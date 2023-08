Investor doplnil dokumentaci EIA k modernizaci teplárny Mařatice

Společnost CTZ s.r.o. předala odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje doplněnou dokumentaci o vlivu záměru modernizace teplárny v Uherském Hradišti na životní prostředí (dokumentace EIA). Krajský úřad ji na základě připomínek institucí a veřejnosti vrátil k doplnění v únoru letošního roku.

V rámci modernizace přejde teplárna v městské části Mařatice od spalování uhlí k výrobě tepla ze zemního plynu a z komunálního odpadu. Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně vyrobí pro zákazníky v Uherském Hradišti polovinu tepla a teplé vody.

Podle Ing. Kamila Ondry, jednatele společnosti CTZ, doplněná dokumentace reaguje na všech osmnáct požadavků na doplnění, které jí krajský úřad v únoru zaslal „Zpracovatelé jednotlivých studií provedli dodatečná měření a výpočty a výsledky zanesli do dokumentace EIA. Vedení CTZ dále rozhodlo o dodatečné investici do odvětrání bunkru na odpad,“ řekl Kamil Ondra.

Právě obava ze šíření zápachu ze skladovaného komunálního odpadu byla jednou z nejčastějších připomínek veřejnosti. Při provozu ZEVO toto nehrozí, protože bunkr s odpadem je v trvalém podtlaku a vzduch z něj je odváděn do spalovacího kotle a poté přes filtry do komína. Tento postup by ale nebylo možné použít v době odstávky zařízení.

„Proto jsme do projektu doplnili záložní systém odvětrání bunkru, který v případě odstávky bude vzduch z bunkru odsávat a do ovzduší vypouštět přes samostatný filtr s aktivním uhlím, umístěný před vstupem do komína, který zápach eliminuje,“ vysvětlil Kamil Ondra. Další úprava projektu se týká ochrany bunkru, který je umístěný pod úrovní terénu, před případnými záplavami. „Zvýšili jsme nájezdovou rampu pro výsyp odpadu do bunkru tak, aby voda nemohla do bunkru proniknout ani při pětisetleté vodě,“ říká Kamil Ondra.

Dokumentace EIA byla doplněna a rozšířena především o hodnocení souhrnného vlivu emisí škodlivých látek, hluku z provozu ZEVO a (nově) plynových technologií (kotlů a kogenerační jednotky) na životní prostředí a zdraví lidí. Do výpočtů byla zahrnuta i hluková zátěž, kterou vytváří dopravní špička na ulici Sokolovské, která k areálu teplárny přiléhá. Výsledky z těchto doplnění však závěry z Rozptylové studie (součást dokumentace EIA) nezměnily.

„Nadále platí, že vliv ZEVO na životní prostředí v Uherském Hradišti bude zanedbatelný, u žádné z toxických látek nebudou překračovány přísné emisní a imisní limity a vzhledem k již existujícím koncentracím těchto látek v ovzduší Uherského Hradiště bude u řady z nich příspěvek ze ZEVO prakticky neměřitelný,“ říká Kamil Ondra. To samé platí pro doplněné výsledky studie „Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví“ (součást dokumentace EIA), která uvádí, že z pohledu imisí škodlivých látek neexistují pro veřejné zdraví žádná významná rizika.

V případě hlukové zátěže, doplněné o požadovaná měření, nedojde oproti současné situaci ke změně, a proto nedojde ani k žádné změně stávajících zdravotních účinků. V souvislosti s vlivem dopravy do areálu teplárny dokonce dojde ke snížení hluku a emisí, protože počet příjezdů a odjezdů nákladních automobilů, vyplývající z budoucího provozu ZEVO, bude nižší, než kolik v současné době vyžaduje provoz teplárny na hnědouhelný prach.

Žádnou změnu v hodnocení dopadů provozu ZEVO na životní prostředí a zdraví lidí nevyvolaly ani dodatečné výpočty těchto dopadů na nezastavěná území okolo teplárny, kde územní plán výstavbu pro bydlení umožňuje, ani výpočet možného ovlivnění mikroklimatu v důsledku vypouštění části tepla z provozu ZEVO do ovzduší v letních měsících.

„V létě budeme vypouštět stejné množství odpadního tepla, jaké vyprodukuje 87 aut se spalovacím motorem. Vzhledem k tomu, že po přilehlé Sokolovské ulici projede v průměru přes 13 tisíc aut denně, tak je evidentní, že ZEVO mikroklima neovlivní,“ dodal Kamil Ondra. Ohledně požadavku na semikontinuální měření persistentních organických látek (PCDD/F, PCB a PAH) v emisích doplněná dokumentace EIA uvádí, že dostupné systémy měření toto zatím nejsou požadovaným způsobem schopny zajistit.

Z výše uvedeného důvodu zpracovatelé studie navrhují navýšit četnost jednorázových měření a touto cestou vyšší kontrolu emisí dioxinů zajistit. Společnost CTZ tento návrh podle Kamila Ondry akceptuje. Na základě požadavků krajského úřadu byly do všech relevantních kapitol doplněny informace, jak navržené postupy a technologie odpovídají tzv. požadavkům BRET/BAT. I zde doplněná dokumentace EIA ukazuje, že všechna navržená řešení těmto požadavkům na „nejlepší dostupné technologie“ vyhovují.

Využít při modernizaci teplárny kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila v květnu roku 2021 studie odborníků VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, v listopadu téhož roku ji schválilo zastupitelstvo Uherského Hradiště a v prosinci 2021 i valná hromada společnosti CTZ s.r.o.

Podle harmonogramu modernizace by teplárna Mařatice měla ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v roce 2024. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.