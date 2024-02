Lidé v Bohumíně více třídí odpad, město se brání povinnému zálohování

V Bohumíně roste objem separovaného odpadu. I díky novému systému „door to door“, který radnice zavedla na začátku roku 2023 a přistavila k rodinným domům nádoby na plast a papír, lidé loni ve městě vytřídili o 43 tun plastu více než v roce 2022.

Popelářská auta v Bohumíně každoročně svezou více opakovaně využitelného odpadu. Podle statistik se podařilo ve městě loni vytřídit přímo z nádob 312 tun plastu. Společně s plasty odloženými ve sběrném dvoře jde o 463 tun oproti 420 tunám v roce předchozím. Optimistický nárůst evidují technické služby BM servis i u papíru, kde se celkem vyseparovalo 450 tun oproti 421 tunám v roce 2022.

„Jde o pozitivní trend, i když u nás stále existují velké rezervy. Snažíme se obyvatele maximálně motivovat k tomu, aby jim nebylo lhostejné, kam odpad vyhazují.Na začátku loňského roku jsme zájemcům bydlícím v rodinných domech dodali zdarma nádoby na plast a papír, jejich vývoz je bezplatný,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura s tím, že město udržuje v provozu i 140 sběrných hnízd s velkými separačními zvony.

Na sídlištích navíc přibyly kontejnery s horním výsypem. „Bohužel ne všichni se už naučili před odhozením krabice zmenšit její objem.A ne všichni pochopili, že odhazování plastů a papíru do směsného odpadu je v rozporu se zákonem,“ podotkl.

Několikaletou snahu o efektivní systém odpadového hospodářství městu nyní nabourává vládní plán na zavedení povinného zálohování PET lahví. „Přidali jsme se k výzvě Sdružení místních samospráv a povinné zálohování odmítáme. Stát chce vzít obcím nejlépe tříditelnou a recyklovatelnou komoditu s nejlepší výkupní cenou. Celý navržený systém je neskutečně drahý, jeho zavedení má stát přes pět miliard korun a provozní náklady obchodníků se mají každý rok vyšplhat k jedné a půl miliardě korun,“ doplnil Macura.

Podle něj je předvídatelné, že výrobci přenesou tyto náklady na zákazníky v cenách potravin a nápojů. „Lidé budou kupovat dražší výrobky, jejichž obaly pak budou muset prázdné a nesešlápnuté skladovat doma a odnášet je zpět do obchodu. Nákladní auta pak budou převážet vzduch v PET lahvích po republice. Na tom nelze shledat nic ekologického, ani smysluplného,“ řekl místostarosta.

Bohumín se před dvěma lety vydal jinou cestou, než většina měst, v nichž funguje paušální systém, kde za svoz komunálního odpadu platí všichni občané stejně. Požadavky státu na větší míru třídění, rostoucí ceny a blížící se zákaz skládkování inspiroval radnici k přechodu na systém plateb za vyprodukovaný odpad. „Lidé hradí likvidaci směsného odpadu podle objemu a četnosti vývozu nádob. Svoz plastů a papírů od domů, stejně jako bioodpadu a použitých tuků, je zdarma. Bez poplatků mohou občané využívat i separační hnízda a stabilní i mobilní sběrný dvůr. Platí tak skutečně jen za to, co vyhodí do směsného odpadu,“ uzavřel Macura.