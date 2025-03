Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 28. 3. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 22. - 24. 3. 2025



Legislativa:



Metodika cenové regulace pro regulační období 2026–2030

ERÚ zveřejňuje v souladu s energetickým zákonem Metodiku cenové regulace pro regulační období 2026–2030 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství, pro elektroenergetické datové centrum, povinně vykupující a dodavatele poslední instance.



Odpady:

Odpady v roce 2023: Pokles skládkování pokračuje, recyklace komunálních odpadů stoupá

Všech druhů odpadů vzniklo v roce 2023 v České republice 38 milionů tun. Podstatnou složkou je komunální odpad, kterého obyvatelé vyprodukovali 5,8 milionu tun. Na jednoho občana České republiky tak připadá 537 kilogramů.

Obaly a nová pravidla EU o oběhovém hospodářství

Evropská komise pracuje na zákonu o oběhovém hospodářství tzv. Circular Economy Act a považuje ho za svou prioritu. Návrh bude reflektovat na podněty průmyslu a měl by být představen v roce 2026.



Nová pracovní skupina pomůže obcím s nakládáním s odpady a přípravou na konec skládkování

Rada Středočeského kraje odsouhlasila založení nové pracovní skupiny, která bude poskytovat obcím potřebné informace a podporu v oblasti odpadového hospodářství.



Italský odpad v Křižanovicích? Firma slibuje výrobu desek, prověřuje ji policie

Obří balíky slisovaného textilu, molitanu, plstí a dalších na první pohled nerozpoznatelných látek. Místy se v dlouhé hradbě nakupily do výšky až několika metrů. K tomu pytle s plastovým odpadem.



Německé úřady podle MŽP uznaly, že v Jiříkově je uložený nelegální odpad

Německé úřady podle ministerstva životního prostředí uznaly, že v Jiříkově na Bruntálsku je uložený nelegální odpad. Vyzvaly firmu Roth International, která ho tam prostřednictvím české společnosti Piroplastik přepravila, aby jej odvezla zpět do Německa.

Ovzduší:



Vzduch, který v Moravskoslezském kraji dýcháme, je rok od roku kvalitnější

Nejnovější Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje potvrdila, že pokračuje trend zlepšování kvality ovzduší v regionu. V Moravskoslezském kraji se opět zlepšily všechny hodnoty.



Německo loni snížilo emise CO2 o 3,4 % a míří ke splnění cíle pro rok 2030

Německo loni vypustilo do ovzduší 649 milionů tun emisí CO2, což znamená meziroční pokles o 3,4 % a současně hodnotu, která je o více než 44 milionů tun nižší než právně závazný cíl pro rok 2024.



Energie:



Levnější energie pro všechny. Jak přesně chce Komise snížit ceny energií?

Na konci února Evropská komise společně s Dohodou o čistém průmyslu představila i akční plán pro dostupnou energii, který má vyřešit vysoké a globálně nekonkurenceschopné ceny energii, kvůli kterým hrozí, že dojde k přemístění průmyslu mimo EU.



Brusel má plán na levnější energie. Co to znamená pro Česko?

Evropská komise chce rychle srazit ceny energií a vyzývá státy, aby snížily daně a poplatky na elektřinu a plyn. To by pomohlo domácnostem i firmám zasaženým krizí, ale zároveň by to znamenalo obří zásah do veřejných financí.



Vědci testují možnost výroby energie z rotace Země

Trojice amerických vědců si myslí, že by se z rotace planety Země dala získávat volná energie. Otestovali už první přístroj, který by to podle nich měl umět.



Stát chce ušetřit desítky miliard. Zateplení bude platit z budoucích úspor

Stát může do konce dekády ušetřit nižší desítky miliard na energiích. Díky novele zákona by mohl získat úvěr na energeticky úsporné renovace a investici splácet úsporami, kterých dosáhne. Už o tom uvažují ministerstva či hygieny.



Voda:

Prověřte kvalitu vody ve studni

Po konci zimy by sě měly odborně prověřit parametry vody, kterou pijete ze své studny.



Co přináší nový metodický pokyn na provozování DČOV?

Jak už portál Naše voda informoval, vypsalo Ministerstvo životního prostředí nedávno další dotační titul pro obce k budování domácích čistíren odpadních vod. Jejich výstavbu bude přitom nově regulovat nový metodický pokyn, ke kterému připravilo podklady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.



Bude v létě sucho? Rozhodnou až jarní deště, dává naději odborník

Zásoby podzemních vod ovlivní množství srážek převážně na jaře. K důvodům patří to, že déšť je na jaře dlouhodobějšího charakteru a pomalu se rozpouští sníh, takže voda má čas se vsáknout do podzemí, přitom vegetace ještě není vzrostlá, díky čemuž si neodebírá tolik vody.



Dotace:



Evropská komise schválila český program podpory strategických investic, který pomůže nejen s transformací průmyslu

Evropská komise schválila český program podpory investic do strategických odvětví ve výši 960 milionů eur. Tento krok posiluje snahu České republiky o urychlení ekologické transformace a přechodu na klimaticky neutrální hospodářství.

Praha 1 má připraveno přes 430 tisíc korun na projekty v oblasti životního prostředí

Městská část Praha 1 podpoří ekologické projekty v rámci svého dotačního programu pro rok 2025. Radní schválili přidělení finančních prostředků ve výši 432 030 Kč, které poputují na ekologickou výchovu, péči o zeleň a ochranu zvířat.



Životní prostředí:



Kroměříž opět žádá posudek vlivu na životní prostředí na další zavážení cihelny

Radní Kroměříže rozhodli, že město podá odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, podle něhož není záměr na dokončení rekultivace vážanské cihelny nutné hodnotit podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.



Dostavba Pražského okruhu má kladný posudek EIA. Nesmí ale hlučet, říkají starostové

Vnější obchvat Prahy by měl být po více než padesáti letech od zahájení stavby v roce 2031 skutečně okruhem. Všechny jeho chybějící části už mají kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA od ministerstva životního prostředí a jejich stavbu plánuje Ředitelství silnic a dálnic zahájit v roce 2027.



Kůrovec na Šumavě už nestraší, experiment skončil. Divočina je realitou, říká ředitel národního parku

„Nikdo tady nepochybuje o tom, že se les umí obnovit sám a není potřeba zasahovat, místní lidi to vidí a je to zřejmé i většině starostů,“ říká ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený.



Průmysl:



Pro Česko je klíčové zachovat konkurenceschopnost automobilového průmyslu

Petr Fiala se 20. března zúčastnil v Bruselu jednání Evropské rady. Hlavním tématem setkání bylo posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. ČR se podařilo prosadit do závěrů jednání další kroky na podporu automobilového průmyslu. Evropští lídři vyzvali Evropskou komisi, aby neprodleně předložila změnu systému pokut pro automobilky za nedostatečné prodeje elektromobilů.



Evropská komise přijala Akční plán pro ocel a kovy na podporu průmyslových kapacit EU

Evropská komise představila Akční plán pro ocel a kovy, jehož cílem je posílit konkurenceschopnost tohoto průmyslového odvětví a zajistit jeho budoucnost.



Začne Evropa recyklovat železný šrot? „Potřebujeme hlavně levnou energii,” říká šéfka Ocelářské unie

Evropská unie se snaží vzkřísit svůj churavějící ocelářský průmysl. Impulsem pro to může být vyšší financování obrany a tedy i stále větší hlad zbrojařů po jeho výrobcích.



Evropský průmysl na pokraji kolapsu. Politická slepota Bruselu ohrožuje miliony pracovních míst

Evropská komise přichází s další iniciativou, která má podpořit průmyslovou transformaci směrem k nízkouhlíkovému hospodářství – Clean Industrial Deal. Tento plán měl být realistickým kompromisem mezi ekonomickou udržitelností a klimatickými cíli.



Britský průmysl ostře kritizuje plán konzervativců na zrušení klimatických cílů

Ano, čtete správně. Návrh šéfky britských konzervativců Kemi Badenoch na zrušení cíle klimatické neutrality do roku 2050 sklízí kritiku z byznysu. Průmysl varuje, že by tento krok poškodil ekonomiku a snížil konkurenceschopnost země.

