Ministerstvo přidalo na provoz potravinových bank dalších 20 milionů

Ministerstvo zemědělství (MZe) v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a zhoršení finanční situace sociálně slabších skupin obyvatel rozdělí mezi potravinové banky navíc 20 milionů korun. Cílem potravinových bank je snížit plýtvání potravinami a rozdělit zachráněné potraviny lidem na hranici hmotné nouze. Letos tyto organizace získají celkem 103 milionů korun.

„Navýšením podpory chceme usnadnit provoz potravinových bank. Potravinová pomoc je důležitá pro opuštěné lidi, matky samoživitelky, lidi s mentálním i zdravotním postižením a další sociálně slabší skupiny. Pomůže bankám pokrýt také mimořádné náklady s distribucí potravin uprchlíkům, které jim v letošním roce vznikly kvůli vojenské agresi Ruska proti Ukrajině,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Letos MZe podpořilo potravinové banky už 83 miliony korun. Podporu mohou banky využít na pronájmy, rekonstrukce a budování nových skladů, na jejich vybavení chladicím a mrazicím zařízením, na nákup automobilů pro svoz potravin a zejména pak na režijní náklady, jako jsou např. energie. Dalších 20 milionů korun je určeno na provozní náklady bank, zejména na zajištění svozu potravin od obchodních řetězců, které jsou následně přerozděleny mezi potřebné občany.

MZe s potravinovými bankami spolupracuje od roku 2016. Jako jediný resort do roku 2020 řešil jejich provozní financování, i přes to, že jde také o sociální a humanitární oblast. Od roku 2016 do 2021 jim Ministerstvo poskytlo celkem 387 milionů korun, s letošní podporou půjde již o 470 milionů korun. Potravinové banky podporuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo životního prostředí, které jim v letošním roce vyplatí dalších 200 milionů korun na investice z evropských peněz.

„Jsem velmi rád, že se našemu resortu podařilo vytvořit vysoce efektivní a rychlou logistickou síť, která minimalizuje potravinové ztráty. Děkuji své kolegyni Anně Hubáčkové z Ministerstva životního prostředí, že se k nám rozhodla přidat, a předcházet tak plýtvání potravinami,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Banky mohou o dodatečnou podporu žádat od 9. do 23. srpna z dotačního programu 18A „Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“. Více informací pro žadatele zde.