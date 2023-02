Klimatická neutralita do roku 2050 – energetická náročnost budov

Ve čtvrtek 9. února byly přijaty návrhy na opatření, která pomohou snížit spotřebu energie a zároveň emise skleníkových plynů.

Přijaté stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku má za cíle do roku 2030 podstatně snížit emise skleníkových plynů (GHG), snížit spotřebu energie ve stavebnictví EU a do roku 2050 určit toto odvětví klimaticky neutrálním. Dalším cílem je také zvýšit míru renovací energeticky neefektivních budov. Tato opatření by každý členský stát stanovil ve svých národních plánech renovace.