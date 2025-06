Ministr Hladík vyhlásil na konferenci URBIS novou výzvu na podporu čisté městské dopravy

Čistší vzduch v obcích, obnova vozového parku či nižší náklady na provoz a servis. To přináší nová dotační výzva Ministerstva životního prostředí financovaná z Národního plánu obnovy. Obce, kraje, školy a další veřejné organizace si budou moci pořídit nová ekologická manipulační a služební vozidla na alternativní pohon.

Podporu mohou dostat i na nákladní elektrokola. Celkem je na podporu udržitelné městské dopravy a mobility připraveno 300 milionů korun, příjem žádostí se spustí 10. července. V úterý 10. června zahájil ministr životního prostředí Petr Hladík na veletrhu URBIS v Brně konferenci Ministerstva životního prostředí k Čisté mobilitě, které se resort dlouhodobě věnuje. Zároveň zde ministr vyhlásil novou výzvu z Národního plánu obnovy pro čistou dopravu v obcích a městech, která na toto téma navazuje.

„Čistou mobilitu podporuje Ministerstvo životního prostředí řadu let. Ve čtyřech výzvách do roku 2019 si obce a kraje pořídily přes 600 vozidel s alternativním pohonem. Prostředky Národního plánu obnovy v roce 2022 umožnily nákup dalších téměř 1 500 vozidel ve veřejné sféře a vznik přes 300 dobíjecích stanic. V podpoře nadále pokračujeme a navazujeme současnou výzvou s alokací 300 milionů korun,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík s odkazem na Národní akční plán čisté mobility, který rozvoj alternativních pohonů v dopravě v ČR zastřešuje.

Dodává, že čistá mobilita je součástí širší modernizace české ekonomiky směrem k udržitelnosti. „Nejde jenom o přínos pro životní prostředí, ale také o rozvoj technologií a snížení emisí znečišťujících látek z dopravy, zároveň se zlepšením kvality ovzduší ve městech a obcích. Ekologická doprava v obcích je součástí celkové modernizace dopravy a odklonu od fosilních paliv,“ doplňuje ministr Petr Hladík.

Příspěvky pomáhají srovnat vyšší prodejní cenu manipulačních a služebních aut na alternativní pohon oproti klasickým benzínovým či naftovým motorům. „Žadatel může získat fixní dotaci na elektromobil či vozidlo s vodíkovým pohonem pro veřejnou dopravu nebo na nákladní elektrokolo ve výši až 50 procent na projekt, a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis v situaci, kdy by veřejná podpora nebo podpora de minimis umožňovala vyšší intenzitu podpory,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Nová dotační výzva není cílená na nákup klasických osobních vozidel, zaměřuje se na jiné kategorie aut. „S dotací je možné pořídit například vozy M2 a M3, která mají více než osm míst k přepravě osob, nákladní auta do 3,5 tuny, střední nákladní auta, ale i ta nad 12 tun. Výzva myslí i na menší užitková vozidla, nově jsou podporována i nákladní elektrokola,“ doplnil ministr Hladík.

Mnohé obce si už nákladní auta pořídila z dřívějších výzev. Například ve Chvalšinách na Českokrumlovsku odpad sváží nákladní elektromobil. Liberecký kraj nakoupil pro své organizace flotilu aut na elektřinu, mezi nimi i dodávky či nákladní auta. Mezi oprávněné žadatele patří obce, kraje, státní organizace, veřejnoprávní organizace, nestátní neziskové organizace, školy a další. Příjem žádostí bude probíhat od 10. července 2025 od 12 hodin do 30. ledna 2026. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. července 2026. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní s tím, že žádosti budou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Státní fond životního prostředí ČR.

Hlavní nástroj pro snížení emisí z dopravy a dalších odvětví je Modernizační fond, financovaný z výnosů emisních povolenek. Loni otevřel výzvu na podporu modernizace železniční dopravy, konkrétně nákup osobních vlakových jednotek. Další kolo této podpory je naplánované na podzim, stejně jako výzvy na modernizaci nákladních železničních jednotek a elektrizaci kolejových tratí. Letos na jaře se v Modernizačním fondu otevřela i výzva na podporu bezemisní městské hromadné dopravy, tedy autobusů na elektro nebo vodíkový pohon, trolejbusů a tramvají. MŽP stejně tak podporuje budování nabíjecích míst u rodinných i bytových domů z programu Nová zelená úsporám.

Ministr Petr Hladík v rámci veletrhu URBIS vystoupil také jako keynote speaker na konferenci ke komunitní energetice a zároveň se zúčastnil panelové diskuze k energetickému poradenství. Ministerstvo životního prostředí má na konferenci i vlastní stánek, kde poskytuje konzultace k energetickému a dotačnímu poradenství či informace k lepšímu osvětlení v obcích, k čisté mobilitě nebo k akceleračním zónám.