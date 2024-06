Investice onsemi do výroby čipů podpoří modernizaci průmyslu a posílí konkurenceschopnost, říká premiér

Výrobce polovodičů onsemi investuje do rozšíření výroby čipů v závodě v Rožnově pod Radhoštěm zhruba 2 miliardy dolarů (44 miliard Kč). Jde o největší investici v novodobé historii ČR. Společnost onsemi již nyní vyrábí denně v Rožnově pod Radhoštěm 10 milionů čipů, v rámci této investice dojde k významnému navýšení kapacity. Umístění této velké investice v ČR je vyústěním intenzivního úsilí vlády v posledních dvou letech a potvrzuje, že Česko je pro zahraniční investory atraktivní zemí.

Rozhodnutí společnosti onsemi investovat v České republice přinese velký impuls pro rozvoj české ekonomiky. Investice posílí naši pozici v oblasti výroby polovodičů, které představují základní stavební kámen moderní ekonomiky, a přinese posílení dodavatelských řetězců navázaných na čipový průmysl. Rozšíření výroby čipů rovněž pomůže České republice snížit závislost na dovozu této klíčové technologie.

„Získání investice společnosti onsemi do továrny na výroby čipů je pro ČR velký úspěch. Je to investice, která posiluje produkci s vysokou přidanou hodnotou, přinese dobře placená pracovní místa a pomůže rozvoji regionu. Vláda je připravena projekt podpořit formou investiční pobídky,“ uvedl premiér Fiala.

Čipy společnosti onsemi jsou obzvlášť vhodné pro využití v moderních elektromobilech, proto tato investice také poslouží k modernizaci českého autoprůmyslu, který je dlouhodobě nejvýznamnější částí naší ekonomiky. Firma onsemi má již nyní uzavřené strategické partnerství s automobilkou VW a dodává součástky do mnoha automobilek v celé Evropě.

„Čipy jsou základem moderního průmyslu. My se proto dlouhodobě snažíme posilovat českou soběstačnost v této oblasti. Investice společnosti onsemi nám dává šanci stát se evropskou čipovou velmocí a přinese i významný impuls pro rozvoj české ekonomiky v čele s autoprůmyslem, který je jeho hlavním motorem,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firma onsemi v ČR už investovala 14 miliard korun. Rozšíření výroby v Rožnově pod Radhoštěm přinese další významné investice do regionu východní Moravy a Slezska. To podpoří rozvoj místních dodavatelských řetězců z řad firem působících v navazujících odvětvích a také moderních vzdělávacích oborů. Investice také povede k rozšíření zaměstnanosti, což poskytne příležitosti pro tuzemské odborníky a přiláká talenty z celého světa. To podpoří rozvoj technologického sektoru a zvýší odbornou úroveň pracovní síly.

„Jedná se o typ investice, které chce Česká republika podporovat, protože jde o ty nejmodernější technologie na trhu. Do regionu přinese nejen více pracovních míst s vyšší atraktivitou a prestiží, ale také pravděpodobně nárůst mezd a více investic do infrastruktury nebo bytové výstavby,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Čipy vyráběné společností onsemi jsou zvláště významné díky své energetické účinnosti. Investice se má zaměřit na výrobu na základě nového materiálu substrátu (karbid křemíku). Tento materiál, a na něm postavená výrobní technologie, jsou zásadní pro zvýšení efektivity elektronických součástek (snížení jejich spotřeby energie), což je klíčové například pro vyšší dojezd elektromobilů a tím udržitelnou mobilitu.