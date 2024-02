Monitoring průmyslové ekologie | 17. - 23. 2. 2024

Služba pro předplatitele.

Životní prostředí:



Program Norských fondů představuje úspěšné projekty

Od vyhlášení první výzvy podpořené z prostředků programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu uplynuly už čtyři roky. Během tohoto období podpořil Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Norskými fondy částkou více než 800 milionů korun přes 165 úspěšných projektů a iniciativ, které se zaměřily na ochranu ekosystémů a biodiverzity, znečištění ovzduší a vod, posílení odolnosti obcí a regionů vůči negativním projevům změny klimatu i rozvoj mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí.



U kulatého stolu se řešila výzva Operačního programu Spravedlivá transformace

Regionální stálá konference Karlovarského kraje ve spolupráci s městem Sokolov uspořádaly v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace jednání u kulatého stolu. Představeny byly výzvy Obnovy území dotčeného těžbou a projektové záměry obcí.



Lyžaři ve Francii míří stále výš - Alpe d'Huez zvažuje, kdy řekne stop

Dopravní zácpy, dlouhé čekání na lanovky i v restauracích. Lyžařů, kteří míří do francouzských středisek ve vyšších nadmořských výškách je stále více, protože v těch níže položených jednoduše není sníh. Někteří provozovatelé středisek, například v Alpe d'Huez, se tak začínají ptát, kde je hranice jejich vytíženosti, píše agentura AFP.



Poznáte, jestli je vaše domácnost zdravá? Arnika vyškolila první ambasadory

Nebezpečné chemické látky si obvykle spojujeme s těžkým průmyslem a znečištěnými místy v okolí chemických závodů. S mnoha nebezpečnými chemickými látkami se přitom setkáváme tam, kde se cítíme nejbezpečněji - v našich domácnostech.



Chemie:



Plastové přenosné hrnky na kávu a sportovní lahve obsahují látky negativně ovlivňující hormonální systém

Nová studie Arniky odhaluje přítomnost škodlivých látek v plastových výrobcích, se kterými přicházejí lidé do každodenního kontaktu, jako jsou přenosné hrnky na kávu a sportovní lahve na kolo. Tyto látky, které se mohou z plastů uvolňovat, jsou známé svou schopností negativně ovlivňovat plodnost a prenatální vývoj dětí. Jedná se o látky, které nesou rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, velká část z nich je však prozatím neregulovaná.



Energetika:



Pro nárůst cen FVE napříč trhem aktuálně neexistuje důvod

Navzdory poplašným zprávám v některých médiích není podle zástupců společnosti Schlieger pro navyšování cen fotovoltaických elektráren v nejbližších měsících letošního roku důvod. Trh aktuálně neohrožuje stoupající cena fotovoltaických komponentů, zásadní výpadky v dodavatelských řetězcích ani nová podoba dotačního programu NZÚ, která vstoupila v platnost 15. února.



ERÚ vysvětluje, jak mají být správně nastavené zálohy na dodávku energií

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší ve zvýšené míře důsledky špatně nastavených záloh na dodávky energií. Ty mohou ve vyúčtování vést nejen k vysokým nedoplatkům (nízké zálohy), ale i přeplatkům (vysoké zálohy) až v řádu desetitisíců, které někteří dodavatelé odmítají svým zákazníkům vracet. V období, kdy mnoha spotřebitelům chodí rozpisy na další zúčtovací období, proto ERÚ radí, jak předejít potenciálním problémům.



Německo doufá ve vodík z Alžíru

Německá vláda se v příštích letech poohlíží po dodávkách vodíku mimo Evropu. Ministr hospodářství a klimatu a německý vicekancléř Robert Habeck se tak jako účastník podnikatelské delegace dohodl s Alžírskem na vytvoření pracovní skupiny, která má usnadnit rámec pro dovoz.



Fukušima I na prahu roku 2024

Pro další postup likvidace následků havárie v elektrárně Fukušima I je klíčové schválení a zahájení vypouštění tritiové vody do oceánu. Pomůže to vyprázdnit a likvidovat nádrže s odpadní vodou. To uvolní prostor pro zázemí k zahájení likvidace zničených reaktorů. Postupně se zpřesňují znalosti o situaci uvnitř jejich kontejnmentů. To umožňuje upřesnit průběh prvních hodin a dní havárie a vypracovat postup likvidace zničených aktivních zón reaktorů.



Úložiště jaderného odpadu bude mít minimální dopady na okolí, říká expert

Úložiště jaderného odpadu by mělo na půdu minimální enviromentální dopady a v Evropě se lepší varianty nakládaní s radioaktivním dopadem nenabízejí, řekl ČTK Jan Rohovec z Geologického ústavu Akademie věd ČR. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) aktuálně prověřuje v Česku čtyři místa, kde by mohlo úložiště za 100 miliard korun vzniknout. A to lokality Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Většina dotčených obcí se dlouhodobě proti výstavbě vyhraňuje.



Podmořský drak Dragon těží energii z pohybů oceánu

Pozemské oceány doslova přetékají energií. Stačí mít vhodnou technologii a tuhle energii můžeme využívat. V posledních letech se objevují podivuhodná zařízení, která různým způsobem těží elektřinu z pohybů mořské vody.



Věda a výzkum:



Hana Tomášková: Překonávání překážek a vyvažování rolí

Univerzita Hradec Králové dlouhodobě podporuje rovnost pohlaví ve společnosti a obzvláště pak ve vědě. S hrdostí sledujeme příběhy vědkyň, které často dokáží skloubit profesní život s tím osobním. Jednou z mnoha úspěšných žen na naší univerzitě je Hanka Tomášková z Fakulty informatiky a managementu UHK.



Jana Mazancová: Být dobrou matkou, nebo dobrou vědkyní? Nutnost takové volby považuji za nefér

Rozhovor vznikl v rámci kampaně Měsíc žen ve vědě, kterou na České zemědělské univerzitě v Praze spouští s podporou projektu AGRIGEP při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Tento svátek připadl na 11. února. V souvislosti s kampaní oslovili Janu Mazancovou, která působí na katedře udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství ČZU.



Disertace, která změnila fyziku: Sto let vlnově-částicové duality

Už 27. září tohoto roku oslaví CERN, Evropská laboratoř fyziky částic, místo, kde se v roce 1989 zrodil Web a v roce 2012 byl objeven Higgsův boson, 70 let od svého založení. Popud k němu vyšel od francouzského teoretického fyzika, laureáta Nobelovy ceny za fyziku, Louise de Broglie (1892–1987), jenž v roce 1949 navrhl vytvoření Evropské fyzikální laboratoře, aby se zabránilo odlivu talentovaných fyziků do USA.



Voda:



Chodský Mrákov dokončil čističku, umožní zdvojnáso­bení počtu obyvatel

Chodský Mrákov s 1150 obyvateli dokončil po více než dvou letech čistírnu odpadních vod zhruba za 52 milionů korun s DPH. Funguje ve zkušebním provozu. Umožní zdvojnásobení počtu obyvatel. Obec připravuje velkou bytovou zónu u hřiště, bez nové čističky by se nemohla rozvíjet, řekl ČTK starosta Josef Janeček (Sdružení pro obec Mrákov). Na dvouletou stavbu získal Mrákov na pátý pokus dotaci přes 27 milionů korun od ministerstva zemědělství. Stavba nezahrnovala kanalizaci, v Mrákově i Klíčově je nová.



SmVaK Ostrava zmodernizovaly stanici v Jakubčovicích nad Odrou

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) za 20 milionů korun zmodernizovala odkyselovací stanici v Jakubčovicích nad Odrou na Novojičínsku. Lidé v Jakubčovicích a Heřmánkách díky tomu budou mít kvalitnější pitnou vodu, nové odkyselovací filtry zvýšily účinnost úpravy její míry kyselosti pH.



Povodí Moravy chce upravit toky Jihlávky a Svratky

Státní podnik Povodí Moravy se letos na Vysočině chystá upravit tok Jihlávky v Prostředkovicích na Jihlavsku a obnovit původní koryto Svratky v Sedlišti u Jimramova. Jsou to akce s celkovými náklady okolo devíti milionů korun, které budou mít ekologický i vodohospodářský přínos.



Vyhodnocení povodňové situace z přelomu roku 2023/24

Český hydrometeorologický ústav pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. Kromě toho zpracovává významné povodňové události. Tato povodňová zpráva je shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu za období od 20. prosince 2023 do 7. ledna 2024.



Příroda a ekologie:



Nová expozice Galerie Slováckého muzea ukazuje ztvárnění krajiny v umění

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti otevřela novou expozici pojmenovanou Krajina, sem tam zvíře. Ukazuje ztvárnění krajiny v různých druzích umění. V budově galerie v Otakarově ulici si ji návštěvníci budou moci prohlédnout do konce příštího roku, sdělila ČTK mluvčí muzea Zuzana Hoffmannová.



Armáda chce více cvičit střelbu v bývalém vojenském prostoru Brdy

Armáda chce více cvičit střelbu v bývalém vojenském prostoru Brdy, který je od roku 2016 chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Do budoucna by měla využívat i další palebné pozice Přední Záběhlá a Padrť mimo prostor posádkového cvičiště Jince a jeho ochranného pásma. Přispívá to k zachování unikátních vřesovišť, zároveň vojáci potřebují víc prostoru pro výcvik, vyplynulo z informací generálního štábu a okolních obcí.



V Peru našli neznámý druh ještěra, pojmenovali jej po zpěvákovi Iron Maiden

Neznámý druh leguánovitého ještěra, nalezený v rezervaci v peruánské džungli, byl pojmenován na počest zpěváka britské heavymetalové skupiny Iron Maiden Bruce Dickinsona, uvedla agentura AFP s odvoláním na správu přírodních chráněných území Sernanp.



Šumavský národní park připravuje na letošek projekt s názvem Rok tlejícího dřeva

Šumavský národní park připravuje na letošek projekt s názvem Rok tlejícího dřeva. Chce tím upozornit na význam ponechávání popadaných stromů v lese. Šumavský národní park ponechává tlející dřevo na 44 procentech rozlohy území, řekl mluvčí parku Jan Dvořák.



Ovzduší a klima:



Cena emisních povolenek klesla nejníže od roku 2021

Cena evropských emisních povolenek se propadla na nejnižší hodnotu od roku 2021. Důvodem jsou obavy z recese a slabá poptávka ze strany energetického a průmyslového sektoru. Většina obchodníků očekává, že cena povolenek bude v krátkodobém horizontu nadále klesat.



Ostravské Eko-info centrum chystá pohádku o změně klimatu

Ostravská nezisková organizace Eko-info centrum (EICO) připravuje společně s ochotníky z Národního divadla Čkyně divadelní představení, které má informovat děti i dospělé o ochraně životního prostředí a změně klimatu. Projekt nazvaný Divadlo pro změnu bude obsahovat i interaktivní programy pro školy. ČTK to za organizátory řekl Pavel Pechoušek.



Lesnictví a zemědělství:



Jaká je role lesů v klimatickém systému a koloběhu vody?

Lesy, které pokrývají třetinu zemského povrchu, hrají klíčovou roli v ukládání uhlíku a koloběhu vody. V nové studii publikované v časopise Nature Communi­ca­tions přinášejí vědci ze Stockholmské univerzity a jejich zahraniční kolegové nové poznatky o komplexní roli, kterou lesy hrají v klimatickém systému a koloběhu vody. A zdá se, že se stále můžeme dozvědět něco nového.



Jihočeská univerzity otevírá doktorský program Zemědělství a technologie 4.0

Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevírá nový doktorský studijní program Zemědělství a technologie 4.0. Jde o první studijní program tohoto druhu v republice. Fakulta tím reaguje na současné trendy v zemědělství a potravinářství, které jsou stále více ovlivňovány moderními technologiemi a automatizací, informoval vedoucí marketingového oddělení školy Zbyněk Havelka.



Kůrovcová kalamita ve vojenských lesích podle státního podniku skončila

Kůrovcová kalamita v oblastech spravovaných Vojenskými lesy a statky (VLS) loni skončila. Objem těžby kůrovcového dřeva se v roce 2023 vrátil k běžnému stavu. V roce 2019 dosáhl až 425 000 metrů krychlových, kdežto loni bylo vytěženo asi 50 000 metrů krychlových kůrovcového dřeva. Státní firma VLS hospodaří převážně ve výcvikových prostorech Armády ČR na zhruba 126 000 hektarech lesní půdy, což odpovídá přibližně pěti procentům lesů v Česku.



Módní návrhářka spojila starost o rodinné hospodářství s ovcemi s módou

Mladá módní návrhářka Linda Havrlíková, která si vytvořila vlastní značku a vyrábí vlněné oblečení, spojila v životě starost o rodinné hospodářství s ovcemi v krajině pod Brdy s módou. Chov postupně upravila tak, aby vlna z ovcí byla využitelná k výrobě tkanin a oděvů a aby výroba byla udržitelná a ekologická. Pod jejíma rukama tak vzniká oblečení, které pochází z vlny českých ovcí, je prosté průmyslových chemikálií a na konci své životnosti je kompostovatelné, řekla na brněnských veletrzích mody Styl a Kabo.



Porosty modřínu v Nízkém Jeseníku mají podle vědců alpské geny

Porosty modřínu opadavého v Nízkém Jeseníku obsahují podle vědců výrazný podíl genetického materiálu alpského původu, což v budoucnu může ohrozit populaci této jesenické dřeviny. Nejvyšší míru alpských genetických příměsí odborníci zjistili v oblastech ležících mimo původní areál rozšíření jesenického modřínu a v běžných hospodářských lesích, sdělil Jan Řezáč z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jehož pracovníci genetickou variabilitu modřínů rostoucích v Nízkém Jeseníku zkoumali pomocí molekulárně genetických metod.



Napříč:



Evropa na pilu zatlačila fatálně. Studna povážlivě vysychá

Zdá se, že Evropa pro své zelené cíle udělá cokoliv. Včetně toho, že obětuje různá průmyslová odvětví, o která se mohla desítky let ekonomicky opírat a díky kterým došla k přesvědčení, že vlastně může všechno.



Čerstvá data: Turistický ruch v Českém Švýcarsku se v roce 2023 zotavoval

Návštěvnický ruch v turistické destinaci České Švýcarsko nabírá po koronavirové pandemii v letech 2020-2021 a rozsáhlém požáru v roce 2022 opět na síle. Vývoj potvrzují data ze sčítacích zařízení provozovaných správou národního parku a statistiky poskytované Českým statistickým úřadem. Obraz o intenzitě návštěvnického ruchu doplňuje také analýza dat od mobilních operátorů objednaná společně Správou Národního parku České Švýcarsko, Ústeckým krajem a městem Děčín.

