Monitoring průmyslové ekologie | 14. - 20. 1. 2023

MONITORING 14. - 16. 11. 2023



Legislativa:



Připomínky: Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Materiál se předkládá na základě úkolu obsaženého v Plánu legislativních prací vlády na rok 2023.



Odpad:



Kromě spalování odpadů se do EU ETS patrně dostane i skládkování

V prosinci dosáhla Rada EU a Evropský parlament předběžné politické dohody k revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Uhlíkové clo se bude nově vztahovat i na sektory, které do systému dosud nespadaly.



Právník radí: Kdo platí za přistavení kontejneru na odpad

Město svou vyhláškou o systému nakládání s odpady určuje místa k soustřeďování SKO i všech druhů separovaných odpadů. Provozuje i sběrný dvůr, kam lze odevzdat objemný odpad. Jeho občan si však objednal u technických služeb kontejner, který nechal odvézt na skládku a požadoval uhrazení nákladů městem v rámci poplatku za využívání obecního systému.



Silnice s příměsí plastu v Indii

Každý den na cestě do Nového Dilí přejede nespočet aut po tunách plastového odpadu. Na jednom kilometru tak přejede řidič zhruba tunu takového odpadu. Není to ale žádná cesta skládkou, je to příjemná, tichá a čistá jízda po odpadu, který není pouhým okem vidět. Silnice s příměsí plastu v Indii se jeví jako dobrá možnost využití tohoto materiálu.



Lesnictví a zemědělství:



Liberecký kraj opět podpoří projekty pro zlepšení životního prostředí a zemědělství

V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje mohou zájemci do konce letošního února žádat o dotace na ekovýchovu, ochranu přírody, předcházení vzniku odpadů, včelařství a lokální zemědělskou produkci. Kraj pro ně připravil celkem 8,75 milionu korun.



Blíží se vyhlášení dalšího ročníku soutěže Pestrá krajina

Ve středu 18. ledna 2023 se v aule České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) uskuteční vyhlášení výsledků již pátého ročníku soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Pestrá krajina.



O Americkou zahradu se společně starají lesníci, ochránci přírody i občané

Dohodu o společné péči o národní přírodní památku Americká zahrada na Klatovsku v Plzeňském kraji podepsali v pátek 13. ledna zástupci státního podniku Lesy České republiky (Lesy ČR), Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) České republiky a Městyse Chudenice.



Ministerstvo zemědělství: Reakce na tiskovou zprávu Hnutí DUHA k plnění vládních slibů o ekologii

Ministerstvo zemědělství považuje ekologické organizace za své partnery a oceňuje, že Hnutí Duha ve své tiskové zprávě uznalo, že vláda udělala v ekologických tématech posun k lepšímu. To je i záměrem Ministerstva zemědělství (MZe), proto podrobněji rozvádíme některé kroky, které za poslední rok MZe udělalo pro zlepšení stavu našich půd, vod, lesů a celkově krajiny a reagujeme na některé výhrady, které Hnutí DUHA k dosavadní činnosti MZe mělo.



Farma Povodí Odry v Kružberku na Opavsku chová pstruhy s masem podobným lososům

Státní podnik Povodí Odry vyprodukuje ročně přes 100 tun pstruhů. Okolo 80 tun připadá na pstruží farmu nacházející se pod hrází přehrady Kružberk na Opavsku, která kromě klasických duhových pstruhů chová i takzvané "lososové" pstruhy. Jsou podstatně větší a díky speciálnímu krmivu mají maso podobné lososům. ČTK a Právu to řekl vedoucí rybného hospodářství Povodí Odry Ivo Jedlička.



Energetika:



Polsko chce postavit jadernou elektrárnu u Baltského moře, mnozí protestují

Velké sklenice se sušenými hřiby stojí na zelených kachlových kamnech. Francouzskými okny jídelny se Joanna Zwierzchowská dívá na sněhem pokrytou pomořanskou krajinu. „Toto je moje oáza,“ říká 51letá obchodnice, která v Gdaňsku provozuje cestovní kancelář. Jenže idyla je ohrožena. Dům Zwierzchowské totiž stojí ve Slajszewu, vesnici na polském pobřeží Baltského moře.



Lidé v Pteníně na Plzeňsku se vyslovili proti stavbě větrných elektráren

Obyvatelé obce Ptenín na Plzeňsku se v místním referendu vyslovili proti záměru stavby větrných elektráren v katastru obce. Referendum je platné a závazné. Hlasování ale bylo těsné, vyplývá ze zápisu o referendu, který obec zveřejnila na své úřední desce.



V Horní Řasnice v referendu odmítli větrné elektrárny, projekt tím ale nekončí

Obyvatelé z Horní Řasnice u Frýdlantu na Liberecku v místním referendu těsnou většinou odmítli spolupráci s firmou W.E.B Větrná energie, která plánuje v této oblasti výstavbu devíti větrných elektráren. V referendu hlasovalo 114 ze 188 voličů, jeden odevzdaný hlas byl neplatný. Pro ukončení spolupráce bylo 60 lidí, tedy zhruba 53 procent hlasujících. O výsledku referenda dnes ČTK informoval starosta obce Radek Haloun.



Nové Strašecí chce využít solární energii pro provoz ČOV

Nové Strašecí na Rakovnicku chce využít solární energii pro provoz čistírny odpadních vod (ČOV), investice by se městu měla vrátit do pěti let. Město chce využít dotace. Instalace solárních panelů na střechu provozní budovy čistírny by se mohla uskutečnit letos, v příštích letech by panely mohly být i na dalších městských budovách.



Vídeň si bude vyrábět vlastní zelený vodík. Pro autobusy, elektrárnu i průmysl

Vídeň zahájila stavbu prvního městského zařízení na elektrolýzu, v němž chce od letošního léta začít produkovat zelený vodík. Denně může vyrobit až 1 300 kilogramů. Chce je využít pro vodíkové autobusy, v městské plynové elektrárně, ale také nabídnout surovinu soukromým subjektům z oblasti dopravy, logistiky i průmyslu. Vše je součástí městské vodíkové strategie a přechodu na uhlíkovou neutralitu do roku 2040. Informuje o tom zahraniční kancelář města Vídně.



E.ON dokončil výstavbu 50 AC dobíjecích stanic pro elektromobily v osmi krajích České republiky

V roce 2020 začala společnost E.ON s výstavbou veřejných AC dobíjecích stanic v rámci Operačního programu Doprava. Po třech letech tak vzniklo v osmi krajích České republiky 50 veřejných pozvolných dobíječek za téměř 16 milionů korun. Nejvíce jich stojí na území jižních Čech, a to více než polovina. U těchto stanic už dobilo své elektromobily několik tisíc uživatelů.



Ohrožují vysoké ceny energií fungování pracovišť Akademie věd ČR?

Ceny energií lomcují Českem už od loňského roku. Bezprecedentní situace se citelně dotkla také Akademie věd ČR. Jak se vyrovnávají s energetickou krizí jednotlivá pracoviště? Jak se zvýší náklady na energie v letošním roce? Jakou finanční zátěž představovaly poplatky dodavateli poslední instance?



Voda:



SFŽP aktualizoval Zjednodušený finanční model na verzi 2.1

SFŽP ČR informuje příjemce podpory u vodohospodářských projektů, předložených do Operačního programu Životní prostředí nebo Národního programu Životní prostředí, že byla na webu OPŽP zveřejněna aktualizovaná verze Zjednodušeného finančního modelu na verzi 2.1 (ZFM v2.1) určeného pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.



Dotace na boj s dopady sucha

Zadržení vody v krajině, péče o zeleň, zmírnění dopadů klimatických změn, stabilizace retenční schopnosti krajiny - ani v letošním roce nevzdává kraj svoje úsilí za zmírnění dopadů sucha na jižní Moravu.



Připomínáme: Seminář ke kvalitě recyklovaných odpadních vod

Asociace pro vodu ČR (CzWA) a odborné skupiny Čištění a recyklace městských odpadních vod Biologie vody zvou zájemce na odborný seminář „Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou“, který se uskuteční ve středu 1. Února 2023 v Konferenčním centru Sázava, Chemická 952 148 00 Praha 4 – Kunratice.



Uzávěrka přihlášek na konferenci VOD-KA je 31. ledna

Uzávěrka přihlášek na Mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-kanalizace (VOD-KA) se blíží – termín je 31. ledna letošního roku. Výstava proběhne ve dnech 23. – 25. května 2023 v areálu pražského výstaviště v Letňanech.



Na Žďársku vrátí povodí úsek řeky Svratky pod Herálcem do původního koryta

Na Žďársku v tomto roce Povodí Moravy dokončí úpravy na dvou úsecích řeky Svratky skoro za 34 milionů korun. V Herálci opraví protipovodňové zdi a řeku pod obcí vrátí do původního koryta. Tok Svratky se tam z původních 1550 metrů prodlouží téměř o kilometr.



Ochránci přírody letos dokončí obnovu dvou rybníků u Trhové Kamenice

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dokončí letos v přírodní památce Trhovokamenické rybníky revitalizaci za 94 milionů korun, která se týká vodních ploch i jejich okolí. Podle ochránců přírody to je cenné území s chráněnými druhy ptáků, obojživelníků a rostlin. Rybníky Velká Kamenice a Mlýnský (Loch) ale byly zanesené sedimenty, ve špatném technickém stavu byly u obou rybníků hráze, řekl ČTK Václav Hlaváč, ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy, která se o toto území stará.



Tokio trvá na vypuštění kontaminované vody z Fukušimy do moře, začne do léta

Kontaminovaná voda z jaderné elektrárny Fukušima, kterou v roce 2011 poničilo zemětřesení a cunami, bude "od jara nebo od léta" postupně vypouštěna do moře. Oznámila to dnes japonská vláda, která chtěla s projektem původně začít už na jaře a dnešní oznámení tak naznačuje odklad. Informovaly o tom zahraniční agentury.



Příroda a ekologie:



Plzeňský kraj má dotační program Zdravá krajina, zlepší životní prostředí

Plzeňský kraj vyhlásil nový dotační program Zdravá krajina. Má zlepšit životní prostředí regionu. Pro letošek na něj vyčlenil šest milionů korun. Je rozčleněn do tří titulů zaměřených na výsadbu dřevin, zadržování vody, ochranu druhů i jejich rozmanitost a ochranu biotopů a ošetření významných stromů.



Delfíni podle studie křičí, aby přehlušili hluk, který v mořích způsobuje člověk

Každý někdy zažil frustraci, když se snažil vést rozhovor v hlasité hospodě nebo restauraci. Vědci nyní prokázali, že podobný scénář znají i delfíni, kteří na sebe v hlučném prostředí "křičí", aby se dorozuměli. Výzkum posílil obavy z dopadů hluku, který vytvářejí lidé, na mořské živočichy. Například kytovcům totiž ztěžuje komunikaci a spolupráci,



Referendum v pražských Řeporyjích je závazné, lidé novou zástavbu odmítli

Referendum v pražských Řeporyjích je závazné, hlasovalo v něm přes 50 procent obyvatel. Starosta Petr Novotný (ODS) ČTK řekl, že většina hlasovala "ano" v odpovědi na otázku, zda by městská část měla podniknout veškeré kroky proti výstavbě bytových domů v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí. Referendum si svými podpisy vymohli místní obyvatelé, kteří s projektem nesouhlasí a iniciovali i petici.



Východočeské muzeum v Pardubicích vydalo atlas o přírodě na zámeckých valech

Procházku po zámeckých valech v Pardubicích mohou návštěvníci absolvovat s novou přírodovědnou publikací, kterou vydalo Východočeské muzeum. Na valech žije přes 200 druhů rostlin, více než 70 druhů obratlovců a několik tisíc bezobratlých druhů živočichů.



Věda a výzkum:



František Mach: Naše čerpadlo má ambice zamířit do vesmíru

František Mach, který vede výzkumnou skupinu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, společně se svými kolegy Vojtěchem Skřivanem a Ondřejem Sodomkou vyvinuli magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo, za které obdrželi 1. místo na Transfera Technology Day 2022. Jeho potenciál spatřují v medicíně i ve vesmírném průmyslu.



Vědci z CEITEC Masarykovy univerzity popsali rozdíly v působení toxického kadmia

Autorský tým z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity popsal rozdíly v působení toxického kadmia u modelových rostlin tabáku a huseníčku. Výsledky naznačují potřebu na míru šitých přístupů pro bezpečné a udržitelné pěstování rostlin. Výsledky jejich výzkumu publikoval prestižní mezinárodní odborný časopis Journal of Hazardous Materials.



V Plzni vznikl spojením tří oborů nový postup pro výrobu protézy ruky

Spojení tří různých oborů na třech různých fakultách Západočeské univerzity v Plzni ukázalo nové možnosti výroby zevního lůžka na myoelektrickou protézu ruky. Interdisciplinární mezinárodní projekt, na němž plzeňský tým spolupracoval s kolegy a kolegyněmi z Technické vysoké školy Deggendorf, prověřil 3D tisk jako metodu pro výrobu protézy ruky a ukázal nové možnosti designového a technického zpracování.



Průmysl:



Nová iniciativa pomůže Ukrajině s obnovou energetické infrastruktury

Rusko již celé měsíce masivně bombarduje energetickou infrastrukturu Ukrajiny s cílem odstřihnout přístup k teplu, světlu či vodě a tím demoralizovat ukrajinské obyvatelstvo. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spouští ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny iniciativu na pomoc s obnovou ukrajinských energetických zařízení. MPO v rámci inciativy využije zájmu, které vzbudily energetické mikiny během poslední Rady ministrů pro energetiku v rámci českého předsednictví.

