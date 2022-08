Monitoring průmyslové ekologie | 20. - 26. 8. 2022

Služba pro předplatitele.

Odpad:



Plechovky jsou dobrým sluhou, ale mohou být zlým pánem

| Prumyslovaekologie.cz |

Boom popularity kovových nápojových obalů pokračuje. V třídění máme v tuzemsku, co dohánět. Alespoň jednou týdně vypije doma plechovku téměř polovina Čechů, jak vyplývá z dat celoevropské iniciativy Každá plechovka se počítá. S tím roste požadavek na recyklaci tohoto typu nápojového obalu. V metropoli se kovové obaly třídí od poloviny roku 2016 a od roku 2019 pomáhá se separací obsahu šedých nádob poloautomatická linka ve Vysočanech. Za první půl rok letošního roku linka zpracovala přes 408 tun kovových obalů a 3,86 tun hliníkových kávových kapslí.



Za trojnásobné porušení zákona o odpadech pokuta 170 tisíc korun

| Komunalniekologie.cz |

Česká inspekce životního prostředí uložila pokutu ve výši 170 tisíc korun společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy (do roku 2021 BRAMAC střešní systémy) za nakládání s odpady na pozemku v obci Čankovice na Chrudimsku, který k tomu nebyl určen.



Rozšíření stanovišť na separaci rostlinných olejů z domácností

| Komunalniekologie.cz |

Na území města Prostějova u stanovišť tříděného odpadu bylo rozmístěno dalších 23 kusů nádob na separaci použitých rostlinných olejů z domácností. Celkově je již na území celého města 44 kusů těchto nádob.



Konec plýtvání papírem? Izraelský vynález z něj umí odstranit natištěný inkoust

| Startupinsider.cz |

Technologický startup Reep Technologies původem z Tel Avivu vynalezl způsob, jak z potištěného papíru odstranit inkoust a zároveň ho nepoškodit. Zeleným laserem odtištěné archy mohou po zpracování rovnou zamířit do dalšího kola tisku. Vyčištěný papír se do oběhu může vrátit i desetkrát.



Příroda a ekologie:



Start-up chce nahradit plasty překvapivým materiálem, který zmizí za pár dní

| Seznamzpravy.cz |

Jednorázové plasty končí i v Česku a miliardy zamíří v příštích letech na podporu alternativ. Důležité však je, zda správných. Naoko papírové obaly obsahují rakovinotvorné látky, ekologické jsou ty z hub.



V německém Walldorfu skončila uzávěra pro kočky, měla ochránit vzácné ptáky

| Ekolist.cz |

V německém Walldorfu, čtrnáctitisícové obci v Bádensku-Württembersku, tento týden skončila uzávěra pro kočky, které se od poloviny května nemohly pohybovat volně venku. Radnice města toto opatření přijala, aby ochránila populaci chocholouše obecného, jehož výskyt v posledních desetiletích citelně klesl, uvedla agentura DPA. Během uzávěry mohly kočky ven pouze na vodítku, což vzbudilo kritiku ze strany ochránců zvířat.



Jizerskohorské bučiny - první přírodní památka ČR na seznamu UNESCO

| Enviweb.cz |

Jizerskohorské bučiny jsou největším chráněným územím v Jizerských horách a současně patří mezi několik největších národních přírodních rezervací v České republice. Jejich území je pozoruhodné smíšenými a bukovými lesy rostoucími na strmých svazích s unikátní geomorfologií, a také pestrou faunou. Bučiny byly před rokem, 28. července, zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka ČR a celkově šestnáctý český zápis na seznam UNESCO. Jizerskohorské bučiny se připojily k již existujícím lokalitám chráněným UNESCO pod názvem Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy, která nyní sestává z 94 lokalit v 18 státech.



Energetika:



Energetika v pohybu: Řečníci z více než deseti zemí poradí firmám, jak se připravit na změny

| Prumyslovaekologie.cz |

Stoupající ceny, válka, postupující dekarbonizace i tlak na digitalizaci sítě. Energetika prochází turbulentním obdobím, které ovlivňuje firmy i domácnosti. Odpovědi na to, jak z krize vyjít silnější, na co se ještě připravit a jak vypadají současná nejinovativnější řešení přinese mezinárodní konference Share Your Energy, která se uskuteční online a zdarma 13. září.



Co nejdříve spusťte Nord Stream 2, vybízí místopředseda německého parlamentu

| Prumyslovaekologie.cz |

Německo by mělo umožnit čerpání ruského zemního plynu ze zablokovaného plynovodu Nord Stream 2, aby „lidé nemuseli v zimě mrznout a náš průmysl neutrpěl vážné škody,“ řekl v pátek místopředseda německého parlamentu Wolfgang Kubicki.



Dukovany už letos vyrobily 9 TWH elektřiny

| Prumyslovaekologie.cz |

Bezemisní elektřinu, která odpovídá půlroční spotřebě všech českých domácností, vyrobila od začátku roku Jaderná elektrárna Dukovany. V porovnání s loňským rokem zvládly Dukovany vyrobit 9 TWh elektřiny o 6 hodin dříve. A plánovanou výrobu nesnížily ani horké letní dny. Aktuálně čtyři dukovanské bloky svojí bezemisní produkcí kryjí přibližně čtvrtinu české spotřeby.



Teplo z pily a na poli větrník. Bavorsko šetří díky komunitní energetice

| idnes.cz |

Ceny energií v Evropě lámou rekordy. Kontinent do toho spalují horka a požáry způsobené klimatickou změnou. V Německu, zdá se, nalezli část řešení těchto problémů. Krizím čelí skrze komunitní energetiku. Čisté zdroje v rukou lidí šetří peníze, ale i klima.



ERÚ má právo kontrolovat nepřiměřenost záloh za energie, zatím je ale nezahájil

| Oenergetice.cz |

Energetický regulační úřad má právo kontrolovat nepřiměřenost záloh za energie. O možnosti provádění kontrol záloh budou v pondělí jednat zástupci ERÚ a ministerstva průmyslu a obchodu, kontroly tak zatím nezapočaly. Obecný přestupek týkající se chybného zvýšení zálohy v energetickém zákoně upraven není. ERÚ může postihnout jako nekalou obchodní praktiku například případ, kdy dodavatel neoprávněně zvýší cenu a následně i zálohy. Samotnému zvýšení zálohy kvůli ceně totiž musí předcházet oznámení o zdražení.



Ceny baterií by letos kvůli drahým kovům mohly poprvé od roku 2010 vzrůst

| Oenergetice.cz |

Rostoucí poptávka po kovech potřebných pro výrobu baterií na jedné straně a nedostatečná produkce na straně druhé vedly v posledních měsících k prudkému růstu jejich ceny. V případě lithia došlo za poslední dva roky k nárůstu ceny na čtrnáctinásobek. V důsledku toho pravděpodobně letos poprvé od roku 2010 vzrostou ceny baterií.



Spotřeba zemního plynu v Německu klesla v prvním pololetí meziročně o 15 %

| Oenergetice.cz |

Německo spotřebovalo v prvním pololetí letošního roku 497 TWh zemního plynu, což je meziročně o téměř 15 % méně. Pokles byl do značné míry ovlivněn teplejším jarem, nicméně i po očištění o vliv počasí poklesla spotřeba o zhruba 8 %. Informaci přinesl zahraniční server Clean Energy Wire s odvoláním na data německého svazu energetického a vodohospodářského průmyslu (BDEW).



EK schválila Německu podpůrný balíček pro průmysl v hodnotě 27,5 miliardy EUR

| Oenergetice.cz |

Evropská komise schválila Německu podpůrné schéma, které má pomoci energeticky náročným odvětvím s náklady za energie. Ty znatelně vzrostly ještě před ruskou agresí na Ukrajině i v důsledku rostoucích cen emisních povolenek. Jejich cena nyní, v době plynové krize, trhá rekordy a náklady společností proto dále rostou.



Voda:



Co naplní studny jedné vesnice? Metoda, kterou už dávno používáme

| Seznamzpravy.cz |

Umělá infiltrace vody, tedy řízené vsakování do podzemních vod, by mohla v Česku v budoucnosti ulevit oblastem, které trpí extrémním suchem.



Informace o stavu vodních zdrojů k 17. srpnu 2022

| Komunalniekologie.cz |

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.



V několika regionech na východě ČR hrozí extrémní srážky

| Nase-voda.cz |

V několika regionech na východě Česka hrozí dnes dopoledne extrémní srážky. Výstraha se týká části Moravskoslezského kraje, Prostějova a Konice v Olomouckém kraji a také Moravské Třebové v Pardubickém kraji. V posledních hodinách tam spadly desítky milimetrů vody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Prší i v dalších částech země, hladiny některých menších toků jsou ráno zvýšené a dosáhly povodňových stupňů.



Nová naučná stezka láká k procházkám do okolí Medkových rybníků v Kroměříži

| Ekolist.cz |

Nová naučná stezka láká k procházkám do okolí Medkových rybníků na okraji Kroměříže. Lidé se jejím prostřednictvím mohou seznámit s ptactvem, které v lokalitě žije, zkusit poznávat stromy, poznat zvuky dřeva pomocí dendrofonu, získat základní přehled o koloběhu vody v krajině a vyzkoušet si vodní splávek, uvedl místostarosta Vít Peštuka (TOP 09, zvolen za Zdravé Kroměřížsko).



Při zjišťování příčin úhynu ryb v Odře bylo odhaleno zvýšené množství pesticidů

| Ekolist.cz |

Při pátrání po příčinách masového úhynu ryb v Odře zjistila německá státní laboratoř nadměrné množství pesticidů ve vodě z řeky. Zjištěná koncentrace pesticidů nicméně nebyla pro ryby bezprostředně smrtelná. Informovala o tom agentura DPA.



Legislativa:



Platnost certifikátu biopotravin se prodlouží, zákon podepsal prezident

| Agris.cz |

Platnost certifikátu biopotravin nebo bioproduktů se prodlouží až na 26 měsíců. Zároveň se zvýší horní hranice peněžité pokuty za klamání spotřebitele v souvislosti s prodejem výrobků označených tak, že pocházejí z ekologického zemědělství. Poskytovatelé připojení k internetu budou mít novou povinnost blokovat přístup k webovým stránkám nabízejícím nebezpečné potraviny. Počítá s tím novela zákona o ekologickém zemědělství, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad.



Ovzduší a klima:



Ceny emisních povolenek vystoupaly k rekordním hodnotám z letošního února

| Prumyslovaekologie.cz |

Cena emisních povolenek v evropském systému obchodování EU ETS v pondělí poprvé od 1. července překonala hranici 90 EUR/t, v úterý přitom cena rostla dál a včera se přiblížila rekordním hodnotám z počátku letošního roku. Za růstem cen stojí několik faktorů, jako například snížené objemy aukcí a nízká likvidita v období letních měsíců.



Jak si doma udělat chládek a neprohnout se ze spotřeby?

| Komunalniekologie.cz |

Tropy jsou v plném proudu, vy potřebujete vychladit domácnost, ale děsí vás účty za energii? Spotřebu klimatizace můžete snížit jejím správným používáním anebo investujte do úspornějšího modelu.



Stromy jako přírodní klimatizace, ulice jich pomáhají ochlazovat desetitisíce. Některé ale selhávají

| irozhlas.cz |

Při horkém počasí ve městech pomáhají listnaté stromy, které dokážou ochlazovat ulice. Také poskytují stín, zadržují vodu a čistí ovzduší. Například jen v ulicích Prahy jich roste zhruba 100 tisíc. Řada stromů ale kvůli špatným podmínkám zmíněné funkce neplní. Zlepšit to má nový manuál Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, na kterém pracovali odborníci.



Věda a výzkum:



Vědec přivezl do Brna ještě horké vzorky lávy z islandské sopky

| Ekolist.cz |

Horké vzorky lávy z islandské sopky Meradalir přivezl do Brna geolog Lukáš Krmíček z Fakulty stavební Vysokého učební technického v Brně (VUT), uvedla mluvčí univerzity Tereza Kadrnožková. Vzorky v sobě nesou informaci, z jakých prvků a v jaké hloubce magma vzniklo. Zdroj islandských magmat může podle Kadrnožkové ležet i ve stokilometrových hloubkách, a proto je to pro vědce jedinečnou možností, jak lze zkoumat zemský plášť.



Nová kombinace léčiv prodlužuje život pacientů s leukémií

| Vedavyzkum.cz |

„Pokud chceme pomáhat pacientům, musíme se dlouhodobě věnovat výzkumu, ale také získané poznatky dotáhnout do klinické studie a k pacientům,“ říká hematolog a vědec Tomáš Stopka. S kolegy a kolegyněmi z centra BIOCEV, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) úspěšně dokončili klinickou studii nové kombinace léčiv, která výrazně prodlužuje život pacientů s leukémií.



Nina Fárová: Nechala jsem své srdce v San Franciscu

| Vedavyzkum.cz |

Jaká je zkušenost vědců a vědkyň, kteří absolvovali pobyt v USA v rámci stipendií poskytovaných Komisí J. Williama Fulbrighta? Přečtěte si, co na svém výjezdu zažila Nina Fárová, socioložka z NKC – gender a věda, která absolvovala pobyt na San Francisco State University.



Aristeidis Bakandritsos: Nejvíce si cením týmového ducha

| Vedavyzkum.cz |

Před šesti lety se Aristeidis Bakandritsos rozhodl přesídlit s celou rodinou z Řecka do Olomouce. Dnes je jednou z vědeckých opor a vedoucím skupiny Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci a svého kroku nelituje. S každým vyřešeným problémem a dosaženým cílem zažívá se svým týmem a dalšími kolegy novou radost.



Kdo leží pod Řípem a jak vznikají semena

| Vedavyzkum.cz |

Češi si zakládají na své vynalézavosti a čas od času ji ve vědě také předvedou. Aktuálně se to excelentním způsobem podařilo týmu rostlinného biologa Karla Říhy, který objevil nový buněčný mechanismus úzce spojený s produkcí semen. Nový přehled vědeckých poznatků s českou stopou zmiňuje také výzkum, který zjistil, jak chudé jsou české lesy.



Stříbrná medaile pro mladé fyziky v mezinárodní olympiádě

| Vedavyzkum.cz |

Na 35. ročníku Mezinárodního turnaje mladých fyziků v rumunském Temešváru zastupoval Českou republiku tým pěti středoškoláků, zastřešený Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR. Po pěti náročných kolech získali v mezinárodní konkurenci stříbrnou medaili a umístili se těšně za silným týmem Německa.



Jak je na tom česká věda? Podle studie máme málo patentů

| Vedavyzkum.cz |

Nejnovější zpráva o stavu evropského výzkumu, vývoje a inovací mapuje evropský vědecký a inovační výkon během posledních dvou let. Jak se v tomto hodnocení daří Česku? Podle zprávy jsme spíše podprůměrní mimo jiné v počtu podaných patentů, naopak se nám daří například minimalizovat riziko upadnutí do chudoby.



Lesnictví a zemědělství:



Douglaska vysušuje lesní půdu méně než smrk

| Ekolist.cz |

Jednou z perspektivních dřevin, na jejíž výzkum se zaměřují vědci, je douglaska tisolistá. Mohla by totiž při obnově lesů po kůrovcové kalamitě alespoň částečně nahradit chřadnoucí smrk. Proto mají informace o vodním režimu douglasky a smrku mimořádný význam, také kvůli klimatickým výkyvům hrozícím povodněmi a suchem. Douglasku je navíc popisována jako dřevina s vyššími nároky na živiny a příznivějšími melioračními účinky na půdu oproti smrku ztepilému.



Ovce a kozy chrání svým apetitem Barcelonu před požáry

| Ekolist.cz |

Nejnovější barcelonští hasiči nemají sirény, ale zvonky a jsou vybaveni sžíravým apetitem. V největším veřejném parku v Barceloně se vedle pěších turistů a cyklistů začala procházet také čtyřnohá brigáda složená z 290 ovcí a koz. Má jediný úkol: sežrat co nejvíce vegetace, píše The Guardian.



Španělská města se rozhodla zakročit proti stádům divokých prasat v ulicích

| Ekolist.cz |

Některá španělská města se začnou zbavovat velkých skupin divokých prasat, která je ve městech běžně vidět. Začínají ohrožovat lidi a zvykla si příliš na život zajištěný vyhrabáváním odpadků. Informovala o tom agentura Reuters.



Lidé z okolí Brna se zapojují do péče o les, lépe pak chápou práci lesníků

| Ekolist.cz |

Děti i dospělí z okolí Brna se stále častěji zapojují do péče o les, který kolem nich roste. Sbírají klestí, sázejí stromy nebo pečují o studánky. Díky tomu si uvědomí, jak je lesnická práce náročná. Vnímají také dlouhověkost lesa, protože většina zasazených stromků svoje zakladatele přežije, uvedl mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána.



Vědci ověřují genetickou diverzitu a klonovou identitu u břízy bělokoré

| Enviweb.cz |

Bříza se pomalu stává populární dřevinou. V důsledku klimatických změn a kůrovcové kalamity jí vědci i lesníci věnují stále více pozornosti. S pionýrskou strategií růstu by se měla v širším měřítku uplatňovat při obnově velkoplošných kalamitních holin. Proto je nutné vyhledávat vhodné zdroje reprodukčního materiálu. Pro lesnictví i životní prostředí Česka je významným zástupcem tohoto rodu bříza bělokorá, která obsazuje holé plochy a plní funkci primárního zalesnění. Dorůstá do středně velkých rozměrů až 30 m výšky s průměrem kmene kolem 70 cm.



Napříč:



Žádat o dotace bude v Pardubickém kraji jednodušší

| Komunalniekologie.cz |

Pardubický kraj chce zjednodušit proces podávání žádostí o různé dotace. Vzniknout má speciální dotační portál, kde bude možné získat všechny informace a přímo přes něj žádost elektronicky podat.



Pozvánka na první českou konferenci Nerůst a sociálně-ekologická transformace

| Enviweb.cz |

Sociální i environmentální problémy dneška spolu souvisí - jejich společným jmenovatelem je náš ekonomický systém, který upřednostňuje růst a zisk na úkor naplňování potřeb většiny lidí a přírody. Materiálně růst nelze donekonečně. Ale co s tím, když náš ekonomický i společenský systém na růstu závisí?

