkem 589 milionů Kč.



Střední Čechy získaly více než 20 miliard dotací na nízkoemisní energetiku

| Ekolist.cz |

Středočeský kraj čerpá na nízkoemisní energetiku nebo šetrnější hospodaření s vodou více než 20 miliard korun z evropských dotací. Patří v tomto ohledu mezi nejúspěšnější regiony v Česku.



Životní prostředí a ekologie:



Recyklohraní ocenilo žáky pražských škol za projekty zaměřené na snížení plýtvání vodou

| Komunalniekologie.cz |

Slavnostního vyhlášení projektu EKOABECEDA v praxi v Praze se zúčastnili žáci z pražských základních škol.



Rozložitelné, papírové, nebo plastové? Které sáčky na psí hovínka jsou nejlepším řešením

| Ekonews.cz |

Ve městech se každodenně objevují tuny psích výkalů. Jak mohou pejskaři snížit jejich dopad na životní prostředí? Někteří je hází do podrostu, jiní používají kompostovatelné sáčky.



Rybky klauni se zmenšují, aby přežily oceánské vlny veder, zjistili vědci

| Ceskenoviny.cz |

Rybky klauni, které proslavil animovaný film Hledá se Nemo, se naučily vyrovnat se s oteplováním oceánů tím, že zmenší svou velikost.



Průmysl:



Plán německé vlády na dotování ceny elektřiny pro průmysl není v souladu s právem EU

| oEnergetice.cz |

Evropská unie by mohla zabránit Německu v zavedení dotované ceny elektřiny pro průmysl. Tento plán je ústředním prvkem plánovaného hospodářského obratu nové německé vlády.



Přehledně: Tady by americká cla bolela nejvíc

| SeznamZpravy.cz |

Podle deníku Financial Times by plánovaná americká 50procentní cla na veškerý dovoz z Evropské unie nejvíce zasáhla automobilový, farmaceutický a letecký průmysl.



Evropská unie a Británie hodlají propojit své systémy pro obchodování s emisními povolenkami

| Ekonews.cz |

Propojení systémů má pomoci bránit výkyvům cen emisních povolenek. Zpočátku se má zaměřit na výrobu elektřiny a tepla, těžký průmysl, námořní dopravu a letecký průmysl.



Černé vyhlídky autoprůmyslu v Německu. Odložit či zrušit investice plánuje 76 % dodavatelů

| Echo24.cz |

Podle nového průzkumu Německého svazu automobilového průmyslu více než tři čtvrtiny německých dodavatelů automobilového průmyslu (76 %) plánují odložit, přesunout nebo zcela zrušit plánované investice v Německu.

MONITORING 27. 5. 2025