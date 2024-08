Monitoring průmyslové ekologie | 17. - 23. 8. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 17. - 19. 8. 2024



Legislativa:



Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti k 15. 8. 2024

| Prumyslovaekologie.cz |

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.



Připomínky: Návrh nařízení vlády o stanovení vymezených území s dopadem na stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo obrany předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o stanovení vymezených území s dopadem na stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW.



Chemie:



Nový projekt zkoumá persistentní polutanty ve Středozemním moři

| Prumyslovaekologie.cz |

Středozemní moře čelí riziku negativních dopadů persistentních organických polutantů (POPs). POPs jsou syntetické chemikálie, které přetrvávají v životním prostředí po mnoho let. Představují významné nebezpečí pro mořské ekosystémy i pro lidské zdraví, protože se mohou hromadit v tkáních živých organismů napříč potravním řetězcem.



Energetika:



NO-DIG 2024: bezvýkopové technologie se využijí i při výstavbě horkovodu z JE Dukovany

| Prumyslovaekologie.cz |

Bezvýkopové technologie nejsou ve stavebnictví jen aktuálním trendem, ale i nutností. Využívají se při budování nových a rekonstrukcích starých liniových staveb, při výstavbě nových satelitních částí měst a obcí, a především při rekonstrukcích a budování infrastruktury. Pokud se však v těchto letních měsících rozhlédneme v jakémkoliv českém městě či obci, podle kvanta rozkopaných komunikací je patrné, že ve využívání bezvýkopových technologií má Česká republika stále co dohánět.



Ať už drží Sudžu kdokoliv, plyn přes ni proudí

| Oenergetice.cz |

Rakousko, Maďarsko i Slovensko potvrdili, že plyn k nim i přes nejasnou situaci na měřící stanici na hraničním bodě Sudža stále proudí. Státy se ale shodly, že pokračují ve snižování závislosti na ruském plynu.



Většina Němců je pro další rozvoj větrníků, výjimkou je východoněmecký venkov

| Oenergetice.cz |

Většina obyvatel Německa je nakloněna dalšímu rozvoji větrných elektráren. Výjimkou jsou venkovské oblasti ve východních spolkových zemích, kde další rozvoj větrných elektráren podporuje pouze 41,6 % obyvatel, zatímco třetina je vysloveně proti.



V Americe vyroste rekordní bateriové úložiště, energii dokáže dodávat 100 hodin

| Oenergetice.cz |

V rámci nového projektu na severovýchodním pobřeží USA vyroste bateriové úložiště s rekordními parametry. Projekt společnosti Form Energy je výjimečný svými akumulačními schopnostmi - výkon až 85 MW dokáže poskytnout po dobu až 100 hodin. Úložiště bude součástí masivních investic, které mají státům zajistit připojitelnost dalších offshore větrných elektráren.



Malé solární elektrárny v ČR loni zvýšily výrobu elektřiny meziročně o 172 %

| Oenergetice.cz |

Malé fotovoltaické elektrárny, jejichž výkon nepřesahuje deset kilowatt, loni v Česku navýšily výrobu meziročně o 172 procent na 0,72 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Většina z této produkce byla přitom spotřebována v místě výroby, typicky tedy například v domácnostech. Informoval o tom Energetický regulační úřad (ERÚ).



Připravte se na sdílení elektřiny

| Enviweb.cz |

V Česku zavádí komunitní energetiku od tohoto července Novela energetického zákona, tzv. Lex OZE II. To přináší možnost sdílet elektřinu v rámci bytového domu, mezi sousedy či rodinou nebo i v rámci obce. Jak to prakticky funguje, popisují partner Jan Koval a counsel Robert Porubský z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.



Věda a výzkum:



Lachtani vybavení kamerami pomáhají vědcům mapovat oceánské dno

| Ekolist.cz |

Podmořské louky plné chaluh nebo skaliska pokrytá korály - neobvyklé záběry z oceánského dna, které běžně sbírají roboti, tentokrát vědcům pomohla získat skupina lachtanů. S jednoduchým a méně nákladným způsobem mapování neprozkoumaných ekosystémů přišel vědecký tým pracující na jihoaustralském pobřeží.



Šanghajský žebříček univerzit ARWU: Česká stagnace, chybí nám nobelisté a vysoce citovaní vědci

| Vedavyzkum.cz |

Vyšel prestižní žebříček Academic Ranking of World Universities (ARWU), známý též jako Šanghajský žebříček. I letos se do první tisícovky dostalo jen šest tuzemských vysokých škol. První dvacítce tradičně dominují americké univerzity, na počet umístěných institucí v první tisícovce vede Čína.



Světelné znečištění neškodí jen lidem, ale i hmyzu. Vědci z ČZU chtějí negativní vliv omezit

| Vedavyzkum.cz |

Světelné znečištění je jedním z hlavních environmentálních problémů rozvinutých zemí a negativně působí na lidské zdraví i celé ekosystémy. Kvůli neustálému rozvoji sídel patří mezi faktory nejvíce ohrožující biodiverzitu hmyzu a jiných skupin živočichů. Naštěstí dnes kromě klasických sodíkových výbojek existuje celá řada alternativních druhů svítidel. Jejich vliv na noční živočichy však zatím nebyl řádně prostudován.



Není překladatel jako překladatel aneb i buňky potřebují výkladový slovník

| Vedavyzkum.cz |

Když se utvářela molekulární podstata života, nechybělo málo a mohlo dojít k fatálnímu pomatení jazyků jeho základních tvůrců. V takovém případě by žádný život možná ani nevznikl, tedy určitě ne ve formě, jakou známe dnes. Molekulární řečí buněk se po mnoho let zabývají čeští molekulární biologové z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR pod vedením Leoše Valáška.



Mariola Pytliková: Covid vystřídalo téma migrace

| Vedavyzkum.cz |

Covid v podstatě skončil, takže už vymizel z hledáčku médií a politiků. Vrací se ale téma migrace. Není se co divit, vždyť počet mezinárodních migrantů ve světě vzrostl podle posledních globálních odhadů z přibližně 84 milionů v roce 1970 na 281 milionů v roce 2020. Zatímco před půlstoletím šlo o 2,3 %, tak nyní jde o 3,6 % světové populace, upozorňuje Mariola Pytliková z Národního institutu SYRI, která se tématem migrace z ekonomického pohledu zabývá.



Neviditelná identifikační značka ochrání vzácné archiválie i umělecké tisky

| Vedavyzkum.cz |

Nejde vygumovat, rozpustit ani vymazat. Není rozpoznatelná běžným pohledem a neodhalí ji ani UV paprsek. Neviditelná značka obsahuje směs kovových oxidů, které vytváří číselný kód, a rozklíčovat ji zvládne pouze rentgenový fluorescenční spektrometr. Značka odolá času, teplu, světlu, mechanickému setření i restaurátorskému zásahu.



Voda:



Vysoké teploty ohrožují ryby v jihočeských rybnících, rybáři provzdušňují vodu

| Nase-voda.cz |

Vysoké teploty v posledních dnech, které se pohybují kolem 30 stupňů Celsia, ohrožují ryby v rybnících. Při déletrvajících vedrech vody v rybníku ubývá a ohřívá se, tím se snižuje poměr kyslíku ve vodě. Rybáři proto technikou vodu provzdušňují, doplňují přítokem novou vodu, pokud to soustava rybníků umožňuje, méně ryby krmí nebo je nekrmí vůbec a také vodu dezinfikují od bakterií. Vyplynulo z ankety ČTK u jihočeských rybářských podniků.



Rekordní rok: 38 hnízdících párů tenkozobců na Mlýnském rybníku u Lednice

| Nase-voda.cz |

V národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, které je Mlýnský rybník součástí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) vytváří podmínky pro řadu druhů rostlin a živočichů, jejichž životní nároky jsou často protichůdné. Proto každoročně jeden z rybníků částečné letní. Letos přišla řada na Mlýnský rybník (Apollo). Poté, co byl v zimě ponechán úplně bez vody, byl napuštěn na hladinu o cca 1,3 m nižší, než je tzv. normální hladina. Pro řadu druhů to znamená optimální podmínky. Letos tu například zahnízdilo rekordních 38 párů vzácných tenkozobců opačných, uvedla AOPK ve své zprávě.



Divoké koně u Milovic čeká oprava napajedla za stovky tisíc. Pomoci může soutěž

| Nase-voda.cz |

Současné vlny veder zvládají divocí koně v milovické rezervaci velkých kopytníků díky napajedlům, která zásobují rezervaci vodou. Nejstarší z nich nyní čeká rekonstrukce za stovky tisíc korun. „Rezervace vznikla v roce 2015 a za deset let používání jsou některé technické prvky značně opotřebované. Týká se to především napajedla, které je pro fungování rezervace naprosto klíčové. V celé rezervaci není přirozený zdroj vody, proto jsou desítky vzácných kopytníků na jeho bezchybném fungování zcela závislé,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci velkých kopytníků založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.



Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 14. srpnu 2024

| Enviweb.cz |

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.



Příroda a ekologie:



V databázi ochrany přírody je už přes 35 milionů záznamů o pozorovaní živočichů, rostlin i hub

| Ekolist.cz |

Nálezová databáze ochrany přírody je svým rozsahem unikátní v celé střední Evropě. Slouží nejen státní správě, ale přístupná je i široké veřejnosti.



Skotský náhorní skot pomáhá udržovat bývalou střelnici u Slatiňan

| Ekolist.cz |

Na bývalé Kochánovické střelnici u Slatiňan na Chrudimsku se od léta pase stádo skotského náhorní skotu. Po revitalizaci lokality 17 zvířat pomáhá s její údržbou, uvedl Vlastimil Peřina z Agentury ochrany přírody a krajiny, která tam loni dokončila rozsáhlou revitalizaci.



Evropský zákon o obnově přírody začíná platit

| Enviweb.cz |

Ochránci a milovníci přírody v Evropské unii mají důvod k oslavě! Dnem 18. 8. 2024 začíná platit nařízení o obnově přírody, které zavazuje členské země k obnově cenných ekosystémů na 20 % území souše a 20 % moří do roku 2030. Úplné obnovy těchto ekosystémů má pak být dosaženo do roku 2050. Obnova se týká jak volné krajiny a zemědělských ploch, tak přírody ve městech.



Ovzduší a klima:



Třetina lidí má během léta problém s teplotou v bytě

| Komunalniekologie.cz |

Každý třetí obyvatel České republiky ve vlastnickém bydlení není v letních měsících spokojen s teplotou ve vnitřních prostorách svého bytu či domu, nejčastěji jej trápí přílišné teplo.



Evropa se oteplila už o 2 stupně, rozšiřují se neobyvatelné oblasti světa, poukazuje meteoroložka Míková

| Radiozurnal.rozhlas.cz |

Teplotní rekordy padají i letos s větší četností než v předchozích letech. Mění se klima rychleji, než jsme si dokázali představit? Čekají nás stále častější razantní výkyvy počasí a stanou se tropické teploty pro středoevropská léta normou? „Africké země, které dosáhly těch rekordů, oteplení v dlouhodobém průměru nemají tak velké jako třeba tropické oblasti, jižní Evropa či u nás. A hlavně, co se děje v polárních oblastech je bezprecedentní,“ říká meteoroložka Taťána Míková.



Vyšší teploty letos zasáhly také Antarktidu, upozorňují vědci

| Enviweb.cz |

Neobvykle dlouhou vlnu teplejšího počasí zažívá nyní Antarktida. Podle údajů britského Institutu pro výzkum Antarktidy byly tamní teploty v červenci, který je pro antarktickou oblast zimním měsícem, v průměru o 3,1 stupně Celsia vyšší než obvykle, uvádí web televize ORF.



Lesnictví a zemědělství:



Studentka architektury pěstuje na střeše liberecké univerzity salát

| Ekolist.cz |

Studentka architektury Tereza Nalezená proměnila střechu jedné z budov Technické univerzity v Liberci (TUL) v hydroponickou farmu. V živném roztoku tam pěstuje salát. Pilotní projekt na střeše budovy E2 v areálu kampusu má ukázat, jak lze využít střechy továren, skladů a supermarketů, a ověřit ekonomický potenciál záměru. Hydroponické pěstování zeleniny navíc může až o 20 stupňů Celsia prostředí střechy ochladit, řekl ČTK mluvčí univerzity Adam Pluhař.



Odpady a recyklace:



Nečekají, až se zima zeptá, co dělali v létě. Pražské služby pečují o město celoročně

| Komunalniekologie.cz |

Pracovníci Pražských služeb se nezastaví ani v tom největším parnu. Uklízejí hlavní město od špíny a odpadků, starají se o veřejnou zeleň, kanalizační objekty i dopravní značení. Veřejnost se rok co rok pozastavuje nad tím, když zalévají vegetaci až ke kořenům nebo když čistí silnice a chodníky po dešti. Nic z toho ale není nikdy dílem náhody. Postupuje se vždy podle objednávky a pokynů Technické správy komunikací hlavního města Prahy, která zadává a řídí údržbu komunikací z pozice organizátora.



Napříč:



Do soutěžní přehlídky jubilejního 50. EKOFILMu se dostalo 25 filmů z 16 zemí světa. Dominuje Evropa

| Komunalniekologie.cz |

Do soutěžní přehlídky letošního jubilejního 50. ročníku festivalu EKOFILM se probojovalo 25 filmů. Z více jak dvou set přihlášených filmů je vybral dramaturgický tým festivalu pod vedením Jitky Kotrlové. O trofeje budou usilovat v kategoriích Krásy přírody, Vize přírody a Ve zkratce. Soutěžní filmy mohou navíc získat i některé z dalších ocenění – Hlavní cenu ministra životního prostředí za nejlepší film a Cenu prezidenta festivalu. Celkové prize money je letos 3087 dolarů. Festival se uskuteční od 1. do 6. října v Brně. Vstupné na něj bude dobrovolné.



V Jáchymově vznikne návštěvnické centrum hornického regionu zapsaného na seznam UNESCO

| Komunalniekologie.cz |

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je jednou z památek na území karlovarského regionu zapsanou na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Informace a zajímavosti o této jedinečné památce mají turistům zprostředkovat nová návštěvnická centra, která vzniknou na obou stranách Krušných hor. V Karlovarském kraji byl k tomuto účelu vybrán historický objekt č. p. 8 v Jáchymově. Tento záměr odsouhlasili krajští radní na jednom ze svých posledních zasedání.

MONITORING 20. 8. 2024