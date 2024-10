Jak nenaletět greenwashingu?

„Nejlepší obal je žádný obal,“ míní Petra Koudelková z Fakulty sociálních věd UK, která se zabývá tématem komunikace udržitelnosti, té dobré i špatné praxe. Udržitelný způsob života podle ní může být relativně jednoduchý, a dokonce i levnější. „Každý malý krok se počítá, ale nesnažte se o dokonalost!“ apeluje.

Možná to znáte, vejdete do obchodu a tam na vás ze všech stran křičí nápisy „bio, eko, udržitelné, farmářské!“ a v regálech najdete nejrůznější výrobky, které jsou často v hnědé papírové krabičce a tváří se „zeleně“. Ne vždy tomu tak ale je i ve skutečnosti. „Grenwashing je záměrné i nezáměrné prezentování firmy, jejich produktů i aktivit jako ekologicky ‚zelenější‘, než ve skutečnosti jsou,“ shrnuje Petra Koudelková, která připouští, že pro zákazníka bývá obtížné se v označování vyznat a nenaletět líbivým eko heslům.

Jak se v tom vyznat? „Nejdříve je dobré zkontrolovat složení výrobku. Dále pokud jsou na výrobku nápisy jako ‚bio a udržitelné‘, mělo by tam také být vysvětleno, co přesně to znamená. Ne vždy se to na obal vejde, takže možná budete odkázáni na web nebo se vám informace načtou přes QR kód,“ vysvětluje Koudelková a zdůrazňuje, že informace by měly být skutečné konkrétní: „Žádná prázdná tvrzení, ale například: Jsme udržitelní, protože děláme XY a do roku 2050 chceme dělat XX a dosáhneme toho pomocí XZ.“

I zde ale můžete naletět. „Některé firmy například deklarovaly, že do roku 2025 sníží emise, to se jim ale nedařilo, takže jen posunuly časový horizont. Green Rinsing, jak se tomuto fenoménu říká, běžný zákazník nemá šanci poznat,“ popisuje vědkyně. Mezi nejčastější hříchy greenwashingu dále patří chybějící důkazy a vágní tvrzení, zatajené háčky, informace platné jen za určitých podmínek nebo třeba uctívání falešných autorit tedy certifikátů.

Firmy, snažte se

„Z našeho předloňského výzkumu vyplývá, že lidé očekávají a volají po tom, aby firmy mluvily pravdu a zároveň jim poskytovaly veškeré informace. Nechtějí si podrobnosti nebo vysvětlení dohledávat na specializovaný webech nebo v aplikacích,“ říká Petra Koudelková. Aktuální situace je toho ale spíše opakem. „Pro spotřebitele je těžké se ve výrobcích a jejich označování vyznat. Nejrůznějších log a certifikátů je prostě příliš. Firmy jsou navíc vynalézavé, protože vnímají, že ‚přírodní‘ mezi zákazníky funguje,“ komentuje Koudelková. Ke změně by měla pomoci i připravovaná směrnice Evropské unie o greenwashing climate, která by měla jasně definovat hranice a pomoci také kontrolním orgánům v odhalování greenwashingu.

Celý článek je dostupný na www.ukforum.cz.