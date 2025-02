Menší dodavatelé nemají povinnost reportovat ESG. Pokud ale chtějí být dlouhodobě preferovaní pro své korporátní odběratele, musí učinit potřebné kroky. Jaké to jsou?

V posledních letech se v oblasti podnikání stále více zmiňuje termín ESG. Evropská unie neváhala a přišla s novou legislativou, která povinnost ESG reportingu v první fázi pro velké podniky zavádí. Tato změna má dalekosáhlé dopady na firemní strategii, ale nepřímo i na dodavatelské řetězce a celkový přístup k udržitelnosti.

Typy firem s povinností ESG reportingu

Podle evropské legislativy, konkrétně směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), mají povinnost reportovat o svých ESG aspektech všechny velké a veřejně obchodované firmy (s výjimkou malých veřejně obchodovaných mikropodniků). Tato povinnost se vztahuje na firmy, které generují více než 150 milionů EUR na evropském trhu. Povinnost reportovat platí již od začátku roku 2024 pro účetní období za rok 2024, s prvními zprávami publikovanými v roce 2025.

CSRD je navržena tak, aby poskytla investorům a dalším zainteresovaným stranám transparentní informace o dopadu firem na organizace, zaměstnance a životní prostředí. To je součást širší strategie Evropské unie, známé jako Evropský zelený pakt, který si klade za cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Typy podniků bez povinnosti ESG reportingu

Podniky, které nejsou velké ani veřejně obchodované, v tuto chvíli nemají povinnost ESG reportování. Mnoho menších firem, které nejsou přímo zavázány k reportingu, však velmi často je dodavatelem firem, které tuto povinnost mají. To vytváří tlak na menší dodavatele, aby také zlepšovali své environmentální a sociální praktiky, aby mohli nadále spolupracovat s většími společnostmi.

Postup pro snížení uhlíkové stopy u dodavatelů

Firmy s povinností ESG reportingu musí prokazovat, že aktivně snižují svou uhlíkovou stopu. To znamená, že budou vybírat dodavatele, kteří také přijímají opatření ke snižování své uhlíkové stopy. Konkrétně to může zahrnovat:

Využívání obnovitelných zdrojů energie: Dodavatelé, kteří investují do solární, větrné nebo jiné obnovitelné energie, budou preferováni.

Dodavatelé, kteří investují do solární, větrné nebo jiné obnovitelné energie, budou preferováni. Optimalizace výrobních procesů: Snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím efektivnějších výrobních procesů.

Snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím efektivnějších výrobních procesů. Zlepšování sociálních standardů a standardů řízení: Dodržování mezinárodních standardů pro pracovní podmínky, bezpečnost a zdraví pracovníků, stejně jako transparentnost v obchodních praktikách.

Firmy by měly také provádět pravidelné audity a poskytovat dodavatelům pomoc a školení k dosažení těchto cílů.

Preferovaný dodavatel

Stále častěji slyšíme o tom, že mezi dodavateli začínají získávat konkurenční výhodu dodavatelé, kteří kopírují snahu svých velkých odběratelů, a i bez povinnosti ESG reportingu zavádějí opatření která jsou environmentálně přijatelná. Stále častěji se vyskytuje v prostoru termín „Preferovaný dodavatel“.

Přesněji řečeno, preferovaný dodavatel je ten, který aktivně pracuje na snižování své uhlíkové stopy, dodržuje environmentální, sociální a právní standardy a má transparentní a spolehlivé zprávy o svých ESG aspektech. Tito dodavatelé jsou či budou klíčoví pro firmy s povinností ESG reportingu, protože jejich praxe přímo ovlivňuje celkovou ESG výkonnost těchto firem.

Příklad z praxe

Představme si velkou společnost, která poskytuje doručovací služby a podléhá povinnosti ESG reportingu. Pokud bude tato společnost rozšiřovat svůj vozový park, zcela určitě sáhne po dodávkách aut s elektropohonem, nebo pohonem na bio CNG. To znamená, že pro pohon bude využívat výrobce energie z obnovitelných zdrojů. Ať už se jedná o fotovoltaickou, větrnou či vodní elektrárnu, nebo zařízení na zpracování bioodpadu formou mokré fermentace, která z bioplynu vyrábí pokročilý biometan (bioCNG pro auto dopravu). Preferovaně využije prostě dodavatele, který může snížit emise skleníkových plynů spojené s dopravou a tím sníží i svou uhlíkovou stopu. Dále by mohla spolupracovat s dodavateli obalových materiálů, kteří používají recyklovatelné a biologicky rozložitelné materiály. Tím by nejen snížila environmentální dopad svých služeb, ale také splnila požadavky ESG reportingu.

Dalším příkladem z praxe je střední zemědělec mající stádo skotu o počtu nižších stovek hlav, vyrábějící mléko či mléčné výrobky, které dodává zahraničnímu koncernu. Mléko splňuje kvalitativní normy odběratele. Zcela nepochybně bude tento dodavatel tázán na způsob výroby, protože vyžadované reporty ESG jsou velmi obsáhlé.

Díky možné realizaci technologie Bert® MOBPS (zařízení na zpracování bioodpadu) se český dodavatel může zařadit mezi preferované dodavatele, díky snížení své uhlíkové stopy, jelikož metan z kravské mrvy neuniká do ovzduší, naopak je vytěžen, zpracován a energie z něj využívaná k výrobě tepla a elektřiny či bio CNG zásadním způsobem promlouvá do celkové bilance uhlíku.