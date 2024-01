Monitoring průmyslové ekologie | 20. - 26. 1. 2024

Služba pro předplatitele.

Věda a výzkum:



Český patent může změnit budoucnost vodíkové dopravy. Díky potřebě menšího množství platiny

Díky patentu českého vědce může výroba součástek pro vodíkové elektromobily vyžadovat až desetkrát méně platiny. Vladimír Matolín z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy udělal průlom ve vývoji katalyzátorů palivových článků vodíkových aut, uvedly v tiskové zprávě ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Česká vodíková technologická platforma (HYTEP).



Přístroj, který má přinést revoluci v léčbě spánkové apnoe, podpořila ERC

Obstrukční spánková apnoe je druhá nejrozšířenější spánková porucha na světě. Revoluci v její terapii má přinést zařízení formátu nositelné elektroniky. Na jeho vývoji v Mezinárodním centru klinického výzkumu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pracuje kanadský vědec Adam Williamson.



Josef Jiřičný: Opravit geny umíme. Já bych si ale nerad zahrával s přírodou.

V osmnácti emigroval do Anglie, vystudoval chemii v Birminghamu, doktorát získal v Londýně. Ač původně chemik, postupně se začal věnovat výzkumu nádorové biologie a molekulární biologii DNA. Objevil proteiny, které zabraňují nástupu dědičně podmíněné rakoviny tlustého střeva.



VŠB-TUO zahajuje díky evropskému projektu vývoj nanomateriálů průkopnickou metodou

Průkopnický projekt EBEAM (Electron Beam Emergent Additive Manufacturing), jehož cílem je posunout hranice materiálového výzkumu, odstartoval oficiálně na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). K jakým aplikacím povedou nanomateriály „šité na míru“?



Vědci z Olomouce budou zkoumat pravěk v Kurdistánu

Grantová agentura České republiky podpořila mezinárodní tým vedený Karlem Nováčkem z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Díky téměř devítimilionové dotaci se vědci opět budou moci vydat do iráckého Kurdistánu za výzkumem dlouhodobých vývojových trendů v krajině, v níž před časem objevili několik pravěkých vesnic s polnostmi.



Odpady a recyklace:



Kopřivnické noviny doplní speciální odpadová příloha

Že je třídění odpadu důležité, to dnes ví každé mále dítě. Čím více vytřídíme, tím více pomůžeme přírodě, ale také tím více ušetříme. Ve srovnání s ostatními městy na tom Kopřivnice není ve třídění odpadů špatně, ale stále je co zlepšovat. Z provedené analýzy vyplynulo, že každý Kopřivničan může vytřídit ještě 126 kilo odpadu ročně. Pokud nevíte, jak na to, nenechejte si ujít odpadovou přílohu Kopřivnických novin.



Nábytková banka chce snížit objem odpadu a zároveň pomoci potřebným

Nábytková banka Středočeského kraje dostane od kraje dotaci ve výši 200 000 korun na první tři měsíce svého provozu. Cílem činnosti Nábytkové banky je prevence vzniku odpadu, snižování množství velkoobjemového odpadu a současně pomoc lidem v nouzi. Žádost o poskytnutí dotace na provoz v období prosinec 2023 až únor 2024 dnes schválili radní.



Kompostovat lze i v zimě, je k tomu však zapotřebí speciální kompostér

Zbytky zeleniny z kuchyně můžete ukládat na běžný kompost, kde budou čekat na jaro. Teprve s oteplením se začnou proměňovat v zahradníkův poklad. Existují však i kompostéry, které rozklad umožní i v průběhu zimy.



Zálohování PET lahví ochrání zdraví, říká ministerstvo zdravotnictví

Do sporu o zavedení zálohování PET lahví a plechovek na nápoje výrazně vstoupilo ministerstvo zdravotnictví. Současný systém sběru plastových lahví může totiž podle něj vést k jejich kontaminaci. Naopak podle jiných státních úřadů to není výhodné.



Lyžařská sezóna je v plném proudu. Opět s tříděním odpadů!

Většina lyžařských areálů je v provozu a návštěvníci si tak můžou konečně užívat letošní lyžařskou sezónu. Kromě sjíždění svazů nebo běhání po horách si v lyžařských areálech můžou užít i spoustu další zábavy. Třeba s projektem Třídíme na sněhu, jehož cílem je osvěta v oblasti třídění a recyklace odpadu. Navíc i díky němu mohou návštěvníci hor třídit odpad do speciálních ,,třikošů" přímo u sjezdovky.



Příroda a ekologie:



Jezero Most se pyšní více než 8000 zimujícími ptáky, spočítali ornitologové

Na jezeře Most ornitologové více než deset let pozorují a sčítají v zimním období ptáky, kteří tam nacházejí dostatek potravy i úkrytů. Letos jich napočítali přes 8000, mezi nimi třeba i vzácné severské kachny, potápky a podobně. ČTK to řekl ornitolog a kurátor zoologické sbírky v Oblastním muzeu a galerii v Mostě Jaroslav Bažant.



Výstava ve znojemském muzeu představí život a dílo botanika Obornyho

Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravuje výstavu o botanikovi Adolfu Obornym. Návštěvníci ji zhlédnou od 20. ledna v minoritském klášteře. Výstava přiblíží dílo botanika, jenž žil v letech 1840 až 1924, a nabídne také paralely se současným vědeckým výzkumem nebo ukázky změn krajiny. Lidé si budou moci projít také proces botanického bádání, uvedla mluvčí muzea Renata Hurníková.



Nejoblíbenější Alej roku 2023? Hlasování končí už ve čtvrtek 25. ledna

Anketu Alej roku pořádá spolek Arnika již třináctým rokem a na zájmu veřejnosti je to znát. Letos o titul soutěží 83 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, kromě Karlovarského. Hlasování probíhá na webu alejroku.cz, kde si může každý vybrat jednu alej a dát jí svůj hlas. Zbývá mu na to ovšem už jen pár dní. Hlasovací formulář se uzavře ve čtvrtek 25. ledna o půlnoci.



V Brně chtějí kvůli lanovce zničit nocoviště ohrožených havranů. Ornitologové připravují petici

Ornitologové z Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické (ČSO) upozorňují, jak devastující vliv na ptáky i přírodu v Brně by měla zamýšlená výstavba velkokapacitní lanovky propojující výstaviště v Pisárkách s univerzitním kampusem v Bohunicích. Kvůli projektu za téměř miliardu korun by mimo jiné zaniklo poslední velké zimní nocoviště tisícovek ohrožených havranů polních a kavek obecných, kteří na Brněnsku tradičně zimují už víc než 100 let. Ornitologové zásadně nesouhlasí se záměrem postavit lanovku a považují ho za bezohledný k životnímu prostředí, drahý a zbytečný. Budou apelovat na zamítnutí projektu jako celku a připravují také petici.



Energetika:



Loni se spálilo rekordní množství uhlí. Ve vyspělých zemích spotřeba klesá, v rozvojových ovšem stoupá

Poslední tři roky byly pro globální trh s uhlím bouřlivé. Během pandemie Covid-19 poptávka po uhlí prudce klesla, aby po pandemii a po invazi Ruska na Ukrajinu, vyletěla vzhůru. V roce 2022 dosáhla historicky nejvyšší úrovně, kterou v loňském roce překonala.



Panasonic představuje reverzní tepelná čerpadla ECOi-W AQUA-G BLUE

Společnost Panasonic Heating & Cooling Solutions uvádí na trh tepelná čerpadla typu vzduch-voda ECOi-W AQUA-G BLUE. Ta využívají ekologické chladivo R290 s mimořádně nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) na úrovni 3. Navíc byla čerpadla navržena tak, aby splňovala požadavky na energeticky náročnější komerční, průmyslové a rezidenční objekty.



Nemocnice Na Homolce rozjela jeden z největších projektů energetických úspor v ČR

V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Nemocnice se rozhodla nutnou výměnu dosluhujících zařízení a celkovou modernizaci energetického hospodářství řešit formou EPC, která zaručuje měřitelné výsledky a kdy dodavatel přímo ve smlouvě za úspory ručí, jinak musí rozdíl doplatit. Dodavatel, kterým je společnost ENESA z ČEZ ESCO, garantuje minimální roční úsporu 4 200 MWh elektřiny a 8 700 MWh plynu, což při současných cenách činí více než 30 mil. korun ročně. Investice má i ekologický rozměr a znamená roční pokles emisí CO₂ o 5 823 tun.



Slovensko a Ukrajina se připojily k plánu na takzvaný vertikální plynový koridor

Slovensko, Ukrajina a Moldavsko se připojily k iniciativě na vytvoření koridoru pro přepravu zemního plynu mezi Řeckem a státy ležícími severně od Řecka. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Řecko se již v roce 2016 dohodlo s Maďarskem, Bulharskem a Rumunskem na rozvoji infrastruktury potřebné k realizaci takzvaného vertikálního plynového koridoru, který by umožňoval obousměrné dodávky plynu mezi těmito zeměmi.



Jaderná energetika v roce 2023, 2. část: Renesance jádra začíná i Evropě

Stejně jako v České republice i v Evropě začíná renesance jaderné energetiky. V řadě států Evropské unie tak pokračuje úsilí o prodloužení fungování existujících jaderných reaktorů na co nejdelší dobu. V Belgii byla uzavřena konečná dohoda mezi francouzskou firmou Engie a belgickou vládou o prodloužení využívání bloků Tihange 3 a Doel 4 o dalších deset let. Definuje podmínky pro jejich přípravu pro další dlouhodobější provoz při nastávající odstávce. K prodlužování provozu existujících bloků dochází v celé řadě evropských států, jmenujme pro příklad Nizozemí, Švédsko, Švýcarsko, Slovinsko, Maďarsko a Slovensko. Podívejme se podrobněji na některé zajímavé příklady.



Komunitní energetika v ČR je na začátku, odborníci se neshodnou na přínosech

Zavádění energetických společenství je v Česku zatím na úplném začátku, odborníci se však dosud neshodnou na jejich přínosu v praxi. Podle některých z nich jsou očekávání větší, než jaká bude realita. Upozorňují přitom hlavně na ekonomické faktory, kdy se sdílení nemusí vyplatit. Další oboroví zástupci naopak vidí v komunitní energetice velký potenciál, který může vést ke zvýšení energetické soběstačnosti. Vyplývá to z komentářů odborníků. Zakládání energetických komunit zavedla loňská novela energetického zákona, první z nich by mohly začít fungovat v polovině roku.



Voda:



ČOV v Kamenici nad Lipou potřebuje nákladnou rekonstrukci

Asi 35 let stará čistírna odpadních vod v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku potřebuje rekonstrukci. Starosta přibližně čtyřtisícového města Tomáš Tesař (nezávislý) odhaduje, že náklady mohou být i víc než 50 milionů korun. Letos chce radnice zadat projektovou dokumentaci, na kterou v rozpočtu vyhradila milion korun, a v příštích letech zajistit na opravu financování včetně dotací. Oprava by pak mohla začít za dva roky. Naposledy se čistírna modernizovala před 20 lety.



Publikace SOVAK ČR Příručka provozovatele úpravny pitné vody

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena.



ESA: Na Marsu jsou patrně pod povrchem skryty obrovské masy ledu

Na Marsu jsou patrně pod povrchem skryty obrovské masy ledu, informovala ve čtvrtek Evropská kosmická agentura (ESA) s poukazem na nová data od své sondy Mars Express.



Ovzduší a klima:



Předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2023

Rok 2023 byl z hlediska kvality ovzduší mimořádně příznivý. Koncentrace většiny látek znečišťujících ovzduší v roce 2023 opět poklesly a za hodnocené období 2013–2023 dosáhly nejnižších hodnot. Poprvé za celou historii měření nebyl překročen žádný z imisních limitů pro suspendované částice PM10 a PM2,5.



Evropská komise zřejmě doporučí snížení emisí CO₂ o 90 % do roku 2040

Evropská komise se chystá doporučit EU, aby do roku 2040 snížila čisté emise skleníkových plynů o 90 % oproti úrovni z roku 1990. EU tak má zajistit pozdější dosažení nulových emisí v roce 2050. Několik zemí EU vyjádřilo plánům podporu. Například Maďarsko je však skeptické. Francie a Německo žádné stanovisko zatím nezaujaly.



Masivní solární farmy mohou měnit klima jinde ve světě

Když někam umístíte velké množství solárních panelů, tak se dotyčná oblast ohřeje. Pokud je dostatečně velká, může se to projevit na globálním uspořádání klimatu. Změní to srážky, změní to oblačnost a změní to potenciál solární energetiky jinde ve světě.



Lesnictví a zemědělství:



Lesní zákon by měl usnadnit hospodaření ve výmladkových lesích, uvedlo Hnutí Duha

Novela lesního zákona, kterou připravuje ministerstvo zemědělství, by měla zjednodušit hospodaření ve výmladkových lesích jako alternativu k běžnému způsobu hospodaření. Takzvané pařezení je způsob hospodaření, kdy stromy nerostou ze semen, ale po seříznutí stromů z pařezů, kořenů nebo zbytků kmene. Podle ekologického Hnutí Duha je to způsob hospodaření vhodný pro drobné vlastníky lesů, kteří potřebují snadno získat dřevo na topení.



V Česku dobrovolníci nejčastěji sázejí duby, lípy a borovice, vyplývá z databáze

V Česku dobrovolníci nejčastěji sázejí duby, lípy a borovice. Vyplývá to z databáze zasazených stromů, kterou vytváří iniciativa Sázíme budoucnost. Podle ní je nejvíce vysazených stromů ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Díky databázi vzniknou potřebné údaje o výsadbách v Česku, které využívají obce, vzdělávací instituce i úřady rozhodující o financování výzev pro podporu krajiny. Registrovat se může kdokoli, kdo od roku 2019 zasadil jakýkoliv strom mimo les, uvedla Nadace Partnerství.



WWF v Česku chce podpořit zemědělce v ochraně a obnově zdraví půdy: představuje Příručku péče o půdu

WWF tento týden představilo Příručku péče o půdu. Křest proběhl při slavnostním promítání mezinárodně oceňovaného dokumentárního filmu Život pod Zemí (Planet Soil) o pestrosti a důležitosti života půdních organismů pro zemědělskou produkci. Film uvedl jeho producent Ignas van Schaick. Příručku pokřtil přední půdní biolog a zároveň poradce českého prezidenta pro životní prostředí a udržitelnost Ladislav Miko. Cílem Příručky péče o půdu je přispět k udržitelnějšímu hospodaření a lepší ochraně naší zemědělské půdy.



Legislativa:



Komunitní energetika: Sdílet elektřinu můžeme začít od července

Tak k tomu konečně došlo a koncem roku 2023 byla definitivně schválena širokou veřejnosti netrpělivě očekávaná novela zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zavádějící do českého právního řádu tzv. komunitní energetiku.



Průmysl:



Sníh, kroupy a vítr: solární střechy mohou zabránit škodám

V době stále častějších povětrnostních jevů jsou stále důležitější solární systémy, které jim dokážou odolat. Pro tento účel byl speciálně vyvinut švýcarský solární střešní systém, který nyní získal certifikát třídy ochrany proti krupobití 5.

