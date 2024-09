Filmy mají nezastupitelnou roli v environmentálním vzdělávání a zvyšování informovanosti obyvatel. Národní program Životního prostředí podpoří audiovizuální tvorbu 15 miliony

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo novou výzvu zaměřenou na zvyšování informovanosti obyvatel o jednotlivých problematikách z oblasti životního prostředí prostřednictvím autorské audiovizuální tvorby. Výzva je určena na podporu audiovizuálních děl, která zvýší informovanost o problematice sucha, obnovy přírody, obnovitelných zdrojích, odpadového hospodářství, udržitelného rozvoje, ochrany klimatu, chráněných územích prevence a snižování znečištění ovzduší, vody, půdy a světelného znečištění. Na to je v Národním programu Životní prostředí připraveno 15 milionů korun.

„Podporujeme veškerou osvětu v oblasti problematiky životního prostředí tak, aby se zlepšila informovanost co nejširších vrstev obyvatelstva. Audiovizuální tvorbu považuji pro tuto sféru za velmi přínosnou, protože k filmům má blízko většina z nás. Problematika sucha, obnovy přírody, obnovitelných zdrojů, odpadového hospodářství, udržitelného rozvoje, ochrany klimatu, chráněných území a snižování znečištění se tak prostřednictvím filmu, ať již hraného, dokumentu, seriálu a nebo animovaného dostane do povědomí lidí nenásilnou formou a každý si informace lépe zapamatuje,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík a dodává: „I proto nad přihlášenými audiovizuálními díly rád osobně přebírám záštitu. Chci, aby tvůrci věděli, že nás jejich práce zajímá a že si jí opravdu ceníme. V Národním programu Životního prostředí jsme na podporu filmů připravili 15 milionů korun.“

Výzva na zvyšování informovanosti obyvatel o jednotlivých problematikách z oblasti životního prostředí prostřednictvím autorské audiovizuální tvorby je určena pro všechny soukromé, veřejné, komerční i nekomerční subjekty a organizace, které splní předepsané podmínky programu a výzvy. Žádosti mohou být podané elektronicky v období od 16. 9. 2024 do 15. 10. 2024 nebo do vyčerpání alokace s podmínkou, že podpořené projekty musí být dokončeny a veřejně uvedeny nejpozději do 31. 12. 2027.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových výdajů projektu. Minimálně mohou žadatelé získat 700 tis. Kč na jeden projekt, s dotačním bonusem 2,3 mil. Kč pak mohou dosáhnout na podporu až na 3 mil. Kč.

Žadatel může v rámci výzvy předložit maximálně 1 projektovou žádost na 1 audiovizuální dílo, které nesmí být v době podání žádosti dokončeno a musí mít minimální stopáž 20 minut. Má také povinnost doložit svoji kvalifikaci/zkušenost s tvorbou audiovizuálního díla a prokázat, že vyrobil alespoň dvě audiovizuální díla, která jsou dohledatelná buď v databázi ČFTA, CSFD, IMDB nebo NFA a u kterých byl žadatel producentem, koproducentem nebo výrobcem a byla uvedena do distribuce. Distribucí se rozumí uvedení v kině, TV, on-line, na významném domácím nebo zahraničním festivalu v posledních 10 letech. Zmíněným předloženým audiovizuálním dílem se rozumí hraný film, dokumentární nebo animovaný film nebo seriál. Filmy se mohou věnovat jak aktuálním tématům v daných oblastech, tak i mapování dlouhodobého výzkumu nebo zachycení historického vývoje daných problematik.

Příjemci podpory jsou povinni informovat veřejnost o tom, že projekt je realizován pod záštitou ministra životního prostředí a spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR. Všechny nástroje k naplnění publicity proto musí být označeny tímto povinným sdělením: “Pořad je realizován pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.“ a viditelnými logy MŽP a SFŽP ČR.