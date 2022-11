Křetínského LEAG postaví v Německu na zatopeném lomu největší plovoucí FVE

U německého města Chotěbuz vyroste na uměle vytvořeném jezeře v místě bývalého hnědouhelného lomu největší německá plovoucí solární elektrárna. Instalovaný výkon by měl činit 21 MWp a roční výroba elektřiny zhruba 20 GWh.Informovala o tom společnost Leag z českého holdingu EPH.

Německý LEAG, který na projektu spolupracuje se společností EP New Energies, minulý týden oznámil, že poté, co město Chotěbuz dalo projektu zelenou, může společnost ještě před koncem letošního roku zažádat o stavební povolení. Výstavba plovoucí solární elektrárny, která ročně vyrobí zhruba 20 GWh elektřiny, by mohla začít již na jaře příštího roku.

"Přestože bude plovoucí solární elektrárna zabírat méně než jedno procento z povrchu 1900ha jezera Cottbus Ostsee, přispěje významně ke klimaticky šetrnému zásobování elektřinou v oblasti chotěbuzského přístavu," uvedl LEAG v tiskové zprávě.

Společnost dále uvedla, že díky obrovské rozloze jezera Cottbus Ostsee nebude plánovaná plovoucí solární elektrárna narušovat pobřeží jezera využívaná pro turismus ani plánované lodní trasy.

"Plovoucí fotovoltaika je pouze prvním krokem, který společně činíme, a další projekty, jako jsou větrné turbíny či tepelné čerpadlo, budou následovat," uvedl primátor Chotěbuzi Holger Kelch.

Jezero Cottbus Ostsee je uměle vytvořené jezero, které vzniká v místě bývalého hnědouhelného lomu. Po dokončení by se mělo jednat o největší německé uměle vytvořené jezero.