Ministr Hladík představil novou výzvu na podporu ekocenter. Zajistí systémovou podporu a více dětí se díky ní bude učit o přírodě

V úterý 21. ledna představil ministr životního prostředí Petr Hladík v pražském středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr novou výzvu na institucionální podporu ekologických center. Nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí podpoří provoz, další rozvoj a realizaci vzdělávacích aktivit ekocenter. Je v ní připraveno 220 milionů korun.

Ministr životního prostředí Petr Hladík považuje environmentální vzdělávání za zásadní: „Vést děti a mládež k ekologickému vnímání a cítění je podle mě klíčové. Naučí se, jak se starat o životní prostředí, které je všude kolem nás a má bezprostřední dopad na každodenní život nás všech. Zjistí, jak správně třídit odpad a jakým způsobem funguje cirkularita. Získají vztah k přírodě a naučí se chápat principy klimatických změn. V tom je velmi důležitá role ekocenter, která jako ministerstvo dlouhodobě podporujeme, ať už přímo jejich provoz, nebo jednotlivé programy a akce. Pro příklad nemusíme chodit daleko, právě tady v Toulcově dvoře naše pobídky velmi dobře a pravidelně využívají.“

V ekocentrech se děti učí o přírodě, ekologii a životním prostředí. Jedno takové funguje už více než třicet let ve zmíněném Toulcově dvoře v Praze. Je unikátní nejen díky své farmě a přírodnímu areálu, ale také díky památkově chráněnému souboru budov, jejichž historie sahá až do středověku. Místním ekocentrem prošly již tisíce dětí. Podle ministra Hladíka je důležité, aby se ještě zvýšil počet dětí, které se o přírodě budou učit. „V současnosti prochází ekocentry asi třetina dětí, chceme to zvednout na minimálně polovinu dětské populace. Loni jsem slíbil systematickou podporu ekocenter a teď to plníme,“ doplňuje ministr.

„Výukovými programy projde ročně více než 10 tisíc dětí, žáků a studentů. Dlouhodobě se věnujeme vzdělávání učitelů. V minulosti jsme intenzivně pracovali i s širokou veřejností. To všechno jsou aktivity, které naplňují podstatu nové výzvy a určitě se do ní přihlásíme. Využijeme jak podporu výukových programů, tak vzdělávacích akcí pro učitele. Podpora na rozvoj kvality nám velmi pomůže stabilizovat personální problematiku. Botič o.p.s. je dlouhodobým příjemcem dotací vypisovaných MŽP a administrovaných SFŽP ČR nejen v oblasti přímé práce s dětmi a žáky (výukové programy z programu Národní sítě EVVO), tak také ve vzdělávání učitelů. V současné době máme ve výzvě podaný projekt na metodickou podporu učitelů mateřských škol. V minulosti jsme byli např. i úspěšnými žadateli na rekonstrukci naší výukové zahrady,“ vysvětluje Tomáš Hodina, ředitel společnosti Botič, která je jednou ze zakládajících organizací Toulcova dvora.

220 milionů korun na podporu osvěty veřejnosti, výukových programů pro děti i platů zaměstnanců

Cílem aktuální podpory je pomoci ekocentrům stabilizovat a zkvalitňovat jejich služby. „Chceme ekocentra podpořit v realizaci výukových programů, v osvětě pro veřejnost i ve vzdělávání svých lektorů. Podpora ale míří třeba i na platy zaměstnanců ekocenter – mnoho jich má problém tyto výdaje pokrýt. Výzva je na tři roky a celkově si v ní mohou ekocentra sáhnout na 220 milionů korun,“ představil výzvu ministr Hladík.

Ekocentra mohou žádat ve čtyřech oblastech:

osvěta veřejnosti (osvětové aktivity pro veřejnost, např. odborné vycházky, přednášky atd.) výukové programy pro děti a mládež (denní i pobytové) vzdělávací akce pro vzdělavatele a odbornou veřejnost (kurzy, workshopy, konference pro učitele) podpora platů zaměstnanců ekocenter zodpovědných za rozvoj kvality EVVO

Do environmentálního vzdělávání jdou každoročně stovky milionů korun, ať už je to na samotné vzdělávání, budování přírodních zahrad u škol nebo třeba na pobyty v přírodě. Přímo do sítě ekoncenter mířily dvě předchozí výzvy, ve kterých si žadatelé rozdělili 40 milionů korun. V nově otevřené výzvě je objem peněz mnohem vyšší a měla by pomoci cca 100–150 ekocentrům, která jsou registrována na portálu www.ekocentra.cz. Zajistí jim tříletou podporu jejich klíčové činnosti a zároveň možnost rozvoje a plánování. Výzva je nastavena tak, aby motivovala žadatele ke zkvalitňování služeb a rozšiřování specializovaných kvalifikací jejich zaměstnanců.

Český systém environmentálního vzdělávání se o činnost ekocenter opírá, ekocentra poskytují služby hlavně školám (nejčastěji mateřským, základním, ale i středním), soustředí se ale i na kompetence učitelů a přispívají k osvětě veřejnosti.

„Jedním z hlavních prvků nové dotační výzvy je možnost čerpání zálohových plateb ve výši 40 % z celkové schválené dotace ihned po podpisu smlouvy. Tento krok umožní ekocentrům rychleji zahájit plánované aktivity a stabilizovat jejich činnost. Zbývající prostředky budou vypláceny expost, tedy po doložení realizace projektu. Tímto způsobem poskytneme organizacím větší flexibilitu a jistotu při financování jejich vzdělávacích a osvětových programů,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad finanční podporu zajišťuje.

Výzva je obsažena v NPŽP pro období 2024-2026 s celkovou alokací 220 milionů korun. Cílem výzvy je dlouhodobá stabilizace poskytovatelů služeb v oblasti EVVO, a to prostřednictvím rozvoje kvality i kvantity jejich služeb a navýšení počtu škol využívajících externích služeb EVVO. Žádosti o poskytnutí podpory v rámci prvních tří jmenovaných aktivit 1, 2 a 3 je možné podat v období od 17. března 2025 do 17. dubna 2025, nejpozději však do vyčerpání alokace. Žádosti o podporu na rozvoj kvality environmentálního vzdělávání (podpora platů zaměstnanců ekocenter) je možné podat v období od 21. dubna 2025 do 9. května 2025, případně do vyčerpání alokace.

„Ministerstvo životního prostředí je pro česká ekocentra zcela zásadním partnerem. Dlouhodobě sleduje jejich činnost a pomocí některých dotačních pobídek dokáže vytyčit směr, na který je třeba se zaměřit. Společně s Pavučinou – sítí středisek ekologické výchovy – analyzuje potřeby ekovýchovných institucí, a právě na základě jejich výstupů vznikla tato nová, zcela unikátní výzva, která podpoří nejen vzdělávání, ale i tolik důležité zázemí pro činnost. Výzva obsahuje téměř všechny oblasti, kterým se ekocentra věnují, každé z nich najde prostor, kam se může přihlásit. Mohu-li hovořit za Lipku, tak rozhodně oceňujeme podporu vzdělávání pro veřejnou správu, akademické pracovníky, odborné a programové pracovníky neziskových a příspěvkových organizací a vysokoškolské studenty,“ říká Hana Korvasová, ředitelka brněnské Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání.

Výzva č. 18/2024: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta