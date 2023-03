EU: Priority pro ekodesign udržitelných produktů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k určení priorit výrobků, pro něž by měly být stanoveny požadavky na ekodesign.

Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (přijatý Komisí v březnu 2022) je rámcem pro stanovení požadavků na ekodesign výrobků s cílem zlepšit jejich oběhovost, energetickou náročnost a další aspekty environmentální udržitelnosti. Zatímco návrh nařízení poskytuje obecný rámec pro stanovení pravidel, konkrétní požadavky na výrobky budou přijaty až ve druhé fázi. Komise by proto měla přijmout a pravidelně aktualizovat pracovní plán, který stanoví priority výrobků, pro něž by měly být stanoveny požadavky na ekodesign. Účelem tohoto dotazníku je zjistit vaše názory na to, jaké by v rámci daného nařízení tyto priority nových výrobků měly být.

Týká se to výrobků z odvětví:

Barvy a laky

Chemické látky

Detergenty

Dopravní prostředky a zařízení

Hliník

Hračky

Kancelářské vybavení

Keramické výrobky (včetně toalet a pisoárů)

Kosmetické přípravky

Maziva

Nábytek

Neželezné kovy

Obaly

Papír, papírovina a lepenka

Plasty a polymery

Pneumatiky

Postelové matrace

Potraviny, krmivo a nápoje

Rybářské sítě a lovná zařízení

Savé hygienické výrobky

Sklo

Stavební výrobky

Textil a obuv

Výrobky spojené se spotřebou energie včetně IKT a elektroniky

Železo a ocel

Zemědělské produkty

Není potřeba odpovídat na všechny části dotazníku, stačí když si vyberete relevantní části/kapitoly týkající se daných produktů. Některé odpovědi musely být předvyplněny, aby se zobrazily na ně navazující otázky. Tohoto předvyplnění si nevšímejte a vyznačte možnosti, které jsou pro vás relevantní.

Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20.3.2023.

EU 37_23 EK Priority pro ekodesign udržitelných produktů