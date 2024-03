Monitoring průmyslové ekologie | 24. 2. - 1. 3. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 24. - 26. 2. 2024



Průmysl a obchod:



Představení Zero Carbon Roadmap udržitelného stavebnictví

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se setkal s exkluzivními členy stavebního sektoru a České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Představen byl dokument Zero Carbon Roadmap. Hlavním bodem jednání byla prezentace dokumentu a následná diskuse o možné další spolupráci privátního sektoru při dekarbonizaci českého stavebnictví.



AMCON: Nové technologie pro efektivní míchání látek v potrubí

Nové dynamické a statické mísiče společnosti AMCON, které byly vyvinuty ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, zvyšují efektivitu mísení látek v potrubí zejména v průmyslových aplikacích.



Odpady a recyklace:



SERVIS – CENTRUM CZ: Umíme vytrhnout trn z paty

Před nedávnem tomu byly právě tři roky, kdy se součástí skupiny Komunální technika holding stala společnost SERVIS – CENTRUM CZ, společnost která pečuje především o komunální vozy a poskytuje prvotřídní servis návěsů, přívěsů, vyklápěcí a specializované techniky.Téměř ihned se stala plnohodnotným členem a významnou částí celého holdingu.



Energetika:



Češi loni pokračovali v šetření elektřinou, spotřeba se snížila o 4,1 %

Také loňský rok byl v Česku ve znamení energetických úspor. Čistá (netto) spotřeba elektřiny dosáhla celkové hodnoty 57,8 TWh, což je nejméně za 14 let, meziročně se snížila o více než čtyři procenta. Výroba loni klesla o takřka deset procent.



ČR vyzvala k větší ochraně evropského trhu s plynem, obává se nových poplatků

Česká republika vyzvala společně s několika dalšími státy EU ze střední a východní Evropy k lepší ochraně trhu s plynem. Podle těchto zemí na něm hrozí zavádění nových poplatků za přepravu plynu přes jednotlivé země a vzniku obchodních bariér. Cílem výzvy je těmto poplatkům a omezením zabránit. V opačném případě povedou ke zdražením energií pro odběratele. Informovalo o tom včera ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). K výzvě se přidalo Polsko, Slovensko, Rakousko a Maďarsko.



Analytici: Klesající ceny povolenek mohou snížit ceny energií i omezit investice

Klesající ceny emisních povolenek by mohly krátkodobě snížit cenu energií pro odběratele, v případě dlouhodobého stavu by však zároveň mohly omezit investice do modernizace energetiky. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK. Hodnota emisních povolenek v posledních týdnech klesla k hodnotě kolem 53 eur za tunu vypuštěného oxidu uhličitého. V loňském roce cena atakovala hodnotu 100 eur za tunu.



EU zahájila první střednědobý společný nákup zemního plynu

Evropská komise zahájila prostřednictvím platformy AggregateEU první střednědobý společný nákup zemního plynu. Kupující si pomocí něj budou moci zajistit zemní plyn pro několik 6měsíčních období počínaje dubnem 2024 a konče říjnem 2029.



Životní prostředí:



Lanovka je nejekologičtější druh dopravy, v krajině ani není vidět. Zamítnutí EIA ohrožuje i další stavby, říká Scheinherr

Otec projektu lanovky z Podbaby do Bohnic Adam Scheinherr chystá podnět na přezkum rozhodnutí k ministerstvu.



Kralupy nad Vltavou a Nelahozeves propojí obnovená stezka, vznikne nový okruh

Kralupy nad Vltavou a Nelahozeves na jaře propojí obnovená vyhlídková stezka, spolu se současnou Dvořákovou stezkou vytvoří nový okruh. Cesta k nelahozeveskému zámeckému parku existovala už v minulosti, zanikla v polovině 20. století. Do prací nutných k jejímu zpřístupnění se zapojí dobrovolníci, řekl dnes ČTK iniciátor obnovy stezky Radim Sitař.



Voda:



Jihomoravský kraj podpoří další stavby vodovodů i budování kanalizace

Na vodovody, napojení k vodojemu nebo vybudování kanalizace – kraj podpoří další čtyři projekty z oblasti vodního hospodářství. Rozhodli o tom ve čtvrtek 22. února 2024 krajští zastupitelé.



Dálkový odečet spotřeby vody využívá stále více zákazníků PVK

Stále více odběratelů využívá dálkové odečty spotřeby vody, jednoduchou a bezpečnou formu kontroly nad svým vodoměrem.



SOVAK ČR mezi oceněnými organizacemi v ČR pro oblast bezpečnosti

SOVAK ČR získala dne 14.12.2023 ocenění za účast v projektu Bezpečná organizace, kterého se účastní již od roku 2020. Projekt Bezpečná organizace se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Projekt byl spuštěn v průběhu roku 2020 a jeho autorem je společnost 2K Consulting s.r.o.



Odborníci z oblasti hydrobiologie a hydrochemie hledají společnou cestu

Ve středu 21. února proběhlo první setkání odborníků z oblasti biologie a chemie vodních ekosystémů na akademické půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, které zastřešilo Povodí Ohře, státní podnik a Fakulta životního prostředí UJEP. Konference se zúčastnili specialisté z významných institucí, kteří hledali společné využití informací z takto odlišných vědních oborů, tedy hydrobiologie a hydrochemie, uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.



Příroda a ekologie:



Depozitář na okraji Brna uchovává přes 2,5 milionu exemplářů hmyzu, část sbíral autor Ferdy Mravence

Více než 2,5 milionu exemplářů preparovaného hmyzu uchovávají odborníci v nenápadné budově ve Slatině na okraji Brna. Sídlí tam depozitář entomologického oddělení Moravského zemského muzea. Ve starobylých skříních se skrývají největší motýli a brouci světa i okem sotva viditelné druhy. K zajímavostem patří exempláře, které sbíral a preparoval Ondřej Sekora, autor Ferdy Mravence. ČTK to řekl kurátor Jiří Procházka.



Věda a výzkum:



Vědci objasnili původ velrybího zpěvu, dorozumívání kytovců ale ruší lidský hluk

Vědci zjistili, jak některé z největších velryb v oceánu vytvářejí složité písně, uvedl server BBC News s odkazem na studii zveřejněnou ve vědeckém časopise Nature. Keporkaci a další velryby mají vyvinuté specializované hlasivky, které jim umožňují vydávat charakteristické zvuky pod vodou. Vědci přišli rovněž na to, že hluk tvořený lidmi je pro tato zvířata rušivý a brání jim v komunikaci.



Věda ukazuje, jak hadi získali evoluční výhodu před konkurencí

Od doby, co se v éře dinosaurů poprvé objevili, představují hadi úspěšný evoluční příběh - vplazili se prakticky do všech prostředí na Zemi, od oceánů až po koruny stromů. Nový výzkum podrobně popisuje, jak tito plazi bez končetin, kteří se vyvinuli ze čtyřnohých ještěrů, dokázali - obrazně řečeno - předběhnout konkurenci, napsala agentura Reuters.



Genomy motýlů se za 250 milionů let téměř nezměnily, ukázala studie

Genomy motýlů a můr zůstaly po více než 250 milionů let z velké části nezměněné, a to navzdory jejich obrovské druhové rozmanitosti. List The Guardian to napsal s odkazem na studii, která naznačuje, proč je tento hmyzí řád odolný vůči dramatickým změnám, a která by mohla pomoci s jeho ochranou v budoucnu.



Biologická léčba jako naděje pro pacienty s poruchou sluchu

Gabriela Pavlínková z Biotechnologického ústavu AV ČR zkoumá molekulární mechanismy, které se podílejí na vývoji sluchového ústrojí. Jejich znalost v budoucnu může pomoci při biologické léčbě sluchových vad. V loňském roce za svůj výzkum získala čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky.



Josef Černohorský: AI není jen ChatGPT

Na elektrické enduro motorce sjel schody univerzitní auly a během dne otevřených dveří vykouzlil údiv uchazečů o studium a potlesk. Nový děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL Josef Černohorský tak vlastně nepřímo ukázal, že představa světa kybernetiky, elektrotechniky nebo laserových technologií jako šedivé nudy je jen zažité klišé.



Erozi půdy zabrání technologie pásového střídání plodin

Přívalové deště v Česku každoročně splaví více než 21 milionů tun ornice, která končí ve vodních tocích, příkopech či vodních nádržích. Řešení může nabídnout technologie pásového střídání plodin. Dokáže zabránit vodní erozi půdy, zamezí jejímu přehřívání a zadrží vodu v krajině.



Paříž má našlápnuto stát se evropským HUBem AI

Kvalitní vysoké školy, vysoce kvalifikovaná pracovní síla v technických oborech, jako je matematika, informatika, počítačové vědy a inženýrství, ale i výzkumná centra nadnárodních společností a rozvinutá startupová scéna. To vše Paříž předurčuje k tomu, aby se stala evropským hubem pro umělou inteligenci.



Lesnictví a zemědělství:



Kůrovcová kalamita oživila hospodářské lesy

Přestože kůrovcová kalamita v České republice způsobila značné škody a vytěžené smrkové lesy mohou působit zdevastovaným dojmem, výzkum českých vědců přinesl překvapivě dobrou zprávu. Příroda se zotavila, výrazně vzrostla biodiverzita a kůrovcem napadené hospodářské lesy, včetně holin a nově osázených či samovolně se vyvíjejících pasek, doslova kypí životem. Nečekaně se v nich objevily i desítky kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin, které figurují v červeném seznamu. Výsledky ze 45 lokalit v České republice zveřejnili pracovníci Biologického centra Akademie věd ČR, Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Muzea regionu Valašsko a Agentury ochrany přírody a krajiny ve studii, právě vydané ve vědeckém časopisu Forest Ecology and Management.



Ministerstvo zemědělství snižuje byrokracii v ekologickém zemědělství. Zvýší se i některé dotace

Ministerstvo zemědělství (MZe) přichystalo úpravy nařízení o ekologickém zemědělství a dobrých životních podmínkách zvířat. Na jejich základě se sníží byrokratická zátěž a vzroste například sazba dotace na pěstování zeleniny v ekologickém režimu. Materiály projednala vláda.



Lukáš Hruška: Plodonosné dřeviny v městských lesích Benátek nad Jizerou mají své místo

Původní lesy v České republice byly mnohem rozmanitější, představovaly smíšené porosty s různými druhy dřevin, včetně ovocných stromů a keřů. Bohužel vlivem nevhodného hospodaření mnohé z těchto druhů téměř vymizely, a to nám nyní přináší řadu problémů. Monokulturní smrkové porosty, zejména vlivem vyšších teplot a mírným zimám, jsou náchylné k různým biotickým a abiotickým činitelům, což ohrožuje stabilitu lesního ekosystému. Na mnoha místech proto došlo i k velkoplošným disturbancím. Dříve v českých lesích rostl nejen dub (Quercus), buk (Fagus) a jedle (Abies), ale také jabloň lesní (Malus sylvestris), hrušeň planá (Pyrus pyraster), třešeň ptačí (Prunus avium), jeřáby (Sorbus) a mnoho dalších plodonosných druhů. Nejenže tyto rostliny obohacovaly lesní prostředí, avšak tvořily i domov pro mnoho živočichů. Tato pestrost tedy bohužel téměř z našich lesů vymizela.



MZe: Některé dotace budou nově vypláceny na hektar, odpadne byrokracie

Dotace na biologickou ochranu plodin či produkci a zpracování vysokojakostních brambor budou nově vypláceny formou sazby na hektar plodin nebo kilogram brambor. Zemědělci tak už nebudou muset předkládat dokumenty, které by nárok na dotaci potvrzovaly, informovalo ministerstvo zemědělství (MZe). Tyto dotace jsou financovány z národních zdrojů. Změny podle MZe již platí.



iROZHLAS: Unijní soud snížil ČR pokutu za chyby v zemědělských dotacích

Soudní dvůr Evropské unie snížil zhruba o 470 milionů korun více než miliardovou pokutu, kterou Evropská komise uložila českému ministerstvu zemědělství za chyby v zemědělských dotacích po kontrole v roce 2017. O rozhodnutí tribunálu informoval web iROZHLAS.cz. I přes snížení sankce se ministerstvo hodlá pokutě bránit podáním kasační stížnosti.



Bohumín založil dva lesíky se 170 stromy, vznikly díky náhradní výsadbě

Bohumín na Karvinsku založil dva lesíky, které vznikly díky náhradní výsadbě za kácení v průmyslovém areálu jednoho z tamních podniků. V Budovatelské ulici a u rybníku Suchý stav tak přibylo 170 stromů. Jsou mezi nimi duby, lípy a jilmy, sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.



V Gloucestershiru se otevřela nejmodernější vertikální farma v Británii

V anglickém Gloucestershiru se otevřela dosud nejmodernější vertikální farma v Británii, napsal web stanice BBC. Salátové listy nebo bylinky v ní rostou třikrát rychleji než ve venkovních podmínkách.



Odborná i obecná veřejnost na straně bezklecových chovů

Nová zpráva EggTrack 2023 dokládá, že společnosti udělaly velký pokrok směrem k bezklecové budoucnosti. Potřebujeme zákony, které tento přechod usnadní a urychlí.



Napříč:



EU skoncuje s greenwashingem. Firmy budou muset svá ekologická tvrzení nechat ověřit

Evropské výbory přijaly 14. února svůj postoj k pravidlům, podle kterých budou firmy ověřovat svá environmentální tvrzení v rámci marketingu.

