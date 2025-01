Jízdní řád pro Nové Heřminovy: Ministr zemědělství představil harmonogram výstavby vodního díla

Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení k Novým Heřminovům bude podle předpokladu hotová letos v červenci, samotná stavba začne v říjnu 2027 a přehrada bude uvedena do provozu v roce 2032. Harmonogram jednotlivých fází stavby od začátku až do konce připravilo Ministerstvo zemědělství a Povodí Odry.

„Rozhodnutí o umístění stavby vodní nádrže Nové Heřminovy potvrdilo Ministerstvo pro místní rozvoj 19. prosince loňského roku. Jde o zásadní bod v procesu přípravy protipovodňové ochrany na horním toku řeky Opavy. Proti tomuto rozhodnutí už není možný další rozklad, a tedy ani další protahování příprav na tuto důležitou stavbu. Tato etapa je u konce a nyní budou následovat další. Dobrou zprávou je, že se podařilo navázat velmi vstřícnou spolupráci se současným vedením obce Nové Heřminovy,“ uvedl ministr Marek Výborný.

Povodí Odry bude v první půlce letošního roku aktualizovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení a vyžádá si aktuální stanoviska dotčených orgánů státní správy. Asi rok pak bude podle zákona trvat stavební řízení.

Do poloviny roku 2026 se předpokládá zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání pro stavbu. Je nutné dohodnout se s 18 fyzickými osobami a obcí Nové Heřminovy. Ministerstvo zemědělství (MZe) plánuje majitelům pozemků nabídnout kupní smlouvu na přelomu letošního ledna a února, a to na základě aktualizované oceňovací vyhlášky ministerstva financí a znaleckého posudku. Pokud nebude dohoda možná, využije MZe možnosti vyvlastnění za náhradu.

Ve stejné době by mělo být vydáno stavební povolení. Výběr stavebníka včetně podpisu smlouvy o zhotovení vodní nádrže by měl být ukončen do poloviny roku 2027 a staveniště bude předáno zhotoviteli ve třetím čtvrtletí téhož roku. Vzhledem k tomu, o jak velkou a složitou stavbu jde, bude na zhotovitele vyhlášeno mezinárodní výběrové řízení.

„Hlavním účelem údolní nádrže Nové Heřminovy na řece Opavě je tlumení velkých vod, ochrana lidských životů a majetků. Nedávné povodně z loňského podzimu nám znovu připomněly, jak jsou funkční protipovodňová opatření důležitá, a tam kde jsou, dokážou ochránit obce i jejich obyvatele. Jsem proto rád, že po všech těžkostech se může začít s reálnou výstavbou vodního díla Nové Heřminovy,“ řekl ministr Marek Výborný.

Náklady na samotnou vodní nádrž by podle aktualizovaných cen z loňského roku měly dosáhnout 4,7 miliardy korun. K tomu je nutné připočíst cenu za souběžné úpravy pod nádrží a přeložku silnice I/45, kterou bude financovat Ředitelství silnic a dálnic. To vše dohromady bude stát přibližně 9 miliard korun. Do konce loňského roku již bylo proinvestováno na měřící stanice a poldry téměř 1,4 miliardy korun.

Vodní dílo Nové Heřminovy bude víceúčelová nádrž na řece Opavě s objemem 14,54 mil. m3, která má především zajistit ochranu 16 tisíc lidí podél řeky Opavy před povodní, a to od obce Nové Heřminovy po město Opavu. Vodní dílo je hlavním prvkem systému opatření. Doplňují ho ještě říční úpravy, suché nádrže, revitalizace řek a další doprovodná opatření. Jejich funkčnost závisí na existenci přehrady Nové Heřminovy, bez ní nemají potřebný efekt.

Nádrž bude moci upouštět vodu do řeky Opavy, čímž v ní zlepší průtok například v době sucha, pomůže zpomalit odtok vody v době povodní, zajistí akumulaci vody a výrobu zelené energie z elektrárny v přehradní hrázi.

Kromě Nových Heřminov jsou v přípravě ještě přehrady Vlachovice na Zlínsku, Kryry, Senomaty a Šanov (Rakovnicko). Avšak do roku 2030 nebude postavená žádná z nich.