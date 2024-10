Monitoring průmyslové ekologie | 19. - 25. 10. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 19. – 21. 10. 2024



Odpady:



Předcházení vzniku odpadů V.: Elektrozařízení

Máme ho neustále po ruce. Ráno nás budí, přes den baví, především nám ale umožňuje zkrátit vzdálenost a promluvit s kýmkoliv, byť by byl na druhém konci světa. Často se ho ale zbavíme ne proto, že by přestal fungovat, ale proto, že se objeví hezčí a výkonnější model. Takové nakládání s chytrými telefony, stejně jako s ostatními elektrozařízeními, není ale vůbec optimální.



Sběr pneumatik, elektroniky či oleje: kolektivní systémy jsou klíč k udržitelnější budoucnosti

Kolektivní systémy přispívají k efektivnímu nakládání s odpady a snižují zátěž pro obce i zpracovatele. Například systém pro zpětný odběr pneumatik od společnosti ELTMA zajišťuje 4000 sběrných míst po celé republice, občanům nabízí bezplatný odběr starých pneumatik a obcím úsporu několik milionů korun ročně.



Ostrava rozšiřuje pilotní projekt třídění „single stream“ do dalších částí města

Město Ostrava spolu se svou svozovou společností OZO Ostrava připravuje rozšíření pilotního projektu třídění odpadu v zástavbě rodinných domů systémem „single stream“. Jedná se o společný sběr papíru, plastů, nápojových kartonů a kovových obalů do jedné nádoby přistavené přímo k jednotlivým trvale obydleným nemovitostem.



MŽP povolilo průzkum na třech místech pro úložiště radioaktivního odpadu

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) povolilo průzkum na třech místech zvažovaných pro vybudování úložiště radioaktivního odpadu. Jde o lokality Horka na Třebíčsku, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. ČTK o tom informovala Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která o povolení loni v únoru požádala. Ve vytipovaných místech provede například hloubkové vrty. Dotčeným obcím budou vyplácené příspěvky, které mohou využít podle svého uvážení.



Francouzská obec se rozhodla bojovat s psím trusem za pomoci DNA

Majitelé psů v obci L'Escarène, čítající asi 2500 obyvatel a ležící nedaleko Nice na jihovýchodě Francie, si zakrátko budou muset dvakrát rozmyslet, než dovolí svému nejlepšímu příteli, aby si ulevil na ulici, aniž by po něm uklidili. Obec totiž vydala vyhlášku zavádějící registraci psů podle DNA, a tak zakrátko bude možné přesně určit, čí pes spáchal hromádku na chodníku, informoval list Le Figaro na svém webu.



Brno plánuje vytvořit nové ReUse centrum. Vzniknout by mohlo v areálu výstaviště

Nové ReUse centrum i místo pro vzdělávání či konání bleších trhů by za pár let mohlo vzniknout v Brně. Pro projekt, který zastřeší služby umožňující odkládat nepotřebné věci a podporovat jejich opětovné využití, měston hledá nejvhodnější lokalitu. Zatím preferuje brněnské výstaviště. Pokud vše půjde podle plánu, začne výstavba v roce 2026. Odhadované náklady více než 100 milionů korun chce Brno hradit i s pomocí evropských a státních zdrojů, řekl dnes novinářům náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).



Energetika:



Rekordní instalace FVE nestačí. Svět nedosáhne cílů OZE, varuje IRENA

Nevypadá to, že by do roku 2030 mělo dojít k ztrojnásobení obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení energetické účinnosti, upozorňuje mezinárodní agentura pro OZE.



Pavel Tomek (SUAS GROUP): Odchod od uhlí je nevyhnutelný krok, ale představuje složitý proces

V poslední době se v médiích objevují zprávy o předčasném odchodu od uhlí v ČR. Původně se předpokládal konec okolo roku 2033, nicméně v současnosti se mluví dokonce o roce 2028. Hlavním důvodem je, že uhlí se provozovatelům zkrátka nevyplatí. To může vyvolávat obavy o zajištění bezpečnosti dodávek tepla a elektřiny.



ENTSOG: Plynové zásobníky EU mohou zimu přečkat s 40% kapacitou

Evropská síť provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSOG) ve svém pravidelném zimním výhledu dodávek zemního plynu hodnotí situaci v oblasti bezpečnosti dodávek pozitivně, dokonce i při případném přerušení dodávek plynu z Ruska. Podle zprávy by Evropa mohla na konci zimní sezóny dosáhnout až 40% naplněnosti zásobníků, což podle ENTSOG potvrzuje nezávislost plynárenské soustavy EU.



ČEZ modernizuje elektrárnu na Hracholuskách, největší západočeské vodní ploše

ČEZ modernizuje vodní elektrárnu na přehradě Hracholusky na Plzeňsku, největší západočeské vodní ploše. Jeřáb v pátek vyzvedl z šachty čtrnáctitunový rychlouzávěr, který se musí opravit. Tato tabule, která je klíčovým prvkem zdroje a funguje už 60 let, umí v případě nouze za 20 vteřin uzavřít přívod vody k turbíně. Kvůli přístupu specialistů k rychlouzávěru byla snížena hladina přehrady o více než pět metrů, řekl ČTK mluvčí ČEZ Martin Schreier. Tříměsíční oprava elektrárny bude hotová na konci listopadu.



Voda:



Výstava VOD-KA otevře své brány na PVA EXPO Praha 20. května 2025

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace (VOD-KA) otevře své brány na letňanském výstavišti PVA EXPO Praha 20. května 2025. Oznámili to organizátoři.



Chemie:



Pozvánka: 14. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Chystají se změny v nařízení 1272/2008 - CLP. Novela je na spadnutí, čeká se na její podpis a zveřejnění v úředním věstníku. Chcete již nyní vědět, co obsahuje, ať máte čas plánovat výroby, prodeje, obaly, štítkování...



Ovzduší a klima:



Klimatologická ročenka České republiky 2023

Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci ,,Klimatologická ročenka České republiky 2023", která přináší hodnocení základních klimatologických charakteristik a popis těch nejzajímavějších událostí roku z hlediska počasí či klimatologického hodnocení na území České republiky v roce 2023.



Životní prostředí:



Sto zelených oáz ve vídeňských ulicích

Malá zelená oáza na parkovacím místě přímo před domovními dveřmi, místo k odpočinku na venkovním vzduchu, prostor na setkávání nebo pro hry – to vše může být takzvaný parklet. V ulicích Vídně jich najdete už více než stovku a obyvatelé se nyní mohou hlásit o další. Informuje o tom Zahraniční kancelář města Vídně.



Věda a výzkum:



Odborná doktorandská konference zaměřená na výzkum současné krajiny

Ve čtvrtek 24. října 2024 se na Fakultě architektury ČVUT v Praze uskuteční třetí ročník odborné doktorandské konference Mezi krajinami, pořádané Ústavem krajinářské architektury FA ČVUT ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.



Víte, co je greenwashing a jak mu nenaletět? Poradí Petra Koudelková

Podle Petry Koudelkové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která se zabývá tématem komunikace udržitelnosti, je nejlepším obalem žádný obal. Udržitelný způsob života podle ní může být relativně jednoduchý a dokonce i levnější.



Dalibor Vavruška: AI má obrovský potenciál, její rozvoj i provoz ale musí zůstal v lidských rukou

Matematik a analytik Dalibor Vavruška odhaluje myšlenky své knihy „Život v době robotů“. V knize vydané nakladatelstvím Grada, a inspirované mimo jiné debatami autora s Tomášem Budníkem ze skupiny Thein, navrhuje, jak by mělo lidstvo přistoupit k příležitostem a rizikům AI.



Miroslav Koblížek: AI patologa nenahradí, jeho práci zefektivní

Miroslav Koblížek je mladý motolský patolog a lektor patologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nezabývá se ovšem jen medicínou, ale má i řadu dalších zájmů. To využívá ve svém výzkumu, kde se snaží ve svém oboru využít vymožeností umělé inteligence.



Lesnictví a zemědělství:



Čeští farmáři brzy využijí data z projektu, jenž má stabilizovat kvalitu ječmene

Čeští pěstitelé ječmene budou moci od listopadu využívat zanalyzovaná data projektu Pro ječmen, která jim pomohou stabilizovat kvalitu a výnosy této plodiny. Pomohou jim potlačit velké výkyvy kvality dané vlhkem a suchem. Projekt využívá high-tech měřicí technologie, které kombinuje s prvky regenerativního zemědělství, řekl ČTK vedoucí projektu Ivan Tučník z Plzeňského Prazdroje. Vědci z České zemědělské univerzity (ČZÚ) a Mendelovy univerzity srovnávají tato data s tradičně obdělávanými poli. Výzkum zajistí farmářům vyšší zisky, protože za sladovnický ječmen dostanou dvakrát tolik než za běžný, přitom nebudou muset půdu tolik hnojit.



Vědci testují ve výživě hospodářských zvířat konopné výlisky

Vědci testují, jak by mohly ve výživě hospodářských zvířat a ryb nahradit výlisky z konopných semen sójovou a rybí moučku. První výsledky jsou pozitivní, výlisky mají velice dobré výživové hodnoty. O náhradu už vědci usilují delší dobu kvůli tomu, že rybí a sójová moučka jsou z několika hledisek problematické potraviny, uvedla Lucie Všetičková z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.



Mnoho druhů hub poškozuje stromy v lesích

Hlavním ukazatelem a prediktorem napadení lesních porostů houbovými patogeny je počasí v jarních měsících. Vyšší teploty a nižší množství srážek vedou k rozvoji komplexních chorob a dřevokazných hub, včetně kořenových hnilob. Extrémně vysoké teploty jarní teploty uspíší nástup mnoha onemocnění, především sypavek a rzí, a to až o 1-2 měsíce.



V Krušných horách Lesy ČR obnovují porosty, chrání přírodu i návštěvníky

Lesy ČR by měly v navrhované CHKO hospodařit na 75 procentech území, konkrétně na 58 960 hektarech lesa od Kraslic po Petrovice. ,,Aktuálně se velmi intenzivně podílíme na přípravě zonace a bližších ochranných podmínkách, ale ochraně přírody se v Krušných horách věnujeme už řadu let. Naším cílem je vytvořit stabilní, zdravý, smíšený horský les," řekl generální ředitel Dalibor Šafařík.



Příroda a ekologie:



U solární elektrárny na Sokolovsku bude žít vzácná ropucha krátkonohá

| Ekolist.cz |

Plzeňský kraj udělil první ekoznačku Zdravá krajina. Dostala ji firma podporující Janovský mokřad

| Ekolist.cz |

Live Science: Který z živočichů může mít najednou nejvíce potomků?

| Enviweb.cz |

Průmysl a obchod:



Průmysl projednává návrh rozpočtu pro rok 2025 a výši poplatků za POZE

Na úterním jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky delegace vedená prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Janem Rafajem projednává za zaměstnavatele především návrh státního rozpočtu pro rok 2025, zejména výši poplatků za POZE. SP ČR soustavně upozorňuje na nedostatečné financování podporovaných zdrojů energie (POZE). Předmětem jednání jsou také pokračující opatření pro firmy, které zasáhly zářijové povodně.

