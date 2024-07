Monitoring průmyslové ekologie | 20. - 26. 7. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 20. - 22. 7. 2024



Věda a výzkum:



Aplikační projekt ověří účinnost nanočástic nitridů železa v reálných podmínkách

| Prumyslovaekologie.cz |

Otestovat účinnost nanočástic nitridů železa přímo na lokalitě s podzemními vodami kontaminovanými chlorovanými ethyleny je cílem projektu Pilotní aplikace nanočástic obsahujících nitridy železa pro reduktivní dechloraci chlorovaných ethylenů v podzemních vodách. Díky finanční podpoře Technologické agentury ČR ve výši zhruba 12,6 milionu korun na něm v příštích dvou letech budou spolupracovat odborníci z CATRIN Univerzity Palackého, Mikrobiologického ústavu AV ČR a firmy EPS biotechnology.



Alina Huseynli: Lázeňskou léčbu chceme pomocí výzkumu objektivizovat

| Vedavyzkum.cz |

V Karlovarském kraji byl v roce 2019 zřízen Institut lázeňství a balneologie, který je momentálně jedinou veřejnou výzkumnou institucí v kraji. Po počátečních obtížích se jeho vedení ujala Alina Huseynli, která dokázala získat štědrou finanční podporu z EU, ta může pomoci nejen výzkumu v oblasti lázeňství, ale také rozvoji Karlovarského kraje.



Čeští vědci jako první zobrazili povrchovou strukturu chromozomu – díky inovaci elektronové mikroskopie

| Vedavyzkum.cz |

Jako první na světě zobrazili celý chromozom v přirozeném stavu. Vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR a Ústavu experimentální botaniky AV ČR věří, že jejich revoluční odhalení miniaturních výběžků s prostorově uspořádanými smyčkami vláken na povrchu chromozomu může mít využití v medicíně či zemědělství.



Umíme čelit deepfake podvodům?

| Vedavyzkum.cz |

Zneužití deepfake v podvodných kampaních se už dotklo i Česka a s rozvojem umělé inteligence lze očekávat nárůst padělaných vyjádření politiků či falešný pornografický obsah s tváří celebrit. Problematice deepfake videí nebo zvukových nahrávek se však česká věda a výzkum věnuje jen okrajově a systematická podpora výzkumu problematiky deepfake v Česku chybí, jak ukazují výsledky studie Technologického centra (TC) Praha.



K výzkumu, k němuž vyšla v Nature rozsáhlá studie, přispěli také vědci z FF UK

| Vedavyzkum.cz |

Článek popisuje šíření malárie v historických populacích prostřednictvím studia jejího genomu. Ve studii jsou zahrnuty vzorky z výzkumu v jižním Uzbekistánu, který provádějí vědci z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.



Václav Chmela: Metoda výměny atomu dusíku za síru pomůže usnadnit hledání nových léčiv

| Vedavyzkum.cz |

Usnadnit hledání nových, farmaceuticky aktivních látek. Takový je cíl nové metody skeletálního editování, kterou chce na své zahraniční stáži na University of Chicago vyvinout stipendista Nadace Experientia pro rok 2024 Václav Chmela z ÚOCHB AV ČR.



Příroda a ekologie:



Přírodní rezervace Chinko ve Středoafrické republice: nepopsaný list nejen co se týče diverzity malých savců

| Enviweb.cz |

Skupina vědců z Ústavu biologie obratlovců AV ČR se vrátila po měsíci z východu Středoafrické republiky, kde zkoumala diverzitu malých savců a jejich patogenů. Jako první tým na světě navštívili výzkumníci rozsáhlé chráněné území Chinko, odkud doposud jakékoliv informace o hlodavcích, rejscích a letounech (netopýrech a kaloních) chyběly. Během náročného terénního výzkumu vědci odebrali tisíce vzorků z více než 400 jedinců, kteří náleží minimálně k 12 druhům letounů, 9 druhům hlodavců a několika druhům rejskovitých. Přesné názvy druhů pomůže vědcům odhalit až molekulární genetika v následujících týdnech, protože některé ze zvířat je těžké odlišit na základě jejich vzhledu přímo v terénu.



Proč někteří lidé přitahují komáry víc než jiní?

| Enviweb.cz |

Máte pocit, že jste doslova magnet na komáry? Přitahujete je víc než vaši přátelé a příbuzní? A ptáte se, čím to je, a jak byste tomu mohli zabránit? Na tyto otázky se pokusil najít odpovědi zpravodajský server The New York Times.



Energetika:



SFŽP má důležité upozornění pro obce ohledně dotací na komunální fotovoltaiku

| Komunalniekologie.cz |

Vzhledem k vyšší chybovosti v žádostech o podporu nových komunálních fotovoltaických elektráren Státní fond životního prostředí (SFŽP) upozorňuje žadatele na nutnost dodržování zásad zadávání veřejných zakázek. Upozornění se týká zejména projektů, kdy jsou součástí podpory vynucené investice do renovací konstrukcí střech nebo do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanou FVE.



Zlínský kraj a Střední škola – COPT Kroměříž navazují spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice

| Komunalniekologie.cz |

Vzájemná spolupráce při podpoře technického vzdělávání je předmětem memoranda, které ve čtvrtek 11. července na krajském úřadě podepsali zástupci Zlínského kraje, Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) a krajem zřizované Střední školy – Centra odborné přípravy technické Kroměříž.



Nové dotace: Obce v národních parcích mohou vyměnit veřejné osvětlení

| Tretiruka.cz |

Energeticky úspornější, s levnějším provozem i s mnohem menším světelným smogem. Dotace ministerstva životního prostředí pomůže obcím v národních parcích vyměnit staré lampy veřejného osvětlení za šetrnější a úsporná svítidla. O příspěvek mohou požádat do konce února 2025. Ve výzvě z programu PUBGRID Modernizačního fondu mají nachystáno celkem 230 milionů korun.



IEA: Globální poptávka po elektřině poroste nejrychleji za téměř 20 let

| Oenergetice.cz |

Celosvětová poptávka po elektřině by měla v letošním roce růst nejrychleji za téměř 20 let kvůli zvyšujícímu se zájmu o klimatizace v reakci na vlny veder, ale také kvůli silnému hospodářskému růstu a využívání technologií, jako jsou elektromobily a tepelná čerpadla. Tento trend bude pokračovat i v příštím roce a bude podporovat také výrobu elektřiny z uhlí, přestože se zvýší výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů.



Firemních fotovoltaik v ČR přibývá, rozvoj domácích instalací zpomalil

| Oenergetice.cz |

Solární asociace informovala o množství připojených FVE v ČR v první polovině roku 2024. To bylo možné díky kombinaci dat od Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí a společností ČEZ Distribuce, EG.d a PRE Distribuce..



Voda:



Česko získalo v New Yorku „vodního Oscara“. OSN ocenila pokrok v hospodaření s vodou i zlepšení stavu řek

| Prumyslovaekologie.cz |

Za posledních 20 let došlo v České republice k enormnímu zlepšení ochrany vod, hospodaření s vodou v obcích a městech i ke snížení znečištění řek. Česko se nyní stalo první evropskou zemí, která od Organizace spojených národů (OSN) získala ocenění za pokrok v udržitelném přístupu k vodě. Na probíhajícím Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF) v New Yorku prezentoval na půdě OSN výsledky ministr životního prostředí Petr Hladík.



Expert: Klima může mít vliv na zásoby pitné vody, Česko se obávat nemusí

| Nase-voda.cz |

Klima může mít vliv na zásoby pitné vody, Česko se ale obávat nemusí, protože má dobré zabezpečení svých zdrojů. Problém může mít do budoucna s užitkovou vodou, řekl v rozhovoru s ČTK Tomáš Hrdinka z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.



Jihočeští vodohospodáři vyměnili poruchovou trubku pod řekou Otavou

| Ekolist.cz |

Jihočeský vodárenský svaz (JVS) umístil pod řeku Otavu novou trubku, takzvanou shybku, jejímž prostřednictvím zásobuje vodou Písecko, Strakonicko a Blatensko. Jde o to, aby odběratelé na Písecku a Strakonicku nebyli bez vody při její havárii.



Lesnictví a zemědělství:



Lesníci v Jeseníkách spolupracují s dobrovolníky z Hnutí DUHA

| Nase-voda.cz |

Už sedm let se v červenci vydávají dobrovolníci z Hnutí DUHA do státních lesů na Zlatohorsku v Jeseníkách. Letos během týdne odpracovali 250 hodin a lesníci je za to jen chválí.



Spolek Mája slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

| Enviweb.cz |

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA letos oslavil 10. narozeniny a připomněl si pěknou řádku úspěchů své dosavadní činnosti ve prospěch opylujícího hmyzu. Na kontě má několik odborných včelařských publikací, z nichž dvě - Včelí pastva a Včelařský výkladový slovník obrazový - dokonce získaly zlatou a bronzovou medaili na světové soutěži, kterou pořádá mezinárodní včelařská organizace Apimondia.



Ovzduší a klima:



Nová studie naznačuje, že antropogenní skleníkové plyny nejsou příčinou sucha

| Prumyslovaekologie.cz |

Obecně se má za to, že lidské aktivity zvyšují emise skleníkových plynů, a to vede k častějším extrémním projevům počasí, jako jsou sucha nebo záplavy. Nová studie z jihokorejské univerzity ale naznačuje, že by to mohlo být úplně jinak.



Jak vznikají písečné bouře a proč jsou čím dál častější?

| Ekolist.cz |

Zastavují dopravu, šíří nemoci a mohou být životu nebezpečné. Jak ale písečné bouře vznikají a proč jsou stále častější? Na tuto otázku se pokusil najít odpovědi zpravodajský server Deutsche Welle.



Napříč:



Moravskoslezský kraj vyhlásil nový dotační program. Nabízí vouchery pro veřejný sektor

| Komunalniekologie.cz |

Moravskoslezský kraj vyhlásil nový dotační program Vouchery pro veřejný sektor – Příprava projektů v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je podpořit řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů transformace postuhelného regionu. V první vlně bude na dotační vouchery pro obce a svazky obcí v regionu rozděleno téměř 93,5 milionu korun. Obdobné programy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) vyhlašují také Ústecký a Karlovarský kraj.



Umělou inteligenci využívá necelá pětina obcí a chválí si úsporu času. Ostatním schází příklady dobré praxe

| Komunalniekologie.cz |

V České republice využívá řešení založená na umělé inteligenci necelá pětina obcí (16 %), naopak více jak 8 z 10 obcí (84 %) zatím praktické zkušenosti s AI při správě obce nemá.



V evropské soutěži Kvetoucích sídel mezi městy letos zastupuje republiku Písek

| Ekolist.cz |

V evropské soutěži Entente Florale Europe (Kvetoucí sídla) v kategorii měst Českou republiku letos zastupuje Písek. Soupeří například s německým Höxterem, irským Carlowem či maďarským Debrecínem. Písek a jeho okolí tento týden navštívila mezinárodní odborná porota. Kromě centra města viděla například ukázku sečení luk kosou u Tří rybníků nebo chov raků.

MONITORING 23. 7. 2024