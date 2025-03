Ministr Hladík: Problematiku nelegálního převážení odpadů je potřeba řešit důsledněji napříč státy EU

Ve čtvrtek 27. března se v Bruselu konalo zasedání Rady EU pro životní prostředí, kterého se účastnil i ministr životního prostředí Petr Hladík. Nelegální přeshraniční přeprava odpadů, cirkulární ekonomika, enviromentální rozměr Dohody o čistém průmyslu a globální politiky v oblasti životního prostředí – to byla hlavní témata pro Českou republiku, která se na zasedání projednávala. Ministr Hladík zároveň během bilaterální schůzky s polskou ministryní podepsal prohlášení o větší ochraně tetřívka obecného na česko-polských hranicích.

Téma, na které na Radě ENVI upozornil ministr životního prostředí Petr Hladík, se týkalo přeshraniční přepravy odpadů a toho, jak tuto problematiku efektivněji řešit. S rostoucím počtem případů nelegální přepravy odpadů, které mohou ohrozit životní prostředí a porušují legislativní závazky, se potýká nejen Česká republika, ale celá řada evropských států.

„V posledních měsících jsme se v České republice aktivně zabývali několika případy nelegální přepravy odpadů z Německa a Itálie. Tento závažný problém vyžaduje řešení na evropské úrovni. Je potřeba zefektivnit společnou komunikaci a sdělování informací mezi příslušnými orgány, abychom do budoucna mohli některým případům včas zabránit. Jsem proto rád, že naši iniciativu podpořila nejen Francie, ale i Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko nebo Rumunsko,“ říká ministr Hladík a pokračuje:

„Zkušenosti s řešením těchto případů ukazují, že příslušné vnitrostátní orgány často nemají všechny potřebné informace, zejména o sankcích uložených společnostem, které jsou zodpovědné za nezákonné přepravy odpadů. To ztěžuje prevenci a vede k finanční zátěži a administrativním komplikacím. Žádáme proto, aby se informace o uložených pokutách mezi členskými státy sdílely a aby členské státy, které zachytily nelegální přepravu odpadů, byly automaticky informovány o tom, jak se daný případ vyřešil. Zároveň považujeme za zásadní, aby se na národní úrovni určil vždy jeden orgán, který bude fungovat jako kontaktní místo. To může i zkrátit čas nutný pro vrácení nelegálně dovezených odpadů.“

ČR ostatním členským státům předložila dokument, který upozorňuje na vzrůstající problém ilegální přepravy odpadů, a apeluje, aby Evropská komise při přípravě a následném provozu systému pro elektronickou výměnu dat (EDI), který zřídilo nové nařízení o přepravě odpadů, zajistila dostatečné úsilí zaměřené na kontrolní mechanismy, sdílení údajů a přístup ke všem relevantním informacím pro příslušné orgány a kontrolní subjekty členských států.

Čistý průmysl, cirkularita a účinnější CBAM – společný plán konkurenceschopnosti

Diskutovaným bodem byl environmentální rozměr Dohody o čistém průmyslu (Clean Industrial Deal). V rámci této Dohody je pro ČR zásadní oběhové hospodářství nebo zjednodušení administrativy u CBAM, tedy tzv. uhlíkového cla.

„Oceňujeme, že Dohoda o čistém průmyslu má být zaměřena na nové investice do klíčových průmyslových sektorů. Rád bych také připomněl potřebu respektovat princip technologické neutrality. V některých zemích, včetně České republiky, má totiž jádro klíčovou roli v úsilí o dekarbonizaci. Je rovněž důležité, aby EU pokračovala v dialogu s klíčovými sektory, jako je chemie, cement, vápno nebo ocel. Dlouhodobě je pak třeba dále sledovat vývoj cen energií a účinnost opatření, která mají vést k jejich snížení,“ domnívá se ministr Hladík a dodává: „Česká vláda před dvěma týdny schválila komplexní strategii pro zachytávání, využití a ukládání CO2, což je klíčový dokument pro dekarbonizaci v České republice a pro spolupráci s ostatními státy. Problematiku budoucnosti dekarbonizovaného energeticky náročného průmyslu tedy vnímáme jako zásadní a budeme se jí dále aktivně věnovat.“

Prioritou ČR je pak v tomto kontextu oběhové hospodářství. Hlavními výzvami v oblasti cirkulární ekonomiky je omezení skládkování, posílení infrastruktury pro materiálové a energetické využití odpadů, vytvoření adekvátních podmínek pro lepší uplatnění recyklátů v nových výrobcích či posílení systémů rozšířené odpovědnosti výrobců (tzv. EPR systémů) pro další skupiny výrobků.

„Přechod na oběhové hospodářství je naprosto zásadní a musíme ho co nejvíce podporovat. Zajistí vyšší míru využití druhotných surovin, podpoří inovativní recyklační technologie a zlepší naši surovinovou bezpečnost. Je potřeba zapojit výrobce prostřednictvím rozšířené odpovědnosti, aby bylo zajištěno řádné nakládání s výrobky s ukončenou životností a aby se zabránilo produkci nerecyklovatelného odpadu. Problémem v této souvislosti jsou také subjekty ze zemí mimo EU, proto aktivně upozorňujeme na negativní důsledky činnosti některých online platforem, které nedodržují povinnosti v rámci rozšířené odpovědnosti výrobců,“ říká ministr Hladík.

EU v současné době také projednává změnu nařízení CBAM (Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích), která cílí na snížení byrokratické zátěže subjektů i kompetentních orgánů a zjednodušení procesů v této oblasti. Nejpodstatnější změnou je navržená výjimka pro malé dovozce. ČR podporuje snižování administrativní zátěže v rámci CBAM a plně sdílí cíl EU zajistit konkurenceschopný a dekarbonizovaný průmysl při současném omezení rizika úniku uhlíku. „V rámci CBAM je dále třeba posílit ochranu exportu a vyhodnotit jeho fungování, aby nedocházelo k obcházení pravidel,“ vysvětluje ministr Hladík.

I nadále usilujeme o vznik Mezinárodní úmluvy o plastech

Znečištění je obecně nepopiratelnou součástí planetární krize a plastové znečištění je jeho nejviditelnějším aspektem. ČR velmi podporuje vznik mezinárodní smlouvy o znečištění plasty, u které prozatím nedošlo k potřebné shodě. Kromě eliminace již existujícího znečištění je na mezinárodní úrovni nutné nastavit právně závazné parametry výroby a spotřeby plastů a plastových výrobků tak, aby již nedocházelo k dalším únikům plastů, plastových odpadů a chemických látek obsažených v plastech do životního prostředí.

Podpora Ukrajiny v oblasti životního prostředí

Válečné konflikty mají mimo jiné i rozsáhlé nežádoucí dopady na klima a biologickou rozmanitost a mohou vést k různým formám znečištění ovzduší, vody a půdy. Dochází ke spalování fosilních paliv, ničení infrastruktury či k únikům nebezpečných látek. K tomuto tématu vystoupila na jednání Rady ukrajinská ministryně životního prostředí Svitlana Hrynčuk, která ministry EU informovala o aktuálních environmentálních dopadech ruské agrese vůči Ukrajině.

ČR v loňském roce na Ukrajině realizovala projekty zahraniční rozvojové spolupráce na posílení monitoringu znečištění životního prostředí v Dněpropetrovské oblasti a návrh nápravných opatření v kontaminované lokalitě Kalynivka. Také se účastnila projektu UNEP, který se týká vodní nádrže Kachovka. Další projekty se zaměřují např. na obnovu a rozvoj kapacit pro monitoring lesů.

„Otázku dopadů probíhajícího válečného konfliktu na životní prostředí Ukrajiny vnímáme jako velmi důležitou a aktivně se zapojujeme a budeme i nadále zapojovat do mapování a nápravy škod. To je to nejmenší, co jako ministři životního prostředí můžeme v této strašlivé situaci udělat,“ domnívá se ministr Hladík.

S Polskem ke společné ochraně tetřívka obecného

Česká delegace se kromě jednání v rámci Rady ENVI účastnila i několika bilaterálních jednání. Na jednom z nich se ministr Petr Hladík setkal s polskou ministryní klimatu a ochrany životního prostředí Paulinou Hennig-Kloskou, kde společně podepsali Prohlášení o záměru spolupráce v oblasti ochrany tetřívka obecného. „Věřím, že Prohlášení je dobrým základem pro zahájení regionální přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany krkonošsko-jizerské populace tetřívka, která má pro zajištění její dlouhodobé existence ve střední Evropě zásadní význam,“ říká ministr Hladík.

Vzájemná spolupráce bude naplňována ustanovením regionální pracovní skupiny. Ta se bude věnovat vzájemné koordinaci aktivit a sdílení informací ohledně zajišťování ochrany tetřívka obecného na území Krkonoš a Jizerských hor, a to zejména v oblasti monitoringu jedinců tetřívka obecného, péče o jeho biotopy, usměrňování využití území a omezování tlaků, které přímo vedou k ohrožení jedinců tetřívka obecného.