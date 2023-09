Jednání o podobě nové emisní normy EURO 7 vstupují do rozhodující fáze

Navrhovaná podoba nové emisní normy EURO 7 se musí změnit, jinak ohrozí konkurenceschopnost evropského automobilového trhu vůči zbytku světa. Na tom se shodl ministr dopravy Martin Kupka se šéfy automobilek Renault, Hyundai, Iveco a DAF, se kterými debatoval v Mnichově v rámci kulatého stolu o aktuálních výzvách, kterým čelí automobilový průmysl. Jednání se účastnil i německý spolkový ministr dopravy Volker Wissing. Česká republika je v čele států, které prosazují racionálnější podobu emisní normy, kterou navrhla Evropská komise. Další kolo důležitých jednání o její konečné podobě se uskuteční ještě v průběhu září.

„Jednání o nové podobě emisní normy EURO 7 vstupují do své horké fáze. Česká republika je aktivní a bojujeme za to, aby se do kompromisního návrhu dostalo maximum našich požadavků. Už se nám podařilo například dosáhnout toho, že EURO 7 by se nemělo vztahovat na autobusy. Stále je však nutné vyřešit celou řadu sporných bodů, termíny účinnosti počínaje a emisními limity konče. Budeme v těchto oblastech navrhovat další změny znění normy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Úřadující španělské předsednictví by do konce tohoto týdne mělo členským státům představit v pořadí již pátý kompromisní text návrhu emisní normy. Ambicí španělského předsednictví je přijetí obecného přístupu, tzv. pozice Rady, na zasedání Rady pro konkurenceschopnost COMPET 25. září. Ještě předtím bude vyjednávání probíhat na úrovni velvyslanců v Coreperu I.

Zástupci automobilek na dnešním jednání připomněli, že celý automobilový sektor se zavázal ke snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Přísná emisní norma EURO 7 by mohla mít v konečném důsledku negativní vliv na toto úsilí, protože by odvedla velké množství financí, které chtějí automobilky investovat do vývoje technologií pro nízkoemisní mobilitu.

„Zástupci předních světových automobilek vidí v návrhu stejné problémy, jako my. EURO 7 v navržené podobě znamená více škody než užitku. Je důležité, aby byl evropský automobilový trh konkurenceschopný, protože v České republice, Německu a dalších evropských státech na něm závisí stovky tisíc pracovních míst, které může špatně připravená emisní norma ohrozit. Navíc osobní automobil je pro spoustu Evropanů nutností, nesmí se stát nedostižným luxusem. To by vedlo pouze k sociálním otřesům,“ zdůrazňuje Kupka.

Česká vláda od prvního zveřejnění návrhu nové emisní normy bojuje za její zmírnění. Pod vedením ministra Kupky byla vytvořena koalice názorově blízkých zemí. Česká republika, Francie, Itálie, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko na počátku června představily společný poziční dokument, ve kterém požadují změnu návrhu EURO 7. Pozice České republiky k zásadním otázkám zůstává beze změny.

Nadále je nejdůležitějším požadavkem prodloužení dat vstupů v platnost a jejich navázání na prováděcí akty. Česká republika také usiluje o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu. Jako problematické se jeví aktuální podoba On-Board-Monitoring, tj. systému měření emisí přímo na palubě vozidla, nebo takzvané okrajové podmínky měření.