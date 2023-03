Francouzská vláda zjišťuje, zda země zvládne postavit více než 14 nových bloků

Francouzská ministryně pro energetiku Agnes Pannier-Runacher oznámila, že země zvažuje výstavbu více než 14 nových jaderných reaktorů typu EPR. Současný plán - oznámený v únoru loňského roku - počítal se šesti reaktory. Pro dalších osm se měly zpracovat studie proveditelnosti.

Energetická krize ukázala, jak důležitou roli pro Francii hraje flotila jaderných reaktorů. V té je momentálně 56 bloků o celkovém instalovaném výkonu 61 370 MW, přičemž průměrné stáří jednoho bloku je 37 let. Francie proto ve spolupráci se společností EDF, která je jediným provozovatelem jaderných elektráren ve Francii, logicky hledá náhradu za dosluhující bloky. Odstaveny by měly být nejvýše po šedesáti letech provozu.

S plány ohledně nové výstavby se Francie nedrží při zemi. Francouzský prezident Emanuel Macron na počátku loňského roku oznámil výstavbu šesti nových reaktorů typu EPR2. Výstavbu dalších osmi reaktorů měly prověřit přípravné studie. I tyto plány by ovšem Francie nejradši ještě rozšířila. Francouzská ministryně pro energetiku se nechala slyšet, že není vyloučena ani výstavba více než 14 nových bloků typu EPR.

Tento plán má ovšem jeden háček. Není jisté, zda francouzský průmysl zvládne výstavbu tolika bloků současně. Podle plánu by většina reaktorů měla být v provozu před rokem 2050, jejich období výstavby se ovšem bude značně překrývat.

Rok 2050 přitom není pro Francii důležitý pouze kvůli požadavku na dosažení klimatické neutratily, jak ji předepisuje evropská legislativa, ani kvůli závazku z Pařížské dohody o změně klimatu.

Pro Francii je nejdůležitější nahradit stávající flotilu jaderných reaktorů. Francie totiž - při předpokládaném šedesátiletém provozu každého bloku - přijde po roce 2040 každoročně o 4 GW instalovaného výkonu v jaderných zdrojích. Ve Francii bylo nejvíce reaktorů uvedeno do provozu v průběhu osmdesátých let. Důsledkem je, že mezi rokem 2040 a 2050 se instalovaný výkon jaderných elektráren sníží z cca 60 GW až na 15 GW.

Nové bloky ve Francii

Prvním novým jaderným blokem by měl být třetí blok v elektrárně Flamanville, který bude současně prvním EPR na francouzském území. Jeho výstavba začala na konci roku 2007 a původně měl vstoupit do komerčního provozu na přelomu let 2012 a 2013. Nyní to vypadá, že tohoto milníku dosáhne nejdříve na přelomu let 2024 a 2025. Další bloky nyní ve výstavbě ve Francii nejsou.

Nejblíže k zahájení výstavby mají zřejmě dva bloky typu EPR2 v Penly - první dvojblok nového programu šesti bloků EPR2. Právě od výstavby více bloků si Francie slibuje značné úspory z rozsahu. A to především ve srovnání s třetím blokem Flamanville, který byl ve své době ve Francii prvním a jediným tohoto druhu.

Další výhodou také je výstavba bloků vždy po dvou v jedné lokalitě. Díky tomu lze dále snížit náklady výstavby a lépe koordinovat práce na stavbě. V Penly by stavba mohla začít již v roce 2028 a první z bloků by měl být v provozu již v roce 2035. Druhý potom o rok a půl později. Dva bloky by pak měly vyrůst v Gravelines v severní Francii a dva v Bugey ve východní Francii nebo v lokalitě Tricastin v jižní Francii.

Bude pro výstavbu dostatek pracovníků?

Plánů na výstavbu nových jaderných elektráren v Evropě se v poslední době objevila řada. V Polsku má americký Westinghouse postavit celkem tři jaderné bloky, ve Velké Británii se zvažují dva bloky typu EPR v elektrárně Sizewell, další bloky plánuje například Bulharsko, Nizozemsko, Francie, Slovensko a v neposlední řadě má vyrůst nejméně jeden jaderný blok také v ČR.

Pokud se výstavba všech bloků současně skutečně rozběhne, bude se na místě ptát, zda budou výrobní a personální kapacity dostačující. O možném nedostatku pracovníku se již pro web SeznamZprávy zmínil Petr Brzezina, ředitel společnosti Westinghouse v CŘ. „V minulosti jsme najednou stavěli celkem osm reaktorů v USA a Číně a problém to nebyl. Nepopírám ale, že výzvou bude samotná stavba, tedy například získání dostatku pracovníků v regionu,“ uvedl Petr Brzezina.

Podobná obava pak zaznívá právě i z Francie. Ministryně pro energetiku Francie podmínila výstavbu více než 14 jaderných bloků kapacitami francouzského průmyslu: „Jasně jsem se zeptala - je možné postavit více než 14 jaderných reaktorů do roku 2050? Je na průmyslu, aby tuto otázku nejprve zodpověděl." Nabírat do jaderné divize se chystá také česká společnost ČEZ. V příštích deseti letech přijme zhruba 2600 nových zaměstnanců do stávajících jaderných elektráren a do týmů připravujících nové bloky. Nyní společnost v jaderné energetice zaměstnává kolem 2900 lidí.