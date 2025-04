Ministerstvo životního prostředí získalo ocenění v anketě Úřednický čin roku 2024 za skvělou spolupráci při povodních v září 2024

Ve druhém ročníku anketyÚřednický činu roku 2024, která se uděluje za přínos k lepší komunikaci a fungování úřadů v České republice, získalo Ministerstvo životního prostředí ocenění zaZvládnutí povodňové situace v září 2024v kategoriiSkvělá spolupráce. Anketa oceňuje ty, kteří svojí činností, pracovním nasazením, vytrvalostí, kreativitou či schopností být otevřeni novým věcem zlepšují službu pro občany a stát a přispívají k lepšímu fungování veřejné správy.

Zvládnutí povodňové situace v září 2024 je uznání a ohodnocení zásadního přínosu všech státních zaměstnanců, kteří byli součástí ústřední povodňové komise a ústředního krizového štábu stejně tak jako dalších státních úředníků, kteří těmto komisím nepřetržitě poskytovali podporu. Tito zaměstnanci zajišťovali nezbytné podklady pro rozhodování a udržovali komunikaci s dalšími klíčovými aktéry, včetně zástupců hasičů a hydrometeorologů. Důležité bylo podle poroty i využívání hybridních jednání, která umožnila efektivní komunikaci a koordinaci mezi komisemi a jejich zástupci, a to i z řad ohrožených krajů, správců povodí a dalších odborníků.

Porota vybírala z více než 120 nominací a svá ocenění v anketě Úřednický čin roku 2024 udělila 10. dubna. Ministerstvo životního prostředí bylo oceněno z hlediska Ústřední povodňové komise, Ministerstvo vnitra z hlediska Ústředního krizového štábu a ocenění za spolupráci při povodních získalo též Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví. Oceněný tým napříč zmíněnými ministerstvy tvoří Adam Šťastný, Pavla Wildová, Jana Tejkalová, Vít Kunický a Lubomír Janků.

„Skvělá a rychlá spolupráce napříč všemi resorty a organizacemi při zářijových povodních byla zásadní a bez ní bychom situaci nedokázali zvládnout tak, jak se to podařilo. Za to bych chtěl ještě jednou poděkovat. To, že si práce všech kolegů a spolupracovníků, kteří se na podzim snažili, aby následky katastrofy byly co nejmenší, všimli organizátoři ankety Úřednický čin, je signálem, že nastavený systém funguje a zároveň je to i motivace do další práce,“ komentoval ocenění ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).