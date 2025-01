Monitoring průmyslové ekologie | 11. - 17. 1. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 11. – 13. 1. 2025

Energetika:

Rok 2024 pro fotovoltaiku: rozvoj, ale i promarněný potenciál

| Prumyslovaekologie.cz |

Uplynulý rok byl pro obor fotovoltaických elektráren (FVE) v ČR v mnoha směrech přelomový. Typický je velký útlum u realizací FVE na rodinných domech. Obecně lze říci, že kdo měl zájem o fotovoltaiku, ten si ji pořídil v období vysokých cen elektřiny. Zdánlivě podobná je situace u velkých fotovoltaických elektráren s přímou dodávkou elektřiny do distribuční sítě, kde je realizace aktuálně téměř nemožná.

Karlovarský kraj pokračuje v zavedeném systému centrálního nákupu energií na burze PXE

| Komunalniekologie.cz |

V závěru roku 2024 proběhla poslední fixace na komoditní burze Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE) pro nákup zemního plynu a elektrické energie na rok 2025. Do společného nákupu byly tradičně zařazeny příspěvkové organizace Karlovarského kraje a také obce a jejich organizace, které o společný nákup projevily zájem.

Kolik reálně vyrobí FVE v prosinci a jak to vlastně vypadá za celý rok

| Oenergetice.cz |

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.Mnozí tvrdí, že FVE v zimě v podstatě nic nevyrobí a přes léto generuje pouze nepotřebné přebytky. Pojďme se tedy podívat, jak toto „nic“ reálně vypadá.

Bidenova vláda uvalila sankce na ruské ropné firmy i flotilu tankerů

| Oenergetice.cz |

Vláda končícího amerického prezidenta Joea Bidena dnes uvalila další sankce na ruský energetický sektor, který podle Washingtonu poskytuje Moskvě největší zdroj financování agrese proti Ukrajině. Postihy se vztahují na velké ruské ropné společnosti, stejně jako na takzvanou stínovou flotilu tankerů přepravujících ruskou ropu.

Jaderná energetika v roce 2024, část 1: Klíčový rok pro Česko

| Oenergetice.cz |

V letošním roce proběhla v České republice klíčová rozhodnutí o dalším rozvoji jaderné energetiky. Japonsko se rozhodlo pro návrat k intenzivnímu rozvoji v této oblasti. V Číně se rozvoj jaderných zdrojů stále zrychluje. I v Evropě se renesance v jádře probouzí, a dokonce i němečtí politici začínají měnit názor. Blíží se nasazení malých modulárních reaktorů.

Vláda projedná studii stavby v Dukovanech, počítá s 10 tisíci novými obyvateli

| Oenergetice.cz |

Vláda ve středu projedná výsledky socioekonomické studie k připravované výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. Podle studie bude nutné region připravit na téměř 10.000 nových obyvatel, pro něž může chybět až 3000 bytů a také kapacity lékařů. Do budoucna by projekt měl zvýšit příjmy obcí a zaplnit dosud málo využívané školy. Vyplývá to z výsledků studie.

Příroda a ekologie:

Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí láká i návštěvníky ze zahraničí

| Ekolist.cz |

Novou expozici Muzea Krkonoš ve Vrchlabí za uplynulý rok navštívilo 43 584 lidí a za celou dobu jejího fungování, tedy od listopadu 2023 celkem přes 49 580 návštěvníků. Průměrná týdenní návštěvnost byla téměř 840 lidí týdně. Zahraniční návštěvníci tvoří do 20 procent z celkového počtu. První rok provozu muzea potvrdil naději Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), že muzeum návštěvníky zaujme a bude je bavit.

Další úspěchy v záchraně severního bílého nosorožce: Pět nových embryí a prestižní ocenění

| Ekolist.cz |

Projekt BioRescue vyvíjí přelomové metody a technologie asistované reprodukce (aART) pro záchranu ohrožených druhů zvířat, zejména nosorožců. Nyní získal tým BioRescue významné ocenění za článek ve vědeckém časopisu Reproduction. Ten v říjnu 2023 shrnul dosavadní průběh odebírání oocytů (OPU) od posledních dvou samic nosorožce bílého severního a laboratorní oplodnění (IVF). Popsal, že postup je pro dárkyně zcela bezpečný a vede ke vzniku životaschopných embryí. Uznání práce týmu přichází v době, kdy BioRescue oznamuje úspěšné vytvoření dalších 5 embryí z oocytů získaných od samice Fatu.

Miroslav Bobek: Velký příběh malého motýlka

| Ekolist.cz |

Badatelé v minulém roce opět popsali dlouhou řadu pro vědu dosud neznámých rostlin a živočichů. A zcela jistě nejpřekvapivější byl příběh popisu doposud neznámého druhu motýla, který započal v obývacím pokoji rodinného domu v britském městě Port Talbot.

Nové a úsporné technologie budou tento rok hlavními tématy výstav Země živitelka a Hobby

| Ekolist.cz |

Agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích se v tomto roce více zaměří na moderní technologie v zemědělství, bude mít podtitul Nová éra zemědělství. Výstava Hobby určená pro zahrádkáře a kutily bude klást důraz na energické úspory a ekologické zdroje energie. Mimo tyto velké hlavní výstavy se chce výstaviště prezentovat jako prostor pro různé akce a kongresy, kterých je tam ročně od 50 do 60. Plány na tento rok představili zástupci Výstaviště České Budějovice.

Záchranná stanice v Praze loni přijala 6790 zvířat, meziročně více

| Ekolist.cz |

Pracovníci Záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy loni přijali 6790 živočichů, což je o 1050 více než v roce 2023. ČTK to sdělila Petra Fišerová, mluvčí městské organizace Lesů hlavního města Prahy (LHMP), která stanici provozuje. Zvířata se do stanice dostávala nejčastěji kvůli zranění, často v souvislosti s vydatnými dešti loni v září. Nejvíce stanice za loňský rok přijímala ptáky, kteří tvořili tři čtvrtiny přijatých živočichů.

The Guardian: Severní moře zažívá pozvolný návrat ryb, velryb a plejtváků

| Enviweb.cz |

Křídové útesy, mořské louky a mělké vody Severního moře jsou domovem pestrého podmořského světa. Staletí nadměrného rybaření, znečišťování, klimatických změn a narušování terénu, ve kterém lidé pátrali po ropě a zemním plynu, však zapříčinily úbytek řady živočichů. Přesto je podle vědců důvod k opatrnému optimismu. Velryby, plejtváci a tuňáci se totiž začínají do Severního moře v malých počtech vracet, píše server The Guardian.

Věda a výzkum:

Nový ERIC s českou účastí buduje nejvýkonnější pozemní gama observatoř

| Vedavyzkum.cz |

Evropská komise formálně ustavila Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory European Research Infrastructures Consortium), CTAO ERIC). CTAO ERIC vybuduje a bude provozovat největší a nejvýkonnější pozemní observatoř na světě v oblasti vysokoenergetické gama astronomie a představuje tím významný milník pro fyziku astročástic.

Gender pay gap v TA ČR je 3,3 % v neprospěch žen, liší se hlavně v kategorii 30 – 49 let

| Vedavyzkum.cz |

Spravedlivé odměňování žen a mužů ze strany zaměstnavatele je jedním z důležitých ukazatelů jeho rovného zacházení se zaměstnanci. TA ČR věnuje tomuto aspektu pozornost dlouhodobě, přičemž využívá nástroje Logib, který byl vyvinut ve Švýcarsku. Jeho uzpůsobení pro české prostředí bylo zajištěno Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI.

Měření materiálů jako stupňů u piva. Jan Kuneš a jeho výzkum pevných látek

| Vedavyzkum.cz |

Jan Kuneš nastoupil před rokem jako mimořádný profesor na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. Je už šestým držitelem grantu MUNI Award in Science and Humanities.

Výzkum vůní: odkaz královny Kleopatry, egyptské rituály a antické dědictví

| Vedavyzkum.cz |

Egypťané, Řekové i Římané využívali vonné masti, oleje a parfémy v rituálech, medicíně i kosmetice. Po více než 2000 letech se antické vůně pokoušejí „oživit“ vědci z mezioborového týmu kanadského badatele Seana Coughlina, jenž působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Fotbalisty na střídačce zahřeje chytrý návlek s nanovrstvou a powerbankou

| Vedavyzkum.cz |

Na liberecké univerzitě dnes měly světovou premiéru Hot Boots, zahřívací vaky pro fotbalisty.Zimu na střídačce zná každý fotbalista od okresních soutěží až po Premier League. Tělo, hlavu a ruce ochráníte před chladem vrstvami, ale kopačky nejsou žádné zimní boty, a tak jsou chodidla a kotníky v chladných dnech brzy úplně ledové. Řešení přináší návlek s aktivním zahříváním a nanovrstvou, který jsme vyvinuli na katedře hodnocení textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Miroslav Světlák: Fyzička, kvalitní jídlo a spánek, to jsou základy zdravé duše

| Vedavyzkum.cz |

Přednosta Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Miroslav Světlák se už sedm let snaží se svými kolegy z týmu zlepšovat psychickou pohodu studujících na Masarykově univerzitě v Brně.

Voda:

Hrazení bystřin je jedním z účinných protipovodňových opatření

| Komunalniekologie.cz |

Lidstvo už od nepaměti zasahuje do vodního režimu krajiny. A to mnoha způsoby. Na jednu stranu vodě staví do cesty překážky v podobě hrází všeho druhu, aby vodu přibrzdilo, zadrželo. A využilo její akumulace. Na druhou stranu narovnáváním vodních toků a příslušnou úpravou břehů dochází k zrychlení proudění a urychlení odtoku vody. Každý z těchto přístupů má svoje důvody, příčiny, důsledky. Každý z těchto přístupů zaznamenal vzestupný trend i propad. V současné době sílí vědomí, že vody si je třeba vážit, protože je nenahraditelnou složkou životního prostředí a přírodním zdrojem a je po právu považována za nejcennější.

Změny od roku 1997 na poli protipovodňové ochrany u Povodí Odry

| Nase-voda.cz |

V loňském září 2024 bylo povodí Odry zasaženo regionální povodní, která měla katastrofální až apokalyptický průběh s následky do všech činností společnosti. Podařilo se od červencové povodně 1997 do povodně ze září 2024 zlepšit ochranu proti povodním a zmírnit nebo zabránit povodňovým škodám?

V Hrádku nad Nisou budou pokračovat práce na vodovodu

| Nase-voda.cz |

Po krátké zimní přestávce budou v příhraničním Hrádku nad Nisou na Liberecku od pondělí pokračovat práce na stavbě vodovodu v oblasti Václavic. Řidiči tam znovu musí počítat s dopravním omezením, ale až do dubna, řekla dnes ČTK mluvčí městského úřadu Eva Malá.

Vodohospodáři upraví koryto Svitavy na Blanensku do podoby, kterou mělo kdysi

| Ekolist.cz |

Povodí Moravy upraví úsek koryta řeky Svitavy pod Svitávkou na Blanensku do podoby, kterou mělo před 100 lety. Cílem je vytvořit podmínky pro samovolný vývoj toku a zvýšit odolnost krajiny vůči změnám klimatu, informovala mluvčí státního podniku Jana Kučerová.

Biosférická rezervace Třeboňsko: Krajina, ve které mohou lidé formovat ekologické zákonitosti

| Enviweb.cz |

Kvalita vody v rybnících ovlivňuje a distribuci ptáků, jak potvrzuje studie právě publikovaná v odborném časopise Ecosphere, zkoumající vztah mezi distribucí a početností ptáků v závislosti na průhlednosti vody. Ta ukázala, že zhoršující se kvalita vody během sezóny omezuje prostor pro ptáky, zejména ty závislé na čisté vodě. Studie zdůrazňuje význam řízeného managementu mokřadů a udržování kvalitních biotopů, které mohou podpořit ptačí populace a obnovit ekologickou rovnováhu. Třeboňsko tak má potenciál být vzorem v ochraně přírody.

Čištěním přehrady v Japonsku vzniklo velkoformátové reverzní graffiti Godzilly

| Enviweb.cz |

Na přehradě Iwayagawachi ve městě Ureshino, v japonské prefektuře Saga vznikla obří reverzní graffiti zobrazující Godzillu. Tímto uměleckým dílem oslavila prefektura ve spolupráci se společností Kärcher 70. výročí vzniku Godzilly a 50. výročí přehrady Iwayagawachi.

Znečištění, které není vidět: klíčem k odstranění mikropolutantů z odpadní vody jsou moderní technologií

| Enviweb.cz |

Jakkoli je Česká republika v rámci EU řazena mezi vodohospodářsky nejvyspělejší země, nároky na čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) u nás stále rostou. Čištění odpadních vod čelí nelehké výzvě v podobě potřeby odstraňovat velmi malé částice, tzv. mikropolutanty. V odpadních vodách roste nejen objem pevného odpadu, ale také množství mikročástic v podobě mikroplastů a léčiv, které prokazatelně škodí životnímu prostředí i lidskému zdraví.

Bečva: český symbol přírodní obnovy řeky? Poslechněte si 2. díl podcastu Hlasy proměny 2

| Enviweb.cz |

Část Bečvy již před dvěma lety revitalizoval podnik Povodí Moravy, který zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků.

Odpady a recyklace:

Náklady obcí a podíly obalů při sběru litteringu v roce 2023

| Enviweb.cz |

Společnost EKO-KOM pravidelně vyhodnocuje náklady obcí na sběr a nakládání s různými druhy odpadů. Získané výsledky pak veřejnosti poskytuje prostřednictvím infografik a odborných článků . Na základě požadavků směrnice o jednorázových plastech náleží již několikátým rokem obcím také odměna za úklid tzv. litteringových odpadů. Pojďme se tedy nyní podívat na to, jaké náklady mají obce právě s touto činností spojeny.

Generace Z se učí omezovat plýtvání potravinami, výzkumníci pro její edukaci využijí interaktivní aplikaci i spolupráci s influencery

| Enviweb.cz |

,,Generace Z má potenciál stát se klíčovou hnací silou udržitelnosti - cílem všech aktivit je tento potenciál podpořit a inspirovat mladé lidi k odpovědnějšímu chování," uvedla hlavní řešitelka projektu Lucie Veselá. Aby pomohla mladým lidem omezit plýtvání potravinami, zahájila Provozně ekonomická fakulta MENDELU v září 2024 kampaň Nebuď Trash. Kampaň využila moderní nástroje digitálního marketingu, včetně sociálních sítí TikTok a Instagram, spolupráce s influencery a interaktivního vzdělávacího média plného praktických tipů.

Životní prostředí:

O čem byl seminář s názvem COP16: SVĚTOVÁ KONFERENCE STRAN ÚMLUVY OSN O BIODIVERZITĚ

| Enviweb.cz |

Biodiverzitě, jednomu z pilířů fungování ekosystému naší planety, se věnoval diskusní seminář pořádaný Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) v úterý 7. ledna 2025 v prostorách Informačního centra OSN v Praze, v Železná ulici. Konkrétně Mezinárodní úmluvě OSN o biologické rozmanitosti, původně sjednané již v roce 1992 v keňském Nairobi a přijaté na památném Summitu Země. Na předchozím jednání COP15 v roce 2022 v Montrealu bylo dosaženo přelomové dohody o Globálním rámci biologické rozmanitosti, který vytyčuje cestu lidstva k soužití v souladu s přírodou. Tehdy k dojednání dohody podstatně napomohl český vyjednávací tým, který vedl celou delegaci EU. A jak dopadlo poslední jednání konané v kolumbijském Cali na přelomu října a listopadu? A jak pokročila jednání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům? - Otázky pro zasvěcené panelisty a odpovědi pro ty, kterým osud naší planety není lhostejný.

Lesnictví a zemědělství:

Degradace půdy je zásadní problém s přímými ekonomickými dopady

| Vedavyzkum.cz |

Degradace zemědělské půdy představuje jeden z hlavních environmentálních, agronomických a ekonomických problémů, jimž Česká republika a s ní i celý svět v současnosti čelí. Tématu se ve své studii věnuje Lukáš Čechura, vedoucí katedry ekonomiky na České zemědělské univerzitě.

Ovzduší a klima:

Boj proti suchu - navýšení prostředků a nově peníze na zelené střechy či fasády

| Komunalniekologie.cz |

O dva miliony korun více než v předchozích letech pro dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2025“ schválili jihomoravští radní na své schůzi ve čtvrtek 9. ledna.

Kalifornské požáry pohání hydroklimatický bič

| ct24ceskatelevize.cz |

Ohně, které svírají Los Angeles, jsou kvůli klimatickým podmínkám jedny z nejsilnějších v dějinách. Podle vědců se letos sešlo rovnou několik příčin, jež udělaly z Kalifornie extrémně hořlavé místo.

Syntetická hnojiva mají negativní dopad na klima a krajinu, uvedli odborníci

| Enviweb.cz |

Syntetická hnojiva, důležitá složka současného zemědělství, mají podle odborníků oslovených ČTK zásadní negativní dopady na klima, kvalitu půdy i biodiverzitu. Jejich používání způsobuje uvolňování skleníkových plynů, degradaci půdy a kontaminaci vodních zdrojů, což může vést mimo jiné k vážným potravinovým krizím. Změna přístupu k hnojení je proto podle expertů nezbytná. Podle studie zveřejněné v odborném časopise The International Journal of Life Cycle Assessment jsou syntetická hnojiva zodpovědná za pět procent celosvětových emisí skleníkových plynů, což je dvojnásobek emisí z letecké dopravy.

Průmysl a obchod:

Nové nařízení pro uvádění stavebních výrobků na trh vstupuje v platnost

| Prumyslovaekologie.cz |

Vstoupilo v platnost nové nařízení pro uvádění stavebních výrobků na trh, usnadňuje prodej stavebních výrobků na jednotném trhu EU, podporuje inovativní stavební techniky a má za cíl zvýšit konkurenceschopnost a udržitelnost sektoru.

Napříč:

EU: Směrnice o zadávání veřejných zakázek – hodnocení

| Komunalniekologie.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informaci týkající se Směrnice o zadávání veřejných zakázek – hodnocení.

Budeme označovat „zelené“ výdaje rozpočtu a měřit jejich dopad na emise, říká Melcher z ministerstva financí

| Euractiv.cz |

Posledních 30 let je důkazem, že hospodářský růst a tranzice na nízkouhlíkovou ekonomiku nejsou neslučitelné koncepty, říká v rozhovoru pro Euractiv.cz Ota Melcher.

V keltském skanzenu v Nasavrkách budou jednou návštěvníci rýžovat zlato

| Ekolist.cz |

Skanzen Země Keltů v Nasavrkách na Chrudimsku plánuje vytvoření edukativního hřiště, na kterém se návštěvníci dozvědí víc o tom, jak Keltové rýžovali zlato nebo těžili železnou rudu.

MONITORING 14. 1. 2025