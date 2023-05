Monitoring průmyslové ekologie | 20. - 26. 5. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 20. - 22. 5. 2023



Odpad a recyklace:



Patnáct tisíc dobrovolníků uklízelo v České republice

| Prumyslovaekologie.cz |

Český svaz ochránců přírody má za sebou další jarní kolo kampaně Ukliďme svět, kterou organizuje již 31. rokem, a má již také potvrzená data z uskutečněných úklidů. Do letošního jarního kola se zapojilo přes 15 tisíc dobrovolníků, kteří po celé republice posbírali 165 tun odpadu. Akce přitom pokračuje i nadále. Jednotlivci i školy dál uklízí mimo stanovené hromadné termíny. Další společnou akcí pak bude podzimní kolo, které připadá na polovinu září.



Šetrný způsob likvidace nového oblečení neexistuje

| Komunalniekologie.cz |

Na výrobu jednoho trička je potřeba až 2 700 l vody. Jde o takové množství pitné vody, které jednomu člověku stačí na 2,5 roku. Než se tento módní kousek dostane do obchodu, urazí okolo 21 000 km. Výroba oblečení a obuvi zodpovídá za 10 % celosvětových emisí skleníkových plynů.



O třídění kuchyňského odpadu mají lidé zájem, ukázal v Olomouci nedávný průzkum

| Komunalniekologie.cz |

Možnosti třídit kuchyňské zbytky do speciálních kontejnerům využívá necelá polovina obyvatel na olomouckém sídlišti Povel. Vyplynulo to mimo jiné z nedávného průzkumu, který proběhl v uplynulých týdnech a zúčastnilo se jej více než 1100 respondentů.



Rohlik.cz a Knihobot spouští společný projekt. Při doručení nákupu kurýr převezme i nepotřebné knihy

| Logistika.ekonom.cz |

Převzít si nákup a zároveň poslat dál nepotřebné knihy, aby dělaly radost jinde. To je vize nového projektu dvou velkých českých inovátorů internetových služeb: prodejce potravin Rohlik.cz a knižního secondhandu Knihobot.cz. Ti přicházejí s ojedinělou společnou službou, která umožňuje při převzetí nákupu kurýrovi rovnou svěřit i zásilku nevyužívaných knih pro Knihobot. O nic dalšího se zákazníci starat nemusí, firmy si totiž balíček samy předají a jim jen přijdou peníze na účet. Rohlík navíc výnosy za tuto službu věnuje kompletně na charitativní účely.



Příroda a ekologie:



V jihochilském městě bojuje proti požárům stádo koz

| Ekolist.cz |

V jihochilském městě Santa Juana, které na začátku letošního roku zasáhly rozsáhlé požáry, mají místní k dispozici speciální jednotku bojující proti ohni - stádo koz, napsala agentura Reuters. Zvířata totiž sežvýkají zelenou vegetaci a rozdupají tu suchou, která by se jinak mohla nahromadit a podpořit šíření požáru.



Pastva pomáhá vracet svahu pod poutní areál na Zelené hoře podobu louky

| Ekolist.cz |

Ve Žďáru nad Sázavou pomáhá pastva ovcí vracet svahu Zelené hory podobu louky. Ubyly náletové dřeviny i vysoká tráva třtina křovištní, která se tam dřív rozrůstala. Berani se tento týden na kopec pod památkou UNESCO vrátili počtvrté, spásat budou trávu na více než dvou hektarech, řekl farmář Milan Daďourek, který po dohodě s městem pastvu zajišťuje.



Přichází Biosmršť 2023 - bleskové mapování nepůvodních druhů veřejností

| Enviweb.cz |

Již příští pátek odstartuje další ročník projektu občanské vědy, který má za cíl zmapovat nepůvodní druhy živočichů a rostlin v České republice. Biosmršť proběhne od pátku 26. do neděle 28. května a zapojit se do ní může úplně každý. V předcházejícím ročníku přispěli dobrovolníci do databáze více než 250 pozorováními o 17 z 24 vybraných nepůvodních druhů. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Botanického ústavu AV ČR, kteří jsou v ČR hlavními koordinátory mezinárodního projektu, tak získali cenné informace o šíření i výskytu rostlin a živočichů, kteří by se zanedlouho mohli stát hrozbou.



Podle českých ochranářů hrozí vyhubení mnoha druhů mořských ryb a živočichů na Filipínách dříve, než vypočítali vědci

| Enviweb.cz |

Filipíny mají z hlediska biodiverzity klíčové postavení. Nacházejí se totiž v ekoregionu Korálový trojúhelník, který je také nazýván ,,mořská Amazonie", a vyznačují se vysokou mírou endemismu. Kvůli klimatické změně, nárůstu populace a destruktivním rybolovným metodám, zejména malých rybářů, je jejich biodiverzita v kritickém ohrožení. Vědci predikovali, že celosvětově může dojít k vyhubení volně žijících plodů moře v roce 2048, ale čeští ochranáři Příbrský a Ouhel s jejich týmy, kteří se problematice intenzivně věnují, upozorňují na to, že tato katastrofa může na Filipínách nastat mnohem dříve. Dvojici terénních zoologů ve spojení s neziskovou organizací Vesna Panglao Conservation se tam podařilo navázat spolupráci s národní námořní policií, se kterou v okolí ostrovů Bohol a Cebu podnikli několik úspěšných zátahů na menší rybáře využívající destruktivní techniky rybolovu, jako jsou jedy, výbušniny či vlečné sítě. Češi chtějí pomoci zlepšit přístup k ochraně biodiverzity na Filipínách, ale k větší zodpovědnosti vyzývají i turisty.



Energetika:



Topná sezona byla delší a chladnější než minulá, ale spotřeba tepla klesla

| Prumyslovaekologie.cz |

Končí třetí nejchladnější topné období posledního desetiletí. Teplárny postupně přestanou topit podle aktuálního počasí po tomto víkendu. Přestože bylo aktuální topné období od září do května meziročně o 2,7 % chladnější, dodávky tepla v teplárnách vlivem úspor u odběratelů meziročně výrazně klesly.



MPO pomáhá městům a obcím s energetikou a ochranou spotřebitele prostřednictvím informační linky 1212

| Komunalniekologie.cz |

Celostátní informační linka 1212 je součástí rozsáhlé poradenské sítě Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Nově operátoři kontaktují zástupce měst a obcí, aby jim představili aktuální informace o energetickém poradenství, nekalých obchodních praktikách a dalších tématech resortu.



Energie je pořád levná. Evropané plýtvají cestováním i rychlou jízdou na dálnicích, říká Smil

| Plus.rozhlas.cz |

Politici slibují bohatství a prosperitu, investiční bankéři lákají na zisky z akcií a firma, která neustále neroste, zaostává za konkurencí. Podle řady studií je ovšem myšlenka neustálého růstu chybná a často vede jen k vyšší spotřebě, ne k většímu štěstí. Podle ekonoma Václava Smila si musíme uvědomit, jak moc plýtváme: „Mnoho lidí si to uvědomuje už 50 let. Ale ten cenový signál tam pořád není. Energie je pořád levná,“ tvrdí.



Německo bude muset většinu zeleného vodíku dovážet. Podle ministra zhruba 70 %

| Oenergetice.cz |

Německý ministr hospodářství a vicepremiér Robert Habeck připustil, že Německo bude schopné budoucnu pokrýt zhruba pouze 30 % očekávané poptávky po takzvaném zeleném vodíku a zbylých 70 % bude muset dovážet ze zahraničí.



Obyvatelé Sazomína na Žďársku v referendu podpořili jednání o stavbě větrníků

| Oenergetice.cz |

Obyvatelé Sazomína na Žďársku v dnešním místním referendu podpořili další jednání o stavbě větrných elektráren na území obce. Se záměrem na vybudování tří větrníků přišel soukromý investor, obci za to nabízí finanční příspěvky. Se stavbou elektráren vyslovilo souhlas 86 lidí, tedy 54 procent, proti bylo 71 hlasů. Odevzdáno bylo 158 hlasovacích lístků, jeden byl neplatný.



Botanická zahrada Praha spouští solární elektrárnu, uspoří tím za energie

| Ekolist.cz |

Botanická zahrada v pražské Troji spouští vlastní solární elektrárnu. Fotovoltaické panely jsou nainstalovány na střeše nového návštěvnického centra, které se lidem otevře v červnu. Energii z panelů bude kvůli udržitelnosti čerpat i skleník Fata Morgana a další části zahrady.



Voda:



Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta

| Tretiruka.cz |

Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027 Ministerstva zemědělství (MZe). Materiál vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) schválila ve středu vláda.



„Kam tu řeku pustíme?“ Za změnu toku řeky bez povolení zaplatí firma sto tisíc korun

| Tretiruka.cz |

Jakékoli činnosti, kterými je škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje jedinců zvláště chráněných živočichů, lze realizovat výhradně na základě pravomocné výjimky udělené krajským úřadem. Tohoto nařízení nedbala stavební společnost Stream s.r.o., která při opravě jezu v Úpici bez příslušných povolení orgánů ochrany přírody dočasně změnila proudění řeky Úpy. Za přestupek zaplatí sto tisíc korun.



Umělá inteligence pomáhá optimalizovat provoz čistíren odpadních vod

| Nase-voda.cz |

Konsorcium expertů, které zahrnuje technologické integrátory a akademickou sféru, představuje nové inovativní řešení pro čistírny odpadních vod (ČOV) – inteligentní algoritmus nazvaný WaterScan Toolbox.



Věda a výzkum:



Od zkumavky po vidličku

| Enviweb.cz |

Aneb od myšlenky přes výzkum až na talíř a zahrádku spotřebitele. Dne 17. května 2023 proběhla v Národním zemědělském muzeu v Praze tisková konference Výzkumného ústavu rostlinné výroby, za spolupráce Ministerstva zemědělství ČR a Technologické agentury ČR. Prezentoval se zejména aplikovaný výzkum a projekty docenta Romana Pavely, ale nejen to - prezentoval se příběh české vědy jako takový.



Biosenzory jako nástroj veřejného zdraví

| Vedavyzkum.cz |

Vědkyně a vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR zveřejnili výsledky rozsáhlého výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Jejich cílem bylo mapování výskytu viru SARS-CoV-2 v prostředcích pražské hromadné dopravy během pandemie onemocnění covid-19. Výzkum publikoval prestižní Journal of Travel Medicine.



Hledají houby, které ani nevidí – podle jejich DNA

| Vedavyzkum.cz |

Lidé obvykle chodí hledat houby do lesa a berou si k tom nůž a košík. Tomáš Větrovský z Mikrobiologického ústavu AV ČR hledá houby v laboratoři a potřebuje k tomu sekvenátor pro analýzu DNA. Výsledkem je celosvětová databáze hub a také nové poznatky o jejich životním prostředí i o tom, že klimatické změny nepříznivě ovlivňují zejména ty houby, které jsou pro lidi užitečné.



Pavla Eliášová: Nový materiál mění s pomocí slunce oxid uhličitý na energii

| Vedavyzkum.cz |

Katalyzátor, který umí přeměnit oxid uhličitý na paliva jen za využití slunečního záření, vyvíjí Pavla Eliášová z výzkumného centra CUCAM a Katedry fyzikální a makromolekulární chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Je i jednou ze tří letošních laureátek talentového programu L'Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě.



Daniela Pelclová: Prevence není neslušné slovo

| Vedavyzkum.cz |

Daniela Pelclová se zabývá jednak nemocemi z povolání, kde se zaměřuje na rizika poškození zdraví z nových chemických látek – nanočástic či prachů poškozujících plíce nebo přetěžování organizmu fyzickými nebo psychickými zátěžemi. Také se věnuje toxikologii, např. aktualizaci databáze a publikování otrav z nových zdrojů a produktů.



Výzkumný hub na Tchaj-wanu láká české vědce i firmy

| Vedavyzkum.cz |

Tchaj-wan se pyšní výsadním postavením v polovodičovém odvětví a má ambici stát se špičkovým výzkumným hubem v asijsko-pacifickém regionu v oborech kybernetické bezpečnosti a biomedicíny. Mezi další hlavní podporované výzkumné oblasti se řadí informační a digitální technologie, zelené energie, národní obrana, strategický průmysl včetně kosmického odvětví a dále sektory týkající se strategických zásob.



Lesnictví a zemědělství:



Nová pravidla pro omezení odlesňování na celém světě vstoupila v platnost

| Prumyslovaekologie.cz |

Rada na svém zasedání 16. května schválila nová pravidla pro omezení odlesňování po celém světě.



Lesy ČR na Třebíčsku podcenily boj s kůrovcem

| Komunalniekologie.cz |

Kůrovcová kalamita, která v posledních letech zasáhla Vysočinu, si stále vybírá svou daň, a to nejen na životním prostředí. Majitelé lesů mají zákonnou povinnost zpracovat napadené stromy tak, aby se kůrovec šířil dál co nejméně.



Kůrovcový kalamitní štáb opět řešil situaci v lesích Ústeckého kraje

| Komunalniekologie.cz |

Opět zasedal na Krajském úřadě Ústeckého kraje Kůrovcový kalamitní štáb. Jednalo se v pořadí již o čtvrté zasedání, první v letošním roce. Zasedání se zúčastnili všichni jeho členové včetně stálých hostů.



Vinaři u Mikulova testovali stroj, který zvyšuje obranyschopnost révy UV zářením

| Ekolist.cz |

Neobvyklou metodu ochrany révy vinné proti chorobám i klimatickým změnám pomocí ultrafialového záření testovali tento týden vinaři nedaleko Mikulova. Metodu, kterou vyvinul tým z univerzity ve francouzském Avignonu, testovalo vinařství Habánské sklepy ze skupiny Bohemia Sekt.

MONITORING 23. 5. 2023