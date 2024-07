Inovační vouchery: Firmy mohou získat až 600 tisíc korun na podporu inovací

Pro firmy podnikající v oborech zpracovatelského průmyslu se sídlem nebo pobočkou na Vysočině, kraj v programu Inovační vouchery 2024 vyčlenil 2,4 milionu korun. Dotaci lze využít na nákup znalostí a služeb od vědecko-výzkumných institucí, akreditovaných zkušeben, případně expertních organizací.

„Letos jsme navýšili maximální hodnotu voucheru na 300 tisíc korun a firmy si mohou podat až dvě žádosti. Kromě vývoje nových produktů, systémů, testování, modelování, designu výrobků i služeb mohou firmy s inovačním voucherem nakoupit i služby v oblasti udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy ve vazbě na ESG reporting. Navíc oproti jiným krajům nebo státu poskytuje Vysočina tuto podporu nejenom malým a středním podnikům, ale také velkým firmám,“ upřesnila Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Inovační vouchery jsou účinným nástrojem, jak podpořit začínající nebo zcela novou spolupráci mezi firmou a vědecko-výzkumnou organizací. Pro ověření spolupráce s novým partnerem, případně k pokračování existující spolupráce je v minulosti využila řada malých i velkých podniků z regionu, jako jsou společnosti OPTOKON, MEDIN, KRONOSPAN, ROTANA, EVOTECH, Kolektor Tesla Jihlava, KOTRBATÝ V.M.Z., CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK, DUP Pelhřimov, Truhlářství Körber a další. „Příprava žádosti o inovační voucher je v podmínkách Kraje Vysočina velmi jednoduchá, proto neváhejte a využijte nabízené podpory k zahájení nebo zintenzivnění inovací ve vaší firmě,“ vzkázala Hana Hajnová.

Výzva programu Inovační vouchery 2024, včetně formuláře pro podání žádosti, povinných příloh žádosti a dalších dokumentů, je k dispozici na dotačním portále Fond Vysočiny. Žádosti o podporu na nákup širokého spektra služeb (podrobný výčet podporovaných aktivit viz Výzva programu) je možné podávat v termínu od 29. 7. 2024 od 8:00 hod. do 20. 10. 2024, nebo do vyčerpání alokace programu. Výše se může pohybovat v rozmezí 30 000 až 300 000 korun a minimální spoluúčast žadatele na financování projektu činí 20%. V případě splnění formálních náležitostí budou žádosti podporovány na základě časového hlediska, tedy v pořadí, v jakém byly podány. Projekty pak bude možné realizovat až do konce roku 2025.

V případě dotazů či zájmu o konzultaci nebo formální kontrolu žádosti se lze obracet na Ing. Ivonu Hájkovou (tel.: 564 602 534, 724 650 145, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz) nebo Mgr. Lenku Badalíkovou (tel. 564 602 552, e-mail: badalikova.l@kr-vysocina.cz).

Inovační vouchery nejsou jediným nástrojem, kterým Kraj Vysočina podporuje rozvoj inovací na svém území. „V rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina se na podzim letošního roku chystají další finanční a nefinanční nástroje na podporu inovací nejen ve firmách. Kromě takzvaných Asistenčních voucherů, které finančně podpoří přípravu strategických projektů v oblasti inovací, jsou to například odborné konference na témata kybernetické bezpečnosti nebo implementace inovací a inovativních technologií v oblasti zdravotnictví do praxe,“ dodala Hana Hajnová.

Podrobné informace k aktivitám projektu Smart Akcelerátor Kraje Vysočina, který je realizován za finanční podpory Evropské unie (Operační program Jan Amos Komenský) a státního rozpočtu ČR, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách projektu a na krajském webu pro podnikatele.