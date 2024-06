Monitoring průmyslové ekologie | 1. - 7. 6. 2024

Služba pro předplatitele.

Žáci v Olomouckém kraji sbírají vysloužilé mobilní telefony

| Komunalniekologie.cz |

Studenti padesáti středních škol, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a středisek volného času z celého Olomouckého kraje mají šanci vyhrát nový značkový telefon a zároveň pomoci k finanční výhře i své škole. Zapojili se totiž do soutěže Odlož mobil ve škole kterou připravilo hejtmanství ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL.



Obalového odpadu v Evropě přibývá

| Enviweb.cz |

Vratné obaly nemusí být za každou cenu zelenější, velkou roli hraje délka jejich dopravního řetězce či počet znovuvyužití...



Příroda a ekologie:



Krásné rozkvetlé záhony bez invazních druhů. Odborníci našli náhrady za problematické květiny

| Ekolist.cz |

Okrasné zahrady a záhony jsou častým zdrojem invazních nepůvodních druhů, které se posléze šíří do volné krajiny. Zahradní kompozice je ale možné mít pestré i bez pěstování druhů s invazním potenciálem, ukázal projekt Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.



V lokalitě zasažené tornádem se lidem otevřel Dům přírody Hodonínské Dúbravy

| Ekolist.cz |

Národní přírodní památku Hodonínská Dúbrava mohou nyní lidé poznávat i díky novému Domu přírody v Hodoníně. Vznikl přestavbou někdejší školky v části zvané Bažantnice, kterou v roce 2021 poničilo tornádo. Na budovu za 109 milionů korun přispěl stát i nadace podnikatele Karla Komárka. Na první pohled zaujme především nadstavba. Má celoskleněnou dřevěnou konstrukci a její vnitřní prostor zdobí stylizované ztvárnění světlého lesa typického pro tuto oblast. Novinářům to řekl starosta města Libor Střecha (Pro Hodonín).



Australští vědci věří, že objevili pradávného ježuropyska

| Enviweb.cz |

Vědci objevili bizarního tvora, kterému přezdívají ježuropysk a předpokládají, že se v pravěkých dobách proháněl po Austrálii. Zkamenělé kusy čelistní kosti tohoto zvířete byly nalezeny na opálových polích v severní části Nového Jižního Walesu spolu s důkazy o existenci několika dalších dávných a dnes již vyhynulých druhů řádu ptakořitních.



CHKO Slavkovský les slaví půlstoletí, přijďte taky slavit

| Enviweb.cz |

V letošním roce je to přesně 50 let od doby, kdy vznikla CHKO Slavkovský les. Jedinečné území v trojúhelníku západočeských lázeňských měst ukrývá mimořádné přírodní bohatství i netušené historické klenoty, které u nás nikde jinde nenajdete. V rámci oslav můžete až do listopadu každý měsíc navštívit spolu s průvodci některé ze zajímavých míst tohoto koutu Karlovarského kraje. V pátek 7. června jste pak do Mariánských Lázní zváni na Setkání příznivců Slavkovského lesa s bohatým programem.



Legislativa:



Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny

| Prumyslovaekologie.cz |

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, díky které se výrazně sníží úbytek nejkvalitnější zemědělské půdy, schválil Senát. Horní komora parlamentu schválila také důležitou havarijní novelu vodního zákona. Ta má v praxi posloužit k ještě vyšší kvalitě našich vod.



Energetika:



Rady pro energetiku a zahraniční obchod: Úplný odklon od fosilních paliv z Ruska a rozšiřování exportních trhů

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se v Bruselu zúčastnil Rady pro energetiku a zároveň Rady pro zahraniční obchod. Česká republika s několika dalšími státy iniciovala diskuzi o negativních dopadech německého poplatku za přepravu plynu, přičemž Německo ve svém vystoupení oznámilo, že již na vládní úrovni došlo k dohodě o jeho zrušení od příštího roku. Dále Česká republika během jednání iniciovala vznik pracovní skupiny na ministerské úrovni k omezování dovozu energetických surovin z Ruska. Během jednání se ministři věnovali také rozvoji elektrických sítí, přípravě na ukončení přepravy plynu přes Ukrajinu a diskutovali také o budoucnosti obchodní politiky Evropské unie (EU) a o zvýšení aktivity v rámci zahraničního obchodu.



Komunitní energetika a další moderní trendy přišly na přetřes během Libereckého Inspiratonu

| Komunalniekologie.cz |

Liberecký kraj pokračuje v nedávno nastaveném kurzu a věnuje se s přispěním své Agentury regionálního rozvoje popularizaci témat moderní a udržitelné energetiky. Na konci května připravili ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst Liberecký Inspiraton pro zástupce měst a obcí i pro odborníky v energetice.



Smlouva mezi Merem a Orlen Unipetrolem vypršela, dodávky ropy ale pokračují

| Oenergetice.cz |

Smlouva o přepravě ropy mezi státním podnikem Mero a rafinérskou společností Orlen Unipetrol vypršela, dodávky ropy však budou pokračovat i nadále za dočasně stanovených podmínek. Smlouvu Mero kvůli požadavku na nastavení nových podmínek spolupráce dohodu vypovědělo před rokem, nyní vypršela výpovědní lhůta. Firmy se zatím na nových podmínkách nedohodly, jednání budou pokračovat, zjistila ČTK.



USA budou do roku 2030 dominovat ve výrobě nízkoemisního vodíku, uvádí studie

| Oenergetice.cz |

Výzkumníci z BNEF očekávají prudký růst výroby nízkoemisního vodíku do roku 2030, a to ze současných zhruba 0,5 mil. tun/rok (zhruba 16,5 TWh) na více než 16 mil. tun/rok (zhruba 530 TWh). Současně však dodávají, že ani uvedený očekávaný růst nebude dostačující k naplnění cílů vlád jednotlivých zemí.



Voda:



Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 5/2024 časopisu Sovak

| Nase-voda.cz |

V úvodním článku vydání shrnuje Jiří Kalivoda historii Prameniště Březová nad Svitavou a 110 let provozu I. Březovského vodovodu. Ten dodnes dnes (společně s vodou z Vírské přehrady) tvoří základní zdroj vody pro město Brno i pro okolní obce provázané s Brněnskou vodárenskou soustavou. První voda z Březové nad Svitavou dotekla na brněnský Zelný trh při slavnostním ceremoniálu 4. října 1913.



Seminář o (ne)rozdělování zisku ve vodárenských společnostech

| Nase-voda.cz |

SOVAK ČR ve spolupráci s act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. (přidružený člen) připravil v termínu 20. 6. webinář pro řádné členy.



Brno a SUEZ se dohodly na odchodu z Brněnských vodáren a kanalizací

| Nase-voda.cz |

Vyjednávací týmy Brna a francouzské společností SUEZ International se dohodly, že firma v horizontu 8,5 roku odejde z Brněnských vodáren a kanalizací, v nichž drží přes 46 procent.



Vyšlo speciální číslo vodáckého magazínu Padler

| Nase-voda.cz |

Pro všechny začínající a méně zkušené vodáky připravila redakce časopisu Padler letního vodáckého průvodce nazvaného NA VODU! Je k dispozici zcela zdarma ve všech správných vodáckých půjčovnách, ale taky si ho můžete zdarma stáhnout jako soubor PDF.



Aljašské řeky se kvůli klimatickým změnám barví na oranžovo, zjistila studie

| Enviweb.cz |

Desítky řek a potoků na Aljašce mění barvu na rezavě oranžovou. Podle nové studie jde patrně o následky tání permafrostu, které ohrožuje místní přírodu a živočichy.



Průmysl a obchod:



Estonská cesta k cirkulární ekonomice je šancí i pro české firmy

| Zprávy.kurzy.cz |

Estonsko se vydává na ambiciózní cestu transformace svého chemického a energetického průmyslu směrem k oběhovému hospodářství. Ústředním bodem tohoto plánu je postupné ukončení spalování ropných břidlic pro výrobu elektřiny a obrat k jejich využití v chemickém průmyslu. Státní energetická společnost Enefit připravuje významné investice do nových technologií a procesů, příležitosti na tomto poli může najít mnoho českých firem.



Ovzduší a klima:



Panama už má první klimatické vysídlence, obyvatele ostrova ohroženého mořem

| Ekolist.cz |

Panama už má oficiálně první klimatické vysídlence. Tamní vláda tento týden zahájila plán, jehož cílem je přesunout na pevninu obyvatele malého ostrova, který ohrožuje stoupající hladina moře, uvedla tisková agentura EFE. Program se bude týkat zhruba 1200 lidí, vláda ale poukazuje na to, že ve zranitelné situaci jsou i další ostrovy.



Věda a výzkum:



Biodegradabilní vlákna bource morušového mohou v blízké budoucnosti pomoci hojit kožní rány

| Vedavyzkum.cz |

Nové materiály pro regeneraci kůže i vylepšené kontaktní čočky. I to je jeden ze směrů výzkumu, kterým se ubírá prestižní mezinárodní projekt Medipol, a jehož součástí je Technická univerzita v Liberci. Podstatou projektu je nalezení nových přírodních polymerních materiálů.



Rozvoj vodíkové ekonomiky v Česku

| Vedavyzkum.cz |

Efektivně spolupracovat na rozvoji všech segmentů vodíkového ekosystému v České republice, vytvářet a prosazovat podmínky pro budování a rozvoj konceptu „vodíkových údolí", předávat si vzájemně zkušenosti, podílet se na tvorbě klíčových národních i regionálních strategických dokumentů či rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti vodíkových technologií.



Lukáš Krmíček: Z geologického pohledu je lidstvo na Zemi pouhé 2 vteřiny

| Vedavyzkum.cz |

Sopky utvářejí naše životy víc, než si uvědomujeme – ovlivňují úrodnost půdy, výnosy obilí a mění i celkové klima planety. Svou roli odehrály i v utváření evropských dějin. O fascinující svět vulkanické činnosti se v chystané knize už v červnu podělí geolog Lukáš Krmíček z FAST VUT.



Věda je odvaha. Vyprávějí o tom i osobnosti z Karlovky

| Vedavyzkum.cz |

Šestnáct životních příběhů českých vědců a vědkyň vyprávěných jejich vlastními slovy, takový podtitul nese nová kniha Věda je odvaha. Sedm z oslovených v projektu Bez frází v minulosti prošlo nebo je stále spojeno s Univerzitou Karlovou.



Jak umělá inteligence změní medicínu?

| Vedavyzkum.cz |

V medicíně už se umělá inteligence neboli AI (artificial intelligence) v některých oborech běžně využívá a její role dále roste. Lékařské fakulty čelí jednak výzvě naučit studenty používat AI pro jejich budoucí praxi a jednak ji začlenit do výukových metod. Nejčastěji zmiňovaným benefitem pro medicínu je úspora času, díky možnosti „delegovat“ na umělou inteligenci rutinní úkoly.



Krása neviditelného krystalu

| Vedavyzkum.cz |

Krystalicky jasným označujeme něco, co je zjevné a nepopiratelné. Krystal je v naší představě průhledný, zářivý a krásný. Skutečnost je méně romantická. Vítejte ve světě 3D stavebnic z atomů a molekul.



Lesnictví a zemědělství:



Vlastníci lesů dostanou od roku 2028 peníze za uložení uhlíku v lesích

| Ekolist.cz |

Vlastníci lesů budou od roku 2028 dostávat platbu za zajištění klimatické funkce lesů, tedy uložení uhlíku v lesních porostech. ČTK to sdělilo ministerstvo zemědělství (MZe), které plošnou platbu připravuje. Půjde o první podporu za dodržování klimatických opatření, kterou lesníci dostanou od státu a bude součástí zákona. Soukromí vlastníci na setkání s novináři řekli, že jejich lesy, které tvoří zhruba 21 procent výměry všech lesů v ČR, dokážou každoročně zadržet až procento vyprodukovaného oxidu uhličitého v celém Česku.



Hledá se Nejlepší biopotravina roku 2024

| Enviweb.cz |

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vyhlašuje soutěž Nejlepší biopotravina roku 2024. Největší soutěž v oblasti potravin s certifikací BIO u nás ocení produkty v pěti kategoriích a zvolí celkového vítěze. Tuzemští výrobci biopotravin se mohou přihlásit do 8. srpna 2024. Pro kategorii biovín je nutné podat přihlášku o týden dříve. Cílem soutěže je upozornit na to nejlepší a nejzajímavější z tuzemské bioprodukce.



Téměř 60 % Čechů je otevřeno konzumaci kultivovaného masa

| Enviweb.cz |

Podle nového průzkumu, který provedla společnost YouGov pro neziskovou organizaci Good Food Institute Europe (GFI Europe), je většina českých spotřebitelů otevřena konzumaci i výrobě kultivovaného masa.



Napříč:



MŽP upravuje podmínky u programů NZÚ Light a Oprav dům po babičce

| Prumyslovaekologie.cz |

Od června tohoto roku začnou platit upravené podmínky v programech Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce. V rámci podprogramu NZÚ Light dostanou nově žadatelé až čtvrt milionu korun na zateplení domu a podpora přesněji cílí na nejzranitelnější domácnosti. Program Oprav dům po babičce s více než 50% podporou na komplexní renovace domů zmírní požadavek na vlastnictví pouze jedné nemovitosti a bude tak nově dostupný pro více domácností.



Moonshot Platform, kterou založil Yemi A.D., podruhé ocení mladé inovátory

| Ekolist.cz |

Projekt Moonshot Platform, který založil před třemi lety český umělec Yemi A.D., vyhlásil druhý ročník ocenění Moonshot Awards. Ceny jsou určeny mladým inovátorům, kteří aktivně pracují na řešení cílů udržitelného rozvoje OSN a svými projekty či nápady zlepšují společnost nebo životní prostředí. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni v prosinci v New Yorku, informovali organizátoři. První ročník soutěže se konal v roce 2022.

