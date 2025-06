Monitoring průmyslové ekologie | 14. - 20. 6. 2025

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



Vláda navrhuje nová pravidla pro základní služby a jejich významnost

| Prumyslovaekologie.cz |

Návrh nařízení vlády o základních službách a kritériích významnosti je předkládán v souvislosti s návrhem zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně souvisejících zákonů k provedení § 10 odst. 2 zákona o kritické infrastruktuře.



MPO představuje Národní akční plán rozvoje flexibility pro efektivní řízení elektřiny

| Prumyslovaekologie.cz |

V souladu s požadavky Národního plánu obnovy byl zpracován Národní akční plán rozvoje flexibility, který navazuje na již dříve zpracovanou Zprávu o potřebě flexibility nefosilních zdrojů, která byla zhotovena v roce 2024.



Firmy v EU musí odhalit detaily smluv o ruském plynu, navrhne Evropská komise

| oEnergetice.cz |

Společnosti z členských států Evropské unie budou muset zveřejnit podrobnosti o svých dohodách týkajících se dovozu ruského plynu do EU.



Odpady:



Evropská pravidla pro baterie se mění. Nová klasifikace přináší větší bezpečnost

| Komunalniekologie.cz |

Evropská komise udělala důležitý krok směrem k bezpečnějšímu a efektivnějšímu nakládání s bateriemi. Nové rozhodnutí 2025/934 zásadně mění způsob klasifikace odpadních baterií v Evropské unii.



Obce musí třídit textilní odpad. Některé jsou naštvané, že mají platit, říká expert

| iDNES.cz |

V broumovské diakonii si umí poradit nejen s oblečením na charitu, ale také s materiálem, který už není nositelný. Denně jsou schopni zpracovat zhruba 25 tun textilu.



Policie navrhla obžalobu firmy AVE CZ. Škoda ze skládkových poplatků má činit 3,7 miliardy

| E15.cz |

Policie navrhla obžalovat odpadovou firmu kvůli neodvedení poplatků ze skládek. Kriminalisté uzavřeli vyšetřování s tím, že státu a obcím vznikla škoda ve výši 3,7 miliardy korun.



Praha prý spustila revoluci v třídění textilu. Až na to, že vypadá jako greenwashing

| Ekonews.cz |

Pod spojením „revoluce v třídění textilu“ se dá představit nová recyklační linka či novátorské řešení zpracování textilního odpadu. Ale portál s interaktivní mapou kontejnerů a charitativními obchody, kam použitý textil odevzdávat?



Buffett i Gates objevili tajemství investic do odpadu

| E15.cz |

Co jednomu nevoní, znamená pro jiného šanci vydělat. A to i pro klasické drobné investory, kteří se většinou primárně orientují třeba na voňavky typu technologických akcií. Odpadky ostatně zlákaly i největší legendy investičního světa.



Ovzduší:



ČHMÚ zveřejnil měsíční hodnocení klimatu, vody a ovzduší v Česku

| Prumyslovaekologie.cz |

ČHMÚ zveřejnil stručné souhrnné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší.



Vědci potvrdili, že ovzduší v Česku znečistily kanadské lesní požáry

| Novinky.cz |

Odborníci z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR detekovali na několika stanicích prudký nárůst znečišťujících látek v ovzduší. Jev byl v tuzemsku pozorován v pondělí 9. a v úterý 10. června. Jako zdroj potvrdili lesní požáry v Kanadě.



Energie:



Podíl obnovitelných zdrojů energie v EU dosáhl 24,6 %, cíl pro rok 2030 zůstává výzvou

| Prumyslovaekologie.cz |

Cíl udržitelného rozvoje Cíle udržitelného rozvoje 7 vyzývá k zajištění dostupné, spolehlivé a udržitelné energie pro všechny, včetně zvýšení energetické účinnosti, podílu obnovitelných zdrojů a diverzifikace energetického mixu.



Odborníci debatovali o budoucnosti energetických standardů budov

| Prumyslovaekologie.cz |

V Poslanecké sněmovně se uskutečnil odborný seminář věnovaný implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov. Zástupci různých sektorů státní správy i stavebního oboru debatovali o aktuálním stavu a budoucnosti EPBD v českém prostředí.



V Dětmarovicích rychle roste nová nízkoemisní teplárna za 2 miliardy. Od příštího roku dodá teplo do Bohumína a Orlové

| Komunalniekologie.cz |

ČEZ staví nízkoemisní zdroj pro centrální dodávku tepla do Orlové a Bohumína. Hotová je regulační stanice, rozvody v areálu, probíhá instalace efektivních zdrojů na plyn a biomasu.



Elektřina z čpavku? Japonsko věří v budoucnost zeleného paliva

| oEnergetice.cz |

Japonsko i nadále počítá s významným rozvojem využití "čistého" čpavku v průmyslu i energetice, a to včetně přímého spalování v elektrárnách. Podle tamního ministerstva bude však třeba vyřešit mimo jiné nákladový rozdíl mezi tímto palivem a tradičními fosilními palivy.



Je to budoucnost energetiky? EU chce rozjet projekty v oboru jaderné fúze

| Ekonomickydenik.cz |

Přineseme energii Slunce k nám na Zemi. S tímto vzletným heslem se Evropská komise pouští do podpory perspektivního oboru termonukleární fúze s cílem získat nový zdroj čisté energie. Komise nyní začíná pracovat na strategii pro jadernou fúzi.



Voda:



O podporu projektů na vodovody, čističky odpadních vod i kanalizace je na Vysočině zájem

| Komunalniekologie.cz |

Obce, svazky obcí, družstva nebo spolky podaly 73 žádostí do krajského dotačního programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2025 s požadavky o bezmála 24 milionů korun.



V Poodří skončila rozsáhlá obnova rybníků a mokřadů v přírodní rezervaci Kotvice

| Komunalniekologie.cz |

V přírodní rezervaci Kotvice v CHKO Poodří skončily po více než roce stavební práce. Revitalizací rozsáhlého území a obnovou vodního režimu se zlepšily podmínky pro hnízdící a migrující ptáky, obojživelníky a další živočichy.



Voda v Kamencovém jezeře brání díky vysokému obsahu kamence růstu řas a sinic

| Ekolist.cz |

Kamencové jezero v Chomutově vstoupilo do nové sezony s novými moly, upravenými kabinkami i novými elektrozásuvkami. Voda v jezeře má vysoký obsah kamence, který brání růstu řas a sinic, a proto zůstává většinou čistá i v tropických dnech.



Hygienici vyrazili na jezera znečištěná po povodni, vodu podrobili přísným testům

| iDNES.cz |

Je v pořádku a bezpečná. Voda v jezerech, která loni na podzim vyplavila povodeň, prošla všemi potřebnými testy.



Dotace:



Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo na 260 žádostí v programu Živel 1 a začíná vyplácet první peníze

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo pro místní začíná vyplácet první prostředky z programu Živel 1 na obnovu majetku samospráv po povodních ze září 2024. Další peníze obdrží zasažené obce v průběhu druhého červnového týdne.



Moravskoslezský kraj si umí „sáhnout“ na evropské peníze. I díky nim se mění před očima

| Komunalniekologie.cz |

Vytvořit co nejvíce kvalitních rozvojových projektů a získat co nejvíce evropských peněz na jejich realizaci – to je cíl politické reprezentace Moravskoslezského kraje. A daří se ho plnit.



Životní prostředí a ekologie:



Vědci z PřF analyzují data z elektromobilů. Pomáhají zvyšovat efektivitu a porozumět udržitelné dopravě

| Prumyslovaekologie.cz |

Technologická platforma KMA působící na Přírodovědecké fakultě UP se zaměřila na jednu z klíčových výzev současnosti – efektivní a udržitelnou elektromobilitu.



Moravskoslezský kraj a Teva chtějí přispět ke zlepšování životního prostředí

| Komunalniekologie.cz |

TEVA a Moravskoslezský kraj uzavřely dobrovolnou dohodu na úseku ochrany životního prostředí, kterou se zavazují k aktivitám nad rámec zákonné legislativy, aby přispěly ke zlepšování životního prostředí v regionu.



Zlínský kraj přispěje na obnovu biotopů, kde žije vzácný motýl bourovec trnkový

| Ekolist.cz |

Zlínský kraj finančně přispěje na obnovu biotopů v regionu, které jsou domovem nočního motýla bourovce trnkového. V celé Evropě je ohrožený vyhynutím.



Rozpoznejte nekalé praktiky, nenechte se nachytat na greenwashing

| iDNES.cz |

Za greenwashing označujeme takové praktiky firem, které zneužívají starostlivost společnosti o životní prostředí a formou slibů o jeho vylepšování se snaží získat větší sympatie pro svou značku a prohloubení důvěry u spotřebitelů.



Průmysl:



Průmyslová výroba v EU v dubnu klesla, v Česku ale její růst zrychlil

| Ceskenoviny.cz |

Průmyslová výroba v Evropské unii v dubnu meziměsíčně klesla o 1,8 procenta po březnovém nárůstu o 1,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil statistický úřad Eurostat.



Celní válka dopadá na automobilový průmysl. Chybí čipy i magnety

| TN.cz |

Automobilový průmysl v posledních letech zažívá obrovskou krizi. Výrobci aut se musejí potýkat s jedním problémem za druhým. Kromě chybějících součástek také s potížemi v logistice nebo americkými cly.

