Monitoring průmyslové ekologie | 2. - 8. 12. 2023

Energetika:



Rada ERÚ selhala při ochraně oprávněných zájmů zákazníků v plynárenství

| Prumyslovaekologie.cz |

Energetický regulační úřad dnes vydal Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Připomínky Teplárenského sdružení ČR, které protestovalo proti přenášení nákladů mezinárodní přepravy plynu na zákazníky v České republice, Rada úřadu nezohlednila. Vyšla vstříc provozovateli přepravní soustavy a na zákazníky v České republice fakticky přenesla neuhrazené faktury společnosti Gazprom za přepravu plynu, s nimiž tuzemští zákazníci nemají nic společného.



Spotřeba elektřiny celosvětově roste. Motory z FEKT VUT dokáží uspořit až 20 % energie

| Prumyslovaekologie.cz |

Úspornější motory s permanentními magnety se dokáží napájet přímo z jednofázové sítě. Odborníci z FEKT VUT navrhli v rámci projektu TAČR unikátní synchronní stroje, které minimalizují elektrické ztráty a splňují tak nové přísnější standardy Evropské komise. Využití najdou třeba v tepelných čerpadlech, ventilacích či velkých domácích spotřebičích, jako jsou pračky a ledničky. Právě elektromotory totiž spotřebovávají okolo 30 - 40 % celkové elektrické energie.



Vláda připraví do půlky prosince řešení pro firmy na zmírnění zdražení energií

| Oenergetice.cz |

Vláda do poloviny prosince připraví řešení pro tuzemské firmy z energeticky náročných odvětví, které by mělo zmírňovat dopady růstu cen energií. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) se na tom dohodli se zástupci průmyslu a podnikatelů. V tiskové zprávě to dnes oznámilo ministerstvo financí. Jakou formu by pomoc podnikatelům mohla mít, zatím neuvedlo. Velkoodběratelům, mezi které patří především průmyslové podniky, v příštím roce výrazně stoupnou regulované ceny energií.



Ministerstvo vydalo zásadní rozhodnutí

| Oenergetice.cz |

Polské Ministerstvo klimatu a životního prostředí vydalo zásadní rozhodnutí o výstavbě druhé velké jaderné elektrárny. V regionu Patnów-Konin jsou plánovány dva reaktory APR1400 od jihokorejské společnosti KHNP.



Australské superfondy investují miliardy do transformace britské energetiky

| Oenergetice.cz |

Australská investiční společnost IFM plánuje během následujících čtyř let investovat téměř 10 miliard britských liber (283 miliard korun) do energetické přeměny Spojeného království. Společnost IFM, která je jedním z největších správců penzijních fondů na světě, spravuje přibližně 217 miliard australských dolarů.



Na 50 ropných společností se v Dubaji zavázalo do 2030 přestat s emisemi metanu

| Oenergetice.cz |

Na 50 ropných společností, které dohromady tvoří polovinu celosvětové produkce, se dnes na klimatické konferenci OSN (COP28) v Dubaji zavázalo dosáhnout do roku 2030 téměř nulových emisí metanu. Přestanou také se spalováním nepotřebného plynu získaného při těžbě. Informovala o tom agentura AP. Řada ekologických sdružení dohodu ihned kritizovala. V dopise podepsaném více než 300 skupinami se uvádí, že závazek je „kouřovou clonou, která má zakrýt skutečnost, že musíme postupně přestat používat ropu, plyn a uhlí“.



Dvacítka zemí vyzvala ke ztrojnásobení jaderné energie ve světě do roku 2050

| Ekolist.cz |

Dvacítka účastníků klimatické konference OSN (COP28) v Dubaji vyzvala, aby se jaderná energie ve světě ve srovnání se stavem v roce 2020 do roku 2050 ztrojnásobila. Podle agentury AFP to vyplývá ze společné deklarace, kterou podpořily například Česká republika, Francie, Spojené státy či Británie. Ty tak chtějí snížit závislost na uhlí a plynu. Čína a Rusko, které jsou dnes největšími staviteli jaderných elektráren na světě, však mezi signatáři nejsou.



Na 117 vlád se zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 obnovitelné zdroje

| Ekolist.cz |

Na 117 účastníků klimatické konference OSN (COP28) v Dubaji se zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 světovou kapacitu obnovitelných zdrojů energie. Chtějí tak snížit podíl fosilních paliv na výrobě energie, informuje agentura Reuters.



Voda:



Golfový areál ve Vinoři používá výhradně recyklovanou vodu z čistírny

| Prumyslovaekologie.cz |

Po několika letech příprav letos na jaře otevřel své brány golfový areál společnosti Prague City Golf ve Vinoři. A to i za přispění Pražských vodovodů a kanalizací ze skupiny Veolia.



Voda z povrchu Země prosakuje k zemskému jádru

| Nase-voda.cz |

Voda sice tvoří podstatnou část povrchu naší planety, ale kromě toho také nenápadně prosakuje do zemských hlubin. Extrémní experimenty na urychlovačích prozradily, že voda prosáklá z povrchu nejspíš reaguje se svrchní částí vnějšího jádra a vytváří zvláštní tenkou vrstvu mezi vnějším jádrem a pláštěm, jejíž původ byl doposud neznámý.



Plzeň začne na okraji v Malesicích stavět vodovod a kanalizaci

| Nase-voda.cz |

Plzeň spolu se svou firmou Vodárna Plzeň začne v lednu stavět v okrajové části Malesice chybějící vodovod a kanalizaci za více než 350 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Součástí stavby, na niž obvod čeká 20 let, bude i čistírna odpadních vod a vodojem.



Modrá zpráva 2022

| Enviweb.cz |

Vodohospodářská ročenka ,,Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022" se zažitým názvem Modrá zpráva je jedním ze zásadních materiálů, které Ministerstvo zemědělství publikuje každoročně již od roku 1997.



Příroda a ekologie:



V lužních lesích na jihu Moravy jsou tři nové přírodní památky

| Nase-voda.cz |

Nejcennější území lužních lesů a luk na jihu Moravy spravované Lesy České republiky jsou od 1. prosince přírodními památkami zvanými Kostická Čista, Týnecké Fleky a Saufang. Najdete je na bezmála 111 hektarech.



Torza ohořelých stromů v Českém Švýcarsku přispívají k intenzivnějšímu zmlazení

| Ekolist.cz |

Správa národního parku České Švýcarsko se před lety nedaleko Pravčické brány snažila přebudovat smrkovou monokulturu na smíšený les. Část stromů z lesa nechala odtěžit, aby se do porostu dostalo víc světla, což mělo podpořit hlavně listnaté dřeviny. Později však přišlo velké sucho, které smrky oslabilo a napadl je kůrovec. Namísto toho, aby správa poškozené stromy pokácela, rozhodla se je v lese ponechat, což dnes přispívá k intenzivnějšímu zmlazení po loňském rozsáhlém požáru. Na holinách je zmlazení méně intenzivní. ČTK to řekl mluvčí správy Tomáš Salov.



Cenu Ivana Dejmala převzala bioložka Anežka Bartošová za ochranu lužních lesů

| Ekolist.cz |

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Společnost pro krajinu ocenily v letošním roce bioložku a přírodovědkyni Anežku Bartošovou Cenou Ivana Dejmala za mimořádný počin při ochraně přírody související s ochranou lužních lesů, místní krajiny a připravovanou chráněnou krajinnou oblastí Soutok. Zvláštní cena pak byla udělena i Kláře Rothscheinové a Marii Baránková, které přispěly rovněž zásadním dílem k otevřené a férové diskusi o potřebě zvýšené a racionální ochrany místní unikátní přírody a lesů. Cenu předali předseda Společnosti pro krajinu Ivan Plicka a člen dozorčí rady spolupořádající Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Miroslav Šulc. Oceněné laureátky společně vysadily dub letní, který bude dominovat nově vysazenému stromořadí.



Karel Zvářal: Boudo, budko, zdalipak jsi bezpečná?

| Ekolist.cz |

Přilákat milé a neposedné opeřence do své zahrady, parku či lesa je přáním mnoha milovníků přírody. Návodů na výrobu ptačího domečku lze nalézt celou řadu. Zdaleka ne všechny konstrukce jsou ale zárukou úspěšného vyvedení mláďat. Hnízdící a nocující ptáky ohrožuje spousta predátorů, zatékající dešťová voda, v nečištěných paraziti, a proto je třeba při výrobě a instalaci ptačí budky brát všechny rizikové faktory v potaz.



Věda a výzkum:



Výzkum ukázal, že až třetina teenagerů se setká s lidmi z internetu

| Vedavyzkum.cz |

Prostřednictvím internetu se mladí lidé běžně baví s rodinou či kamarády, často na něm ale poznávají i nové lidi, které osobně neznají. Výsledky výzkumu z Masarykovy univerzity ukazují, že se jedná o poměrně rozšířený jev – podobné setkání někdy zažilo 31,7 % z 2 500 oslovených dospívajících ve věku 11–16 let.



Jak si vede ČR ve vesmíru? Aneb našich 15 let v ESA

| Vedavyzkum.cz |

Dne 27. listopadu tohoto roku proběhla v pražské Rezidenci primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí tisková konference u příležitosti výročí 15 let od vstupu České republiky do Evropské kosmické agentury (ESA).



Jiří Macháček: Popularizace je nezbytnou součástí vědecké práce

| Vedavyzkum.cz |

Modernizaci a dobudování laboratoří a vznik centra pro archeogenetický výzkum jako součásti Centra molekulární medicíny v projektu MUNI BioPharma Hub. Také to má v nejbližších letech v plánu Jiří Macháček, který v neděli převzal ocenění Česká hlava – Invence.



Dva roky v Bordeaux – postdoc v zemi vína a byrokracie

| Vedavyzkum.cz |

„Že naše velké dobrodružství začne, jsem se dozvěděla ráno 2. prosince 2022. Nečekala jsem to. Úspěšnost žádostí se pohybuje kolem 10 % a ačkoliv jsem si za vymyšleným projektem stála, velké naděje jsem si nedělala..,“ sdělila pro Czexpats in Science Anna Mrázová, která v létě 2023 vyrazila na druhý konec Evropy do Bordeaux.



Odpady a recyklace:



Obce z Pošumaví budou zdržovat veškeré procesy k přípravě jaderného úložiště

| Ekolist.cz |

Dvacítka obcí z lokality Březový potok v Pošumaví se minulý týden dohodla, že bude co nejvíc zdržovat procesy směřující k přípravě stavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Obce chtějí brzdit geologický průzkum území a odvolají se proti povolení vrtů, jež má vydat ministerstvo životního prostředí do konce roku. Šéfům Sněmovny, Senátu a prezidentské kanceláře pošlou prohlášení o nespokojenosti se zákonem o úložišti, který před týdnem prošel Sněmovnou a vylučuje obce z rozhodování o finální lokalitě. Osloví senátory, aby zákon neschválili, řekl ČTK starosta Chanovic Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost).



Lesnictví a zemědělství:



Děsivé strádání hospodářských zvířat při přepravě oficiální záznamy dobře maskují

| Enviweb.cz |

Nová šokující zpráva odhaluje utrpení, kterému je ročně vystaveno přibližně 44 milionů hospodářských zvířat, včetně neodstavených telat a jehňat, na strastiplných cestách trvajících až tři týdny. Zpráva, zveřejněná mezinárodními nevládními organizacemi Compassion in World Farming a Eurogroup for Animals, analyzuje množství dosud nezveřejněných záznamů EU týkajících se 180 000 zásilek hospodářských zvířat v rámci EU a do zemí mimo EU během 19 měsíců od října 2021 do dubna letošního roku.

