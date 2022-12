Informace pro žadatele o přepravu energetických surovin prostřednictvím mimořádných vlaků v obecném zájmu

Ministerstvo předkládá informaci, která ve své příloze obsahuje náležitosti pro podání žádosti o zajištění prioritní přepravy energetických surovin nezbytných k zajištění chodu národního hospodářství a pro zabezpečení základních potřeb obyvatelstva České republiky (seznam komodit, kontaktní adresa atd.).

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 9. listopadu 2022 č. 932 vzala na vědomí postup při stanovení energetických surovin nezbytných k zajištění chodu národního hospodářství a zabezpečení základních potřeb obyvatelstva České republiky a při zajištění jejich prioritní přepravy mimořádnými nákladními vlaky v obecném zájmu v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem přijetí materiálu je stanovení procesů a preventivních opatření vedoucích ke snížení kritického nedostatku strategických zásob energetických surovin pro potřeby obyvatelstva a zajištění chodu národního hospodářství České republiky s využitím železniční přepravy.

V případě železniční sítě České republiky i některých sousedních zemí je propustnost dráhy na páteřních úsecích omezena vysokým počtem již zavedených vlaků osobní i nákladní přepravy, nedostatečnou kapacitou jednokolejných úseků a probíhajícími dlouhodobými výlukami z důvodu rekonstrukcí a oprav železničních tratí.

Lze předpokládat, že potřeba přepravy energetických surovin vznikne náhle (ad hoc) a nebude možné ji plánovat s předstihem, odpovídajícím délce standardního procesu přípravy jízdního řádu. Cílem opatření je v rámci stanovených pravidel pro operativní řízení provozu postupovat tak, aby byla v případě potřeby zajištěna prioritní přeprava energetických surovin a tím byl zabezpečen nepřetržitý provoz elektráren, rafinerií, elektrických sítí a další nezbytné infrastruktury důležité pro energetický systém. Obdobnou prioritu budou mít i vyrovnávkové vlaky zajišťující přepravu prázdných nákladních vozů zpět do místa nakládky.

Vybrané nákladní vlaky zajišťující přepravu strategických energetických surovin budou zařazeny do kategorie „mimořádné vlaky v obecném zájmu“ a to bez ohledu na to, zda se jedná o vlak pravidelný nebo o vlak mimořádný (zavedený ad hoc).

Dle navrženého prováděcí postupu ministr průmyslu a obchodu stanoví energetické suroviny nutné pro zajištění chodu národního hospodářství a zabezpečení základních potřeb obyvatelstva České republiky a v případě kritického snížení jejich strategických zásob bezodkladně předloží ministru dopravy seznam železničních relací, na kterých je třeba zajistit prioritní přepravu těchto energetických surovin. Ministr dopravy na základě podkladů ministra průmyslu a obchodu předložených v bodě 1., zajistí svým pokynem Správě železnic, státní organizaci, přednostní přepravu mimořádných nákladních vlaků v obecném zájmu po území České republiky

K naplnění výše uvedeného úkolu byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu zpracována, a to po konzultaci s Ministerstvem dopravy Informace pro subjekty, které mohou žádat o přednostní dopravu energetických surovin v souvislosti s přijetím usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2022 č. 932 (viz příloha), jejímž obsahem je mimo jiné seznam komodit u kterých může být požadována přednostní doprava, kontaktní osoba na MPO a náležitosti žádosti.

Již v této chvíli je však nutno zdůraznit, že žádost bude akceptována pouze v případě, že nedostatek komodity je způsoben neplněním smluvních dodávek ze strany dodavatele komodity, a to z důvodu nedostatečné propustnosti dráhy.

Informace pro žadatele[pdf, 193 kB]