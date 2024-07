Monitoring průmyslové ekologie | 13. - 19. 7. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 13. – 15. 7. 2024



Věda a výzkum:



Farmaceutická fakulta UK má projekt za půl miliardy korun

| Vedavyzkum.cz |

„Těším se na to a opravdu se nebojím. Z předchozích, rovněž mnohamilionových projektů na fakultě vím, že máme skvělé lidi, kteří mají rádi vědu a umí ji dělat na špičkové úrovni,“ říká k téměř půlmiliardovému projektu NetPharm jeho garant, profesor Petr Pávek z Katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.



Tomáš Mikolov: Amerika inspiruje, nechci ji ale lakovat na růžovo

| Vedavyzkum.cz |

Slavným po celém světě se stal český vědec Tomáš Mikolov po působení ve firmách Microsoft, Google a Facebook. Svých největších objevů v oboru umělé inteligence ale dosáhl ještě jako student na Vysokém učení technickém v Brně. Už před patnácti lety výrazně pohnul s vývojem neuronových jazykových modelů, které dnes všichni znají díky chatbotům jako ChatGPT.



Příroda a ekologie:



Vysočina se pyšní vzácnou přírodou. V Rašeliništi Pod Trojanem najdeme vzácné mokřadní ostřice, suchopýr i vachtu

| Komunalniekologie.cz |

Kraj Vysočina se snaží chránit a udržovat svou přírodu tak, aby v ní našli útočiště i vzácní a někdy ohrožení zástupci z fauny a flóry.



MŽP spustilo záchranný program pro raka kamenáče

| Nase-voda.cz |

V České republice se vyskytuje šest druhů raků, pouze dva z nich jsou však původní. Jedná se o raka říčního a raka kamenáče. Rak kamenáč je vzácnější, jeho početnost výrazně klesá a bez aktivní péče o místa, kde dosud žije, hrozí úplné vymizení tohoto korýše z naší přírody.



Ekologicky významné prvky (krajinné prvky) jako součást ekologické sítě

| Ekolist.cz |

Ekologickou síť v České republice tvoří soustava velkých jádrových území (chráněných území, biocenter) vzájemně propojených cestami (biokoridory) či nášlapnými kameny. Je to tedy prostorově propojená síť krajinných prvků, která zajišťuje uchování nebo zlepšení stavu populací druhů a biotopů, a tím i zdraví ekosystémů a v nich probíhajících procesů, zásadně posiluje rezistenci a rezilienci krajinné struktury a udržitelnost obnovitelných přírodních zdrojů v době probíhající klimatické změny.



Ochránci přírody v Brně vyzvali lidi k trhání dalších invazních rostlin

| Ekolist.cz |

Brněnští ochránci přírody z Rezekvítku vyzvali lidi, ať si domů či blízkým natrhají další invazní rostliny, které přes léto ve volné přírodě kvetou. Jde například o severoamerické astřičky. Lidé jejich trháním prospějí přírodě, invazní rostliny totiž vytlačují původní druhy. Ochránci o tom informovali na svém webu.



U Českých Budějovic by mohl vzniknout přírodní park Údolí Rudolfovského potoka

| Ekolist.cz |

Poblíž Českých Budějovic by mohl vzniknout přírodní park Údolí Rudolfovského potoka. V lokalitě o rozloze přibližně 13 hektarů žijí vzácní živočichové a rostou chráněné rostliny. Území se nachází na katastrech obcí Rudolfov, Jivna a Hlincové Hory na Českobudějovicku. ČTK to řekl Jaroslav Valevský, předseda spolku Náš domov, který o vznik parku usiluje.



Planeta čelí trojité krizi a pronásledování ekologických aktivistů se zhoršuje

| Enviweb.cz |

Na půdě spojených národů se jedná o právu na zdravé životní prostředí. Žijeme v době trojí planetární krize. Změny klimatu, toxické znečištění a mizení rozmanitosti přírody se zostřují a jejich projevy vnímáme po celém světě. Spolu s tím přibývá případů pronásledování ekologických aktivistů a pokusů znemožnit poškozeným místním komunitám bránit své životní prostředí. Minulý týden právě o tom jednala konference států takzvané Aarhuské úmluvy na půdě OSN v Ženevě.



Odpady a recyklace:



Berlín během fotbalu uspořil dva miliony jednorázových kelímků a talířů

| Ekolist.cz |

Berlínská fan zóna pro vrcholící fotbalové mistrovství Evropy díky opakovaně využitelnému nádobí uspořila dva miliony jednorázových obalů nápojů a potravin. Německá ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH) pořadatele a představitele metropole za klimaticky šetrný přístup ocenila a dala je Evropské fotbalové unii (UEFA) za příklad.



Kralovice na Plzeňsku zrekultivovaly bývalou skládku. Je tam trávník

| Ekolist.cz |

Kralovice na severním Plzeňsku dokončily po dvou letech zhruba za 20 milionů korun rekultivaci bývalé městské skládky komunálního odpadu na okraji města. Skládka už byla plná a uzavřená. Na čtyřhektarové ploše vznikl trávník, 30 let se tam nesmí nic stavět.



Ovzduší a klima:



Nanoshluky mědi zařídí elektrokatalýzu oxidu uhličitého na metan

| Nase-voda.cz |

Přeměna oxidu uhličitého na metan mohla paradoxně pomoci úsilí zvládnout oteplování klimatu. Jak informuje populárně-naučný portál osel.cz, jde o novou metodu elektrokatalýzy s využitím nanoshluků mědi jako velmi účinného katalyzátoru.



Energetika:



Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v ČR

| Prumyslovaekologie.cz |

Zprávy o pokroku slouží ke sledování plnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování energetické účinnosti v období do roku 2030.



Rekordní půlrok! ERÚ udělil za protispotřebitelské praktiky pokuty za 12 milionů korun

| Prumyslovaekologie.cz |

Energetický regulační úřad (ERÚ) tvrdě trestá protispotřebitelské praktiky dodavatelů a zprostředkovatelů. Jen za prvních letošních šest měsíců jim udělil výrazně vyšší pokuty než za celý loňský rok! V součtu se sankce vyšplhaly na 12 milionů korun, což je rekord za více než dvacetiletou existenci úřadu.



Německo uspořádá první aukce na plynové elektrárny připravené na vodík

| Oenergetice.cz |

Německá vláda minulý týden schválila strategii pro elektrárny jako součást balíčku hospodářského růstu. Realizuje se tak dohoda, které bylo dosaženo s koaličními lídry v únoru letošního roku a která byla koordinována s Evropskou komisí. Německo vypíše aukce na celkem 12,5 GW instalovaného výkonu elektráren a 500 MW skladovacích zařízení.



Importy energetických komodit do EU nadále klesají

| Oenergetice.cz |

Evropská unie dovezla za první čtvrtletí letošního roku energetické komodity v hodnotě 95,5 mld. eur a objemu 183,8 mil. tun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 se jedná o pokles o 26,4 % z pohledu hodnoty a 10,4 % z pohledu objemu.



Pavel v USA řešil možné zdroje dodávek ropy a plynu s energetickými firmami

| Oenergetice.cz |

Houston (USA) 13. července (zvláštní zpravodaj ČTK) – Český prezident Petr Pavel se v americkém Houstonu v pátek setkal se zástupci energetických společností. Diskutovali o možnostech alternativních zdrojů dodávek ropy a plynu z neruských zdrojů, řekl novinářům na místě.



Německo plánuje radikální změny ve schématu podpory OZE

| Oenergetice.cz |

Německá vláda se shodla na provedení radikálních změn ve schématu podpory tamního rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE). Stejně tak byly odsouhlaseny změny v podpoře konvenčních elektráren, resp. elektráren spalujících zemní plyn. Ty jsou a budou nutné k tomu, aby vyrovnávaly nabídkovou stranu trhu vzhledem k proměnlivému výkonu či výrobě OZE.



Lesnictví a zemědělství:



Případů eroze půdy je letos už více než za celý loňský rok

| Nase-voda.cz |

Případů eroze zemědělské půdy je letos už více než za celý loňský rok. Za polovinu letošního roku eviduje portál státního Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy asi 270 erozních událostí, kdežto loni jich bylo 238 za celý rok.



V ČR roste pomalu zájem o agroturistiku. Přibývají i zařízení nabízející venkovský pobyt

| Ekolist.cz |

V Česku přibývá agroturistických zařízení, která nabízejí dovolenou zaměřenou na venkovský pobyt. V současnosti mohou lidé vybírat zhruba mezi 1000, vyplývá z odhadu Svazu venkovské turistiky a agroturistiky. Státní agentura CzechTourism uvedla, že venkovský turismus preferují téměř dvě procenta návštěvníků během pobytu v Česku. K většímu rozvoji ale podle svazu chybí dlouhodobá programová a finanční podpora.



Průmysl a obchod:



Průmysl se vyjádřil k návrhu novely zákona o výrobcích s ukončenou životností

| Prumyslovaekologie.cz |

Svaz průmyslu postrádá návrh změny na zlepšení v oblasti provozování kontinuálních systémů.



Napříč:



Karlovarský kraj dominuje na mezinárodním jednání uhelných regionů

| Komunalniekologie.cz |

Karlovarský kraj si nadále intenzivně drží pozici klíčového hráče na poli vyjednávání o finanční podpoře uhelných regionů Evropy. Prokazuje to i na jednání již 5. ročníku Výročního politického dialogu uhelných regionů, který se právě v těchto dnech koná ve slovinském Velenje. Před rokem tuto akci hostil Karlovarský kraj v Karlových Varech, kde také vzniklo „Karlovarské prohlášení uhelných regionů“, jež podepsalo 22 signatáři z 11 regionů Evropy. A právě témata prohlášení a budoucnost uhelných regionů zcela ovládají dvoudenní jednání.



Fotosoutěž Evropské agentury pro životní prostředí: Urban Treasures 2024

| Enviweb.cz |

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) i v letošním roce vyzývá k představení Vašeho fotografického nadání - tentokrát zve k účasti všechny ,,hledače pokladů". Na cestách po městě zachyťte pozitivní a inspirativní zelené okamžiky, které nám dělají radost a dávají nám naději pro udržitelnější zítřky - takové, kde města a obce nejsou jen betonovými sítěmi, ale jsou živými ekosystémy, kde jednotlivé čtvrtě vzkvétají jako ekologické ráje. Letošní fotosoutěž EEA Urban Treasures vybízí k zamyšlení nad tím, jak můžeme budovat ekologičtější a k životu přívětivější čtvrti.

MONITORING 16. 7. 2024