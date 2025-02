Mařiče energií jsou důsledkem dlouhodobě chybějící legislativy, řešením je podpora flexibility a akumulace

Aktuální vývoj ohledně problematiky maření elektřiny je důsledkem dlouhodobě chybějící legislativy v oblasti akumulace a nedostatečné transpozice evropského designu trhu do českého právního rámce. Na problematickou situaci dlouhodobě upozorňují energetičtí experti, včetně Sdružení pro agregaci flexibility (SAF), fungující v rámci Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT. SAF předkládá i několik návrhů řešení.

„Současná situace je ekonomicky, ekologicky i sociálně neudržitelná a ohrožuje efektivitu a udržitelnost českého energetického trhu. Přitom jsou to pouze legislativní nedostatky, které neumožňují jinak dostupným zdrojům flexibility (baterie, KVET, řízení spotřeby a ostatní decentrální zařízení) využití jejich potenciálu. Místo toho dochází k zbytečnému maření energie, což je při tomto rozsahu v evropském kontextu bezprecedentní,” vysvětluje Petr Řeháček, ředitel SAFu.

Problém pomalé implementace pravidel Evropské unie (EU) je umocněn také tím, že fungování energetického zákona dle jeho novely Lex OZE III svazuje připravované EDC. To představuje nový subjekt trhu s elektřinou působící vedle Operátora trhu s elektřinou (OTE). Dané nastavení již nyní komplikuje současnou situaci a přináší větší nejistotu ohledně udržitelnosti rozvoje trhu v dalších letech.

Klíčová opatření pro efektivní akumulaci

Pro řešení současné situace navrhuje SAF několik vzájemně provázaných opatření. Klíčovým krokem je implementace přechodného systému pro vyhodnocování akumulaceenergie, který by fungoval do plného spuštění plánovaného EDC. Součástí tohoto řešení je i úprava vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou a tarifní struktury, který připravuje ERÚ. Cílem je zajistit funkční systém akumulace v maximálním možném rozsahu již od začátku účinnosti novely Lex OZE III, ideálně od 1. července 2025. Vzhledem k senátní vratce novely zpět do Sněmovny možná o 1-2 měsíce později, ale bez jakýchkoliv dalších průtahů.

Druhým opatřením je zavedení ekologických limitů pro zdroje flexibility. Tento krok má motivovat účastníky trhu k využívání efektivních a ekologických technologií namísto současných neefektivních řešení, jako jsou například dieselagregáty nebo zařízení přímo mařící elektřinu. Nové limity by měly vstoupit v platnost bezprostředně po zavedení akumulace. Tímto způsobem bude možné postupně nahradit neefektivní zdroje lepšími alternativami při zachování kontinuity regulačního výkonu v rámci Služeb výkonové rovnováhy ČEPS.

Třetím důležitým krokem je co nejrychlejší zavedení nezávislé agregace na trhu s flexibilitou. Dané systémové řešení by mělo odpovídat minimálně rozsahu, který SAF navrhoval již v říjnu 2023 v rámci připomínek k návrhu EDC. Přestože jde o klíčovou součást evropského trhu s elektřinou, v Česku se zavádí až osm let po platnosti příslušných unijních pravidel. Tento mechanismus je přitom zásadní pro celkový rozvoj trhu s flexibilitou a využití potenciálu decentralizovaných zdrojů, včetně domácností a elektromobility.

Zpoždění v implementaci evropských pravidel

Představená opatření mají za cíl pomoci vyřešit současnou bezprecedentní situaci a přispět k ekologizaci energetického sektoru. Zároveň budou také představovat argumenty v rámci nápravného řízení, které unijní orgány vedou s Českem ohledně pozdní implementace evropské legislativy. Negativní důsledky zpoždění se projevují i na tuzemském energetickém trhu, například ve formě financování zisků z plýtvání energií všemi spotřebiteli.

„Popsané důsledky, i případné další budoucí komplikace a náklady, by nemusely nastat, pokud bychom dodržovali termíny stanovené unijními orgány pro transpozici pravidel trhu. Stejně tak kdyby účinnost energetického zákona nebyla pevně vázána na nový regulovaný subjekt EDC a další zpožděné transpozice. Dlouhodobě jsme před těmito dopady varovali. Místo toho jsme dospěli do fáze, kdy se tématem staly naprosto nesmyslné mařiče energií či nasazování dieselagregátů. Námi navrhovaná a dlouho prosazovaná opatření by přispěla k posílení stability české energetiky, nápravě vzniklých chyb a efektivnímu přechodu na zelenou energii, jak je požadováno evropskými regulacemi,” říká Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT.